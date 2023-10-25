Принимая решение начать ремонт в квартире или доме, каждый владелец рассчитывает свои физические и финансовые возможности. Составляет дизайн-план предстоящих преобразований, в перечень которых, скорее всего, входит замена межкомнатных дверей. На его основании определяют примерную смету на приобретение материалов и готовых изделий со стоимостью предстоящих работ по монтажу. Примерный ход работ и расчёт их стоимости мы постараемся рассмотреть в этой статье.
Что определяет стоимость межкомнатных дверей
В различных магазинах и салонах присутствует огромное количество предложений на покупку дверей для внутренних помещений. Ценовой разброс впечатляет. Можно найти недорогие бюджетные двери и поразиться ценой образцов изделий для элитных домов.
На цену межкомнатных дверей влияет целый ряд разнообразных факторов, среди которых:
-
особенности конструкции;
-
используемые материалы: натуральные или искусственные;
-
методика производства;
-
вид облицовки;
-
материалы наполнения внутренней части;
-
дизайн;
- фурнитура.
Демонтаж и установка межкомнатных дверей: цена в Москве
Переходим непосредственно к процессу демонтажа старых дверей и установки новых.
Если нет возможности и предрасположенности к выполнению этих работ своими силами, то стоит обратиться к специалистам. При этом надо понимать, что все производимые манипуляции имеют определённую цены, которая в конце определит общие финансовые затраты.
К сумме, уплаченной при покупке межкомнатных дверей прибавить стоимость расходных материалов, монтажа и дополнительных операций.
Примерная стоимость основных работ и материалов работ при стандартной установке:
|
№ п\п
|
Наименование работ
|
Цена,
руб.
|
1.
|
Установка фурнитуры на полотно двери
|
от 1000
|
2.
|
Сборка дверной рамы и её монтирование в дверной проём
|
от 1800
|
3.
|
Монтаж наличников и доборов
|
от 500-800
|
4.
|
Расходные материалы: дюбеля, саморезы, монтажная пена
|
от 300
У фирм, практикующих работы по установке дверей внутри квартиры или дома, имеются прайс-листы с общей стоимостью установки дверей различного вида и конструкции:
|
№ п\п
|
Вид дверей
|
Цена установки,
руб.
|
1.
|
Простая дверь
|
1600
|
2.
|
С раздвижными дверями
|
2500
|
3.
|
Дверь-книжка
|
3000
|
4.
|
Нестандартной конструкции
|
стоимость установки однотипной стандартной + 30%
Представленные ниже цены усреднённые и зависят от конъюнктуры рынка в разных регионах страны. В любом процессе могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, поэтому конечная стоимость может существенно отличаться от запланированной.
Дополнительные операции, услуги и произведённые работы оплачиваются отдельно. Например, работы по коррекции и некоторые другие:
|
№ п\п
|
Вид дверей
|
Цена,
руб.
|
1.
|
Выезд специалиста в расчёте на километраж
|
тарифы региона
|
2.
|
Врезка замка сложной системы
|
400-600
|
3.
|
Установка дополнительной или скрытой петли
|
200-500 за шт.
|
4.
|
Использование доборных элементов
|
800
|
5.
|
Роспуск наличников: обычного и телескопического
|
100-150 за м
|
6.
|
Изменение геометрии проёма
|
500-1000
|
7.
|
Коррекция дверного полотна
|
700
|
8.
|
Установка портала
|
От 1500
|
9.
|
Монтаж капители
|
700 в одну сторону
|
10.
|
Установка плинтусов: пластик, массив дерева
|
200-350
|
11.
|
Монтаж порога
|
от 300
|
12.
|
Врезка ригеля
|
200
Все перечисленные операции и их стоимость учитываются при составлении сметы при заключении договора с фирмой по установке межкомнатных дверей. В надёжных и уважающих свою репутацию фирмах обязательно учитывают пожелания клиента по монтажу приобретённых или заказанных межкомнатных дверей.
Первоначальным этапом всегда является выезд специалиста на дом для уточнения размеров дверных проёмов и точного измерения параметров приобретённых клиентом дверей.
После этого составляется смета, определяется конечная стоимость. После согласования с заказчиком подписывают договор.
Если межкомнатные двери будут изготовляться на заказ, то на их стоимость влияет выбор материала:
-
Лиственные породы – бук, дуб, ольха, ясень, вишня – экологичные, функциональные с интересной натуральной фактурой. Изделия из такого материала не только обладают высокой прочностью и способны служить десятилетиями и даже веками. Но при этом их цена далеко не бюджетная.
-
Хвойные породы – сосна, ель, пихта – по фактуре не уступают ценной древесине, отличия только в прочности. Срок службы таких дверей значительно меньше, но и цена значительно ниже.
- Комбинированные материалы – микст из хвойных пород и ДСП, ДВП, МДФ – облицованные ПВХ, экошпоном, ламинатом, натуральным шпоном. Ещё один бюджетный вид межкомнатных дверей. Несмотря на то, что в составе материала есть синтетические составляющие, в общем, изделие экологично и неопасно для здоровья человека.
- Стекло. Матовые и прозрачные полотна изготавливают по специальной технологии, могут стать оригинальным элементом интерьера. Цена такой двери высокая.
Способ изготовления – ещё одна составляющая цены межкомнатной двери:
- Щитовая конструкция, состоящая из рамы, двухсторонней обшивки, внутреннего наполнения и внешней отделки. За счёт простоты технологии изготовления стоимость дверей такой конструкции невысокая. И по прочности они значительно уступают филёнчатым.
- Филёнчатые полотна включают в конструкцию деревянную раму с обвязкой и средниками, филёнки или стекла во внутренних проёмах рамы. Эта модель дверей для внутренних помещений одна из самых дорогих. Но это компенсируется высоким уровнем устойчивости к любым температурным и механическим воздействиям.
Что лучше: установка дверей своими руками или обращение к специалистам
Многих владельцев квартир и домов, решившихся на капитальные ремонтные работы, часто пугает внушительная стоимость работ, производимых силами фирм, специализирующихся на услуге установки межкомнатных дверей. И они обдумывают вариант самостоятельной установки.
В этом случае не стоит торопиться с принятием решения. Такое, казалось бы, простое дело имеет много так называемых 2подводных камней», способных не только испортить настроение, но и увеличить финансовые расходы.
Проблемой может стать несоответствие параметров дверного проёма размерам приобретённой двери, кривизна в установке дверной коробки, ошибки при врезании замков и петель. Последняя сложность может привести к необходимости приобретения нового изделия.
Профессиональные мастера способны решить такие задачи в короткое время и с самым успешным результатом. При этом ответственность за порчу дверного полотна или иные ошибки полностью будет лежать на фирме, которую они представляют, так же, как и их исправление.
Не всегда желание уменьшить материальные расходы уместно. Ошибки и непрофессиональность могут привести к их увеличению. Так что обращение в надёжную фирму весьма рациональное решение. Деньги со временем можно заработать, а вот приятное впечатление от результата выполненного ремонта может быть испорчено.