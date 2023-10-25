Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. О магазине
  3. Статьи
  4. Новые межкомнатные двери: на что придётся потратиться

Новые межкомнатные двери: на что придётся потратиться

#Межкомнатные двери #Монтаж #Двери

Принимая решение начать ремонт в квартире или доме, каждый владелец рассчитывает свои физические и финансовые возможности. Составляет дизайн-план предстоящих преобразований, в перечень которых, скорее всего, входит замена межкомнатных дверей. На его основании определяют примерную смету на приобретение материалов и готовых изделий со стоимостью предстоящих работ по монтажу. Примерный ход работ и расчёт их стоимости мы постараемся рассмотреть в этой статье.

Что определяет стоимость межкомнатных дверей

В различных магазинах и салонах присутствует огромное количество предложений на покупку дверей для внутренних помещений. Ценовой разброс впечатляет. Можно найти недорогие бюджетные двери и поразиться ценой образцов изделий для элитных домов. 

На цену межкомнатных дверей влияет целый ряд разнообразных факторов, среди которых:

  • особенности конструкции;

  • используемые материалы: натуральные или искусственные;

  • методика производства;

  • вид облицовки;

  • материалы наполнения внутренней части;

  • дизайн;

  • фурнитура.


Демонтаж и установка межкомнатных дверей: цена в Москве

Переходим непосредственно к процессу демонтажа старых дверей и установки новых.

Если нет возможности и предрасположенности к выполнению этих работ своими силами, то стоит обратиться к специалистам. При этом надо понимать, что все производимые манипуляции имеют определённую цены, которая в конце определит общие финансовые затраты.

К сумме, уплаченной при покупке межкомнатных дверей прибавить стоимость расходных материалов, монтажа и дополнительных операций.

Примерная стоимость основных работ и материалов работ при стандартной установке:

№ п\п

Наименование работ

Цена,

руб.

  1.

    Установка фурнитуры на полотно двери

  от 1000

  2.

   Сборка дверной рамы и её монтирование в дверной проём

  от 1800

  3.

   Монтаж наличников и доборов

  от 500-800  

  4.

   Расходные материалы: дюбеля, саморезы, монтажная пена   

  от 300


У фирм, практикующих работы по установке дверей внутри квартиры или дома, имеются прайс-листы с общей стоимостью установки дверей различного вида и конструкции:

№ п\п

Вид дверей

Цена установки,

руб.

  1.

   Простая дверь   

   1600

  2.

   С раздвижными дверями   

   2500

  3.

   Дверь-книжка   

   3000

  4.

   Нестандартной конструкции   

   стоимость установки однотипной стандартной + 30%   


Представленные ниже цены усреднённые и зависят от конъюнктуры рынка в разных регионах страны. В любом процессе могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, поэтому конечная стоимость может существенно отличаться от запланированной.

Дополнительные операции, услуги и произведённые работы оплачиваются отдельно. Например, работы по коррекции и некоторые другие:

№ п\п

Вид дверей

Цена,

руб.

  1.

   Выезд специалиста в расчёте на километраж   

   тарифы региона  

  2.

   Врезка замка сложной системы   

   400-600   

  3.

   Установка дополнительной или скрытой петли   

   200-500 за шт.   

  4.

   Использование доборных элементов   

   800   

  5.

   Роспуск наличников: обычного и телескопического   

   100-150 за м   

  6.

   Изменение геометрии проёма   

   500-1000  

  7.

   Коррекция дверного полотна   

   700   

  8.

   Установка портала   

   От 1500   

  9.

   Монтаж капители   

   700 в одну сторону   

  10.

   Установка плинтусов: пластик, массив дерева   

   200-350   

  11.

   Монтаж порога   

   от 300   

  12.

   Врезка ригеля   

   200   


Все перечисленные операции и их стоимость учитываются при составлении сметы при заключении договора с фирмой по установке межкомнатных дверей. В надёжных и уважающих свою репутацию фирмах обязательно учитывают пожелания клиента по монтажу приобретённых или заказанных межкомнатных дверей.

Первоначальным этапом всегда является выезд специалиста на дом для уточнения размеров дверных проёмов и точного измерения параметров приобретённых клиентом дверей.

После этого составляется смета, определяется конечная стоимость. После согласования с заказчиком подписывают договор. 

Если межкомнатные двери будут изготовляться на заказ, то на их стоимость влияет выбор материала:

  1. Лиственные породы – бук, дуб, ольха, ясень, вишня – экологичные, функциональные с интересной натуральной фактурой. Изделия из такого материала не только обладают высокой прочностью и способны служить десятилетиями и даже веками. Но при этом их цена далеко не бюджетная.

  2. Хвойные породы – сосна, ель, пихта – по фактуре не уступают ценной древесине, отличия только в прочности. Срок службы таких дверей значительно меньше, но и цена значительно ниже.

  3. Комбинированные материалы – микст из хвойных пород и ДСП, ДВП, МДФ – облицованные ПВХ, экошпоном, ламинатом, натуральным шпоном. Ещё один бюджетный вид межкомнатных дверей. Несмотря на то, что в составе материала есть синтетические составляющие, в общем, изделие экологично и неопасно для здоровья человека.
  4. Стекло. Матовые и прозрачные полотна изготавливают по специальной технологии, могут стать оригинальным элементом интерьера. Цена такой двери высокая.

Способ изготовления – ещё одна составляющая цены межкомнатной двери:

  1. Щитовая конструкция, состоящая из рамы, двухсторонней обшивки, внутреннего наполнения и внешней отделки. За счёт простоты технологии изготовления стоимость дверей такой конструкции невысокая. И по прочности они значительно уступают филёнчатым.
  2. Филёнчатые полотна включают в конструкцию деревянную раму с обвязкой и средниками, филёнки или стекла во внутренних проёмах рамы. Эта модель дверей для внутренних помещений одна из самых дорогих. Но это компенсируется высоким уровнем устойчивости к любым температурным и механическим воздействиям.


Что лучше: установка дверей своими руками или обращение к специалистам

Многих владельцев квартир и домов, решившихся на капитальные ремонтные работы, часто пугает внушительная стоимость работ, производимых силами фирм, специализирующихся на услуге установки межкомнатных дверей. И они обдумывают вариант самостоятельной установки. 

В этом случае не стоит торопиться с принятием решения. Такое, казалось бы, простое дело имеет много так называемых 2подводных камней», способных не только испортить настроение, но и увеличить финансовые расходы.

Проблемой может стать несоответствие параметров дверного проёма размерам приобретённой двери, кривизна в установке дверной коробки, ошибки при врезании замков и петель. Последняя сложность может привести к необходимости приобретения нового изделия. 

Профессиональные мастера способны решить такие задачи в короткое время и с самым успешным результатом. При этом ответственность за порчу дверного полотна или иные ошибки полностью будет лежать на фирме, которую они представляют, так же, как и их исправление.

Не всегда желание уменьшить материальные расходы уместно. Ошибки и непрофессиональность могут привести к их увеличению. Так что обращение в надёжную фирму весьма рациональное решение. Деньги со временем можно заработать, а вот приятное впечатление от результата выполненного ремонта может быть испорчено.

Вас может заинтересовать
Как самостоятельно установить дверную коробку: пошаговая инструкция
25.10.2023
8771
Как выбрать двери для ванной комнаты и туалета
25.10.2023
2216
Выбираем двери для интерьера в стиле лофт
25.10.2023
476
Лучшее за месяц
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
24.09.2024
0
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
Инновационное покрытие ПЭТ
02.09.2024
0
Инновационное покрытие ПЭТ

Товары интернет-магазина

Подборки
Выбираем дверь
Выбираем дверь
128 статей
Топ-5 популярных межкомнатных дверей Дверные доборы: что это и зачем они нужны Какую дверь лучше поставить в ванную комнату Как выбрать межкомнатные двери: какие межкомнатные двери лучше Способы открывания межкомнатных дверей (с фото-примерами)
Eще 123
Все о фурнитуре
Все о фурнитуре
41 статья
Лучшая фурнитура для дверей: как выбрать правильно Магнитные замки: особенности и принцип работы Как выбрать доводчик для входной двери: советы от профессионалов Как выбрать петли для межкомнатных дверей Меняем замок на входной двери
Eще 36
Из какого материала
Из какого материала
44 статьи
Чем отличается шпон натуральный от шпона файн-лайн Что такое покрытие ПВХ Найди 5 различий: чем отличаются двери пвх от ламинированных Двери из массива или шпона: какие лучше выбрать Современные материалы межкомнатных дверей, виды межкомнатных дверей по материалу изготовления
Eще 39
Ремонтируем дверь
Ремонтируем дверь
38 статей
Межкомнатные двери: правила ухода Как реставрировать дверь в домашних условиях Чем мыть эмалевые двери Уход за стеклянными дверями Как заменить личинку замка самостоятельно
Eще 33
Монтаж своими руками
Монтаж своими руками
87 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей Как установить межкомнатную дверь самостоятельно: советы профессионала Стоит ли экономить на установке дверей Установка межкомнатных дверей своими руками: правила монтажа, инструкция и полезные советы Как установить металлические двери в квартире
Eще 82
Сочетания цветов
Сочетания цветов
53 статьи
Декорируем межкомнатные двери в стиле винтаж своими руками (с оригинальными фото-идеями) 8 советов для выбора цвета межкомнатных дверей Как подобрать дверь к интерьеру квартиры Белые двери: как гармонично вписать их в интерьер 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото
Eще 48
Все о напольном покрытии
Все о напольном покрытии
55 статей
Плюсы и минусы ламината: как выбрать качественное напольное покрытие Отделка пола: топ-20 вариантов напольных покрытий Арт-винил как тип напольного покрытия Бетонный пол: виды конструкций и технология заливки Как выбрать напольное покрытие: плюсы и минусы всех вариантов на современном рынке
Eще 50
Ремонт в квартире
Ремонт в квартире
90 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото Как оформить дверной проем без двери Вырезаем дверной проем в различных материалах стены Кладовка в квартире
Eще 85