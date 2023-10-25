Принимая решение начать ремонт в квартире или доме, каждый владелец рассчитывает свои физические и финансовые возможности. Составляет дизайн-план предстоящих преобразований, в перечень которых, скорее всего, входит замена межкомнатных дверей. На его основании определяют примерную смету на приобретение материалов и готовых изделий со стоимостью предстоящих работ по монтажу. Примерный ход работ и расчёт их стоимости мы постараемся рассмотреть в этой статье.

Что определяет стоимость межкомнатных дверей

В различных магазинах и салонах присутствует огромное количество предложений на покупку дверей для внутренних помещений. Ценовой разброс впечатляет. Можно найти недорогие бюджетные двери и поразиться ценой образцов изделий для элитных домов.

На цену межкомнатных дверей влияет целый ряд разнообразных факторов, среди которых:

особенности конструкции;

используемые материалы: натуральные или искусственные;

методика производства;

вид облицовки;

материалы наполнения внутренней части;

дизайн;

фурнитура.

Демонтаж и установка межкомнатных дверей: цена в Москве

Переходим непосредственно к процессу демонтажа старых дверей и установки новых.

Если нет возможности и предрасположенности к выполнению этих работ своими силами, то стоит обратиться к специалистам. При этом надо понимать, что все производимые манипуляции имеют определённую цены, которая в конце определит общие финансовые затраты.

К сумме, уплаченной при покупке межкомнатных дверей прибавить стоимость расходных материалов, монтажа и дополнительных операций.

Примерная стоимость основных работ и материалов работ при стандартной установке:

№ п\п Наименование работ Цена, руб. 1. Установка фурнитуры на полотно двери от 1000 2. Сборка дверной рамы и её монтирование в дверной проём от 1800 3. Монтаж наличников и доборов от 500-800 4. Расходные материалы: дюбеля, саморезы, монтажная пена от 300

У фирм, практикующих работы по установке дверей внутри квартиры или дома, имеются прайс-листы с общей стоимостью установки дверей различного вида и конструкции:

№ п\п Вид дверей Цена установки, руб. 1. Простая дверь 1600 2. С раздвижными дверями 2500 3. Дверь-книжка 3000 4. Нестандартной конструкции стоимость установки однотипной стандартной + 30%

Представленные ниже цены усреднённые и зависят от конъюнктуры рынка в разных регионах страны. В любом процессе могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, поэтому конечная стоимость может существенно отличаться от запланированной.

Дополнительные операции, услуги и произведённые работы оплачиваются отдельно. Например, работы по коррекции и некоторые другие:

№ п\п Вид дверей Цена, руб. 1. Выезд специалиста в расчёте на километраж тарифы региона 2. Врезка замка сложной системы 400-600 3. Установка дополнительной или скрытой петли 200-500 за шт. 4. Использование доборных элементов 800 5. Роспуск наличников: обычного и телескопического 100-150 за м 6. Изменение геометрии проёма 500-1000 7. Коррекция дверного полотна 700 8. Установка портала От 1500 9. Монтаж капители 700 в одну сторону 10. Установка плинтусов: пластик, массив дерева 200-350 11. Монтаж порога от 300 12. Врезка ригеля 200

Все перечисленные операции и их стоимость учитываются при составлении сметы при заключении договора с фирмой по установке межкомнатных дверей. В надёжных и уважающих свою репутацию фирмах обязательно учитывают пожелания клиента по монтажу приобретённых или заказанных межкомнатных дверей.

Первоначальным этапом всегда является выезд специалиста на дом для уточнения размеров дверных проёмов и точного измерения параметров приобретённых клиентом дверей.

После этого составляется смета, определяется конечная стоимость. После согласования с заказчиком подписывают договор.

Если межкомнатные двери будут изготовляться на заказ, то на их стоимость влияет выбор материала:

Лиственные породы – бук, дуб, ольха, ясень, вишня – экологичные, функциональные с интересной натуральной фактурой. Изделия из такого материала не только обладают высокой прочностью и способны служить десятилетиями и даже веками. Но при этом их цена далеко не бюджетная. Хвойные породы – сосна, ель, пихта – по фактуре не уступают ценной древесине, отличия только в прочности. Срок службы таких дверей значительно меньше, но и цена значительно ниже. Комбинированные материалы – микст из хвойных пород и ДСП, ДВП, МДФ – облицованные ПВХ, экошпоном, ламинатом, натуральным шпоном. Ещё один бюджетный вид межкомнатных дверей. Несмотря на то, что в составе материала есть синтетические составляющие, в общем, изделие экологично и неопасно для здоровья человека. Стекло. Матовые и прозрачные полотна изготавливают по специальной технологии, могут стать оригинальным элементом интерьера. Цена такой двери высокая.

Способ изготовления – ещё одна составляющая цены межкомнатной двери:

Щитовая конструкция, состоящая из рамы, двухсторонней обшивки, внутреннего наполнения и внешней отделки. За счёт простоты технологии изготовления стоимость дверей такой конструкции невысокая. И по прочности они значительно уступают филёнчатым. Филёнчатые полотна включают в конструкцию деревянную раму с обвязкой и средниками, филёнки или стекла во внутренних проёмах рамы. Эта модель дверей для внутренних помещений одна из самых дорогих. Но это компенсируется высоким уровнем устойчивости к любым температурным и механическим воздействиям.

Что лучше: установка дверей своими руками или обращение к специалистам

Многих владельцев квартир и домов, решившихся на капитальные ремонтные работы, часто пугает внушительная стоимость работ, производимых силами фирм, специализирующихся на услуге установки межкомнатных дверей. И они обдумывают вариант самостоятельной установки.

В этом случае не стоит торопиться с принятием решения. Такое, казалось бы, простое дело имеет много так называемых 2подводных камней», способных не только испортить настроение, но и увеличить финансовые расходы.

Проблемой может стать несоответствие параметров дверного проёма размерам приобретённой двери, кривизна в установке дверной коробки, ошибки при врезании замков и петель. Последняя сложность может привести к необходимости приобретения нового изделия.

Профессиональные мастера способны решить такие задачи в короткое время и с самым успешным результатом. При этом ответственность за порчу дверного полотна или иные ошибки полностью будет лежать на фирме, которую они представляют, так же, как и их исправление.

Не всегда желание уменьшить материальные расходы уместно. Ошибки и непрофессиональность могут привести к их увеличению. Так что обращение в надёжную фирму весьма рациональное решение. Деньги со временем можно заработать, а вот приятное впечатление от результата выполненного ремонта может быть испорчено.