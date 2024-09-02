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Инновационное покрытие ПЭТ

#Межкомнатные двери #Двери #Советы эксперта
Инновационное покрытие ПЭТ

Все чаще на рынке появляются инновационные отделочные материалы с уникальными свойствами. Поэтому закономерен вопрос: двери в покрытии ПЭТ: что это?

Покрытие ПЭТ – это многослойная декоративная отделка с матовой или глянцевой поверхностью, которая создает неповторимый эффект покрытия эмалью. В качестве основы используется чистый полиэтилентерефталат, покрытый защитным слоем УФ-лака. Получается экологичный, гипоаллергенный материал, который не содержит тяжелые металлы, формальдегиды и галогены в своем составе. В качестве клеящих средств применяются инновационные полиуретановые составы. Двери ПЭТ имеют великолепный внешний вид, гармонично сочетаются с классическими интерьерами, отлично вписываются в помещения в модных стилях лофт, хай-тек, минимализм.

Плюсы новой отделки

ПЭТ – один из самых безопасных для здоровья материалов для отделки дверных полотен из МДФ. Разработан он в Германии, в институте «Fraunhofer IVV». Пленка, нанесенная на полотна и погонажные элементы, образует гладкую, приятную на ощупь поверхность. Она частично маскирует шероховатости, дефекты основы, применяется для создания 1D и 2D-эффектов.

Материал обладает превосходными эксплуатационными характеристиками:

  • он прочен, не повреждается при механических воздействиях, устойчив к проколам, на нем не остается пятен;
  • это химически стойкое вещество, которое не вступает в реакцию с маслами, жирами, разведенными кислотами и щелочами, не растворяется в бензине или спирте;
  • не впитывает влагу, неуязвим для насыщенных влагой паров на кухне или в ванной;
  • отлично переносит высокие и низкие температуры, прост в уходе;
  • не выцветает со временем.

Дверь межкомнатная "Прима-12" White Silk глухая
Прима-12 White Silk
6 786
Дверь межкомнатная "Браво-40" Stormy Silk глухая
Доставим завтра
Браво-40 Stormy Silk
9 396
Дверь межкомнатная «Граффити-5.Д.П» White Silk глухая
Граффити-5.Д.П White Silk
7 801
Дверь межкомнатная "Прима-11.1" White Silk остекление Magic Fog
Доставим завтра
Прима-11.1 White Silk
7 511
Дверь межкомнатная "Браво-20" Cream Silk глухая
Браво-20 Cream Silk
5 336
Дверь межкомнатная «Граффити-2.Д.П» Cream Silk глухая
Доставим завтра
Граффити-2.Д.П Cream Silk
7 801
Дверь межкомнатная «Неоклассик-32» Grey Silk глухая
Доставим завтра
Неоклассик-32 Grey Silk
9 251

Светлые глянцевые двери с отделкой ПЭТ-пленкой визуально расширяют пространство помещения. Темные добавляют помещению теплые уютные нотки, создают атмосферу респектабельности.

Отличия ПЭТ от ПВХ

Чтобы правильно выбрать облицовку дверного полотна, необходимо знать, чем ПЭТ отличается от ПВХ. Первый вариант более прочен, тогда как ПВХ-пленка более гибкая. В отличие от ПЭТ, поливинилхлорид быстро разрушается под воздействием органических растворителей. В отличие от ПЭТ, ПВХ плохо переносит высокие температуры, он более упругий и легко деформируется. То есть, полиэтилентерефталат – это более жесткий материал, устойчивый к физическим, температурных и химическим воздействиям.

Особенности ухода

Межкомнатные двери, облицованные пленкой ПЭТ, предельно просты в уходе, оставляют время для более важных дел. Свежие пятна, пыль, загрязнения с поверхности легко удаляются с помощью губки или салфетки, смоченной в мыльном растворе. После этого панели достаточно протереть насухо. Чтобы не поцарапать покрытие, не следует использовать жесткие щетки, абразивные чистящие вещества. Также, не следует подвергать материал воздействию кислот, щелочей, покрывать полиролью или воском.

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