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Дверные доборы: что это и зачем они нужны

#Межкомнатные двери #Монтаж #Ремонт

Часто при установке дверей возникает необходимость «нарастить» дверную коробку. Причина таких манипуляций – разная толщина стен и несоответствие ширины проема стандартным размерам дверного блока. 

Такое «наращивание» выполняется при помощи доборной доски (добора) подходящего цвета, которая вставляется в паз с задней стороны дверной коробки (а если паз отсутствует – крепятся при помощи саморезов или специальных гвоздей), и позволяет аккуратно оформить портал.


Из чего изготавливают дверные доборы

Доборные панели представляют собой доски толщиной до 40 мм, которые изготавливаются из тех же материалов, из которых делают дверные полотна и коробки. 

  • Это может быть массив дерева (как правило, используются хвойные породы), МДФ или ДПС. 

  • Есть шпонированные дверные доборы, а также ламинированные пленкой панели. 

А благодаря тому, что каждый производитель межкомнатных дверей изготавливает доборные доски в тех же цветах и из тех же материалов, что и основная продукция, подобрать подходящие изделия для отделки портала можно без труда.



Размеры дверных доборов

Что же касается размеров выпускаемых сегодня доборных панелей для межкомнатных дверей, то они стандартные: их высота – 2015 мм, а ширина – 50, 100, 140, 200 и даже 400 мм. Обычно используется одна панель нужного размера, но если толщина стен слишком большая, то можно использовать несколько доборов разной ширины. В результате получится монолитная конструкция, имеющая законченный вид.


Телескопические дверные доборы

Отдельно стоит сказать о телескопических доборах, которые используются для увеличения ширины дверного проема при установке телескопических наличников и коробочного бруса с таким же креплением. 

Телескопические доборные доски отличаются от обычных наличием пазов, которые располагаются с двух сторон панели. Благодаря им монтаж можно осуществить без использования гвоздей и саморезов, что делает дверной проем внешне более эстетичным.


Выбрав подходящие межкомнатные двери в каталоге «Склада Дверей 169.ru», вы можете сразу купить и необходимые комплектующие для их установки, включая доборы. Приобретение вместе с дверным полотном коробки, наличника, цоколя, доборных панелей нужной ширины и карниза гарантирует абсолютное совпадение всех частей дверной конструкции по цвету и фактуре. 

Кроме того, вы можете сразу заказать у нас доставку и установку дверей.

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