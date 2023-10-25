Когда вы планируете ремонт, независимо от того, будет ли это капитальная реконструкция или небольшие косметические изменения, важно продумать каждую деталь интерьера заблаговременно, чтобы результат отделки получился комфортным и гармоничным. Выбирая межкомнатные двери, определитесь с приоритетными особенностями конструкции.

Что для вас важнее: современный дизайн или износостойкость, экологичность или высокие технологии, экстравагантная палитра или низкая стоимость?

Для современного потребителя практически не существует ограничений в выборе дверных полотен, поскольку в условиях конкуренции производители ежедневно приумножают ассортимент используемых материалов, находят новые дизайнерские и цветовые решения.

Чтобы не ошибиться в выборе изделия, советуем обратить внимание на качество обработанного сырья и срок эксплуатации конструкции.

На данный момент лидирующие позиции в потребительском рейтинге занимают двери, имитирующие природные материалы, например древесину, камни или металлы. Они отличаются большей износостойкостью и меньшей стоимостью, чем их «натуральные собратья».

Среди наиболее распространенных моделей из искусственных материалов можно выделить две категории, вызывающие особый интерес – двери с экошпоном и покрытием CPL. Особенности и преимущества каждого полотна более подробно описаны ниже.

Что такое межкомнатные двери с CPL-покрытием

Под покрытием CPL обычно подразумевают лист ламината, который прошел специальную обработку. Для производства изделия используют декоративную и крафт-бумагу, которую предварительно пропитывают смолами, а затем очень плотно спрессовывают.

После этого полученный пластик шлифуют с тыльной стороны, чтобы придать ему шероховатость, необходимую для надежного приклеивания.

Внешне лист похож на пластик, за что и получил такое название.

В каких случаях используется CPL-пластик для межкомнатных дверей

Межкомнатные двери, покрытые CPL-пластиком, встречаются реже облицованных экошпоном.

Как правило, подобные изделия имеют низкую стоимость и устанавливаются чаще всего в общественных местах, например, в больницах, офисах, производственных предприятиях. Такой выбор объясняется особенностями CPL-пластика.

Он имеет отличные эксплуатационные характеристики, поэтому стойко выдерживает внешние воздействия.

Какую толщину имеет CPL-покрытие на межкомнатных дверях

В большинстве случаев толщина пластика варьируется от 0,1 мм до 0,5 мм в зависимости от стандартов, которых придерживается производитель. Когда толщина листа достигает 0,3 мм – 0,5 мм, его называют ламинатином.

Качественное CPL-покрытие имеет толщину от 0,5 мм и выше. При этом такая облицовка отличается гладкостью и зачастую бывает матовой.

Благодаря гибкой и пластичной структуре материал легко использовать для отделки дверных полотен.

Как двери с CPL-покрытием вписываются в интерьер

Дверные конструкции с облицовкой из прессованного пластика представлены в разнообразной гамме оттенков и подходят для отделки в различных стилях, от сдержанного классического до элегантного минималистичного. Полотна бывают монохромными или имитируют натуральное дерево. При грамотном сочетании с напольным покрытием такое изделие не только отлично выполняет свои функции, но и становится стильным акцентом в интерьере.

Более того, оттенки пластикового покрытия можно оригинально комбинировать. Это привнесет в декор яркости, а в некоторых случаях позволит дополнительно зонировать помещение.\

Плюсы пластикового CPL покрытия межкомнатных дверей

Покрытие CPL имеет ряд неоспоримых преимуществ, среди которых повышенная износоустойчивость, шумоизоляция и противопожарная безопасность. Кроме уже перечисленных, заслуживают внимания нижеприведенные особенности материала, благодаря которым использование таких дверей становится еще удобнее.

Покрытие CPL обеспечивает дверям дополнительную защиту от влаги, пыли и других разрушающих факторов, благодаря чему они прослужат намного дольше, чем изделия из массива натурального дерева.

Пластиковое покрытие хорошо имитирует цвета и фактуры. Его легко скомбинировать с настенными обоями, металлом или плиткой.

Как показывает практика, дверные блоки с покрытием из прессованного пластика служат в два раза дольше, чем изделия из природных материалов. Учитывая высокие нагрузки, которым подвергается конструкция, установленная в общественном месте, она способна выдержать до пяти лет непрерывной эксплуатации, а в доме срок службы таких дверей в три раза выше.

Покрытие CPL обладает высокой термостойкостью и подходит для эксплуатации как в холодном, так и в жарком климате.

Пластиковое покрытие не выгорает, даже находясь под прямыми солнечными лучами, благодаря чему внешний вид изделия не ухудшается на протяжении всего срока службы.

Модельный ряд дверных полотен с CPL-покрытием настолько велик, что даже самый требовательный дизайнер сумеет подобрать уникальное цветовое и фактурное решение, которое превосходно дополнить ваш интерьер.

За дверными блоками с пластиковой облицовкой довольно просто ухаживать. К тому же, если вы используете бытовую химию для очистки изделия, то можете быть уверены в устойчивости покрытия к воздействию реагентов.

Двери с покрытием CPL хорошо переносят воздействие влаги и не впитывают запахи, благодаря чему их можно устанавливать даже в поликлиниках и госпиталях.

Дополнительный защитный слой

Высокая сочетаемость

Повышенный срок эксплуатации

Температурная резистентность

Устойчивость к ультрафиолету

Стилистическая гибкость

Влагоустойчивость

Недостатки CPL-пластика для межкомнатных дверей

Минус у подобной облицовки один. Как и практически любой другой материал, CPL-пластик не способен уберечь дверь от серьезных повреждений. Но их вполне можно избежать, если соблюдать правила эксплуатации. Кроме того, если на покрытии появятся сильные сколы и трещины, его будет довольно проблематично отремонтировать. Иногда проще полностью поменять дверь.

Что такое межкомнатные двери с экошпоном

Двери из массива дерева всегда были востребованными, потому что натуральный материал – признак качества и долговечности. Однако такие полотна стоят довольно дорого, но это не значит, что нужно отказываться от красивых и надежных дверей.

Изделия, покрытые экошпоном, отлично заменят натуральные полотна, ведь внешне они практически неотличимы от настоящего дерева.

Стоит различать экошпон и шпон. Последний – это тонкий срез дерева, экошпон же изготавливают из прессованных и надежно склеенных древесных волокон. В процессе производства листы экошпона декорируются под дерево, благодаря чему они прекрасно имитируют природную фактуру.

Кроме того, есть еще одно важное отличие экошпона от натурального шпона.

Чтобы покрыть дверь обычным шпоном, требуется специальный клей. Из-за этого изделие приобретает химический запах, и нужно время, чтобы он выветрился. Если вы решили самостоятельно облицовывать дверь, то это может стать существенным минусом.

Другое дело – экошпон. Пленка сама по себе хорошо сцепляется с поверхностью двери, поэтому дополнительные материалы для облицовки двери не нужны.

Экошпон – это синтетический материал, используемый для отделки дверных полотен, представляющий собой полипропиленовую пленку с древесной структурой.

По характеристикам он ничем не уступает ламинатину, однако выносится в отдельную категорию благодаря своему сходству с натуральным шпоном.

В чем сходство межкомнатных дверей с экошпоном и дверей с обычным шпоном

Несмотря на то, что готовый отделочный материал являет собой пленку, похожую на ПВХ и другие рулонные аналоги, слово «шпон» присутствует в названии неспроста. Оно обуславливается использованием древесины в качестве сырья.

Производственный процесс начинается со смешивания отходов деревообработки, которые в последствии будут спрессованы шар за шаром не один раз. Чтобы придать материалу нужный цвет, в сырье добавляют краситель и клеящий полимер, позволяющий добиться однородной структуры.

Пленка из полипропилена качественно имитирует структуру натурального дерева и других отделочных материалов, а также создает эффект двухмерного пространства.

Чем межкомнатные двери с экошпоном отличаются от дверей с натуральным шпоном

Итак, принципиальное отличие отделочных материалов заключается не в составе сырья, а в способе облицовки дверного полотна. Для крепления обычного шпона используется клей, в связи с чем возрастает риск токсичных испарений, а резкий химический запах гарантированно не покинет ваше жилище как минимум неделю.

Покупая двери с экошпоновым покрытием, вы оградите себя от подобных ситуаций, поскольку полипропиленовая пленка сама по себе обладает достаточной адгезией и не нуждается в использовании связующих посредников для крепежа.

Преимущества межкомнатных дверей с экошпоном

Так как в составе экошпона не обнаружено токсичных веществ, его можно безопасно использовать в квартире, офисе и даже больнице. Кроме того, материал обладает рядом позитивных свойств, представленных ниже.

Полипропиленовая пленка не подвергается пагубному воздействию ультрафиолета, благодаря чему двери экошпон сохраняют первозданный оттенок на протяжении всего срока эксплуатации.

Для имитации древесного массива, от исконно русского дуба до экзотичного венге, производители используют всевозможные красители. Кроме натуральных, богатая гамма предлагает яркие кислотные оттенки, благодаря которым ваша дверь станет изюминкой интерьера в стиле урбан, хай-тек или эклектика.

Искусственные материалы менее подвержены воздействию агрессивных факторов окружающей среды, таких как пыль, влага, перепады температур, и поэтому служат как минимум вдвое дольше натуральных. Стоимость дверей с экошпоном заметно отличается от стоимости конструкций из натурального дерева. Если вы ищете практичное и недорогое решение, экошпон отлично справится с задачей.

Экошпон не поддается воздействию химических веществ, поэтому за ним легко ухаживать с помощью привычных хозяйственных средств.

Дверь с экошпоном отлично подойдет для установки в ванную комнату, благодаря своей многослойности, наличию в составе гидрофобного полимера и специальной технологии оклейки деталей. Более того, поверхность изделия покрывается защитным лаком, который обеспечивает прочность и влагорезистентность покрытия.

Устойчивость к выгоранию

Разнообразная палитра

Повышенная износостойкость

Доступная цена

Простой уход

Водонепроницаемость

Недостатки использования экошпона для межкомнатных дверей

Минусов у материала немного, но они есть:

Плохая звукоизоляция. Материал тонкий, поэтому не стоит рассчитывать на хорошую блокировку шумов.

Пленка не обеспечивает идеальную защиту двери. При сильных механических нагрузках могут появиться вмятины на полотне.

Не стоит надеяться, что шпонирование двери убережет ее от любых повреждений. Экошпон – это защита при ежедневной эксплуатации, а также способ придать двери дорогой вид. Но стойкость самого полотна зависит еще от множества других факторов.

Таким образом, двери с покрытием CPL или экошпон превосходно справятся с функционалом межкомнатных дверных конструкций в любом интерьере, послужат доступным и качественным заменителем изделий из натурального дерева и отлично подойдут для поддержания комфорта вашего жилья.

Что же выбрать для межкомнатной двери – экошпон или CPL-пластик

Если говорить про износостойкость, то CPL-пластик будет надежнее экошпона. Однако это не значит, что экошпон хуже. Выбирая материал отделки, нужно учитывать, где планируется устанавливать двери.

Экошпон рассчитан на декорирование двери в большей степени, чем CPL-пластик. Именно поэтому экошпон нашел широкое применение в жилых помещениях.

Если же вы в поиске материала, который будет выдерживать высокую ежедневную нагрузку, какая оказывается на двери в общественных местах, то выбирайте CPL-пластик.