Дверь межкомнатная М22 CPL Luna, остекленная, magic fog, без кромки, царговая 200x70

Отделка

CPL Luna — многослойный композитный материал c защитным слоем Overlay, лишен известных недостатков эмали, а по тактильным ощущениям превосходит ее, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. EU.

Комплектующие

Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Мягкое закрывание обеспечивает пенополиуретановый уплотнитель Q-Lon от немецкой компании Schlegel.

Особенности

RAL 9010 - Белый (англ. Pure white, нем. Reinweiß).

Без пустот и ДСП, бескромочная технология производства, торцы защищены по технологии 2-Edge, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).