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  2. Дверь межкомнатная М22 CPL Luna, остекленная, magic fog, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная М22 CPL Luna, остекленная, magic fog, без кромки, царговая
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Фото из отзыва

Дверь межкомнатная М22 CPL Luna, остекленная, magic fog, без кромки, царговая 200x70

3,8 8 отзывов
Коротко о товаре
  • Артикул:
    013-0364 Скопировано
  • Материал:
    CPL
  • Конструкция двери:
    Царговая
Характеристики и описание
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная
Распашная двустворчатая
Распашная
двустворчатая
Рото дверь
Рото дверь
Дверь-купе
Дверь-купе
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Для дверей-купе
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Упоры торцевые
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Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Характеристики и описание

  • Артикул:
    013-0364 Скопировано
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    CPL
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Цвет:
    Luna
  • Общий цвет:
    Слоновая кость
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    24
  • Кромка:
    Нет
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.06

Описание

Без пустот и ДСП, бескромочная технология производства, торцы защищены по технологии 2-Edge, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
CPL Luna — многослойный композитный материал c защитным слоем Overlay, лишен известных недостатков эмали, а по тактильным ощущениям превосходит ее, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. EU.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Мягкое закрывание обеспечивает пенополиуретановый уплотнитель Q-Lon от немецкой компании Schlegel.
Особенности
RAL 9010 - Белый (англ. Pure white, нем. Reinweiß).

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Отзывы и вопросы о товаре (8)

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Фото из отзыва
Фото из отзыва
4.6 / 5На основе 8 отзывов
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2
П
П Покупатель
13 ноября 2023
5
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П
П Покупатель
13 ноября 2023
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Полина
12 февраля 2021
4
Комментарий
Дверь мне понравилась. Считаю это отличным решением и довольно легкое в исполнении. Смотрится отлично. Красиво легко отражает цвет стен и поэтому даёт красивый оттенок.
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4.6 / 5
5 звезд
5
4 звезды
3
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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