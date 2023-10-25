Облицовка полотен может выполняться разными материалами, что и определяет устойчивость изделий к негативным условиям и механическим повреждениям. Выбирая двери для своего дома, чаще всего покупатели отдают предпочтение экошпону или эмали – такая популярность неудивительна, ведь стоят они недорого и достаточно долговечны.

Но если стоит дилемма, какой из этих материалов лучше, то ответ знают немногие, поэтому необходимо разобраться в особенностях этих покрытий.





Характеристика экошпона для облицовки межкомнатных дверей

Относительно новый материал для покрытия любых изделий мебельной промышленности изготавливается из волокон древесины и полимеров, но оно абсолютно безопасно. Благодаря особенной технологии производства, экошпон прекрасно имитирует структуру дерева – это может быть дымчатый дуб и ясень, экзотическое венге и нежная вишня, орех и лиственница.

При этом межкомнатные двери, покрытые этим материалом, обладают отличными эксплуатационными и эстетическими характеристиками.





Преимущества экошпона:

Экологичность – покрытие не выделяет вредных веществ и не вызывает аллергических реакций. Несмотря на то, что межкомнатные двери из экошпона изготавливаются из полимеров, эти составы считаются безопасными для здоровья человека. Прочность и влагостойкость – изделия можно устанавливать в ванных комнатах и на кухне, где регулярно создаются неблагоприятные условия. Экошпон не подвержен царапинам и сколам, поверхность можно мыть и чистить, не боясь повреждений. Небольшой вес – межкомнатные двери, облицованные этим материалом, можно устанавливать не только в стандартных коробках, но и скрытым типом. Долговечность – защитная плёнка на экошпоне не даёт возможности материалу растрескиваться от перепадов температур и защищает его от влаги. Также материал не выгорает на солнце и надолго сохраняет первоначальный внешний вид.

Благодаря невысокой стоимости и эстетическим характеристикам, межкомнатные двери из экошпона пользуются популярностью. Но при выборе этого изделия стоит знать и отрицательные стороны этого покрытия. Главным минусом считается плохая звукоизоляция материала, поэтому если необходимо поставить дверь в спальне или детской, то лучше выбирать более плотные варианты.

Также повредить облицовку на изделиях довольно сложно, но если появились царапины, то реставрация может значительно сократить семейный бюджет. Экошпон нельзя покрасить и изменить фактуру полотна, поэтому придётся полностью менять покрытие.





Виды дверей из экошпона

Что касается формы и размера конструкций, то выбор разнообразен. В магазинах можно встретить арочные конструкции с одним или двумя створками, особой популярностью пользуются скрытые межкомнатные двери из этого материала. Благодаря небольшому весу, можно не заботиться, что фурнитура будет постоянно выходить из строя. Такие полотна отлично будут выглядеть в современных интерьерах на проёмах любой комнаты.





Двери со стеклянными вставками часто устанавливаются в гостиных и на кухне. Прозрачные элементы в конструкции украшаются пескоструйным рисунком, а также могут быть матовыми или зеркальными. Дерево в сочетании со стеклом станет отличным дополнением к классическому интерьеру, Провансу и модерну.

Также существуют филёнчатые межкомнатные двери из экошпона. Разнообразие фактурных узоров на поверхности позволяет подобрать изделии к любому стилю в помещении. Главное – определиться с внешним видом поверхности, текстурой и тоном древесины.







Особенности эмалевого покрытия для межкомнатных дверей

Изделия с защитными составами в виде красок считаются классикой. Выбирая межкомнатные двери с эмалевым покрытием, у многих покупателей складывается ассоциация со старыми полотнами в трещинах. Современные изделия существенно красивее и долговечнее, благодаря технологии нанесения, краска практически не подвержена механическим повреждениям.

Полотна с эмалевым покрытием не менее популярны, чем шпонированные двери. При этом они значительно отличаются по цветовому диапазону, что немаловажно для интерьеров в разных стилевых направлениях.





Достоинства межкомнатных дверей с покрытием эмалью:

Возможность изменения цвета полотна, нанесения рисунков и орнаментов. Дверь легко поддаётся окраске самостоятельно и её не придётся менять при следующем ремонте.

Эмаль отличается особой прочностью и долговечностью. Специальная технология нанесения на производстве делает покрытие практически вечным.

Влагостойкость и устойчивость к перепадам температур. Межкомнатные двери с эмалевым покрытием можно устанавливать в любых комнатах.

Безопасность. Покрытие нетоксично и даже рекомендовано для полотен в учебных учреждениях и больницах.

Простой уход и реставрация. Эмаль легко моется и чистится мягкими средствами, а если появились повреждения на поверхности, то достаточно купить подходящую по цвету краску.

Межкомнатные двери с таким покрытием в основном изготавливаются из хвойных пород дерева, что снижает уязвимость перед разбуханием и появлением плесени на поверхности. Простая окраска не удешевляет изделие по сравнению с полотнами, покрытыми шпоном, поэтому стоимость в магазинах их примерно одинаковая.







Виды межкомнатных дверей с эмалью

Производители предлагают глухие полотна, с витражными или стеклянными вставками. Изделия, которые не отягощены дополнительными деталями, могут быть просто однотонными или с нанесённым рисунком, что пользуется популярностью у обладателей современных или минималистических интерьеров. Такая межкомнатная дверь часто выступает в роли яркого акцента в дизайне.





Филёнчатые полотна белого цвета идеально подойдут к классическим интерьерам. При этом конструкция может быть украшена вставками из стекла с рисунками и орнаментами на поверхности. Глухие светлые двери неспособны перегрузить пространство, поэтому дизайнеры рекомендуют их устанавливать как в ярком, так и в монохромном оформлении помещений.





Межкомнатные двери с эмалевым покрытием в ярких тонах хорошо будут смотреться как в смелых интерьерах хай-тек, так и в минимализме. Часто такой контраст используется при оформлении помещений в стиле модерн.





Также в магазинах можно встретить двери с необычными покрытиями – это бархатистая краска, патина, золото или художественная роспись. Такое изделие может стать центром интерьера в стиле барокко и не только украсить его, но внести долю неординарности.





Для любителей футуризма можно установить дверь в своём доме, покрытую серебристой краской с глянцевой поверхностью. Существуют модели с 3D эффектом из геометрических фигур, такое изделие можно использовать в дизайне индустриализации, современном стиле или хай-тек.





С каким покрытием межкомнатная дверь лучше: эмаль или экошпон

По эстетическим и прочностным характеристикам эти изделия не сильно отличаются. Стоит отметить, что дверь, покрытая экошпоном, производится только в фактуре дерева – это не даёт большого простора в дизайне. Но это качество ценят за уникальный рисунок древесины на поверхности и плавные переходы тонов.





Эмалевые полотна способны решить любую дизайнерскую задачу в интерьере. Разнообразие в цветах позволяет их удачно «вписать» практически в любой стиль. Межкомнатные двери с эмалевым покрытием удачно выглядят на фоне окрашенных стен и обоев, а также отделки из камня и керамической плитки.





Если рассматривать варианты установки изделий в разных комнатах, то специалисты не разделяют полотна по влагостойкости и устойчивости к механическим повреждениям. При этом межкомнатные двери из экошпона чаще рекомендуют устанавливать в сухих комнатах.

Это обусловлено деревянным покрытием, ведь на поверхности не исключены мини-трещины и незначительные царапины, куда может проникать влага, что может привести к разрушению полотна.





Эмалевые двери можно установить в любой комнате, включая ванну и кухню. Покрытие уже зарекомендовало свою надёжность и невосприимчивость к влажной среде. Эмаль легче мыть и чистить, а простая реставрация поверхности даёт изделиям долгосрочность использования без потери внешнего вида.





Выбор между дверями с эмалевым покрытием или экошпоном, зависит только от стилистики помещения и личных предпочтений собственников жилья. Если отделка комнат не имеет натуральных фактур дерева, то лучшего решения, чем окрашенные полотна не найти. Необходимо добавить в интерьер «ноту» природного тепла, то лучше установить двери из экошпона.