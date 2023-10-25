Эмаль, как покрытие дверных полотен, известна людям давно. Она и сейчас наряду со шпонированием и ламинированием является самым распространенным вариантом отделки межкомнатных дверей. Это уникальное покрытие для дверных полотен не содержит в своем составе веществ, способных нанести вред человеческому организму.





Отличия обычной краски от эмалей

Ошибочно считать, что эмаль ничем не отличается от красок. На самом деле изделия с эмалированным покрытием имеют не только улучшенный внешний вид, готовое покрытие отличается своими свойствами.

Поверхности межкомнатных дверей, покрытых эмалью, в отличие от покрашенных масляными красками не вступают во взаимосвязь со щелочью и жирами, не растворяются под их воздействием, легко очищаются от загрязнений, не нанося вреда окрашенным изделиям. Двери из массива дерева кроме эмали покрывают лаком, чтобы была видна их структура.





Состав и разновидности эмалей для дверей

Современной промышленностью выпускается несколько разновидностей эмалевых красок. Независимо от их применения, эмали состоят из лака, образующего прозрачную пленку, красящих пигментов в виде двуокиси титана, сажи, охры, сурика, меловых и микротальковых наполнителей.

Из растворителей в производстве эмали используют сольвент, терпентинное масло, больше известное под названием скипидар, уайт-спирит. Эмаль по своему составу имеет схожесть с лаком, но с красящими пигментами, придающими окрашенной поверхности определенный непрозрачный цвет. По существу, эмаль является цветным лакокрасочным покрытием с высокой стойкостью к истиранию.





Межкомнатные двери, покрытые эмалью, имеют гладкую красивую поверхность, устойчивую к истиранию. Для того чтобы двери, вскрытые эмалью, дольше сохраняли свой привлекательный вид, покрытие необходимо наносить не менее трех раз.

Очередной слой во избежание трещин и вздутия эмалевой краски наносят только после полного высыхания предыдущего. Такое многослойное покрытие способно выдержать большое количество влажных уборок, не теряя первоначального цвета. Межкомнатные двери, покрытые белой эмалью, устойчивы к агрессивному воздействию моющих средств, длительное время не желтеют и не теряют блеска.





В последнее время появились дверные полотна с покрытием эмалитом, разновидностью эмалевых, но с более качественным покрытием, не боящимся загрязнений и механических повреждений. Эмалит относится к бюджетному покрытию, состоящему из поливиниловой пленки, внешне похожей на дверные полотна с эмалевым покрытием.

Плюсы и минусы дверей с эмалевым покрытием

Межкомнатные двери с эмалевым покрытием имеют ряд преимуществ: привлекательный вид, широкий выбор цветов. На дверные полотна с эмалевым покрытием можно наносить любые орнаменты. Надоевший оттенок без труда меняется на другой, подходящим к интерьеру комнаты.

Покрытие устойчиво к перепадам температуры, не выгорает под действием ультрафиолета, посылаемого солнцем, просто в уходе. Для удаления загрязнений достаточно использовать влажные салфетки. Особо въевшуюся грязь удаляют неагрессивными средствами, предназначенными для мытья окрашенных поверхностей.

Преимуществом дверей является тот фактор, что покрытие эмалью не позволяет появляться на полотне трещинам. Отсутствие щелей препятствует проникновению в структуру дверного полотна влаге, жирным каплям, тем самым предохраняя ее от повреждений.

К недостаткам дверных полотен с эмалированным покрытием можно отнести их слабую устойчивость к различному роду механическим повреждениям: царапинам, трещинам, потертостям.





На долговечность эмалевых поверхностей оказывает влияние добросовестная шлифовка полотна двери, равномерность нанесения эмали и адгезионной качественной грунтовки с высокими показателями сухого остатка после высыхания красящих веществ, заполняющих поры основы.

Виды материалов межкомнатных дверей под покраску белой эмалью

Классикой межкомнатных дверей под покраску эмалью был и остается массив дерева. На их изготовление идет массив дуба, ясеня, бука, сосны. Деревянные двери имеют разные размеры и толщину полотна, гладкую поверхность или украшенную вырезанными узорами. Но стоят деревянные полотна межкомнатных дверей довольно дорого.





Более бюджетным вариантом под покраску эмалью являются полотна из древесноволокнистых плит. Востребованы двери из МДФ не только из-за выгодной цены. Плиты, покрытые эмалью, прочные, с повышенными эксплуатационными качествами. В качестве межкомнатных дверей их устанавливают в жилых помещениях, зданиях школ и офисов. Они не прихотливы в уходе, своим видом способны украсить интерьер любой комнаты.





Классификация эмалей для дверей

Алкидные краски наносятся на деревянные, металлические, минеральные поверхности после предварительной грунтовки. Они быстро сохнут, не боятся высоких и низких температур воздуха, имеют большую гамму цветов, устойчивы к влаге. Поэтому их чаще применяют для наружных работ, чем внутренних. К тому же присутствующий в составе краски растворитель токсичен и после покраски требует длительного проветривания помещения.

наносятся на деревянные, металлические, минеральные поверхности после предварительной грунтовки. Они быстро сохнут, не боятся высоких и низких температур воздуха, имеют большую гамму цветов, устойчивы к влаге. Поэтому их чаще применяют для наружных работ, чем внутренних. К тому же присутствующий в составе краски растворитель токсичен и после покраски требует длительного проветривания помещения. Акриловые краски в отличие от алкидных ни токсичны, ни подвержены возгоранию, имеют высокую адгезию с дверными деревянными и металлическими полотнами. Акриловое покрытие стойко переносит перепады температур, влагу, ультрафиолетовые излучения.

Срок эксплуатации изделий, покрытых акриловой краской, достигает 20 лет и больше. Этому способствует введение в состав краски различных модификаторов и акриловых смол. Акриловые эмали по своим эксплуатационным качеством не отличаются от акриловых красок.

Они пластичны, не наносят вред здоровью людей и окружающей среде. Наряду с высокой устойчивостью к высоким температурам и химической стабильностью, они обладают стойкостью к механическим повреждениям и долгим сроком службы.



Масляные эмали получают путем смешивания красящих пигментов с олифой. В готовую затирку добавляют масляный лак. В зависимости от жирности лака, эмали подготавливают для работы внутри или снаружи помещения.

Масляные эмали обладают эластичностью, водостойкостью, но не устойчивы к ультрафиолету и стиранию. Используют масляные эмали для окраски изделий из дерева (дверные полотна, пол). К группе масляных эмалей относят и смоляные, в составе с канифолью и битумом. Используют их в основном в качестве фасадных покрытий.

Алкидные эмали, имеющие в составе пентафталевые и другие алкидные лаки, предназначены для работ внутри зданий, покраски окон, дверных полотен, мебели. Они имеют высокую влагостойкость, эластичные, с хорошими декоративными качествами.

Белые двери в интерьере квартиры

Межкомнатные двери могут быть окрашены в любые цвета эмали, но наиболее востребованным является белый цвет, как самый универсальный, подходящий под дизайн многих интерьеров жилых помещений.





Межкомнатные двери, покрытые белой эмалью, зрительно увеличивают пространство помещения, раздвигая, как бы стирая его границы. Белый цвет двери подходит ко многим стилям в дизайне квартир. Некоторые считают белый цвет слишком марким.

На деле на нем менее заметны загрязнения, чем на дверных полотнах черных цветов. Дверные полотна светлых оттенков всегда выглядят по-современному стильно, находятся на пике моды.

Белое дверное полотно на стене со светлой отделкой можно выделить коробкой и наличниками других оттенков, совпадающих по цвету с плинтусами пола. Белому цвету дверей подойдут коробки темного дуба, фисташкового, черного цвета, вся палитра серых оттенков.

Для дверной коробки комнаты, выполненной в стиле Прованс, подойдут пастельные тона. Для классического дизайна – коричневые оттенки. Для эко-стиля – коробки светлых тонов.





Не обходится без дверных межкомнатных полотен, крашеных эмалью светлых тонов, интерьеры, выполненные в классическом стиле. Чисто белый цвет дверного полотна можно заменить на один из пастельных оттенков, серого, светло-коричневого, молочного.

Белое эмалевое покрытие межкомнатных дверей, дополненное матовостью стеклянных вставок, красиво вписывается в стиль Прованс. А дверь с декором под золото идеально подходит под стиль Ренессанс, Барокко или его продолжение Рококо.





Для стиля лофт белый цвет эмали дверного полотна межкомнатных дверей лучше сменить на красный или бордовый. Эмаль нежно-голубого или салатового цвета подойдет для межкомнатных дверей, ведущих в комнату для детей.

Для комнат, выполненных в стиле минимализм, лучше подойдут яркие цвета эмалевых покрытий, для хай-тека – оттенки черного, фиолетового, синего, красного с глянцевым блеском поверхности.