Двери хлопают, бьются ручками о стену, оставляя там вмятины, повреждая обои. На ручках остаются царапины, петли разбалтываются – сколько можно? Хотите исправить ситуацию? Тогда самое время купить ограничитель для двери.

Какие бывают ограничители для дверей

Стопор, упор, ограничитель, этот маленький и почти не заметный предмет защитит стену и дверь от повреждения, а вас – от лишних проблем и переживаний. Их можно разделить на несколько разновидностей в зависимости от функций, которые они выполняют.



Упор – ограничивает угол разворота двери, не давая ей соприкоснуться со стеной.

Отбойники – смягчают или не допускают удар двери о стену или другой предмет, допустим, мебель.

Стоппер фиксирует дверь в определённой точке.

Доводчик – обеспечивает плавное закрывание двери.

Есть ещё блокираторы, которые предотвращают полное закрывание двери, оставляя небольшую щель. Они используются, если в доме есть маленький ребёнок или домашние животные.





Напольные ограничители

Ограничители, или стопоры, могут быть простыми или магнитными.

Простой – это металлический корпус и амортизатор, который приглушит громкость и резкость удара.





Магнитный способен оставить дверь в открытом положении. К двери крепится металлический элемент, а в корпус ограничителя встроен магнит. Дверь притянется к ограничителю и будет открыта, пока не захлопнете.

Стоит такой ограничитель в несколько раз дороже простых. Оправданы ли эти траты? Простой ограничитель прослужит вам долго и исправно. Там просто нечему ломаться.





По способу крепления ограничители бывают напольные, настенные, универсальные.

Напольные модели – самый надёжный вариант.

Их преимущество в том, что:

Гораздо надёжнее любых других, поскольку пол более стабилен.

Они универсальны, подойдут к любому случаю.

Они не бросаются в глаза, не портят интерьер.

Дешевле других моделей.





Однако у них есть и недостатки:

Об него можно споткнуться. Чтобы этого не произошло, делайте их блестящими.

Такой ограничитель нельзя установить при системе «тёплый пол».

Мыть пол также неудобно.

Напольный ограничитель может быть в виде круглого столбика, на который надета прокладка-уплотнитель. Эту прокладку надо периодически менять, либо в виде усечённой полусферы с той же амортизирующей прокладкой.

Есть ещё механические модели, откидные с так называемой «козьей ножкой». Они снабжены тормозной колодкой и некоторые из них позволяют удерживать дверь в открытом положении и предохраняют от захлопывания.

Интерьер они не украшают, выдвижная колодка приводятся в действие нажатием ноги. Для дома такой стопор не удобен. Используется в основном в коммерческих помещениях.



Монтаж напольного дверного ограничителя

Отмерьте расстояние между ручкой и стеной примерно 2 сантиметра, спроектируйте его на пол, поставьте отметку.

Отступ от дверного проёма должен составлять 2/3 или 3/4 его ширины.

Ставим по отметке на полу упор под нужным углом.

Высверливаем в полу отверстие, вставляем туда дюбеля.

Прикручиваем упор к полу саморезами.

Всё просто. Но как быть, если напольный стопор установить невозможно?

Это может быть в следующих случаях:

У вас очень дорогой пол.

Вы установили систему ленточного тёплого пола.

Вы просто не хотите отбивать об него пальцы.

Тогда можно установить настенные ограничители.

Настенные ограничители для дверей

Настенный ограничитель возможен там, где за дверью есть перпендикулярная ей стена. Он представляет из себя металлический стержень с резиновым амортизатором на конце.





Его плюсы:



Не повреждает напольное покрытие.

Об него не споткнёшься.

Уборке тоже не препятствует.

Вот только минусов у него тоже достаточно:

Нужна прочная стена (гипсокартонная может и проломиться от сильного удара).

Торчащий штырь из стены – это тоже не безопасно.

Портят интерьер.

Стоят дороже напольных.

Настенный ограничитель может быть простым и магнитным. От напольного варианта отличается длиной штока и более широкой опорной площадкой, она может достигать 15 сантиметров в диаметре. Крепится он так же, как и напольный, саморезами.

Высота от пола должна составлять от 5 до 20 сантиметров, отступ от двери – те же 2/3 или 3/4 ширины его полотна. Далее действуем по изложенной выше инструкции. Все магнитные ограничители годятся только для внутриквартирных межкомнатных дверей. Более тяжёлую входную магнит не удержит.





Простая накладка-ограничитель для дверей

Что если ни тот, ни другой стопор вас не устраивает? Тогда есть множество других вариантов. Мягкая накладка под ручку или на стену. Она погасит удар, и, чтобы установить её, не надо ничего сверлить.





Они могут быть либо самоклеящимися, либо крепятся на скотч. Этот вариант привлекателен тем, что не дорог, его легко установить, а разнообразие моделей позволяет подобрать такой силиконовый ограничитель под любой интерьер. Однако вы должны помнить, что этот вариант не долговечен и тоже подходит только для межкомнатных дверей.





Наддверные ограничители

Наддверные ограничители в виде доводчика и стопора, который предотвратит хлопанье двери.

Другая разновидность наддверного упора – шток с тормозной колодкой, которая устанавливается в вертикальном положении. Фиксирует дверь в том положении, какое вам нужно. Не совсем удобно в эксплуатации. Опустить шток можно и ногой, а вот, чтобы поднять и отогнуть боковую пластину, придётся нагнуться.







Скользящая модель наддверного упора. Базовая часть крепится к дверному косяку, а на двери фиксируется подвижный шток. Монтируется он в верхней части двери, что, конечно, является плюсом – там он никому не мешает. Минусом же – ручное управление, чтобы освободить шток из фиксирующего паза. На сей раз вам придётся не нагибаться, а тянуться.

Ограничитель с замковым механизмом. Есть и такой. Позволяет зафиксировать головку упора в фиксаторе на дверном косяке. Полезная функция, особенно на входных дверях, в административных зданиях и магазинах. Внутри квартиры такой, конечно, устанавливать не стоит.

Ленточный упор – что называется, прост до безобразия. С двух сторон прочной ленты прикреплены площадки под саморезы. Лента крепится с их помощью на двери и на косяке. Это не очень эстетично выглядит, к тому же ленты эти быстро перетираются и рвутся. Можно купить эластичную растягивающуюся модель. Она чуть дороже, но удобней и надёжнее.

Мобильные фиксаторы-ограничители для дверей

Мобильные фиксаторы – там магнитная деталь заменена на резиновую пластину, которая ослабит удар створки. Дверь она не зафиксирует, зато позволит открыть её настолько, насколько вам это нужно. Приспособление надо положить под дверное полотно так, чтобы оно ровно к нему примыкало.





Достоинство мобильных фиксаторов в том, что они абсолютно безопасны, а их разнообразный дизайн способен украсить интерьер, потому что они могут быть сделаны в виде геометрической фигуры, статуэтки, игрушки. Недостаток же в том, что не подходят для постоянного использования, поскольку их надо всякий раз устанавливать и снимать.



Пружинный ограничитель – для временной фиксации двери – великолепное решение. Он представляет из себя гибкую стальную пластину, по обеим сторонам которой закреплены синтетические противоскользящие «ёжики».

Подвиньте эту пластину под дверь, слегка её изогнув, и она удержит дверь в том положении, какое вам нужно. При этом, даже если слегка сдвинется, вашему полу не нанесёт никакого вреда.

Есть, наконец, ограничители, способные защитить ваш дом от проникновения злоумышленников. Сигнальные. Когда с ним соприкасается дверное полотно, они издают звук или посылают сигнал на какое-нибудь приёмное устройство – мобильный телефон или пункт охраны.





Мягкие накладки, блокираторы – это резинка, надеваемая на дверь. Она не позволяет ей захлопнуться. Популярны в молодых семьях с маленькими детьми. Приспособление защищает пальчики ребёнка от риска оказаться зажатыми дверями.



Из чего делают дверные ограничители

Немного – о материале, из которого делают ограничители.

Это может быть:

Пробка. Мягкий пробковый столбик со встроенным саморезом подходит только под соответствующий дизайн. Он не даёт гарантии, что вы не будете об него спотыкаться. К тому же на ковролине он практически не виден.

Резина, полиуретан обладают теми же свойствами.

Дерево.

Пенопласт.

Поролон.

Однако самые популярные – металлические с резиновой накладкой, поскольку – долговечнее.

Осталось подвести итоги.

Ограничитель для дверей нужен для того, чтобы:

Предотвратить появление вмятин на стене, которые может оставить ручка двери.

Предупредить повреждение самой ручки.

Защищает также фурнитуру и полотно двери.

Защищает мебель, стоящую около двери.

Бережёт ваши нервы.

Многообразие видов ограничителей позволяет выбрать именно тот, который вам нужен. Это тот самый случай, когда чем проще, тем лучше. Простые ограничители – самые надёжные и самые дешёвые к тому же.