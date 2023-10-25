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Двери цвета "бетон" в интерьере: стилевые решения и дизайн с оригинальными фото

#Межкомнатные двери #Входные двери #Ремонт #Дизайн #Двери #Советы эксперта
Двери цвета "бетон" в интерьере: стилевые решения и дизайн с оригинальными фото

Двери цвета бетона выглядят современно и стильно. Они хорошо сочетаются с интерьером, в котором много элементов выполнено в технике бетонных поверхностей.

Для создания дверей бетон используют различные материалы, такие как стекло, металл или пластик, окрашенные в соответствующий цвет. Также могут использоваться панели из искусственного камня, которые могут имитировать текстуру и цвет бетона.

Двери могут быть выполнены в различных стилях, от современного до минималистического. Они могут быть гладкими или иметь текстуру, которая будет имитировать бетонную поверхность, одностворчатыми или двустворчатыми, разной конструкции и дизайна.

Такие двери могут использоваться в различных помещениях, включая гостиную, спальню, кабинет или ванную комнату. Они станут интересным акцентом в интерьере, добавив ему современности и оригинальности.

Какие двери под бетон используются в современных интерьерах

Двери бетон могут быть разного вида, каждый из которых обладает определенным набором функциональности, предназначен для определенного типа помещения и его стиля. Они могут быть межкомнатными или входными.

Первый вариант изделия используется для разделения различных комнат в доме или квартире. Входные двери обеспечивают безопасность и защиту от внешних факторов.

Двери классифицируются и по механизму открытия.

По этому критерию они могут быть:

  • распашными – классический вариант, который открывается наружу или внутрь комнаты, может быть использован в различных помещениях.

  • раздвижными - скользящими вдоль стены или другой поверхности и устанавливаемыми в небольших помещениях или в тех местах, где нет места для открывания дверей в стандартном стиле;

  • складными вдоль стены или внутри ниши.

По функциональности двери могут быть огнестойкими, автоматическими или звукоизоляционными. Огнестойкие модели могут выдерживать высокую температуру и предназначены для использования в помещениях, где есть риск возникновения пожара.

Автоматические вариации открываются и закрываются с помощью датчика движения или кнопки. Звукоизоляционные двери способны блокировать звук, обеспечивая тишину внутри помещения. Они устанавливаются в помещениях, где требуется высокая звукоизоляция, например, в студиях записи, кинотеатрах или офисах.

В отдельную категорию дверей входят модели с зеркалом. Оно у них установлено на одной или обеих сторонах дверного полотка. Такие модели могут использоваться в ванной комнате, гардеробной или других местах, где требуется зеркало.

Дверь межкомнатная "Севилья-2" Бетон тёмный глухая
Дверь межкомнатная Севилья-2 Эмалит Бетон тёмный Глухая Каркасно-щитовая
8 240
Дверь межкомнатная "Севилья-2" Бетон светлый глухая
Дверь межкомнатная Севилья-2 Эмалит Бетон светлый Глухая Каркасно-щитовая
8 240
Дверь межкомнатная "Future-702" Дуб Серена каменно-серый, вставка Лакобель белый, кромка-чёрная матовая
Дверь межкомнатная Future-702 ПВХ Дуб Серена каменно-серый Глухая Каркасно-щитовая
25 360
Дверь межкомнатная "Concept-703" Медиум грей, вставка Лакобель чёрный, кромка-чёрная матовая
Дверь межкомнатная Concept-703 ПВХ Медиум грей Глухая Каркасно-щитовая
25 360
Дверь межкомнатная "Future-706" Дуб винчестер серый глухая, кромка-чёрная матовая
Дверь межкомнатная Future-706 ПВХ Дуб винчестер серый Глухая Каркасно-щитовая
30 432
Дверь межкомнатная "Concept-707" Медиум грей, вставка Белоснежно матовый, кромка-чёрная матовая
Дверь межкомнатная Concept-707 ПВХ Медиум грей Глухая Каркасно-щитовая
25 360
Дверь межкомнатная "Future-711" Дуб винчестер серый, вставка Зеркало, кромка-чёрная матовая
Дверь межкомнатная Future-711 ПВХ Дуб винчестер серый Глухая Каркасно-щитовая
25 360
Дверь межкомнатная "Future-711" Дуб Серена каменно-серый, вставка Зеркало, кромка-чёрная матовая
Дверь межкомнатная Future-711 ПВХ Дуб Серена каменно-серый Глухая Каркасно-щитовая
25 360

Из какого материала изготавливаются двери «бетон»

Двери «бетон» могут быть изготовлены из разных материалов:

  • разные породы дерева, такие как дуб, ясень, сосна и т.д. – окрашиваются в цвет бетон краской любого вида, предпочтительно акриловой;

  • металл - сталь, алюминий или железо – окрашиваются порошковой краской;

  • стекло – прозрачное или матовое, обычное и закаленное, в зависимости от требования дизайна и конфиденциальности, требований к прочности и безопасности;

  • пластик, для которого характерен небольшой вес, невысокая стоимость, устойчивость к влаге – можно окрашивать любой краской с созданием поверхности разной фактуры;

  • стеклопластик – прочные, устойчивые к внешним воздействиям;

  • комбинация материалов, позволяющая сочетать их свойства.

Дверь межкомнатная "Future-703" Бетон темно-серый стекло Лакобель чёрный, кромка-матовый хром
Дверь межкомнатная Future-703 ПВХ Бетон тёмно-серый Остекленная Каркасно-щитовая
18 590
Дверь межкомнатная "Future-703" Бетон темно-серый стекло Лакобель белый, кромка-чёрная матовая
Дверь межкомнатная Future-703 ПВХ Бетон тёмно-серый Остекленная Каркасно-щитовая
20 900
Дверь межкомнатная "Future-608" Бетон тёмно-серый, Зеркало
Дверь межкомнатная Future-608 ПВХ Бетон тёмно-серый Остекленная Царговая
9 740
Дверь межкомнатная "Future-602" Бетон темно-серый, стекло Лакобель черное
Дверь межкомнатная Future-602 ПВХ Бетон тёмно-серый Остекленная Царговая
12 495
Дверь межкомнатная "Future-705" Дуб Серена каменно-серый глухая, кромка-матовый хром
Дверь межкомнатная Future-705 ПВХ Дуб Серена каменно-серый Глухая Каркасно-щитовая
22 310
Дверь межкомнатная "Future-706" Бетон темно-серый глухая, кромка-матовый хром
Дверь межкомнатная Future-706 ПВХ Бетон тёмно-серый Глухая Каркасно-щитовая
22 310
Дверь межкомнатная "Future-706" Бетон темно-серый глухая, кромка-чёрная матовая
Дверь межкомнатная Future-706 ПВХ Бетон тёмно-серый Глухая Каркасно-щитовая
25 360
Дверь межкомнатная "Concept-707" Медиум грей, вставка Лайт грей, кромка-матовый хром
Дверь межкомнатная Concept-707 ПВХ Медиум грей Глухая Каркасно-щитовая
22 310

С какими цветами в интерьере сочетать двери «бетон»

Цвет дверей бетона можно сочетать с различными оттенками в интерьере, что позволяет создавать разные эффекты:

  • белый – свежесть и минимализм;

  • черный – элегантность и современность;

  • серый разных оттенков – более глубокий и интересный интерьер;

  • желтый – яркость и энергичность;

  • зеленый – умиротворение и естественность;

  • голубой – свежесть и просторность;

  • коричневые – теплота и уют;

  • фиолетовый – роскошь и загадочность;

  • розовый – мягкость и романтичность;

  • оранжевый и красный – яркость и энергичность;

  • желто-зеленый – свежесть;

  • бирюзовый – легкость и воздушность;

  • сиреневый – уют и романтика;

  • оливковый – спокойствие и умиротворенность.

Выбор сочетаний цветов зависит от желаемого эффекта и стиля интерьера. Комбинируя их, можно добиться определенного настроения при нахождении в комнате.

 

В каких стилях встречаются двери цвета «бетон»

Двери бетон могут быть оформлены в разных стилях:

  1. Классический – включает простые, но элегантные линии, которые создают традиционный вид, которые может быть дополнен декоративными элементами.

  2. Современный – с простыми линиями и гладкими поверхностями из металла, стекла или пластика, без дополнительных деталей.

  3. Минималистический - характеризуется простотой и отсутствием декоративных элементов

  4. Кантри – с резными элементами на поверхности, как правило, представляющие собой флористические узоры или изображения животных.

  1. Ар-деко – с геометрическими фигурами и абстрактными рисунками на поверхности дверного полотна.

  2. Рустик – имитирует старинную рустикальную эстетику, подразумевает использование естественных материалов, таких как дерево или камень.

  3. Индустриальный для лофта или другого промышленного интерьера.

  4. Ар-нуво, характеризующийся простыми линиями, сдержанным декором и использованием естественных материалов, таких как дерево и стекло.

  5. Колониальный стиль с элементами из колониальной архитектуры, которые могут быть выполнены из дерева и иметь панели и филенки.

  6. Фьюжн – объединяющий элементы из различных стилей и культур, к примеру, дверь может быть выполнена в японском стиле, но иметь элементы, которые характерны для современных или классических стилей.

  1. Готический – с использованием готических элементов, таких как арки, кресты и резьба, подчеркивающих мистическую эстетику.

  2. Прованс с использованием светлых оттенков и простых линий.

  3. Хай-тек для современных интерьеров с использованием инновационных материалов, таких как стекло и металл, и простых линий.

  4. Рустик с использованием натуральных материалов, придающих небрежный, но стильный вид за счет грубой отделки.

  5. Ар-деко с геометрическими узорами, ярко выраженными линиями и цветами.

  6. Современный – с простым дизайном в минималистическом стиле и использованием новых материалов, таких как стекло и металл.

  7. Антикварный - может быть оформлен в любом из традиционных стилей, позволяющих добиться эффекта старой двери, которая была в использовании в течение многих лет.

  8. Техно – с современными узоры и графическими изображениями.

Стилей дверей существует множество, и каждый из них может быть адаптирован к определенным потребностям и предпочтениям.

Определяясь с ним, следует обратить внимание на соответствие дизайна интерьера и на то, как эти двери будут смотреться в общей композиции.

Удачным решением оформления дверей бетон являются стили индустриальный и хай-тек. Рассмотрим их подробнее.

Дверь входная City Smart PP 130 Csmart/130 Черный матовый/Бетон серый
Дверь входная ДМ CITY SMART PP Черный матовый/Бетон серый
92 776
Дверь входная City Smart PP 160 Сsmart/Si-4 Mirox Grey Верде/Бетон серый
Дверь входная ДМ CITY SMART PP Верде/Бетон серый с зеркалом
92 776
Дверь входная Termo Split MP 10TD-2 Антрацит букле (порог)/Бетон темный
Дверь входная Termo Split MP 10TD-2 Антрацит букле/Бетон темный
47 575
Дверь входная Termo Split MP 10T-136 Шоколад букле (порог)/R-4 Бетон серый
Дверь входная Termo Split MP 10T-136 Шоколад букле/R-4 Бетон серый
47 575
Дверь входная City Prime PP 190/164 mirror Бетон серый/Белый матовый (Фурнитура чёрная)
Дверь входная City Prime PP Бетон серый/Белый матовый с зеркалом
62 445
Дверь входная Termo Split MP 10T-100 Шоколад букле (порог)/Бетон серый
Дверь входная Termo Split MP 10T-100 Шоколад букле/Бетон серый
47 575
Дверь входная City Smart PP 163/164 Бетон темный/Белый матовый mirror
Дверь входная ДМ CITY SMART PP Бетон темный/Белый матовый с зеркалом
99 575

Двери под бетон в индустриальном стиле интерьера

Обычно имеют прочную конструкцию, изготовленную из металла, стекла или дерева. Они могут угловатыми с видимыми сварными швами. Внешний вид изделия может быть дополнен небольшими окошками из закаленного стекла.

В индустриальном стиле двери бетон могут быть их разных материалов. Металлическая продукция обычно с гладкой поверхностью или с явно выделяющимися швами. На нее наносятся декоративные элементы, такие как ручки и петли, выполненные в промышленном стиле.

Деревянные двери с грубой поверхностью. В них включают декоративные элементы в виде болтов и защелок, а также простые металлические ручки и петли. Стеклянное дверное полотно обычно размещается в металлической раме.

Индустриальное настроение вносят специфические ручки, которые тоже из металла. Скользящие вдоль стены двери на роликах и рельсах промышленного вида могут быть изготовлены из металла и дерева.\

Дверь входная Trust Mass MP SiSt-3 Черный муар металлик/D-4 Бетон серый Lakobel Black
Дверь входная Trust Mass MP SiSt-3 Черный муар металлик/D-4 Бетон серый
38 883
Дверь входная Family Eco PP Антрацит букле/МДФ Бетон темный E-109 МДФ Белый ларче E-212 Задвижка
Дверь входная FAMILY ECO PP Бетон темный/Белый ларче
33 208
Дверь входная Trust Mass MP 9S-135 Шоколад букле/R-4 Бетон темный
Дверь входная Trust Mass MP 9S-135 Шоколад букле/R-4 Бетон темный
38 883
Дверь входная Trust Mass MP 9S-100 Шоколад букле/Бетон темный
Дверь входная Trust Mass MP 9S-100 Шоколад букле/Бетон темный
38 883

Двери «бетон» в интерьерном стиле хай-тек

Двери бетон в стиле хай-тек могут иметь современный и минималистичный дизайн, созданный с использованием технологий и инновационных материалов.

Они обычно характеризуются гладкими поверхностями, ровными линиями, простыми геометрическими формами и металлическими отделками.

Некоторые из наиболее распространенных материалов, используемых для создания дверей бетон в стиле хай-тек, включают стекло, металл, алюминий и композитные материалы. Часто встречаются двери с автоматическими механизмами открывания, сенсорным управлением или двери с электронными замками.

Преимущества использования в интерьере дверей «бетон»

Двери бетон имеют ряд преимуществ. Они универсальны.

Серый оттенок отлично сочетается с разными цветами и материалами, что позволяет гармонично дополнить любой интерьер. Серый цвет дверей придает интерьеру элегантность, минимализм и современность.

В зависимости от дизайна и оттенка, двери цвета бетон могут создавать разные эффекты и настроения в помещении. Они не выделяются на фоне стен и могут быть отличным выбором для помещений, в которых от этого элемента интерьера требуется, чтобы он не конкурировал с общим дизайном.

Двери под бетон практичны. На них не видна пыль и грязь, а поверхность дверного полотна легко очищается от загрязнений. Двери, выполненные из качественных материалов, могут прослужить долгое время и сохранят первоначальный внешний вид на протяжении всего периода эксплуатации. 

Они будут отличным выбором для создания эстетически приятного и практичного интерьера.

Двери «бетон» – универсальное решение, которое впишется в любой интерьер помещения. Они могут быть изготовлены из разных материалов и окрашены в разные оттенки.

Конструкция, способ открытия и функциональные характеристики определяются потребностями, личными предпочтениями владельца жилища и его бюджетом, которые он готов потратить на покупку и установку двери.

Дверь межкомнатная "Future-583" Бетон темно-серый, стекло Лакобель чёрное, Зеркало
Дверь межкомнатная Future-583 ПВХ Бетон тёмно-серый Остекленная Царговая
11 539
Дверь межкомнатная Future-651 Бетон темно-серый Сатинато белое
Дверь межкомнатная Future-651 МДФ Бетон тёмно-серый Остекленная Царговая
13 966
Дверь межкомнатная "Future-653" Бетон темно-серый стекло Сатинато
Дверь межкомнатная Future-653 ПВХ Бетон тёмно-серый Остекленная Царговая
14 630
Дверь межкомнатная "Future-641" Бетон тёмно-серый, стекло Сатинато белое
Дверь межкомнатная Future-641 ПВХ Бетон тёмно-серый Остекленная Царговая
10 230
Дверь межкомнатная "Future-656" Бетон тёмно-серый глухая
Дверь межкомнатная Future-656 ПВХ Бетон тёмно-серый Глухая Царговая
15 480

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