Двери цвета бетона выглядят современно и стильно. Они хорошо сочетаются с интерьером, в котором много элементов выполнено в технике бетонных поверхностей.

Для создания дверей бетон используют различные материалы, такие как стекло, металл или пластик, окрашенные в соответствующий цвет. Также могут использоваться панели из искусственного камня, которые могут имитировать текстуру и цвет бетона.

Двери могут быть выполнены в различных стилях, от современного до минималистического. Они могут быть гладкими или иметь текстуру, которая будет имитировать бетонную поверхность, одностворчатыми или двустворчатыми, разной конструкции и дизайна.

Такие двери могут использоваться в различных помещениях, включая гостиную, спальню, кабинет или ванную комнату. Они станут интересным акцентом в интерьере, добавив ему современности и оригинальности.

Какие двери под бетон используются в современных интерьерах

Двери бетон могут быть разного вида, каждый из которых обладает определенным набором функциональности, предназначен для определенного типа помещения и его стиля. Они могут быть межкомнатными или входными.

Первый вариант изделия используется для разделения различных комнат в доме или квартире. Входные двери обеспечивают безопасность и защиту от внешних факторов.

Двери классифицируются и по механизму открытия.

По этому критерию они могут быть:

распашными – классический вариант, который открывается наружу или внутрь комнаты, может быть использован в различных помещениях.

раздвижными - скользящими вдоль стены или другой поверхности и устанавливаемыми в небольших помещениях или в тех местах, где нет места для открывания дверей в стандартном стиле;

складными вдоль стены или внутри ниши.

По функциональности двери могут быть огнестойкими, автоматическими или звукоизоляционными. Огнестойкие модели могут выдерживать высокую температуру и предназначены для использования в помещениях, где есть риск возникновения пожара.

Автоматические вариации открываются и закрываются с помощью датчика движения или кнопки. Звукоизоляционные двери способны блокировать звук, обеспечивая тишину внутри помещения. Они устанавливаются в помещениях, где требуется высокая звукоизоляция, например, в студиях записи, кинотеатрах или офисах.

В отдельную категорию дверей входят модели с зеркалом. Оно у них установлено на одной или обеих сторонах дверного полотка. Такие модели могут использоваться в ванной комнате, гардеробной или других местах, где требуется зеркало.

Из какого материала изготавливаются двери «бетон»

Двери «бетон» могут быть изготовлены из разных материалов:

разные породы дерева, такие как дуб, ясень, сосна и т.д. – окрашиваются в цвет бетон краской любого вида, предпочтительно акриловой;

металл - сталь, алюминий или железо – окрашиваются порошковой краской;

стекло – прозрачное или матовое, обычное и закаленное, в зависимости от требования дизайна и конфиденциальности, требований к прочности и безопасности;

пластик , для которого характерен небольшой вес, невысокая стоимость, устойчивость к влаге – можно окрашивать любой краской с созданием поверхности разной фактуры;

стеклопластик – прочные, устойчивые к внешним воздействиям;

комбинация материалов, позволяющая сочетать их свойства.

С какими цветами в интерьере сочетать двери «бетон»

Цвет дверей бетона можно сочетать с различными оттенками в интерьере, что позволяет создавать разные эффекты:

белый – свежесть и минимализм;

черный – элегантность и современность;

серый разных оттенков – более глубокий и интересный интерьер;

желтый – яркость и энергичность;

зеленый – умиротворение и естественность;

голубой – свежесть и просторность;

коричневые – теплота и уют;

фиолетовый – роскошь и загадочность;

розовый – мягкость и романтичность;

оранжевый и красный – яркость и энергичность;

желто-зеленый – свежесть;

бирюзовый – легкость и воздушность;

– легкость и воздушность; сиреневый – уют и романтика;

оливковый – спокойствие и умиротворенность.

Выбор сочетаний цветов зависит от желаемого эффекта и стиля интерьера. Комбинируя их, можно добиться определенного настроения при нахождении в комнате.

В каких стилях встречаются двери цвета «бетон»

Двери бетон могут быть оформлены в разных стилях:

Классический – включает простые, но элегантные линии, которые создают традиционный вид, которые может быть дополнен декоративными элементами. Современный – с простыми линиями и гладкими поверхностями из металла, стекла или пластика, без дополнительных деталей. Минималистический - характеризуется простотой и отсутствием декоративных элементов Кантри – с резными элементами на поверхности, как правило, представляющие собой флористические узоры или изображения животных.

Ар-деко – с геометрическими фигурами и абстрактными рисунками на поверхности дверного полотна. Рустик – имитирует старинную рустикальную эстетику, подразумевает использование естественных материалов, таких как дерево или камень. Индустриальный для лофта или другого промышленного интерьера. Ар-нуво, характеризующийся простыми линиями, сдержанным декором и использованием естественных материалов, таких как дерево и стекло. Колониальный стиль с элементами из колониальной архитектуры, которые могут быть выполнены из дерева и иметь панели и филенки. Фьюжн – объединяющий элементы из различных стилей и культур, к примеру, дверь может быть выполнена в японском стиле, но иметь элементы, которые характерны для современных или классических стилей.

Готический – с использованием готических элементов, таких как арки, кресты и резьба, подчеркивающих мистическую эстетику. Прованс с использованием светлых оттенков и простых линий. Хай-тек для современных интерьеров с использованием инновационных материалов, таких как стекло и металл, и простых линий. Рустик с использованием натуральных материалов, придающих небрежный, но стильный вид за счет грубой отделки. Ар-деко с геометрическими узорами, ярко выраженными линиями и цветами. Современный – с простым дизайном в минималистическом стиле и использованием новых материалов, таких как стекло и металл. Антикварный - может быть оформлен в любом из традиционных стилей, позволяющих добиться эффекта старой двери, которая была в использовании в течение многих лет. Техно – с современными узоры и графическими изображениями.

Стилей дверей существует множество, и каждый из них может быть адаптирован к определенным потребностям и предпочтениям.

Определяясь с ним, следует обратить внимание на соответствие дизайна интерьера и на то, как эти двери будут смотреться в общей композиции.

Удачным решением оформления дверей бетон являются стили индустриальный и хай-тек. Рассмотрим их подробнее.

Двери под бетон в индустриальном стиле интерьера

Обычно имеют прочную конструкцию, изготовленную из металла, стекла или дерева. Они могут угловатыми с видимыми сварными швами. Внешний вид изделия может быть дополнен небольшими окошками из закаленного стекла.

В индустриальном стиле двери бетон могут быть их разных материалов. Металлическая продукция обычно с гладкой поверхностью или с явно выделяющимися швами. На нее наносятся декоративные элементы, такие как ручки и петли, выполненные в промышленном стиле.

Деревянные двери с грубой поверхностью. В них включают декоративные элементы в виде болтов и защелок, а также простые металлические ручки и петли. Стеклянное дверное полотно обычно размещается в металлической раме.

Индустриальное настроение вносят специфические ручки, которые тоже из металла. Скользящие вдоль стены двери на роликах и рельсах промышленного вида могут быть изготовлены из металла и дерева.\

Двери «бетон» в интерьерном стиле хай-тек

Двери бетон в стиле хай-тек могут иметь современный и минималистичный дизайн, созданный с использованием технологий и инновационных материалов.

Они обычно характеризуются гладкими поверхностями, ровными линиями, простыми геометрическими формами и металлическими отделками.

Некоторые из наиболее распространенных материалов, используемых для создания дверей бетон в стиле хай-тек, включают стекло, металл, алюминий и композитные материалы. Часто встречаются двери с автоматическими механизмами открывания, сенсорным управлением или двери с электронными замками.

Преимущества использования в интерьере дверей «бетон»

Двери бетон имеют ряд преимуществ. Они универсальны.

Серый оттенок отлично сочетается с разными цветами и материалами, что позволяет гармонично дополнить любой интерьер. Серый цвет дверей придает интерьеру элегантность, минимализм и современность.

В зависимости от дизайна и оттенка, двери цвета бетон могут создавать разные эффекты и настроения в помещении. Они не выделяются на фоне стен и могут быть отличным выбором для помещений, в которых от этого элемента интерьера требуется, чтобы он не конкурировал с общим дизайном.

Двери под бетон практичны. На них не видна пыль и грязь, а поверхность дверного полотна легко очищается от загрязнений. Двери, выполненные из качественных материалов, могут прослужить долгое время и сохранят первоначальный внешний вид на протяжении всего периода эксплуатации.

Они будут отличным выбором для создания эстетически приятного и практичного интерьера.

Двери «бетон» – универсальное решение, которое впишется в любой интерьер помещения. Они могут быть изготовлены из разных материалов и окрашены в разные оттенки.

Конструкция, способ открытия и функциональные характеристики определяются потребностями, личными предпочтениями владельца жилища и его бюджетом, которые он готов потратить на покупку и установку двери.