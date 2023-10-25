Времена, когда единственным вариантом для пола был тёмный цвет, и это служило признаком респектабельности, ушли в прошлое. Сегодня правят совсем другие тенденции. Уделяется большое внимание сочетанию цвета пола и цвета дверей, чему раньше не придавали большого значения.
Почему светлые пол и двери наиболее востребованы
В нашей статье речь пойдёт о светлой гамме, то есть о тандеме светлые двери – светлый пол. Именно такая комбинация набирает популярность в последнее время. Почему? Давайте разберёмся.
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Резкий контраст дверей и пола в небольшом помещении сделает дверь громоздкой и визуально уменьшит пространство.
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Узкую комнату контрастная дверь ещё больше сузит.
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Двери и пол, окрашенные в один тон, помогают гармонизировать пространство и объединяют его.
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Особенно важно окрашивать пол и двери в один цвет, если дверей несколько.
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Пол и двери должны быть одной фактуры. Натуральный паркет и двери из пластика – моветон.
Не забывайте о плинтусах: пол, двери и плинтус должны гармонировать между собой.
Преимущества светлых дверей
Итак, наш выбор – светлая гамма. Светлые двери – это:
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Лёгкость и торжественность. Громоздкая мебель не создаёт тесноту и не выглядит тяжёлой на фоне таких дверей.
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Они способны вписаться в любой стиль интерьера.
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Визуально увеличивают пространство, особенно в сочетании со светлыми же обоями.
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Глянцевые белые двери создают ощущение присутствия солнца.
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Маркость светлых дверей – не проблема при наличии современных чистящих средств.
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Чрезмерная легковесность светлых дверей легко скрадывается наличниками контрастного цвета.
Модный тренд, как уже упоминалось – совпадение цвета пола и цвета дверей. Тем более светлые полы тоже имеют ценные достоинства.
Преимущества светлых напольных покрытий
Светлые полы становятся всё более популярными, потому что:
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Помещение становится светлее. Жители небольших квартир с окнами на север особенно это оценят.
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Визуально комната выглядит более лёгкой и воздушной.
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Светлый пол увеличивает комнату, зрительно приподнимает потолки.
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Любая мебель на светлом полу выглядит эффектно и элегантно.
Чтобы светлый пол не выглядел слишком легкомысленно и дёшево, используйте матовые покрытия.
И ещё несколько важных предостережений, о которых надо знать при выборе светлого оттенка напольного покрытия.
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Имейте ввиду, что чисто белый пол при искусственном освещении может изменить цвет и получится совсем не тот результат, что ожидалось. Чтобы избежать появления желтоватого отлива, отдайте предпочтение полу с сероватым оттенком.
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Грязь на светлом полу заметнее, чем на тёмном, так что, если вы не фанат частой уборки, подбирайте такое покрытие для помещений с низкой проходимостью, например, для спальни.
И всё же белый пол – это ощущение чистоты, лаконизма и комфорта, он также как и двери вписывается в любой интерьер.
Подбираем оттенок светлого пола
Ну а теперь подбираем цветовые сочетания. Конечно, же, двери подбирают под цвет напольного покрытия, а не наоборот. Поэтому сначала поговорим о светлых полах, и в жилых помещениях это будут древесные оттенки ламината или натуральное дерево
- Кленовый – к белому цвету ближе всего. Напольное покрытие цвета клёна имеет кремовый оттенок, который, правда, со временем потемнеет.
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Белёный дуб – очень популярный материал и для напольных покрытий в том числе. После обработки дуб приобретает различные оттенки от серого до кремового.
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Ясень – смотрится очень красиво и благородно, обладает массой интересных оттенков: розовый, серый, песочный.
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Граб – у этой древесины беловато-серый цвет. Полы с таким покрытием имеют жемчужный или песочный оттенки.
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Берёза – самый родной и самый распространённый у нас материал. Берёза имеет желтоватый или розоватый отлив.
Остановимся на этих наиболее распространённых напольных покрытиях и займёмся дверями.
Выбираем светлый цвет двери
В заданной концепции единения цвета пола и дверей наиболее востребованными будут следующие оттенки дверных полотен:
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Белый. Белая дверь – это безусловная классика. Она универсальна, сочетается с любым стилем, делает помещение визуально лёгким и просторным и конечно прекрасно гармонирует со светлыми полами. Белые двери имеют массу оттенков, от холодных до тёплых и всегда будут смотреться изысканно и стильно.
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Серый – тоже универсальный цвет. Серый с голубым отливом – холодный, добавит обстановке строгости и прохлады. Серый с бежевым, наоборот, наполнит её теплом и уютом. Но у серого есть свойство зрительно уменьшать пространство, поэтому серая дверь – это всё же не для маленьких помещений. Серая дверь прекрасно подчеркнёт белую мебель, а в дуэте с жёлтым сделает атмосферу солнечной.
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Светло-коричневый – ближе всего к природным оттенкам. Прекрасно впишутся в любой интерьер и придадут ему респектабельность.
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Бежевый – этот нейтральный цвет очень востребован и сфера его применения широка. Бежевая дверь хорошо сочетается с белым или серым полом, а вот тёмная мебель на этом фоне может потеряться. Бежевый тоже имеет массу оттенков и неизменно привносит атмосферу тепла и уюта.
- Золотой – а что, почему бы и нет? Золотистая дверь хорошо сочетается с белым полом, это выбор оптимистичных людей, влюблённых в солнце.
Ну а теперь – несколько секретов от дизайнеров:
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Тёплые и мягкие тона напольного покрытия смотрятся уютнее, в этом случае и дверь должна быть выдержана в таком тоне.
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Для создания гармоничной обстановки хорошо сочетать разные оттенки одного цвета. Например, базовый оттенок пола сопровождают близкие ему по цвету двери.
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Чтобы комната не выглядела слишком пресной, обрамляйте пол контрастным плинтусом, а двери – наличниками. В данном случае очень важна правильная расстановка акцентов, об этом речь впереди.
Правильно подобрать двери и пол – ещё недостаточно для стильного интерьера. Главное – в деталях.
Как правильно расставить акценты в помещении со светлыми дверями и полом
Про плинтуса и наличники уже было сказано. Правильный подбор мебели способен подчеркнуть достоинства такого монохромного интерьера. Например, если мебель по цвету совпадает с дверью, а дверь на пару тонов отличается от напольного покрытия. Перед нами идеальный классический стиль, рассказывающий о безупречном вкусе хозяев. Несколько ярких пятен в декоративных деталях оживят обстановку.
На фоне белого пола великолепно будет смотреться любая мебель. Зелёная, например – олицетворение комфорта и свежести; фиолетовая – роскошь и изящество; малиновая – лёгкость, оптимистичность и надёжность; синяя мебель добавит свежести и воздушности; красная – энергетики и контраста. Жёлтая в сочетании с белым – сама чистота и свет. Коричневая мебель – всегда респектабельна, чёрная – олицетворённая элегантность и строгость.
Помимо мебели акценты расставляет освещение. Но здесь нужна аккуратность. Белый пол при искусственном освещении принимает тот оттенок, которым светят лампы и жёлтый свет может придать ему грязно-коричневый оттенок.
Полезные правила при использовании светлых дверей и пола
Ну и напоследок ещё несколько полезных советов.
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В спальне или гостиной лучше всего будет смотреться паркет или паркетная доска. Светлый пол и светлые стены создадут гармоничный ансамбль с тёмной мебелью
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А вот на кухне деревянный пол не очень уместен. Прекрасно зарекомендовало себя напольное покрытие из керамогранита.
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Горизонтальные плоскости на фоне тёмных стен расширяют помещение, светлые стены и потолок делают его выше.
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Холодные оттенки добавляют помещению воздуха и простора.
Создание стильного интерьера – сложная задача, требующая наличия безупречного вкуса и определённых навыков. Но в магазине «Мебель 169» с помощью наших профессионалов вы наверняка найдёте решение этой проблемы.