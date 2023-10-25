Времена, когда единственным вариантом для пола был тёмный цвет, и это служило признаком респектабельности, ушли в прошлое. Сегодня правят совсем другие тенденции. Уделяется большое внимание сочетанию цвета пола и цвета дверей, чему раньше не придавали большого значения.

Почему светлые пол и двери наиболее востребованы

В нашей статье речь пойдёт о светлой гамме, то есть о тандеме светлые двери – светлый пол. Именно такая комбинация набирает популярность в последнее время. Почему? Давайте разберёмся.

Резкий контраст дверей и пола в небольшом помещении сделает дверь громоздкой и визуально уменьшит пространство. Узкую комнату контрастная дверь ещё больше сузит. Двери и пол, окрашенные в один тон, помогают гармонизировать пространство и объединяют его. Особенно важно окрашивать пол и двери в один цвет, если дверей несколько. Пол и двери должны быть одной фактуры. Натуральный паркет и двери из пластика – моветон.

Не забывайте о плинтусах: пол, двери и плинтус должны гармонировать между собой.

Преимущества светлых дверей

Итак, наш выбор – светлая гамма. Светлые двери – это:

Лёгкость и торжественность. Громоздкая мебель не создаёт тесноту и не выглядит тяжёлой на фоне таких дверей.

Они способны вписаться в любой стиль интерьера.

Визуально увеличивают пространство, особенно в сочетании со светлыми же обоями.

Глянцевые белые двери создают ощущение присутствия солнца.

Маркость светлых дверей – не проблема при наличии современных чистящих средств.

Чрезмерная легковесность светлых дверей легко скрадывается наличниками контрастного цвета.

Модный тренд, как уже упоминалось – совпадение цвета пола и цвета дверей. Тем более светлые полы тоже имеют ценные достоинства.

Преимущества светлых напольных покрытий

Светлые полы становятся всё более популярными, потому что:

Помещение становится светлее. Жители небольших квартир с окнами на север особенно это оценят.

Визуально комната выглядит более лёгкой и воздушной.

Светлый пол увеличивает комнату, зрительно приподнимает потолки.

Любая мебель на светлом полу выглядит эффектно и элегантно.

Чтобы светлый пол не выглядел слишком легкомысленно и дёшево, используйте матовые покрытия.

И ещё несколько важных предостережений, о которых надо знать при выборе светлого оттенка напольного покрытия.

Имейте ввиду, что чисто белый пол при искусственном освещении может изменить цвет и получится совсем не тот результат, что ожидалось. Чтобы избежать появления желтоватого отлива, отдайте предпочтение полу с сероватым оттенком.

Грязь на светлом полу заметнее, чем на тёмном, так что, если вы не фанат частой уборки, подбирайте такое покрытие для помещений с низкой проходимостью, например, для спальни.

И всё же белый пол – это ощущение чистоты, лаконизма и комфорта, он также как и двери вписывается в любой интерьер.

Подбираем оттенок светлого пола

Ну а теперь подбираем цветовые сочетания. Конечно, же, двери подбирают под цвет напольного покрытия, а не наоборот. Поэтому сначала поговорим о светлых полах, и в жилых помещениях это будут древесные оттенки ламината или натуральное дерево

Кленовый – к белому цвету ближе всего. Напольное покрытие цвета клёна имеет кремовый оттенок, который, правда, со временем потемнеет.

Белёный дуб – очень популярный материал и для напольных покрытий в том числе. После обработки дуб приобретает различные оттенки от серого до кремового.

Ясень – смотрится очень красиво и благородно, обладает массой интересных оттенков: розовый, серый, песочный.

Граб – у этой древесины беловато-серый цвет. Полы с таким покрытием имеют жемчужный или песочный оттенки.

Берёза – самый родной и самый распространённый у нас материал. Берёза имеет желтоватый или розоватый отлив.

Остановимся на этих наиболее распространённых напольных покрытиях и займёмся дверями.

Выбираем светлый цвет двери

В заданной концепции единения цвета пола и дверей наиболее востребованными будут следующие оттенки дверных полотен:

Белый. Белая дверь – это безусловная классика. Она универсальна, сочетается с любым стилем, делает помещение визуально лёгким и просторным и конечно прекрасно гармонирует со светлыми полами. Белые двери имеют массу оттенков, от холодных до тёплых и всегда будут смотреться изысканно и стильно.

Серый – тоже универсальный цвет. Серый с голубым отливом – холодный, добавит обстановке строгости и прохлады. Серый с бежевым, наоборот, наполнит её теплом и уютом. Но у серого есть свойство зрительно уменьшать пространство, поэтому серая дверь – это всё же не для маленьких помещений. Серая дверь прекрасно подчеркнёт белую мебель, а в дуэте с жёлтым сделает атмосферу солнечной.





Светло-коричневый – ближе всего к природным оттенкам. Прекрасно впишутся в любой интерьер и придадут ему респектабельность.

Бежевый – этот нейтральный цвет очень востребован и сфера его применения широка. Бежевая дверь хорошо сочетается с белым или серым полом, а вот тёмная мебель на этом фоне может потеряться. Бежевый тоже имеет массу оттенков и неизменно привносит атмосферу тепла и уюта.

Золотой – а что, почему бы и нет? Золотистая дверь хорошо сочетается с белым полом, это выбор оптимистичных людей, влюблённых в солнце.

Ну а теперь – несколько секретов от дизайнеров:

Тёплые и мягкие тона напольного покрытия смотрятся уютнее, в этом случае и дверь должна быть выдержана в таком тоне.

Для создания гармоничной обстановки хорошо сочетать разные оттенки одного цвета. Например, базовый оттенок пола сопровождают близкие ему по цвету двери.

Чтобы комната не выглядела слишком пресной, обрамляйте пол контрастным плинтусом, а двери – наличниками. В данном случае очень важна правильная расстановка акцентов, об этом речь впереди.

Правильно подобрать двери и пол – ещё недостаточно для стильного интерьера. Главное – в деталях.

Как правильно расставить акценты в помещении со светлыми дверями и полом

Про плинтуса и наличники уже было сказано. Правильный подбор мебели способен подчеркнуть достоинства такого монохромного интерьера. Например, если мебель по цвету совпадает с дверью, а дверь на пару тонов отличается от напольного покрытия. Перед нами идеальный классический стиль, рассказывающий о безупречном вкусе хозяев. Несколько ярких пятен в декоративных деталях оживят обстановку.

На фоне белого пола великолепно будет смотреться любая мебель. Зелёная, например – олицетворение комфорта и свежести; фиолетовая – роскошь и изящество; малиновая – лёгкость, оптимистичность и надёжность; синяя мебель добавит свежести и воздушности; красная – энергетики и контраста. Жёлтая в сочетании с белым – сама чистота и свет. Коричневая мебель – всегда респектабельна, чёрная – олицетворённая элегантность и строгость.

Помимо мебели акценты расставляет освещение. Но здесь нужна аккуратность. Белый пол при искусственном освещении принимает тот оттенок, которым светят лампы и жёлтый свет может придать ему грязно-коричневый оттенок.

Полезные правила при использовании светлых дверей и пола

Ну и напоследок ещё несколько полезных советов.

В спальне или гостиной лучше всего будет смотреться паркет или паркетная доска. Светлый пол и светлые стены создадут гармоничный ансамбль с тёмной мебелью

А вот на кухне деревянный пол не очень уместен. Прекрасно зарекомендовало себя напольное покрытие из керамогранита.

Горизонтальные плоскости на фоне тёмных стен расширяют помещение, светлые стены и потолок делают его выше.

Холодные оттенки добавляют помещению воздуха и простора.

Создание стильного интерьера – сложная задача, требующая наличия безупречного вкуса и определённых навыков. Но в магазине «Мебель 169» с помощью наших профессионалов вы наверняка найдёте решение этой проблемы.