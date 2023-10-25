Межкомнатные двери – важная часть интерьера. Мы ожидаем от них надежности, стильного дизайна и долгого срока службы. К счастью, выбор дверей в магазине огромен. Предлагаем вашему вниманию краткий обзор дверей, которые, по мнению наших покупателей, заслуживают внимания.

Межкомнатные двери защищают нас от излишнего шума, сквозняков, а также от нежелательного проникновения в наше личное пространство. А еще они могут поставить эффектную точку в интерьере, как например вот эта дверь от ведущего российского производителя el’PORTA.

Что такое двери 3Д-Граф

Новая технология 3D-Graf применяется для производства межкомнатных дверей, и она придает им дополнительную прочность и стильный внешний вид. Это инновационное покрытие родом из Германии по сути является усовершенствованным шпоном.

Оно имеет весьма ощутимые преимущества перед шпоном и эко шпоном:

Уникальная технология и оптический 3D – эффект придает двери фактуру натуральной древесины. На протяжении долгого времени двери выглядят как новые.

Технология прессования позволяет получить материал повышенной прочности, устойчивый к механическим повреждениям.

Дверь не выцветает и не блекнет на солнце.

Не выделяет в атмосферу никаких вредных веществ.

Стоит дешевле натурального шпона.

Рейтинг дверей 3Д-Граф

Двери, которые мы предлагаем, отличаются надежностью и экологичностью. Их можно установить в спальне и в детской, а благодаря своей повышенной прочности они выдержат и достаточно агрессивную среду кухни, и повышенную влажность ванной комнаты.

Характеристика дверей «Порта-22»

Когда мы затеваем в квартире ремонт, двери навешиваются, когда основные отделочные работы завершены. И, стало быть, они должны идеально вписаться в интерьер и эффектно его дополнить.

Двери от известного производителя el’PORTA гарантирует высокое качество, потому что:

Каркас выполнен из массива бруса хвойных пород, имеющего однородную структуру, полотно – из МДФ, что делает его устойчивым к деформации.

Филенки и вставки также из МДФ сопротивляются механическим повреждениям.

Бескромочная технология производства предотвратит отслаивание пленки.

Покрытие из экошпона от ведущих производителей (Германия, Южная Корея, Япония) позволяет использовать дверь в не отапливаемых и влажных помещениях.

Пленочное покрытие также защищает дверь от загрязнений и прекрасно передает фактуру, структуру и цвет натурального дерева. Профиль двери не содержит пустот и вставок из ДСП. Это значит, что ее не перекосит и не покоробит.

Прибавьте сюда экологическую чистоту материала и его большую огнестойкость. Остекленная дверь от российских производителей имеет стильный дизайн и небольшой вес. При этом стоит она дешевле европейских аналогов. Выигрыш в цене не означает потери в качестве. Услуги наших замерщиков позволят вам подобрать дверь, идеально подходящую к вашим параметрам.

Мы знаем, что в функционале двери нет мелочей, поэтому все комплектующие – планки, наличники, доборы, соединительные элементы отменного качества. Распашная дверь навешивается на универсальные петли, значит вам не надо задумываться о том, левая это дверь или правая.

Дверь в стиле модерн подойдет к любому интерьерному стилю, в том числе лофт, неоклассика, современный, скандинавский, минимализм. Ее термо- и влагоустойчивость выдержит перепады температур на кухне или в ванной.

Цена двери стартует от 8 800 рублей за полный комплект, куда входят коробка, полотно и наличники. Вы можете купить дверь в темном и светлом варианте и также подобрать к ней комплект фурнитуры.

Характеристика дверей «Легно-21»

Межкомнатная дверь из композитного мебельного щита на основе бруса из массива сосны. Профиль без пустот и вставок из ДСП делает ее особенно устойчивой к механическим воздействиям. Специальное царговое соединение делает дверное полотно ремонтопригодным и, значит, продлевает срок его службы.

Кроме того:

Торцы не имеют кромки, что исключает проблемы ее отслаивания.

Филенчатая дверь имеет филенки толщиной 16 миллиметров, что толще, чем у других производителей. Это придает двери дополнительную прочность.

Поверхность двери устойчива к механическим повреждениям.

Сверху дверь покрыта евро шпоном с защитным акриловым лаком. Это тот же шпон, только лучше. Эко шпон от немецких производителей имеет все необходимые сертификаты безопасности европейского уровня.

Цельная глухая дверь имеет телескопический короб и телескопические наличники, что позволит вам подогнать ее под свои размеры. Короб с уплотнителем не пропустит сквозняки и обеспечит звукоизоляцию.

Технология производства двери и покрытия позволяет использовать ее в помещениях с повышенной влажностью, а также в не отапливаемых помещениях.

Цена за полотно стартует от 3 864 рублей. Дальше вы можете сами укомплектовать его доборами, наличниками. Дополнительным бонусом является большой выбор расцветок, что позволит вам подобрать дверь модели Легно 21 к любому интерьерному стилю. Она будет органично смотреться в стиле модерн, лофт, минимализм, скандинавский, а также неоклассика. Вы можете сделать дверь не видимой, подобрав ее под цвет обоев, или наоборот, акцентируйте на ней внимание, сделайте контрастной. Как бы то ни было, она украсит ваш интерьер и долго прослужит, это вам гарантируют производители.

Отечественная фирма el’PORTA появилась сравнительно недавно, но успешно конкурирует с ведущими мировыми брендами. Двери от этого производителя ничуть не уступают по качеству знаменитым итальянским моделям, зато уступают в цене. Производят двери на первоклассном зарубежном оборудовании, а технология позволяет добиться уникальных характеристик дверного полотна.

Именно поэтому фирма лидирует по количеству оптово-розничных продаж. Двери от el’PORTA – один из наших ведущих поставщиков. Это оптимальный вариант по соотношению цена-качество.

Характеристика дверей «Порта-21 3Д-Граф»

Дверь «Порта-21» глухая, царговая, без пустот и ДСП. Мы предлагаем большой выбор оттенков, что позволит подобрать дверь к любому интерьеру. Цена полотна стартует от 2299 рублей, что, как видите, существенно дешевле других предложений.

Каркас выполнен из высококачественного бруса, имеет однородную структуру, что еще больше повышает ее устойчивость к деформации. Двери российской фабрики el’PORTA делаются по бескромочной технологии на первоклассном зарубежном оборудовании. Среди положительных качеств этих дверей – стильный дизайн, небольшой вес и огнестойкость.

А еще – невысокая цена при высокой долговечности, ведь царговое соединение позволяет разобрать дверь, заменить пришедшие в негодность детали и снова собрать ее. Простой дизайн и невысокая стоимость делает эту дверь практически безупречным выбором, подходящим к любому стилю и к любому помещению.

Чтобы вы не промахнулись с размерами, наш магазин предлагает бесплатные услуги замерщика. А дальше купить дверь нужного вам размера не составит никакого труда. Это можно сделать в один клик.

Характеристика дверей «Скинни-14»

Российский производитель дверей «Браво» вполне оправдывает свое название. Продукция бренда отличается высоким качеством и умеренными ценами.

Продукция фабрики пользуется устойчивым спросом, потому что:

Современные линии производства, высококвалифицированный персонал и материалы высокого качества позволяют выпускать надежную и красивую продукцию.

Фабрика предлагает модели на любой вкус и кошелек, отделанные шпоном, эко шпоном, покрытые эмалью и пленкой ПВХ, а также ламинированные двери.

Фабрика предлагает двери по лучшим ценам, поэтому она является нашим постоянным поставщиком.

Предлагаем вашему вниманию двери «Скинни-14» производства фабрики «Браво». Каркас двери выполнен из массива сосны, облицовка и филенка из МДФ. Полотно также из МДФ имеет жесткий сотовый наполнитель. Прочное эмалевое покрытие и износостойкая пленка из ПВХ с антивандальной структурой, выполненная методом вакуумного прессования предохранят дверь от повреждения.

Такие двери великолепно будут смотреться в интерьерах в стиле минимализм, классика и неоклассика, скандии, лофт, а также в современном стиле. Ее можно установить в гостиной, в спальной, в детской, поскольку она абсолютна безопасна с точки зрения экологии.

В нашем магазине представлен большой размерный ряд этих дверей, вы можете оценить их характеристику, а также посмотреть, как они будут выглядеть в интерьере. Цена за дверное полотно начинается от 3892 рублей., размеры дверей: 190Х55; 190х60; 200х60; 200х70; 200х80; 200х90. Помимо белого есть и другие цвета. Вы можете укомплектовать дверь наличниками, доборами, карнизами, розетками и так далее.

Многочисленные отзывы довольных покупателей говорят, что по качеству они не уступают другим моделям. Двери и в самом деле выглядят стильно и красиво, а ПВХ-пленка делает возможным использовать эту дверь даже во влажных помещениях, например, в санузле.

Наш быстрый квалифицированный сервис по доставке и установке дверей и фурнитура высокого качества делает покупку еще приятнее.

Характеристика дверей «Классико-32»

Тот, кто уже сталкивался с продукцией российского бренда el’PORTA наверняка согласится с нашим утверждением, что фабрика выпускает двери неизменно высокого качества, не уступающие знаменитым итальянским моделям. А все потому, что производятся они на качественном зарубежном оборудовании из материалов такого же высокого качества.

Мы охотно сотрудничаем с этим производителем, потому что:

Двери демонстрируют высокую прочность и долгий срок эксплуатации.

Они обеспечивают превосходную тепло- и звукоизоляцию.

Покрытие представляет из себя качественную имитацию ценных пород древесины.

Широкий модельный ряд позволяет удовлетворить самые широкие потребности.

И еще одно: при всех этих достоинствах на всю продукцию фабрики выставляется очень демократичная цена.

Обратите внимание на дверь модели «Классико». Название говорит само за себя. Дверь из высококачественного бруса с однородной структурой обеспечит двери превосходную устойчивость к деформации. Это гарантирует и структура двери без внутренних пустот и вставок из ДСП. Бескромочная система предохранит от отслаивания пленки, а само покрытие – из отличного антивандального экошпона, покрытого защитным лаком.

Такой двери, пожалуй, не страшны нападения с острыми предметами. Вряд ли у вас возникнет необходимость это проверять. Обратите внимание на внешний вид двери – она декорирована багетом. Это сразу определяет ее принадлежность к стилю классика, кантри, модерн, прованс и даже ар-деко. Сдержанный благородный дизайн, превосходная фурнитура гарантирует, что дверь станет настоящим украшением интерьера.

И все это за очень умеренную плату. Полотно двери стоит 7952 рубля, а полный комплект из коробки, полотна и наличников с двух сторон обойдется в 12208 рублей. При этом дверь выглядит очень престижно и дорого. По внешнему виду ее почти не отличишь от двери из массива. Но в отличие от последней она имеет небольшой вес, высокую огнестойкость и более высокую сопротивляемость к воздействию влаги и микроорганизмов.

Помимо цвета венге – очень благородного и многими любимого, в ассортименте есть и другие цвета этой модели – коричневый, серый, белый и так далее. Мы надеемся, что вы найдете ту дверь, которая вам нужна. Чтобы купить понравившуюся модель, достаточно просто нажать желтую кнопку «добавить в корзину». Наши сотрудники доставят ее вам и установят.

Характеристика дверей «Порта-29»

Вы затеваете в квартире ремонт? А может, строите свой дом? В любом случае вам не обойтись без надежных дверей. И ключевое слово здесь «надежный». Фабрики дверей el’PORTA, что расположена в Рязани, то есть в самой что ни на есть российской глубинке выпускает как раз такие двери.

Основание утверждать так нам дают следующие обстоятельства:

Двери делаются на самом передовом оборудовании итальянского и немецкого производства.

Используются натуральные материалы высокого качества.

Филенки дверей изготавливаются из высокопрочного МДФ.

Декоративное покрытие экологически нейтрально и долговечно.

Фабрика активно использует инновационные технологии.

Одно из таких – покрытие 3D-Graf с повышенной прочностью и ярко выраженной текстурой. Кроме того, бескромочный способ производства исключает возможность отслаивания пленки. В результате получаются двери, не уступающие по качеству лучшим итальянским аналогам.

Наш магазин активно сотрудничает с этой фабрикой и предлагает купить двери с итальянским характером. Например, вот эта «Порта-29». Она прекрасно впишется в интерьер в стиле минимализм, скандии или неоклассика, если вы возьмете дверь оттенка капучино. Лофт, модерн или кантри, если выберете оттенок потемнее.

Высокое качество двери обеспечивает каркас из LVL бруса с однородной структурой, что обеспечивает ему устойчивость к деформации, а заодно и огнестойкость. Остекленная дверь имеет незначительный вес, что облегчает ее установку. Инновационное покрытие – та самая пленка 3D-Graf делает дверь устойчивой к механическим повреждениям, защищает от солнечных лучей.

Вы можете установить эту дверь в помещениях с повышенной влажностью, например, ванной и даже в не отапливаемых помещениях. Покрытие защищает настолько надежно, что дверь практически не подлежит износу и через много лет активной эксплуатации будет выглядеть как новая.

Итак, преимущества двери:

Презентабельный внешний вид.

Хорошая звукоизоляция.

Бережет тепло.

Устойчива к деформации.

Экологически безопасна.

Неприхотлива в уходе.

А теперь – о самом «вкусном» преимуществе двери – о цене. При всех этих явных достоинствах и почти полном отсутствии недостатков стоимость двери вас приятно удивит. Полотно двери стоит 2719 рублей, а полный комплект с коробкой, полотном и наличниками – 5589 рублей. Что называется, найдите дешевле такого же качества. Богатый выбор расцветок этой модели облегчит ваш выбор.

Характеристика дверей «Скинни-12»

Предлагаем вашему вниманию двери отечественного производителя от фабрики «Браво». Продукция фабрики расходится по всей стране, что говорит о ее востребованности. Глухая белая дверь, покрытая эмалью, прекрасно впишется в интерьер в стиле прованс, классика, модерн или ар-деко.

Такая дверь:

защитит вас от шума;

сбережет тепло;

эффектно завершит интерьер;

прослужит долго.

Долгий срок службы обеспечит износостойкое покрытие итальянского производства.

Высокое качество изделия гарантируют используемые материалы. Это брус хвойных пород, сотовый наполнитель, полотно из МДФ, как стабильная основа для эмали. Вы можете установить такую дверь в спальную, в гостиную, в детскую – везде она будет украшением и защитой. Она выдержит условия не отапливаемого помещения, так что вы вполне можете навесить ее в кладовку. Не хотите белую дверь? Есть другие цвета этой же модели.

Дверь царговая, значит при необходимости ее можно разобрать на составные части и заменить элементы, пришедшие в негодность. Такая ремонтопригодность продлевает срок службы двери. К тому же покрытие носит гордое название «антивандальное».

И все эти прекрасные качества предлагаются по очень демократичной цене. Стоимость полотна двери стартует от 5992 рублей, а полный комплект из коробки, полотна и наличников стоит 10822 рубля. Фурнитура в комплект не входит, вы можете укомплектовать ей дверь прямо в магазине. На ваш выбор здесь ручки, накладки, замки, ограничители.

Двери фабрики «Браво» 3Д-Граф

Фабрика «Браво» – один из ведущих российских производителей в этом сегменте и наш постоянный поставщик. Это динамично развивающееся и стабильное предприятие, которое быстро реагирует на все новшества в производстве. Ассортимент фабрики постоянно обновляется, все изделия не только отвечают высоким требованиям по качеству, но и имеют превосходный дизайн.

Коллектив фабрики постоянно работает не только над улучшением качества изделий, но и над сокращением расходов. Поэтому вы всегда сможете купить изделия этого производителя, соответствующие вашему вкусу и бюджету.

Купить дверь можете прямо на сайте магазина, что называется, в один клик. Для установки вызвать специалиста из нашего магазина. Наши покупатели довольны и качеством дверей, и качеством работы. Об этом говорят многочисленные положительные отзывы. Мы любим своих покупателей, дорожим репутацией, поэтому сотрудничаем только с надежными производителями.