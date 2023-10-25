Замок – главный элемент любой двери. Если дверь нельзя надежно закрыть, то она теряет большую часть своей функциональности. Необходимость замков у входных дверей очевидна. Наша статья будет посвящена замкам для межкомнатных дверей.





Зачем нужен замок на межкомнатных дверях внутри квартиры

Вам надо, чтобы дверь надежно придерживалась в закрытом состоянии, не открывалась от случайных сквозняков.

Вы хотите оградить свое личное пространство от нежелательного проникновения.

Двери ванной и туалета тоже должны надежно закрываться.

Наверняка требуется защитить от неожиданного вторжения и дверь в спальню.

Получается, что и внутри квартиры без замков не обойтись. Конечно, к ним предъявляются не такие суровые требования, как ко входным, но плохой замок способен испортить настроение и стать источником проблем. Так что отнесемся к его выбору очень серьезно.

Разновидности замков для межкомнатных дверей

Все замки вообще делятся на две большие группы: врезные и накладные. Врезные замки отличаются большим разнообразием и гораздо чаще используются. Для того, чтобы правильно сделать выбор, подумайте, что вы хотите получить от дверного замка?

Вам достаточно того, чтобы дверь просто самопроизвольно не открывалась? Или вы хотите более надежной защиты для своего личного пространства? ч





Замок-защелка для межкомнатной двери

Простые защелки – ими, как правило, укомплектованы двери. Для того, чтобы просто удерживать дверь в закрытом состоянии, его вполне достаточно. Они устанавливаются вместе с ручкой, нажатие на которую приводит в действие язычок, удерживающий дверь.

Усовершенствованный вид – защелка с фиксатором. Фиксирует замок в положении «закрыто». Позволяет запереться изнутри.





Замок с ключом. Позволяет надежно запереть двери с двух сторон.





Магнитный замок. Очень дорогой и самый бесшумный.





Электронные замки – самые дорогие и самые технологичные.

Шпингалеты, защелки – всем нам хорошо знакомые запоры. До сих пор востребованы, главным образом для запирания ванн и туалетов.





Накладные замки – их характер виден из названия. Это не очень эстетичный вариант, внутри квартиры используется не часто.





Дверная ручка с замком.

Особую группу составляют замки для раздвижных дверей.

Характеристики замков для межкомнатных дверей

Простые защелки и в самом деле имеют очень простое устройство – они состоят из цилиндра и язычка. Их функция – предохранять дверь от непроизвольного открывания. Они прекрасно с этим справляются. Защитных функций такой замок не имеет, но для внутриквартирных дверей подходит как нельзя лучше.

Поэтому они наиболее популярны. Привлекает простота использования и демократичная цена. Они сообщаются с ручкой. Ручка при нажатии приводит в действие язычок и дверь открывается.





Замок с фиксатором ставится там, где не только нужно удержать дверь в закрытом положении, но и зафиксировать ее так. Помимо язычка он снабжен еще фиксирующим механизмом, позволяющим надежно закрыть дверь изнутри.

Допустим, это дверь в спальню или в ванную. Надо сказать, что если механизм заклинит, то вы можете стать заложниками помещения, потому что разобрать такой замок довольно трудно. Поэтому обращайте внимание на качество изделия. Важно, чтобы язычок перемещался плавно.







Замок с ключом для межкомнатных дверей практически ничем не отличаются от таких же для входных. У них более простое устройство. Замки обладают разной степенью секретности. Чем она выше, тем надежнее замок и тем он дороже. Для внутриквартирных дверей вполне достаточно 1-й степени секретности.

Не переплачивайте. Такой замок позволяет запереть дверь с обеих сторон. Его конструкция – цилиндр и замочный блок. Если дверь используется не слишком часто, то с обеих сторон может быть ключ. Если дверью пользуются часто, то удобнее с одной стороны установить вертушку, а ключ – с другой.







Магнитные замки, как уже упоминалось, обеспечивают бесшумную работу, поэтому их хорошо устанавливать в спальнях и детских комнатах. Здесь нет никаких подвижных частей. На коробку двери крепится магнитная отрицательно заряженная планка, а в замке ферритовый сердечник, который срабатывает при закрытой двери.

При открывании двери не происходит никакого шума. Кроме того, эти замки очень надежны и долговечны, что и объясняет их растущую популярность, несмотря на высокую стоимость.



Электронные замки, их еще называют смартлоками. Могут быть как врезными, так и наружными. Имеет не только механическую часть, но и электронную, которая работает от специальной батареи. Устройство их сложное, но принцип работы прост. На наружной панели находится набор цифр от 0 до 9.

Перед началом работы замок необходимо закодировать, набрав на нем определенную комбинацию. Для того, чтобы открыть дверь, необходимо эту комбинацию повторить, а потом повернуть ключ. Если код был введен неверно, то механизм блокирует ключ. Такой замок обеспечивает максимальную безопасность межкомнатной двери.

В самых дорогих моделях используется не кодовое число, а специальная магнитная карта. В случае разрядки батареи кодовая пластина отключается, и дверь можно открыть обычным ключом. Это действительно очень дорого и вряд ли стоит городить такую защиту внутри квартиры.

Защелки – много писать о них не стоит, они хорошо знакомы всем. До сих пор пользуются популярностью из-за своей доступности и простоты установки, для которой вовсе не требуется никаких специальных навыков.





А разнообразие цветов и моделей, которое предлагают сегодня дизайнеры, позволяет подобрать защелку для любого интерьерного стиля.



Накладной замок крепится на одну из сторон двери. Иногда для них вырезаются специальные ниши. Как правило, имеют прямоугольную форму, поэтому их еще называют коробочными. Дверь они не украшают, поэтому применяют их довольно редко.

Надежность их тоже оставляет желать лучшего, поэтому они часто снабжаются дополнительными системами защиты: цепь и дверной шпингалет. Закрываются они с помощью ключа. Для повышения надежности их устанавливают вместе с врезными замками. Тогда накладной обеспечивает дополнительную защиту.

Накладные замки устанавливаются чаще всего на дверях кладовых и подсобных помещений. Целесообразность установки их внутри квартиры сомнительна.

Дверная ручка с замком называется кноб. Секретка там не предусмотрена, и ключ не требуется. Круглая ручка снабжена поворотным механизмом. Она проста в использовании и очень недорого стоит. А выглядит вполне презентабельно. Поэтому они очень популярны. Есть ручки с вмонтированным замком. Тогда для их открытия требуется ключ.

Замок для раздвижных дверей призван надежно фиксировать полотно, чтобы оно не смещалось от вибрации и сквозняка. Защелка в нем имеет вид крючка, поэтому механизм называют гарпунным.

Как выбрать замок для межкомнатной двери

Чтобы сделать правильный выбор замка для межкомнатной двери, необходимо участь несколько важных моментов:

Он должен соответствовать материалу вашей двери. Для деревянной двери подойдет любое запорное устройство. А вот для пластиковой двери потребуется специальный замок. Он может быть однозапорным и многозапорным. Здесь есть из чего выбрать, но это тема для отдельной статьи. Металлические двери внутри квартиры встречаются редко, и они тоже требуют специального замка.

При покупке врезного замка обращайте внимание на толщину вашего дверного полотна, а также на параметры самого механизма. Хорошо, если ответная планка имеет специальные крылышки, которые позволяют фиксировать язычок в определенном положении.

Механизм открытия замка тоже важен. Для классических распашных дверей подходит любой. Для раздвижных дверей требуется специальная фурнитура.

Материал изготовления – тоже важный параметр. Стальные замки прочные, но, увы, ржавеют. Делайте выбор в пользу латунных замков, им не страшна никакая коррозия, да и выглядят они очень солидно.

К каждому замку должны быть приложены сопроводительные документы – паспорт изделия., класс безопасности. Замки первого класса сертификации не подлежат, для более высоких классов должен быть сертификат соответствия.

Обязательно проверьте, насколько плавно и свободно в замке ходит ключ и язычок.

Конечно, многое зависит от ваших финансовых возможностей. Здесь может быть только один совет: не покупайте слишком дешевые изделия. Чаще всего такая экономия оборачивается лишними тратами и нервами.

Чтобы уберечь себя от лишних неприятностей, приобретайте замки надежных проверенных производителей. Вообще отнеситесь к выбору дверной фурнитуры так же серьезно, как к выбору дверей, тем более что фурнитура является ее главной частью.