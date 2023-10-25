В современных городах различные даже небольшие компании стремятся арендовать помещение под офисы. В огромных бизнес-центрах под одной крышей находится множество различных представительств фирм. И владелец каждой из них стремится привлечь как можно больше клиентов.

Наличие рабочих помещений для менеджеров является неким подтверждением успешности, надёжности предприятия и одновременно своеобразной рекламой. Поэтому требуется тщательный подход к выбору офисных дверей.







Какие двери для офиса рекомендуют специалисты

Опытными потребителями и специалистами определены основные критерии, по которым стоит выбирать двери для офиса. Для дверей в разные помещения они разные. Перед приобретением стоит внимательно с ними познакомиться, чтобы впоследствии не исправлять допущенных ошибок, подвергая фирму дополнительным расходам.

1. Двери для входной группы

Они первыми встречают посетителей и клиентов, являясь своеобразным лицом компании.

Планируя приобретение, надо сразу определиться со стоимостью входной двери в офис. Это играет существенную роль. Её внешний вид не должен быть слишком дорогим и элитным. Это скорее оттолкнёт клиентов, чем привлечёт.





При этом внешний вид входа направлен на то, чтобы сформировать у посетителя и работников компании открыть двери и войти вовнутрь для заключения договора или каждодневного труда. Подчеркнуть статус, стабильность и надёжность компании.







Входные двери в любую фирму в течение рабочего дня несут колоссальную нагрузку. Они работают на вход и выход гораздо больше, чем двери в квартирах, и поэтому необходима высокая устойчивость к нагрузкам. Конструкция дверей во входной группе, издающая скрип и грохот при входе и выходе не только понизит работоспособность сотрудников, но и насторожит посетителей.

Опираясь на рекомендации профессионалов по работе с дверьми, можно составить список самых важных критериев для выбора входных офисных дверей:



высокий уровень износостойкости в режиме вход/выход;

безопасность в эксплуатации: дверные петли должны выдерживать максимально большие механические нагрузки;

защита от несанкционированного вторжения в помещение – устойчивость к взлому;

цветовая гамма тёмного спектра, позволяющая скрыть различные загрязнения и оставлять внешний вид двери красивым и презентабельным.

Стоит прислушаться к совету не отдавать предпочтение сплошным металлическим дверным полотнам. Использование в конструкции двери разных материалов привлекает внимание и формирует желание войти вовнутрь, хотя бы ради любопытства.





2. Внутренние двери в офисе

Основной задачей межкомнатных дверей компании является поддержка эргономичности рабочего помещения и общего стилевого решения в оформлении офиса.

Важен выбор двери под назначение помещения:

для комнат с функцией хранения важных документов – архив, бухгалтерия, касса – необходимы модели с надёжными замковыми системами и повышенной устойчивостью к взлому, несанкционированному проникновению и воздействию огнём;





ведущие в кабинет руководителя и в зал заседаний двери должны быть стильными и звукоизолирующими;





для дверей в отдельные кабинеты офиса шумоизоляция, способствующая созданию плодотворной рабочей обстановки, не менее важна, звуки из коридора, хлопки дверей при входе и выходе не способствуют сосредоточенной работе.





Неброская цветовая палитра, сдержанный дизайн, подчёркивающий сдержанность и лаконичность вида двери в рабочий кабинет, не будет отвлекать сотрудников от основной деятельности и хорошо впишется в любой интерьер.

Кроме того, вид дверей должен соответствовать геометрии помещения компании. Лучший вариант для кабинетно-коридорной планировки будут глухие двери, способные подчеркнуть строгую и деловую атмосферу офиса.







Если планировка помещения имеет открытый тип, и зонирование в нём производится с помощью стеклянных перегородок, то двери должны быть тоже стеклянными.







Виды офисных дверей

На строительном рынке представлены следующие виды офисных дверей, обладающих индивидуальными нюансами конструкции, использованных материалов и месторасположения.

1. Стеклянные

Способ открывания, вид крепёжных узлов позволяет разделить этот тип дверей на группы: раздвижные, распашные, маятниковые, откатные, роторные. В качестве входной группы распашные офисные двери пользуются преимуществом у покупателей. Установленные в алюминиевую коробку, они обычно открываются в одну сторону.





Система маятника позволяет открывать двери в разные стороны – вовнутрь и наружу. Это тоже отлично работает на входе в здание компании или фирмы.







Если в офисном помещении планируется приём большого количества посетителей, то стеклянные раздвижные двери, снабжённые фотоэлементами и автоматической системой открытия, будут весьма кстати.







В небольших помещениях будет незаменима конструкция откатного вида, дверное полотно будет скользить при открытии вдоль стены, не занимая пространства.







Самым дорогим видом стеклянных дверей считается роторные. Их применение допустимо в бизнес-центрах, на входе в компании или фирмы, занимающие отдельные здания.







2. Двери для офиса из металла



Такой вариант предусматривает ограничение доступа в помещения специального назначения. Чтобы смягчить излишнюю брутальность металла в помещении, можно выбрать дверное полотно, отделанное винили с кожей или ламинатом, создающими деловое впечатление.





3. Пластиковые двери



В последние годы на первое место по востребованности выходят двери из этого материала. Под любое интерьерное решение можно подобрать подходящую по дизайну и цветовой палитре дверь. Входные двери из этого материала могут быть любого способа открытия: распашные, маятниковые, раздвижные. Количество створок тоже не ограничено.





Интересным решением являются складная конструкция и двери-гармошки, дающие возможность регулировать ширину прохода.







Устанавливаемые на входе пластиковые двери имеют высокий уровень защищённости от взлома, неблагоприятных атмосферных явлений. При этом они отличаются приемлемой стоимостью и соответствием всем международным стандартам и требованиям ГОСТа. Единственный минус – уязвимость отделки двери к точечным механическим ударам.



4. Двери из алюминия

Используются в офисах давно, но не потеряли своей актуальности и востребованности и сегодня. Главной их особенностью можно считать возможность монтажа в дверной проём любых размеров. Если прибавить к этому разнообразие расцветок и возможность исполнения в любых конфигурациях, то они порой могут стать незаменимыми.







К преимуществам прибавьте:

срок эксплуатации до 80 лет;

безопасность материала для здоровья человека;

высокий уровень устойчивости к воздействию химическими веществами и температурным перепадам;

отличную звукоизоляцию,

и станет понятна популярность такого типа дверей.

Из них есть возможность создать перегородки для зонирования рабочего пространства.

Какие офисные двери выбрать

Предложенная читателю информация позволяет правильно подобрать подходящие для конкретного помещения офиса двери. Их ассортимент можно дополнить моделями дверей из ПВХ с лаконичным дизайном и бюджетной стоимостью. У них хороший срок эксплуатации, но защита от шума невысокая.

Новым поколением являются двери из экошпона. Они отлично поддерживают современный стиль в оформлении помещения фирмы, прочные, с хорошей звукоизоляцией. Редко выбираемые из-за своей дороговизны двери из массива вписываются далеко не все интерьеры, но для головных офисов крупных компаний и фирм, где господствуют статус, фундаментальность и классика, отлично подойдут.

При ответственном и грамотном подходе к вопросу приобретения офисных дверей помимо функционального предмета интерьера можно получить и интересную, удачно вписывающуюся в стиль офиса деталь, способную повысить привлекательность помещения, работоспособность офисных работников, эстетически привлекающую потенциальных клиентов. Всё это станет дополнительным импульсом для развития бизнеса и повышения статуса фирмы или компании.