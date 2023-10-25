Не всегда доводчик необходим для двери. Безусловно - это полезное изобретение и всем нам очень нравится, когда дверь закрывается плавно и бесшумно. Так какие обстоятельства должны быть, чтобы он стал полезным аксессуаром? А когда необходимости в нем нет? Давайте обсудим этот момент и также посмотрим какие нюансы необходимо учесть при выборе.



Что такое доводчики для двери

Это механизм, который несет в себе несколько функций: Мягкое закрывание двери, сохранение тепла в помещении зимой и прохладного климата летом. Также использование доводчика на двери обеспечивает щадящий режим для дверных петель и замков.

Поставить такой чудо-механизм можно на любой двери. В квартире, офисе, магазинах, торговых центрах. В основном их используют коммерческие организации в местах с высокой проходимостью для того, чтобы свести к минимуму потерю тепла из помещений.

Исходя из этого становится понятно, что в квартире такой аксессуар просто не нужен. И вдобавок будет мешать. Ведь никто не будет оставлять входную дверь открытой. К тому же квартирные двери легкие и закрывать ее не составляет труда.

Другое дело - уличные двери в дом. Они более тяжелые и вероятность больших потерь тепла гораздо выше.

Итак, мы разобрали при каких обстоятельствах доводчик нужен, а сейчас переходим к описанию их разновидностей.

Разновидности дверных доводчиков

1. Верхние доводчики



Многие знают только этот вид доводчика, так как он “видимый”. Он попадается нам на глаза в магазинах, организациях, где мы бываем и работаем. Основа механизма устанавливается на полотно двери и когда дверь закрывается, устройство доводчика “включается” и плавно ее провожает до полного закрывания.

2. Устанавливаемые на полу

Они не заметны глазу и поэтому широко используются в помещениях, где дизайну придается особое значение. На таких доводчиках дверь мягко и плавно “скользит”. Может выдерживать нагрузки до трехсот килограммов.

3. Скрытые доводчики

Существуют и такие механизмы, которые невидимы. И найти их, даже при желании, сложно. Они прячутся в самой двери или фурнитуре к ней.

И здесь есть тоже свое разделение на подвиды:

Верхний компактный. Имеет такую же конструкцию и принцип действия как верхний доводчик, только меньше по размерам и имеет возможность “спрятаться” в дверном полотне.

Петли с доводчиком. Этот вариант даже не предполагает дополнительной установки. При покупке двери вам нужно выбрать петли с такой функцией, и после установки дверного полотна доводчики будут уже стоять на месте.

Чтобы не навредить двери, рекомендуем приглашать мастера для установки доводчика.

Как пользоваться дверным доводчиком

Когда доводчики ломаются, отремонтировать их уже не получится. Здесь действует единственный вариант - приобрести новый. Для того чтобы продлить срок службы, нужно следовать нескольким простым правилам.

Нельзя держать доводчик в открытом состоянии. Речь идет о тех моментах, когда вам нужно надолго зафиксировать дверь в открытом положении. К примеру, если вы вносите какие-то вещи домой, или решили проветрить квартиру, используя дверь. Доводчик при такой эксплуатации долго не продержится. Если появилась необходимость открыть дверь на долгий срок - отсоедините механизм от двери.

Нельзя широко открывать дверь. Доводчики предполагают открывание двери максимум под прямым углом, то есть 90 градусов. Если, к примеру, вам нужно занести крупногабаритную мебель в дом и понятно, что дверь нужно открыть шире обычного - отсоедините доводчик.

Регулировка. Необходимо осуществлять регулировку доводчика 2 раза в год. Делать это нужно зимой и летом. С чем это связано? Конечно, с температурным режимом. Зимой, когда холодно, доводчик “замерзает” и масло в нем становится более плотным, поэтому в этот период механизм нужно ослабить. Летом обратная ситуация - температура на улице и в доме выше нуля. Доводчик, ослабленный зимой, уже не будет эффективным с такой же регулировкой, поэтому на лето необходимо “затянуть” механизм.

Ну и конечно, как и любой механизм, доводчик любит когда его регулярно смазывают. Помните про смены режимов и сможете пользоваться доводчиками долго.

Установка доводчика на входную дверь

Для самостоятельной установки подойдет только один вид доводчика - это видимый верхний. Но, мы настоятельно рекомендуем пригласить мастера, который сделает это со знанием дела и не испортит вашу дверь. Доводчики с установкой на полу и встроенные доводчики для самостоятельной установки не подходят. В этих двух случаях присутствие эксперта в этом деле обязательно.

Какие моменты нужно учесть при самостоятельной установке доводчика на входную дверь:

На уличной двери в дом доводчик нужно устанавливать со стороны помещения. Это делается с целью заботы о доводчике, чтобы не было постоянных перепадов температур и вам не пришлось покупать новый доводчик слишком часто.

Доводчик можно установить как на саму дверь, так и над ней. Все зависит от того, какой тип открывания у вашей двери - справа или слева, наружу или внутрь.

Регулировка - обязательный завершающий этап.

Стоимость дверных доводчиков

Цены на доводчики разные и во многом их стоимость определяется выбранным производителем таких механизмов. Сложность изготовления и необходимые функции также играют важную роль в обозначении цены. Так, самые простенькие модели можно приобрести в пределах тысячи рублей.

Механизмы с расширенным функционалом и гарантией надежности могут достигать десяти тысяч рублей за одну штуку. Определите для себя с какой нагрузкой доводчику придется столкнуться и исходя из этих параметров делайте выбор.

Классы дверных доводчиков

Здесь все просто. Класс определяется нагрузкой, которую доводчик сможет выдержать, чем легче дверь, тем ниже ее класс.

Всего их насчитывают семь пунктов:

от 1 до 20 кг - класс №1;

от 21 до 40 кг - класс №2;

от 41 до 60 кг - класс №3;

от 61 до 80 кг - класс №4;

от 81 до 100 кг - класс №5;

от 101 до 120 кг - класс №6;

от 121 до 160 кг - класс №7.

Для личного пользования нет смысла брать супердорогие доводчики. Достаточно будет выбрать вариант, который справится с обозначенной нагрузкой. А вот коммерческим организациям нужно подойти к выбору таких механизмов более основательно, так как работа доводчиков будет интенсивной и иногда достигает графика работы 24/7.