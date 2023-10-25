При покупке любого изделия человек должен чётко расставлять приоритеты и знать особенности товара. Параметров выбора межкомнатных дверей достаточно много и все нужно учитывать, чтобы приобрести конструкцию на длительный период, ведь это важный элемент любого помещения, который нечасто подлежит замене.

Необходимо делать покупку не только по внешнему виду и материалу изготовления, что тоже важно, но и тщательно рассматривать варианты открытия, конструкцию и «внутренний мир» изделия, от чего зависит шумоизоляция и другие критерии удобного использования.

Виды межкомнатных дверей: особенности и прочностные характеристики

В магазинах можно встретить одинаковые по внешнему виду, но разные по типу изготовления конструкции, поэтому стоит знать, что у них внутри, от чего зависит шумоизоляция и теплоизоляция помещения, также такой параметр определяет долговечность. Красивая поверхность может быть обманчива и любой малейший удар нарушит целостность полотна, что реставрации уже не подлежит.

Конструкционные особенности и материал изготовления определяют срок эксплуатации межкомнатных дверей.

Выбирая межкомнатную дверь, стоит учитывать основные критерии:

конструкция – определяет, как и куда будет открываться полотно;

вид – дверь может быть полой внутри, состоять из массива иди отдельных, склеенных элементов;

материал – в изготовлении применяются как цельные доски, так и склеенные листы;

фурнитура – нужно основываться на прочность металла и надёжного производителя;

дизайн – должен соответствовать стилевому решению в комнате и сочетаться с отделкой.

Каждый из этих параметров может повлиять на выбор и не только по внешним характеристикам, но и по прочности и надёжности конструкции, что в результате определит, через, сколько лет потребуется замена межкомнатной двери. Поэтому необходимо знать, как определить в магазине, какое изделие перед вами и стоит ли рассматривать его в качестве покупки для своего дома.

Щитовая конструкция полотна межкомнатной двери

Самые доступные по стоимости межкомнатные двери, что и определяет их долговечность. Основу каркаса изготавливают из брусков хвойных пород дерева, которые обшиваются плитами МДФ с покрытием плёнкой, шпоном или ламинатом.

Дизайн поверхности двери может быть разнообразным – это рифление или гладкая фактура с имитацией натурального дерева, стеклянные вставки и орнаменты. Полости внутри конструкции запениваются или прокладываются изоляционными материалами, что мало увеличивает их шумоизоляционные свойства.

При выборе такой двери, стоит рассчитывать на 10 лет эксплуатации при нормальной влажности воздуха. В условиях кухни или санузла полотно начинает разбухать и коробиться, что потребует замены межкомнатной двери.

Когда лучше выбрать филёнчатую конструкцию полотна межкомнатной двери

Считается оптимальным вариантом в сегменте цена-качество. Каркас изделия изготавливается из цельных деревянных деталей разной конфигурации по горизонтали и вертикали, что даёт устойчивость конструкции в условиях влажности и перепадов температур.

Полости заполняются специальными филёнками, что обеспечивает хорошую шумоизоляцию. В конструкции также могут присутствовать стеклянные ставки в качестве декора. Срок службы таких изделий исчисляется десятилетиями.

У филёнчатых межкомнатных дверей есть упрощённый тип конструкции – погонажная, что часто встретишь в магазине, как отдельную категорию. Каркас изделия состоит из деревянных реек, которые могут быть усилены металлом, а полости заполняются стеклянными вставками или отдельными деревянными элементами из массива. Такие двери имеют меньший вес по сравнению в филёнчатыми, но по прочности и долговечности они не уступают.

Царговая конструкция полотна межкомнатной двери

Межкомнатные двери изготавливаются из деревянного каркаса, который заполняется брусками со специальными элементами крепления, что делает изделие практически неотличимым от цельного массива. При этом стоимость царговых конструкций значительно ниже.

Изделия отличаются особой прочностью и невосприимчивостью к негативным факторам в виде повышенной влажности и перепадов температур, их даже часто устанавливают в качестве входных дверей.

Поверхность таких конструкций покрывается плёнкой и ламинатом, также они могут продаваться без защитного слоя, что подразумевает их окраску в цвет по желанию покупателя. Единственным недостатком царговых межкомнатных дверей считается их массивный внешний вид и значительный вес, что может выглядеть неуместно при установке в маленьких комнатах.

Комбинированная конструкция полотна межкомнатной двери

Изделия сочетают сборные и щитовые типы, что улучшает прочностные характеристики, уменьшает вес межкомнатной двери. Полотна, изготовленные из массива хвойных пород дерева и полости, заполненные шумопоглощающим материалом, считаются лучшим вариантом по экологичности в сочетании с устойчивостью к деформациям.

По внешним характеристикам комбинированные изделия ничем не уступают филёнчатым, но лучше переносят повышенную влажность и изменение температуры воздуха.

Межкомнатные двери по типу открытия: что лучше выбрать для разных помещений

Эти критерии определяют не только удобство использования конструкции, но и внешний вид и то, насколько изделие будет соответствовать дизайну помещения. Типов открытия межкомнатных дверей достаточно, чтобы выбрать наиболее приемлемый вариант с учётом стиля комнаты и её площади.

В некоторых случаях стандартные распашные варианты будут вызывать только неудобства, тогда в распоряжении покупателя раздвижные и маятниковые конструкции. Выбор типа открытия во многом определяет размер дверного проёма и площадь помещения, которое нужно изолировать.

Распашные межкомнатные двери

Самый распространённый вариант конструкций. Монтаж проводится на петли, что позволяет снять полотно при необходимости и установить его вновь. Такие межкомнатные двери имеют невысокую стоимость и обладают отличными характеристиками сохранения тепла в комнате и шумоизоляции.

Распашные полотна незаменимы в санузлах, на кухне и в спальне, что обеспечит хорошую изоляцию комнаты и именно в этих помещениях они чаще всего используются.

Единственным минусом конструкции считается необходимость достаточного свободного пространства для открытия полотна, которое может занять весь угол, что является нерациональным использованием полезной площади в маленьких квартирах.

В каких случаях лучше выбрать раздвижные межкомнатные двери

Данная категория включает в себя большое количество конструкций – это радиусные, купе и каскадные. Межкомнатные двери сильно отличаются от обычных распашных полотен, открытие проводится не вперёд или назад, а в разные стороны, что позволяет значительно сэкономить полезную площадь в комнате.

При установке конструкции в полости стены можно добиться не только рационального использования пространства, но и его целостности.

Обычно полотна выполняются из лёгких материалов, а также МДФ и стекла с орнаментами, что позволит преобразить дизайн квартиры. Но и раздвижные межкомнатные двери не лишены недостатков и главным из них является плохая изоляция помещения от шума и холодного воздуха.

Такого типа конструкции предназначены для установки в гостиных, возможно в спальне и детской, но для санузлов от них лучше отказаться в пользу классического распашного полотна.

Особенности межкомнатных дверей «книжки» («гармошки»)

Такие изделия относятся к раздвижным конструкциям, но во многих магазинах их выделяют в отдельную категорию товаров. Принцип открытия и закрытия сильно отличается от обычной двери-купе, здесь полотно состоит из нескольких частей, которые способны складываться по типу «книжки» или «гармошки».

Складные межкомнатные двери оригинально будут выглядеть в любом интерьере, легко складываются и раскладывают, но при этом имеют существенные недостатки, которые нужно учитывать при выборе. Конструкция склонна к поломкам и считается недостаточно прочной, плохо изолирует комнату от посторонних шумов и запахов, поэтому устанавливать её в кухне не рационально.

Стоит ли выбирать качающиеся, или маятниковые межкомнатные двери

Конструкции изготавливаются из глухого полотна, которое в закрытом состоянии выглядят как распашные. При этом принцип открытия таких межкомнатных дверей необычен, они способны двигаться в любую сторону, что позволяет не задумываться, как выходить из комнаты. Обычно маятниковые конструкции устанавливаются в кабинетах или гостиных, реже в детских.

Из недостатков такого типа изделия можно выделить пару аспектов – это плохая изоляция помещения, например раздвижных дверей и травмоопасность при открытии. Если с двух сторон подойти к полотну, то человек может получить удар от вращения конструкции.

Из какого материала лучше выбрать межкомнатные двери по отзывам профессионалов

Если с типом открытия полотна выбор сделать достаточно просто, то, из чего оно сделано может вызвать сложности. Цельный массив экологичен и безопасен, но имеет высокую стоимость и массу недостатков, которые могут повлиять на работоспособность конструкции.

Искусственные материалы немного весят, влагостойки и прочны, но могут выделять вредные токсины. Поэтому выбор межкомнатной двери неоднозначен и потребует тщательного анализа всех преимуществ и недостатков.

Выбираем межкомнатные двери из массива

Двери из высокой ценовой категории, которые могут быть изготовлены как из хвойных пород, что определяет невысокую цену, так и из элитного и экзотического материала. Полотна из цельного массива не подвергаются оклейке защитными материалами в виде плёнок и ламинатов, чтобы сохранить красивую структуру дерева. Часто поверхности покрываются морилками и лаковыми составами.

Межкомнатные двери из цельного массива выглядят презентабельно, но они неустойчивы к влажности, поэтому лучше устанавливать такие конструкции в таких комнатах, как кабинет, спальня или гостиная. А при очень сухом воздухе в комнате на поверхности часто появляются трещины, что будет выглядеть не эстетично, поэтому такие полотна требуют регулярного ухода.

Нужно поддерживать натуральную древесину пропитками и средствами защиты от плесени и грибка, но если поверхность покрыта лаковыми составами, то это позволит забыть о влиянии влажности на двери.

Достоинства межкомнатных дверных полотен из искусственных материалов

Для изготовления межкомнатных дверей используется МДФ и ДСП. Конструкции из этих материалов получаются недорогими, но достаточно прочными и устойчивыми к влажности. При этом МДФ считается абсолютно безопасным для здоровья, а вот ДСП с нарушением технологии производства может выделять в воздух вредные токсины.

При выборе межкомнатных дверей из искусственных материалов нужно, прежде всего, обратить внимание на репутацию производителя и документы, подтверждающие качество и безопасность изделий.

Такого типа полотна могут быть установлены в любой комнате, включая кухню, ванную и туалет. Межкомнатные двери из МДФ и ДСП даже устанавливают при выходе на балкон или лоджию, по теплопроводности они мало отличаются от популярных пластиковых конструкций.

Для каких помещений подойдут межкомнатные двери из стекла

Конструкции очень красивы и способны преобразить дизайн комнаты, при этом они пропускают солнечный свет, что делает дверь визуально незаметной. Стекло в межкомнатной двери может быть прозрачным или матовым с нанесением рисунков и орнаментов.

Обычно такие полотна устанавливаются в раздвижные конструкции, которые будут уместно выглядеть в комнатах общего назначения, например, гостиная. Но от таких межкомнатных дверей лучше отказаться в спальне, детской или санузле, иначе ощущение уединения, которое необходимо в этих помещениях, будет утеряно.

Варианты защитных покрытий для межкомнатных дверей: какое лучше выбрать по мнению профессионалов

Материалы, которыми оклеиваются полотна, определяют стойкость к механическим повреждениям и влажности, внешний вид изделия и его долговечность, поэтому это параметр не менее важен, чем конструкционные особенности.

При изготовлении межкомнатных дверей могут использоваться разные плёнки и покрытия из натуральной древесины, все варианты имеют право на существование, но они отличаются по внешнему виду и эксплуатационным качествам.

Какие материалы применяются на полотнах:

Ламинат – одно из самых распространённых покрытий, которое прекрасно имитирует структуру дерева и обладает достойными прочностными характеристиками. Как и напольное покрытие с эти названием, двери, поверхности с этим материалом, отлично справляются с повышенной влажностью и механическими повреждениями, но стоят значительно дороже аналогов с защитной плёнкой на поверхности. Натуральный шпон – самое долговечное и эстетически привлекательное покрытие, которое может создать ощущение изделия из цельного массива, при этом вес будет значительно ниже. Шпон изготавливается из ценных пород древесины, что наклеивается на конструкцию. Материал не боится влаги, ультрафиолета и надолго сохраняет свой первоначальный внешний вид. Экошпон – бюджетный вариант натурального шпона, который изготавливается из деревянной стружки и смол в качестве соединительного компонента. Такое покрытие визуально и по прочностным характеристикам не уступает другим материалам, но стоить межкомнатная дверь будет дешевле. Плёнка ПВХ – самое недорогое покрытие, что выражается в визуальном восприятии изделия. Материал может имитировать любую натуральную фактуру, но выглядит это не очень правдоподобно. Межкомнатные двери с покрытием плёнкой ПВХ отлично подойдут для современных интерьеров, где нужно воплотить на поверхности необычный цвет, рисунок или фотопечать.

Также при выборе межкомнатной двери, стоит обратить внимание на изделия со стеклянными вставками, что делают конструкцию более воздушной и изящной. В спальне такие полотна использовать не рекомендуется, а вот в гостиной или на кухне они будут выглядеть отлично. Конструкции со стеклом мало отличаются по эксплуатационным и прочностным характеристикам от глухих вариантов, но выглядят гораздо эстетичнее.

Практические советы от профессионалов по выбору межкомнатных дверей

Продавцы в магазинах могут часами рассказывать о достоинствах изделий, но скромно умалчивать о недостатках, поэтому покупатель должен сам понимать, какими качествами обладает конструкция. Стиль и дизайн в выборе двери имеет немаловажное значение, ведь от этого зависит и общее впечатление от комнаты, но есть тонкости, которые помогут распознать, что лучше выбрать другой вариант.

На что необходимо обратить внимание при выборе, по мнению профессионалов:

Собираясь в магазин, нужно сделать точные замеры старой конструкции или проёма, что поможет избежать ошибок в размере. Коробка с полотном должна быть на 8-10 см меньше того места, куда планируется её установить. При выборе определённой модели стоит постучать по полотну. Звонкий звук свидетельствует, что внутреннего наполнителя вообще нет или он изготовлен из ячеистого картона. От покупки такой межкомнатной двери лучше отказаться. Особое внимание обращаем на фурнитуру. Если конструкция продаётся в полной сборке, где уже установлены ручки и замки, то желательно проверить их работу в действии. Громкие звуки и щелчки при открытии и закрытии свидетельствуют о фурнитуре низкого качества, которая достаточно быстро выйдет из строя. Проверить надёжность конструкции можно следующим образом: поставьте ногу между коробкой и полотном и попробуйте закрыть, если торец двери даст небольшой изгиб, то отказывайтесь от приобретения. Такое изделие долго не прослужит, и может дать трещину даже при сильном хлопке. Нельзя экономить на межкомнатных дверях. Качественные конструкции способны прослужить не один десяток лет, а вот дешёвые изделия придётся менять на регулярной основе.

Выбирая межкомнатные двери для своего дома, сложно ошибиться, если приобрести их в надёжном магазине, который гарантирует качество своих изделий. Дизайн и стиль полотен остаётся на усмотрение покупателя, а что касается конструкции, то специалисты рекомендуют основываться на таких параметрах, как прочность и влагостойкость.