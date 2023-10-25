Зайдя в магазин по продаже дверей или на сайт интернет-магазина, специализирующегося на реализации этой продукции, можно испытать определённые трудности с выбором нужной модели. Это связано с широчайшим ассортиментом товара с разнообразным покрытием, предлагаемого потребителям, и модными влияниями, которые не обошли стороной и мебельную промышленность.

Но надо отметить, что при всём этом многообразии, классикой покрытия поверхности дверного полотна по сей день остаётся эмаль.

Наша статья направлена на оказание помощи покупателям, находящимся перед выбором двери с покрытием из эмали.

Что такое эмалированная дверь

Конечно, это понятие не имеет отношения к знакомым многим с детства эмалированному тазику или кастрюле. Хотя одной технологической характеристикой они всё же схожи.

Это покрытие поверхности эмалью. При выборе межкомнатной двери покупатель обращает внимание на качество материала, конструкцию, дизайн, который является в большинстве случаев существенной составляющей конечной стоимости изделия.

Если рассматривать сегмент дверей экономкласса, то наиболее распространёнными вариантами отделки будут ламинирование, шпонирование и покрытие эмалью.

В чём преимущество эмалированных дверей

На сегодняшний день всё чаще отдают предпочтение последним, способным поддержать любой стиль в интерьере за счёт широкой цветовой палитры. В отличие тех лет, когда такие двери были в массовом производстве, имели стандартные параметры и практически однотипное оформление, нынешние изделия помимо цвета отличаются размерами и оформлением. Внешний вид у многих моделей вполне презентабельный и стильный.

У дверей с поверхностью, покрытой эмалью, много преимуществ, но одно из главных – отсутствие токсичных веществ, что для жилых помещений немаловажно.

Помимо этого к положительным характеристикам эмалевых дверей относятся:

расширенный диапазон цветовой гаммы;

способность вписаться в любой интерьер;

высокий уровень безопасности, прочности;

практичность, позволяющая многократно изменять цвет поверхности дверного полотна;

широкие возможности для декорирования: позолота, роспись, нанесение патины;

при необходимости возможность быстро и просто осуществить ремонт;

устойчивость к механическим, химическим, температурным воздействиям и влаге;

несложный уход за поверхностью, гигиенично очистить и обработать поверхность можно без ущерба внешнему виду покрытия.

Последние из перечисленных качеств позволяют беспрепятственно использовать эти двери в помещениях с повышенными показателями влажности, перепадами температур и высокими требованиями к гигиене. Размещать двери, покрытые эмалью, можно в медицинских учреждениях, детских садах.

Технологические особенности производства эмалированных дверей

Особенности технологии производства напрямую влияют качество дверей с поверхностью, покрытой эмалью. Важной составляющей конструкции является материал: дерево, пластик, МДФ-плиты. Массив древесины используют для дверей элит-класса, для бюджетных изделий применяют обшивку каркаса из деревянных брусков плитами МДФ. Это определяет не только качество дверей, но и их стоимость.

Для получения высококачественного покрытия на поверхности дверного полотна дверная заготовка проходит через несколько технологических этапов:

Рельефный рисунок, который соответствует дизайну производимой на производстве модели, выполняется на фрезерном станке. Обязательная операция обработки деталей изделия с помощью шлифовальной машины позволяет придать им идеально гладкую поверхность. Краска после такой обработки будет ложиться ровным слоем, образование трещин будет предотвращено на многие годы эксплуатации. Подготовка поверхности к процессу покраски начинается с нанесения грунтовки, в составе которой не должен присутствовать никакие крупные фракции. Окончанием работ по оформлению поверхности дверей является многослойное нанесение на грунтовку лакокрасочного материала. В финишном покрытии обязательно должны быть компонентах, способные придать изделию устойчивость к различным видам воздействия.

Минусы дверей с эмалевым покрытием

Описывая плюсы дверей с эмалевым покрытием, нельзя не упомянуть об имеющихся недостатках:

вполне возможное появление трещин, причиной которых могут быть как нарушения технологии покраски, так и материал, из которого двери изготовлены;

образование сколов, как последствия серьёзных механических повреждений;

появление признаков деформации полотна двери после нарушения целостности эмалевого покрытия от воздействия влаги или перепадов температур;

повышенная загрязнённость эмалевой поверхности при выборе светлого спектра цветовой палитры;

отличная от принятого понятия бюджетности стоимость изделия.

Цена дверей с эмалевой поверхностью выше, чем у шпонированных межкомнатных конструкции. Но положительные качества таких изделий компенсируют этот недостаток. Срок службы намного больше, и практичность ухода, устойчивость к повреждениям позволяют долго сохранять их внешний вид.

Но особый недостаток следует отметить. Это некоторая неустойчивость к сильным точечным ударам. Предотвратить такое повреждение можно простым приёмом. Заметив место постоянного нанесения повреждения, можно, например, использовать специальные стопоры, исключающие контакт двери со стеной или иным предметом, наносящими повреждение.

Как выбрать качественную дверь с эмалевым покрытием

Не ошибиться с выбором подходящей по качеству и дизайну дверей - это не только экономия семейного бюджета, но и сохранение психического состояния покупателя. Специалисты советуют перед оформлением покупки учесть некоторые нюансы.

Если в процессе ремонта появляется необходимость простой замены дверного полотна, то следует определиться с типом, дизайном. Новая дверь станет дополнительным элементом интерьера. Она должна поддерживать стиль оформления помещения, его цветовую гамму. И при этом финансовые затраты будут относительно невысокими.

В случае замены распашных межкомнатных дверей на раздвижные затраты могут возрасти значительно. Надо будет изменять геометрию дверного проёма, использование специальной фурнитуры и создания ниши.

Изготавливаемое на производстве двери с эмалевым покрытием обычно имеют стандартные размеры. Так называемые типовые модели для типовых проёмов в постройках. Двери нестандартных размеров надо будет заказывать индивидуально в фирмах, практикующих производство дверных конструкций. Стоимость будет при этом увеличена.

Двери с эмалевым покрытием могут быть со вставками из стекла или глухими. Для помещений с недостаточным естественным освещением стоит рассмотреть приобретение дверного полотна со вставками, пропускающими лучи солнца. Цвет эмали на поверхности двери при этом предпочтителен светлый.

В совокупности это позволит визуально увеличить пространство комнаты, повысить её освещённость. Модели дверей с глухим полотном способствуют хорошей звукоизоляции. Если в квартире надо обеспечить рабочую тишину в кабинете, или спокойствие в спальне, то эмалированная глухая дверь будет этому способствовать.

Не надо оставлять без внимания функциональность межкомнатной двери. Количество слоёв эмали и её качественные характеристики для различных помещений квартиры отличаются.

Для ванной, кухни требуется дверь с многослойным покрытием эмалью. В спальне и гостиной дверь может быть покрыта тонким слоем лакокрасочных средств.

Двери с эмалевым покрытием в интерьере квартиры

В безликости и ширпотребе нынешние двери с эмалевым покрытием упрекнуть трудно. Многие из этих изделий, благодаря развитию современных технологий, могут служить украшением интерьера и даже произведением искусства.

С помощью правильно подобранной межкомнатной двери можно легко поддержать выбранную дизайнером стилевую концепцию. И двери с покрытием эмалью являются весьма практичным выбором. При необходимости можно легко изменить цвет изделия, подобрав подходящий к общему интерьеру.

При этом необязательно, чтобы цвет эмали на дверной поверхности был одинаковым с обеих сторон. Наиболее востребованы двери, покрытые белой эмалью. Этот универсальный цвет подходит как к классическому интерьеру, так и любому современному направлению в дизайне.

Вставка из матового стекла в обрамлении белой эмалевой поверхности двери хорошо впишется в стиль прованс.

При изучении всех положительных качеств двери с покрытием эмалью и возможностей её преобразования на ум приходят слова великого писателя: «Во всех ты, душечка, нарядах хороша». И хочется добавить, что уместна будешь во всех стилях дизайна.