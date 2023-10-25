Очерёдность этапов работ при проведении ремонта – это залог качества и долговечности. Каждый собственник жилья, который задумывается об обновлении своего интерьера, должен знать, что нужно сделать в первую очередь – оклейку стен обоями или установку межкомнатных дверей.





Специалисты по ремонту не могут однозначно ответить на этот вопрос, а что уж говорить о простых обывателях, поэтому стоит заранее разобраться в этапах и определить для себя очерёдность.

Что нужно учитывать при оклейке стен обоями и установке дверей



Ремонт – это достаточно сложный процесс, к которому нужно готовиться и знать тонкости. Этапы отделки и монтажа конструкций в первую очередь определяют, где выполняются работы. Если это прихожая или коридор с заменой входной двери, то её устанавливают в первую очередь, а потом уже приступают к финишной отделке стен.

Так, сквозняки из старой конструкции по щелям не повлияют на качество ремонта.





При установке межкомнатной двери всё гораздо сложнее, в выполнении работ есть масса нюансов. Мастера проводят монтаж конструкций и отделку по-разному, и даже если в доме ремонт проводится приглашёнными специалистами, собственнику желательно контролировать их на всех этапах.





Какие факторы влияют на очерёдность проведения работ:

Отделка обоями делается в первую очередь, когда потолок и пол находятся уже в готовом состоянии. Далее монтируется коробка межкомнатной двери, и устанавливаются наличники. Таким образом, скрываются неровности примыканий, и отделка выглядит более совершенно. Если в процессе ремонта делается заливной пол, то сначала нужно сделать отделку стен, а потом заниматься монтажом коробки и полотна. В данном случае конструкция двери определяет, когда будут устанавливаться наличники и другие декоративные элементы. При отделке стен обоями под окраску, межкомнатные двери устанавливаются уже после завершения всех отделочных работ. Так не придётся закрывать полотно, чтобы оградить от брызг и капель. Если в магазине куплены межкомнатные двери без внешней отделки, которая будет выполняться самостоятельно, то лучше сначала закончить с оклейкой стен обоями и высушить помещение. Необработанные деревянные конструкции склонны быстро впитывать влагу из воздуха, что грозит разбуханием и потерей функциональности. При покупке в магазине дорогих межкомнатных дверей или полотен из стекла, лучше оставить монтаж на завершающий этап ремонта. Так, целостность конструкции будет обеспечена.





Рассматривая варианты, нужно также учитывать и сложность работ по отделке стен. Обои бывают разными: бумажные полотна лучше наклеивать после монтажа коробки межкомнатных дверей, но перед декоративными элементами в виде наличников.

А вот при более плотных вариантах отделки стен необходимо учитывать такие критерии, как готовность пола, потолка и особенности конструкции.





Плюсы и минусы разной последовательности проведения работ

При выполнении каждого этапа велика вероятность ошибиться и нарушить технологию, особенно если ремонт делается самостоятельно. Проведение работ требуют чёткой последовательности, при этом желательно предусмотреть все сложности, которые могут быть связаны с установкой межкомнатной двери.





Выбор между обоями и коробкой неоднозначный, поэтому стоит учитывать все плюсы и минусы, что позволит принять правильное решение и сделать качественный ремонт в своём доме.





Преимущества и недостатки оклейки стен обоями перед установкой межкомнатной двери

При выполнении такой очерёдности работ есть масса плюсов и возможностей создать красивую и качественную отделку. Оклейка стен обоями считается несложным ремонтом, но и он может вызвать трудности в зоне углов и проёмов. Отсутствие межкомнатной двери на данном этапе позволит выполнить работу более аккуратно.





Если сначала оклеить стены обоями, то могут возникнуть сложности:

При установке межкомнатной двери неизбежно образование пыли, которая будет оседать на новой отделке. Можно пропылесосить стены, но не все обои выдержат такое испытание.

Если коробка будет устанавливаться самостоятельно, то повышается вероятность повреждения стены. Отделку в данном случае придётся заменять или наклеивать заплатку, что будет выглядеть не очень красиво.

При установке межкомнатной двери часто между коробкой и стеной часто образуется большая щель, которую нужно запенивать или замазывать раствором. Если обои уже будут наклеены, то велика вероятность попадания брызг цемента на поверхность. Обои по периметру коробки придётся доклеивать, что может испортить общее впечатление о ремонте.





Оклейка стен обоями имеет свои особенности и тонкости, поэтому при проведении ремонта необходимо обеспечить отсутствие перепадов температур и сквозняков, желательно, чтобы комната была закрыта до полного высыхания. А вот повышенная влажность может негативно сказаться на межкомнатной двери, при этом возникает вопрос, что делать?





В данном случае специалисты рекомендуют установить коробку без наличников и занавесить проём плотной тканью или плёнкой. Так сохранится целостность полотна межкомнатной двери, и появится возможность сделать отделку качественно и красиво.

Преимущества и недостатки установки межкомнатной двери перед оклейкой стен обоями

У данного метода есть масса сторонников, ведь сначала выполняется грязная и пыльная работа, а потом делается финишная отделка стен. Преимуществ установки межкомнатной двери перед обоями достаточно много, поэтому многие мастера склоняются именно к такой очерёдности работ.





Стоит отметить, что такой метод подразумевает монтаж качественных и дорогих конструкций, покрытых защитными составами от влаги, ламинированных или стеклянных моделей. Только при оклейке стен обоями, необходимо будет закрыть полотно плёнкой или тканью, чтобы исключить образование случайных царапин или вмятин на поверхности.





Преимущества процесса "сначала двери, потом обои":

Сокращение времени на монтаж коробки и полотна. При отсутствии обоев нет необходимости, заботится о пыли и случайном повреждении поверхности стен, что значительно облегчает работу.

При установленных межкомнатных дверях сразу исключаются сквозняки, а значит, обои высохнут правильно и не начнут отклеиваться через месяц после ремонта.

Отделка будет максимально прилегать к коробке, что не потребует приклеивания заплаток, а с некоторыми рисунками это просто недопустимо. Чтобы ремонт оправдал ожидания, достаточно будет установить наличники после полного высыхания стен.

Разбухание дверей при оклейке стен обоями наблюдается редко. Исключением могут быть только полотна без обработки на производстве, при этом специалисты рекомендуют произвести окраску межкомнатной двери, тогда и приступать к отделке стен.





Недостатков у такой очерёдности проведения работ только два – это возможность разбухания деревянной конструкции и необходимость в аккуратной подрезке обоев около коробки.





При выборе варианта также стоит отметить, что строительная пыль от установки межкомнатной двери будет оседать на стенах. В данном случае специалисты рекомендуют оставить процесс грунтования поверхностей на завершающий этап перед оклейкой обоев, тогда финишная отделка пройдёт по технологическим правилам.





Что делать сначала, если предполагается покраска стен

В таком случае специалисты пришли к однозначному мнению. Для исключения попадания краски на полотно устанавливается только коробка без наличников, монтаж которой считается самой пыльной работой. Конструкцию необходимо защитить от брызг, при этом достаточно будет оклеить поверхности малярным скотчем.





Когда окрашенные стены высохнуть, можно приступать к установке полотна в коробке и наличникам. Такая очерёдность позволит качественно провести работы и исключит загрязнение дверей.





Делаем выводы: что лучше - сначала установить двери или поклеить обои

Исходя из опыта специалистов и очерёдности их работ при ремонте, сразу можно определить, что межкомнатные двери монтируются до оклейки стен обоями и этому есть масса объяснений. Мастера часто используют вполне профессиональные аргументы в пользу того или иного процесса, преимуществ у монтажа коробки и полотна до оклейки обоями значительно больше и их стоит рассмотреть.





Почему лучше сначала установить двери, а потом делать финишную отделку стен:

От осевшей пыли на новых обоях достаточно проблематично избавиться, особенно если они ещё не высохли. Ремонт достаточно быстро разочарует, если стены будут изначально грязными. При монтаже межкомнатной двери часто приходится изменять размер проёма в большую или меньшую сторону, что влечёт образование дополнительной пыли. Если обои уже будут приклеены, велика вероятность наращивания кусков или замены полотна по периметру коробки, что сделать аккуратно достаточно проблематично. Запенивание полостей и оштукатуривание откосов пройдёт легче и быстрее, если на стенах не будет обоев. Не придётся соблюдать излишнюю аккуратность при работе.





В пользу установки дверей перед обоями есть ещё пара аргументов.

Первое: разбухание конструкции случается очень редко, ведь при небольшом косметическом ремонте никто не снимает полотна с петель. Коробку просто занавешивают защитными материалами или полиэтиленовой плёнкой, при этом функциональность конструкции не страдает.





Второе: независимо от того, в какой сезон выполняется ремонт, окна в любом случае закрываются, а для естественного удаления влаги от клея используется открытая дверь, тогда общедомовые вентиляционные каналы прекрасно справятся с естественной сушкой стен.

Поэтому вывод профессионалов говорит о том, что целесообразнее, сначала сделать самую грязную и пыльную работу, а потом приступать к финишной отделке стен.





Перед началом работ стоит рассмотреть оба варианта установки межкомнатной двери, взвесить все за и против, а уж потом делать выводы. Ремонт – это сложный, дорогостоящий и трудоёмкий процесс, поэтому необходимо учитывать не только мнение профессионалов, но и обладать своими знаниями в этом вопросе.

