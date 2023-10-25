Межкомнатные двери: ПВХ или Экошпон

С этим вопросом регулярно сталкивается каждый экономный покупатель при выборе двери для дома или офиса. И его возникновение обусловлено наличием желания у человека приобрести качественную продукцию по выгодной стоимости. Для того, чтобы детально разобраться в данном вопросе и сделать правильный выбор, надо проанализировать плюсы и минусы каждого вида двери.
Преимущества и основные отличия межкомнатных дверей из экошпона
- Износоустойчивость
Для производства экошпона применяются только натуральные волокна деревьев, подвергаемые покраске в необходимый цвет. Кроме того они склеиваются полимерным составом. В результате полученный материал в течение длительного периода времени не боится сильных нагрузок, не царапается во время эксплуатации, устойчив к различным повреждениям.
- Многообразие цветовой гаммы
Экошпон можно покрасить искусственными красками. Такое действие нельзя совершить с натуральной древесиной. В результате двери из этого материала представлены на рынке в разнообразном ассортименте расцветок. А зачастую можно найти оригинальные и уникальные оттенки.
- Легкость
У искусственного шпона весьма маленький вес. Поэтому двери, отделанные этим материалом, получаются очень легкими, а специалисты настоятельно советуют использовать их в помещениях, в которых есть тонкие по ширине перегородки между комнатами и нельзя установить крупные двери.
- Защита от ультрафиолетовых лучей
Солнечные лучи заставляют дерево быстрее загореться, что требует особой защиты. А двери из искусственного шпона можно поставить в любых помещениях, которые освещает солнце. Экошпон не тускнеет, сохраняет свою форму после воздействия ультрафиолетовых лучей.
- Красивая текстура
Простое дерево не может похвастаться такой выраженной поверхностью, как экошпон. Материал приятный на ощупь, при прикосновении к нему можно почувствовать под пальцами тоненькие древесные жилки.
- Невысокая стоимость
Последнее время покупатели привыкли экономить. Они уже стараются приобрести самые дешевые двери. Дверные полотна, изготовленные из экошпона, как раз относятся к этой категории. Но их качество и красивый вид становятся более весомым аргументом, чем низкая цена.
- Качество в разных средах
Неизменность качественных характеристик в сухой и влажной среде. Двери из натурального дерева быстро трескаются в сухих помещениях. А полотна из искусственного шпона можно смело установить ванной, кухне.
- Полная безопасность
В экошпоне нет никаких ядовитых составов.
- Простота в уходе
Дверные полотна из этого материала не впитывают грязь. Их можно вытирать регулярно мокрой губкой.
Недостатки дверей из экошпона
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Из недорогих дверей изделия из этого материала по прочности уступают только полотнам из дерева.
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Покрытие экошпона будет серьезно повреждено после нанесения удара острым предметом. Полученный урон уже не получится исправить.
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Данный материал не обладает хорошими шумоизолирующими характеристиками.
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Дверные полотна из экошпона обладают плохой воздухопроницаемостью, что обусловлено наличием полимерного компонента, соединяющего волокна материала. Для решения данной проблемы нужно постоянно проветривать помещение.
Проведя анализ всех преимуществ и недостатков межкомнатных дверей из экошпона, можно сделать вывод о том, что из данного материала можно получить качественное изделие, привлекательное для покупателей с точки зрения цены.
Преимущества и главные отличия межкомнатных дверей из ПВХ
Дверные полотна из этого материала весьма популярны сегодня на рынке.
Потребители покупают именно их благодаря наличию у дверей следующих плюсов:
- Надежность. Прочное покрытие из ПВХ хорошо переносит нагрузки. Материал сохраняет долгое время свой прекрасный вид, если за ним бережно ухаживать.
- Легкость. Дверные полотна, которые были изготовлены из ПВХ, можно считать самыми легкими. Их просто открывать и закрывать.
- Большой выбор цветов. Для покрытия дверей можно использовать разнообразные, имитирующие дерево различных пород, отделочные материалы пленки. В результате можно выбрать дверь, соответствующую любому оригинальному дизайну помещения.
- Простота в уходе. Пленка выступает в качестве надежной защиты двери от пыли и грязи. А для ее чистки можно воспользоваться агрессивными моющими веществами без абразивных частиц.
- Выгодная цена. Стоимость дверей из ПВХ считается более доступной, чем изделий из прочих материалов. Такие дверные полотна предпочитают покупать люди со средним уровнем дохода.
- Отсутствие необходимости в дополнительном уходе. На дверные полотна не нужно наносить покраску, специальные составы для защиты материала.
- Слабая влаго- и теплочувствительность. По этой характеристики двери из ПВХ сопоставимы с дверными проемами из экошпона.
Недостатки дверей из ПВХ
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В качестве основного недостатка таких дверей можно назвать содержание хлорида в используемом материале. Данное вещество не безопасно для здоровья животных и людей, природной среды.
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Кроме того пластик быстро становится негодным после ударов. И починить его, как шпон, не получится.
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Еще одним недостатком считается быстрое выгорание дверей после воздействия солнечных лучей. Поэтому выполненные из данного материала межкомнатные двери лучше не использовать в солнечных комнатах.
Лучшим местом для них станут комнаты, которые не освещаются солнцем (например, помещения в подвале и на складе, ванная).