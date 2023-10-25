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Межкомнатные двери: ПВХ или Экошпон

#Межкомнатные двери #Двери #Советы эксперта

С этим вопросом регулярно сталкивается каждый экономный покупатель при выборе двери для дома или офиса. И его возникновение обусловлено наличием желания у человека приобрести качественную продукцию по выгодной стоимости. Для того, чтобы детально разобраться в данном вопросе и сделать правильный выбор, надо проанализировать плюсы и минусы каждого вида двери. 

Преимущества и основные отличия межкомнатных дверей из экошпона

  • Износоустойчивость

Для производства экошпона применяются только натуральные волокна деревьев, подвергаемые покраске в необходимый цвет. Кроме того они склеиваются полимерным составом. В результате полученный материал в течение длительного периода времени не боится сильных нагрузок, не царапается во время эксплуатации, устойчив к различным повреждениям.

  • Многообразие цветовой гаммы

Экошпон можно покрасить искусственными красками. Такое действие нельзя совершить с натуральной древесиной. В результате двери из этого материала представлены на рынке в разнообразном ассортименте расцветок. А зачастую можно найти оригинальные и уникальные оттенки.

  • Легкость

У искусственного шпона весьма маленький вес. Поэтому двери, отделанные этим материалом, получаются очень легкими, а специалисты настоятельно советуют использовать их в помещениях, в которых есть тонкие по ширине перегородки между комнатами и нельзя установить крупные двери.

  • Защита от ультрафиолетовых лучей

Солнечные лучи заставляют дерево быстрее загореться, что требует особой защиты. А двери из искусственного шпона можно поставить в любых помещениях, которые освещает солнце. Экошпон не тускнеет, сохраняет свою форму после воздействия ультрафиолетовых лучей.

  • Красивая текстура

Простое дерево не может похвастаться такой выраженной поверхностью, как экошпон. Материал приятный на ощупь, при прикосновении к нему можно почувствовать под пальцами тоненькие древесные жилки.

  • Невысокая стоимость

​​​​​​​Последнее время покупатели привыкли экономить. Они уже стараются приобрести самые дешевые двери. Дверные полотна, изготовленные из экошпона, как раз относятся к этой категории. Но их качество и красивый вид становятся более весомым аргументом, чем низкая цена.

  • Качество в разных средах

Неизменность качественных характеристик в сухой и влажной среде. Двери из натурального дерева быстро трескаются в сухих помещениях. А полотна из искусственного шпона можно смело установить ванной, кухне.

  • Полная безопасность

​​​​​​​В экошпоне нет никаких ядовитых составов.

  • Простота в уходе

​​​​​​​Дверные полотна из этого материала не впитывают грязь. Их можно вытирать регулярно мокрой губкой.

Дверь межкомнатная из эко шпона «S-26» Серый матовый остекление Лакобель чёрный
Дверь межкомнатная S-26 Экошпон Серый матовый, остекленная, лакобель чёрный, царговая
14 292
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Stormy Wood глухая
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Stormy Wood, глухая, царговая
3 784 4 452 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-1.55» Original Oak остекление Mirox Grey
Дверь межкомнатная Браво-1.55 Экошпон Original Oak, остекленная, mirox grey, кромка abs, каркасно-щитовая
6 368 7 672 ₽ -17%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-35» White Wood остекление White Сrystal
Дверь межкомнатная Неоклассик-35 Экошпон White Wood, остекленная, white сrystal, филенчатая
8 792
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Stormy Wood глухая
Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Stormy Wood, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
3 308 3 892 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Граффити-1.Д» Snow Art глухая
Дверь межкомнатная Граффити-1.Д Экошпон Snow Art, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
6 412
Дверь межкомнатная "К-2 TOPPAN ALU" Дуб серый, вставка Лакобель чёрный, кромка ABS
Дверь межкомнатная К-2 TOPPAN ALU Экошпон Дуб серый, глухая, декор лакобель чёрный, кромка abs, каркасно-щитовая
16 852

Недостатки дверей из экошпона

  • Из недорогих дверей изделия из этого материала по прочности уступают только полотнам из дерева. 

  • Покрытие экошпона будет серьезно повреждено после нанесения удара острым предметом. Полученный урон уже не получится исправить. 

  • Данный материал не обладает хорошими шумоизолирующими характеристиками. 

  • Дверные полотна из экошпона обладают плохой воздухопроницаемостью, что обусловлено наличием полимерного компонента, соединяющего волокна материала. Для решения данной проблемы нужно постоянно проветривать помещение. 

Проведя анализ всех преимуществ и недостатков межкомнатных дверей из экошпона, можно сделать вывод о том, что из данного материала можно получить качественное изделие, привлекательное для покупателей с точки зрения цены. 

 

Преимущества и главные отличия межкомнатных дверей из ПВХ

Дверные полотна из этого материала весьма популярны сегодня на рынке. 

Потребители покупают именно их благодаря наличию у дверей следующих плюсов:

  1. Надежность. Прочное покрытие из ПВХ хорошо переносит нагрузки. Материал сохраняет долгое время свой прекрасный вид, если за ним бережно ухаживать.
  2. Легкость. Дверные полотна, которые были изготовлены из ПВХ, можно считать самыми легкими. Их просто открывать и закрывать.
  3. Большой выбор цветов. Для покрытия дверей можно использовать разнообразные, имитирующие дерево различных пород, отделочные материалы пленки. В результате можно выбрать дверь, соответствующую любому оригинальному дизайну помещения.
  4. Простота в уходе. Пленка выступает в качестве надежной защиты двери от пыли и грязи. А для ее чистки можно воспользоваться агрессивными моющими веществами без абразивных частиц.
  5. Выгодная цена. Стоимость дверей из ПВХ считается более доступной, чем изделий из прочих материалов. Такие дверные полотна предпочитают покупать люди со средним уровнем дохода.
  6. Отсутствие необходимости в дополнительном уходе. На дверные полотна не нужно наносить покраску, специальные составы для защиты материала.
  7. Слабая влаго- и теплочувствительность. По этой характеристики двери из ПВХ сопоставимы с дверными проемами из экошпона.

Недостатки дверей из ПВХ

  • В качестве основного недостатка таких дверей можно назвать содержание хлорида в используемом материале. Данное вещество не безопасно для здоровья животных и людей, природной среды. 

  • Кроме того пластик быстро становится негодным после ударов. И починить его, как шпон, не получится. 

  • Еще одним недостатком считается быстрое выгорание дверей после воздействия солнечных лучей. Поэтому выполненные из данного материала межкомнатные двери лучше не использовать в солнечных комнатах. 

Лучшим местом для них станут комнаты, которые не освещаются солнцем (например, помещения в подвале и на складе, ванная).

Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-13" Белый остекление художественное
Дверь межкомнатная Скинни-13 Винил П-23 (Белый), остекленная/скиновая, сатинат белый художественный, кромка abs, филенчатая
 
6 692
Дверь межкомнатная cкладная из ПВХ "Браво-0" Super White глухая
Дверь межкомнатная Браво-0 Винил Super White, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
 
3 892
Дверь межкомнатная из ПВХ "Лотос-1" Casablanca глухая
Дверь межкомнатная Лотос-1 Винил Casablanca, глухая, кромка abs, филенчатая
 
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-33" Fresco остекление художественное
Дверь межкомнатная Скинни-33 Винил Fresco, остекленная/скиновая, сатинат белый художественный, кромка abs, филенчатая
 
6 832
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-13" Dark Barnwood остекление White Сrystal
Дверь межкомнатная Скинни-13 Винил Dark Barnwood, остекленная/скиновая, сатинат белый художественный, кромка abs, филенчатая
 
6 832
Дверь межкомнатная из ПВХ "Браво-9" Super White остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Браво-9 Винил Super White, остекленная, magic fog, кромка abs, каркасно-щитовая
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Вираж-2" Dark Barnwood остекление Art Glass
Дверь межкомнатная Вираж-2 Винил Dark Barnwood, остекленная, art glass, кромка abs, филенчатая
 
8 092

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