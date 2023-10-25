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Вырезаем дверной проем в различных материалах стены

#Межкомнатные двери #Ремонт #Двери #Советы эксперта #Своими руками

Перепланировка квартиры - веский повод изменить местоположение, габаритный размер двери или произвести демонтаж перегородки. Любые операции, связанные с перепланировкой необходимо предварительно согласовать с госорганами и получить разрешение на проведение работ.

Если требуется прорезать дверной проем, сначала проведите расчеты и выполнить работу по проектированию, а также не забыть про установку подпорных стоек для увеличения прочности перекрытий.

Как рассчитать дверной проем

Расположение и габаритные размеры дверного проема будут напрямую зависеть от количества и размера окон. 

Площадь оконных проемов, которые обеспечивают естественное освещение комнаты, должна соотноситься с площадью пола в пропорции 1 к 5,5. Цифру 5,5 допустимо увеличивать максимум до 8. Поскольку окна уже установлены, то для того чтобы изменить соотношение корректируется габаритный размер дверного проема.

Владимир Баранов (мастер по установке дверей 169.ru)

Чтобы новый проем соответствовал эргономическим требованиям, следует изучить стандарты ГОСТ.  По высоте дверной проем должен получиться не менее 2 метров.

Ширина:

  • Для жилых комнат от 70 до 80 сантиметров
  • Для санузла 60 сантиметров
  • Для входных дверей не менее 90 сантиметров

Если в помещении высокие потолки, то допустимо отступление от стандартов, но в таком случае изменения необходимо заранее согласовать с БТИ.

Методы и инструменты для резки дверного проема в стене

Ни для кого не станет открытием, что для резки вам понадобится набор инструментов. Для понимания того, какие наименования будут необходимы, сначала нужно определиться с методом, которым будет осуществляться резка.

Ошибочно мнение, что перфоратор и кувалда - универсальный инструмент, позволяющий пробить проход в любой стене. Подобный подход приведет, как минимум, к общему повреждению всей перегородки, а возможно, к ее частичному или полному обрушению.

Вырезать дверной проем, не нанося ущерб перегородке, возможно с помощью алмазной, лазерной, гидроабразивной и кислородной резки. Рассмотрим каждый метод отдельно.

Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Макоре (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Эксклюзив Ф-15-макоре
8 932
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) глухая
Азалия Ф-05 (Дуб)
7 392
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) глухая
Лилия Ф-05 (Дуб)
7 392
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.H» Ф-17 (Шоколад) (Шпон файн-лайн) глухая
Соло 0.H Ф-17 (Шоколад)
7 812
Дверь межкомнатная шпонированная «Греция» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Греция Ф-11 (Орех)
 
8 372
Дверь межкомнатная шпонированная «Соната» Макоре (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Соната Ф-15-макоре
 
9 212
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Азалия Орех
 
9 072

 

Алмазная резка дверного проема в стене

Ее суть заключается в использовании режущего диска с алмазным напылением для дисковой пилы или болгарки. 

Преимущества алмазной резки:

  • При проведении работ отсутствует вибрация, и перегородка не разрушается в результате появления трещин

  • Рез получается тонкий и аккуратный, благодаря чему удается избежать появления большого количества мусора при проведении строительных работ. 

Минусы алмазной резки:

  • Высокая стоимость режущего инструмента алмазным напылением и большой его расход.

  • При использовании дисковой пилы, в воздух поднимается большое количество мелкодисперсной пыли. Смачивание разрезаемой поверхности водой, способно лишь частично решить проблему.

Дверь межкомнатная «Прима-11.1» White Mix стекло белое сатинированное Magic Fog
Доставим завтра
Прима-11.1 White Mix
 
6 804
Дверь межкомнатная «Прима-12» White Mix глухая
Прима-12 White Mix
5 866
Дверь межкомнатная «Прима-10» White Mix глухая
Доставим завтра
Прима-10 White Mix
 
5 866
Дверь межкомнатная «Прима-2» White Mix глухая
Прима-2 White Mix
 
5 432
Дверь межкомнатная «Прима-3» White Mix Белое художественное сатинато
Прима-3 White Mix
 
6 300
Дверь межкомнатная «Браво-22» Black Mix остекление Magic Fog
Браво-22 Black Mix
 
4 550
Дверь межкомнатная «Прима-13.0.1» White Mix стекло белое сатинированное Magic Fog
Прима-13.0.1 White Mix
 
6 804

 

Резка дверного проема лазером

До недавнего времени лазерное оборудование способное осуществлять резку строительных материалов имело внушительный вес и габарит. Развитие технологий машиностроения позволили создать портативное оборудование, которое возможно использовать в условиях не только фабрики, но и квартиры.

Резка материала осуществляется при помощи лазерного луча.

К преимуществам относится:

  • Отсутствие шума при выполнении работ

  • Перегородка вокруг будущего проема не разрушается в процессе проведения работ

  • Высокая точность резки

К недостаткам относятся:

  • Высокая стоимость оборудования

  • Высокое потребление электроэнергии

  • Как следствие, высокая стоимость проводимых работ.

 

Гидроабразивная резка дверного проема

Используется специальная установка, создающая мощный напор воды, смешанной с абразивной смесью (например с песком). Через сопло струя подается на стену. Давление воды настолько высоко, что помимо бетона, струя разрезает и стальные конструкции, находящиеся внутри стены.

Преимущества:

  • Благодаря тому, что во время резки стена смачивается, в воздух не поднимается пыль.

  • На стену не воздействует вибрация

  • Рез получается точным и аккуратным, возможна фигурная резка под любыми углами

  • Низкий уровень шума 

Недостатки:

  • Можно применять исключительно на строительных объектах, которые не сданы в эксплуатацию

  • Больше габариты оборудования

 

Резка дверного проема кислородом

Применяется аппарат с металлической трубкой. Трубка разогревается до 2000 градусов по Цельсию. Эффект разогрева достигается путем подачи кислорода через газовую горелку и под большим давлением.

Основным недостатком считается повышенная пожароопасность и риск получения ожога при проведении работ. Точно так же, как и гидроабразивная резка, резка кислородом проводится только на тех объектах, которые еще не сданы в эксплуатацию. 

Особенности резки дверных проемов в различных материалах

Особенности резки перегородок из различных материалов, будем рассматривать с поправкой на то, что помещения уже сданы в эксплуатацию. Поэтому методы гидроабразивной или кислородной резки нам не подойдут.

Резка дверного проема в бетонной стене

  • Осуществляется по предварительно нанесенной разметке.

  • Разметка наносится с двух сторон перегородки

  • Длинным сверлом по углам будущего проема перегородка просверливается насквозь.

  • Аналогичные отверстия сверлят по всему периметру двери с шагом не более 50мм обозначая контур

  • Далее бетонная панель внутри очерченного контура нарезается кусками при помощи дисковой пилы и демонтируется

Резка проема в кирпичной стене

  • Верх будущего дверного проема обязательно должен совпадать с бетонным швом. Категорически запрещается разрезание кирпичей. Это существенно ослабит все перегородку, может привести к появления трещин или обрушению.

  • Ряд кирпичей, находящийся над верхней точкой дверного проема демонтируют и заменяют на балку или брусок, превышающие по ширине дверной проем

  • Только после всех вышеперечисленных операций, приступают к демонтажу кладки внутри будущего проема.

Дверь входная металлическая «Thermo Лайн» Букле черное/Wenge Veralinga
Thermo Лайн Букле черное/Wenge Veralinga
37 912
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Техно Декор-2» Букле черное/Snow Melinga
Thermo-2 Техно Декор-2 Букле черное/Snow Melinga
46 032
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Техно Декор-2» Букле черное/Wenge Veralinga
Thermo-2 Техно Декор-2 Букле черное/Wenge Veralinga
46 032
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Флэш Декор-2» Букле черное/Wenge Veralinga
Thermo-2 Флэш Декор-2 Букле черное/Wenge Veralinga
48 412
Дверь входная PP ВМ-103 Серый Винорит/Белый софт с терморазрывом
Доставим завтра
PP ВМ-103 Серый Винорит/Белый софт
 
57 320
Дверь входная MP ВМ-100 Титан/Белый софт с терморазрывом
MP ВМ-100 Титан/Белый софт
45 860

 

Резка проема в деревянной перегородке

Резка дверного проема в деревянной перегородке осуществляется при помощи бензопилы, после предварительного усиления стены деревянными брусками с двух сторон.

Бруски на противоположных сторонах стены стягиваются между собой анкерными болтами.После укрепления стены, приступают к выпиливанию дверного проема бензопилой.

После того, как вы удалите старое покрытие, вас может ожидать неприятный сюрприз в виде темных пятен. Отбелить их можно хлором. Разведите его с водой в пропорции 1 к 3. 

Владимир Баранов (мастер по установке дверей 169.ru)
 
Дверь входная металлическая «Porta M-3P 4.П23\4» Almon 28/Wenge Veralinga BS
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Porta M-3P 4.П23\4 Almon 28/Wenge Veralinga BS
31 558 42 077 ₽ -25%
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31 783
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Porta M-3P П50/50 Graphite Art/Grey Art
 
36 067 48 089 ₽ -25%
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24 892
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Porta M-3P К18/K18 Rocky Road/Silk Road
55 578
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Porta M-3P 8.П50 Snow Art/Snow Art
48 089
 
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