Перепланировка квартиры - веский повод изменить местоположение, габаритный размер двери или произвести демонтаж перегородки. Любые операции, связанные с перепланировкой необходимо предварительно согласовать с госорганами и получить разрешение на проведение работ.

Если требуется прорезать дверной проем, сначала проведите расчеты и выполнить работу по проектированию, а также не забыть про установку подпорных стоек для увеличения прочности перекрытий.

Как рассчитать дверной проем

Расположение и габаритные размеры дверного проема будут напрямую зависеть от количества и размера окон.

Площадь оконных проемов, которые обеспечивают естественное освещение комнаты, должна соотноситься с площадью пола в пропорции 1 к 5,5. Цифру 5,5 допустимо увеличивать максимум до 8. Поскольку окна уже установлены, то для того чтобы изменить соотношение корректируется габаритный размер дверного проема. Владимир Баранов (мастер по установке дверей 169.ru)

Чтобы новый проем соответствовал эргономическим требованиям, следует изучить стандарты ГОСТ. По высоте дверной проем должен получиться не менее 2 метров.

Ширина:

Для жилых комнат от 70 до 80 сантиметров

Для санузла 60 сантиметров

Для входных дверей не менее 90 сантиметров

Если в помещении высокие потолки, то допустимо отступление от стандартов, но в таком случае изменения необходимо заранее согласовать с БТИ.

Методы и инструменты для резки дверного проема в стене

Ни для кого не станет открытием, что для резки вам понадобится набор инструментов. Для понимания того, какие наименования будут необходимы, сначала нужно определиться с методом, которым будет осуществляться резка.

Ошибочно мнение, что перфоратор и кувалда - универсальный инструмент, позволяющий пробить проход в любой стене. Подобный подход приведет, как минимум, к общему повреждению всей перегородки, а возможно, к ее частичному или полному обрушению.

Вырезать дверной проем, не нанося ущерб перегородке, возможно с помощью алмазной, лазерной, гидроабразивной и кислородной резки. Рассмотрим каждый метод отдельно.

Алмазная резка дверного проема в стене

Ее суть заключается в использовании режущего диска с алмазным напылением для дисковой пилы или болгарки.

Преимущества алмазной резки:

При проведении работ отсутствует вибрация, и перегородка не разрушается в результате появления трещин

Рез получается тонкий и аккуратный, благодаря чему удается избежать появления большого количества мусора при проведении строительных работ.

Минусы алмазной резки:

Высокая стоимость режущего инструмента алмазным напылением и большой его расход.

При использовании дисковой пилы, в воздух поднимается большое количество мелкодисперсной пыли. Смачивание разрезаемой поверхности водой, способно лишь частично решить проблему.

Резка дверного проема лазером

До недавнего времени лазерное оборудование способное осуществлять резку строительных материалов имело внушительный вес и габарит. Развитие технологий машиностроения позволили создать портативное оборудование, которое возможно использовать в условиях не только фабрики, но и квартиры.

Резка материала осуществляется при помощи лазерного луча.

К преимуществам относится:

Отсутствие шума при выполнении работ

Перегородка вокруг будущего проема не разрушается в процессе проведения работ

Высокая точность резки

К недостаткам относятся:

Высокая стоимость оборудования

Высокое потребление электроэнергии

Как следствие, высокая стоимость проводимых работ.

Гидроабразивная резка дверного проема

Используется специальная установка, создающая мощный напор воды, смешанной с абразивной смесью (например с песком). Через сопло струя подается на стену. Давление воды настолько высоко, что помимо бетона, струя разрезает и стальные конструкции, находящиеся внутри стены.

Преимущества:

Благодаря тому, что во время резки стена смачивается, в воздух не поднимается пыль.

На стену не воздействует вибрация

Рез получается точным и аккуратным, возможна фигурная резка под любыми углами

Низкий уровень шума

Недостатки:

Можно применять исключительно на строительных объектах, которые не сданы в эксплуатацию

Больше габариты оборудования

Резка дверного проема кислородом

Применяется аппарат с металлической трубкой. Трубка разогревается до 2000 градусов по Цельсию. Эффект разогрева достигается путем подачи кислорода через газовую горелку и под большим давлением.

Основным недостатком считается повышенная пожароопасность и риск получения ожога при проведении работ. Точно так же, как и гидроабразивная резка, резка кислородом проводится только на тех объектах, которые еще не сданы в эксплуатацию.

Особенности резки дверных проемов в различных материалах

Особенности резки перегородок из различных материалов, будем рассматривать с поправкой на то, что помещения уже сданы в эксплуатацию. Поэтому методы гидроабразивной или кислородной резки нам не подойдут.

Резка дверного проема в бетонной стене

Осуществляется по предварительно нанесенной разметке.

Разметка наносится с двух сторон перегородки

Длинным сверлом по углам будущего проема перегородка просверливается насквозь.

Аналогичные отверстия сверлят по всему периметру двери с шагом не более 50мм обозначая контур

Далее бетонная панель внутри очерченного контура нарезается кусками при помощи дисковой пилы и демонтируется

Резка проема в кирпичной стене

Верх будущего дверного проема обязательно должен совпадать с бетонным швом. Категорически запрещается разрезание кирпичей. Это существенно ослабит все перегородку, может привести к появления трещин или обрушению.

Ряд кирпичей, находящийся над верхней точкой дверного проема демонтируют и заменяют на балку или брусок, превышающие по ширине дверной проем

Только после всех вышеперечисленных операций, приступают к демонтажу кладки внутри будущего проема.

Резка проема в деревянной перегородке

Резка дверного проема в деревянной перегородке осуществляется при помощи бензопилы, после предварительного усиления стены деревянными брусками с двух сторон.

Бруски на противоположных сторонах стены стягиваются между собой анкерными болтами.После укрепления стены, приступают к выпиливанию дверного проема бензопилой.

После того, как вы удалите старое покрытие, вас может ожидать неприятный сюрприз в виде темных пятен. Отбелить их можно хлором. Разведите его с водой в пропорции 1 к 3.