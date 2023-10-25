В каком случае требуется замена или ремонт замка? Это очевидно, когда замок пришел в неисправность. В этом случае рекомендуем взять консультацию эксперта. Возможно замок можно просто починить, а не менять полностью.
Какие могут быть причины для замены замка входной двери
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Покупка новой двери, у которой нет замка в базовой комплектации. Это относится не только к входным дверям, но и межкомнатным. В случае со стальными дверями замена замка может стать проблемой, так как начальных знаний новичка для самостоятельной замены не всегда хватает. Поэтому взвесьте все “за” и “против”, прежде чем принять решение о самостоятельной замене.
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Взлом замка злоумышленниками. Не приятно, но популярно, к сожалению. Как правило в таких ситуациях страдает само полотно двери. Но если повредился только замок - это “хорошо”. Можно будет заменить только его, а не все дверное полотно, что по стоимости будет гораздо выше.
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В целях безопасности, когда потеряли ключи. Самая частая причина, по которой владельцы вынуждены менять замки. Замена сердечника или замка в целом обезопасит от вероятности появления нехороших дядей в черных масках.
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Взвесьте все “за” и “против”, прежде чем принять решение о самостоятельной замене
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Сдача в аренду. А точнее замена замка после того, как жильцы съехали. Также эта ситуация актуальна для арендодателей офисных и торговых помещений, когда подразумевается, что ключи находятся одновременно у многих людей. Новоселам на вторичном рынке также следует подумать о замене замка.
Если вы знаете, что такое отвертка и для чего она нужна, вам под силу осуществить замену своими руками. Нужно воспользоваться готовой инструкцией и начать действовать.
В этой статье вы сможете найти информацию о типах замков, чем они отличаются друг от друга.
И даже если примите решение пригласить специалиста, сможете оценить результат их работы и будете во всеоружии. Начинаем!
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Всегда есть два решения: вызвать мастера или выполнить замену или ремонт самостоятельно
Типы замков для входных дверей: выбираем механизм
Часто используемые:
- Цилиндровые
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Сувальдные
Редки в использовании:
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Реечные
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Крестообразные
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Дисковые и др.
В этой статье мы разберем с вами наиболее популярные механизмы.
Рекомендация: используйте замки в сочетании разных типов. Под разный тип используется свой метод взлома. Поэтому, чтобы проникнуть в такой дом, нужно будет потратить в два раза больше времени.
|Рекомендация: используйте замки в сочетании разных типов
Наиболее часто сегодня на входных дверях врезают цилиндровые и сувальдные механизмы.
Это самый распространенный вид замка на сегодняшний день. Его проще всего устанавливать и ремонтировать.
|Ключ цилиндрового замка представляет собой плоскую продолговатую пластину с углублениями и зубьями
В этом механизме есть элемент (цилиндр), который можно достать и поменять. Благодаря этому в полной замене этого замка нет необходимости. Достаточно просто поменять сердечник, при условии, что весь остальной механизм работает исправно.
Приятно и то, что ЦМС (Цилиндровый механизм секретности) можно приобрести у другого производителя. Важно только, чтобы, замок и сердечник подходили друг другу.
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Сам замок и личинка могут быть разных производителей
Сувальдный механизм уже сложнее. У него другое строение сердечника. Это целый пакет фигурных пластин с вырезами по форме (сувальдами). Ключ выглядит как цилиндрическая ось с “крыльями” на конце. В случае поломки такого замка рекомендуем обратиться к мастеру. Так как здесь слишком много нюансов, новичку будет сложно разобраться и качественно выполнить замену или ремонт такого замка.
Разберем вопрос класса замка - это важный фактор. Существует подразделения ГОСТ по взломостойким классам. Высший класс — 4-ый. Для офисов и жилых домов рекомендуется использовать замки начиная со 2-го класса. Все замки проходят детальное обследование, их проверяют на соответствие необходимого класса. Только после этого класс взломостойкости присваивается механизму.
Подробная инструкция для замены ЦМС у цилиндрового механизма замка
Начинаем с подготовки. Для работы вам нужна крестовая отвертка, с ее помощью нужно выкрутить все крепежные элементы. Эта инструкция для замены сердцевины.
В случае необходимости полного удаления механизма, воспользуйтесь инструкцией ниже. На торцевой металлической планке открутите крепежный элемент.
- Со стороны квартиры установите ключ в замок и удалите цилиндрическую личинку.
- С этим сердечником идите в магазин и купите идентичный. При покупке особенное внимание уделите размеру от “язычка” до внешнего края.
- Установите цилиндр со стороны квартиры.
- Зафиксируйте собранный механизм торцевой планкой от замка.
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Чаще смазывайте дверной замок. Тогда вы сведете к минимуму вероятность частичной или полной замены механизма
Подробная инструкция для замены замка входной двери в полном комплекте
Для замены замка в полном комплекте воспользуйтесь этой схемой:
- Откройте замок.
- На торцевой металлической планке открутите крепежный элемент.
- Со стороны квартиры установите ключ в замок и удалите цилиндрическую личинку.
- Удалите все элементы, которые фиксируют замок.
- Достаньте замок и все детали к нему
- Покупаете новый и устанавливаете на место.
Сделать это можно с помощью шприца. После попадания машинного масла в механизм - проверните ключом несколько раз до предела.
Несколько простых советов по замене замка входной двери
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Чаще всего достаточно просто заменить личинку. Поэтому перед заменой убедитесь, что это действительно нужная мера.
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При потере ключей замена цилиндра полностью оправдывает себя. Не стоит менять замок полностью.
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Возьмите с собой в магазин личинку из вашего замка. Тогда вероятность ошибочной покупки будет минимальной.
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Прежде чем закрутить все крепежные винты, убедитесь в правильной работе механизма