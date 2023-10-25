В каком случае требуется замена или ремонт замка? Это очевидно, когда замок пришел в неисправность. В этом случае рекомендуем взять консультацию эксперта. Возможно замок можно просто починить, а не менять полностью.

Какие могут быть причины для замены замка входной двери

Покупка новой двери, у которой нет замка в базовой комплектации. Это относится не только к входным дверям, но и межкомнатным. В случае со стальными дверями замена замка может стать проблемой, так как начальных знаний новичка для самостоятельной замены не всегда хватает. Поэтому взвесьте все “за” и “против”, прежде чем принять решение о самостоятельной замене.

Взлом замка злоумышленниками. Не приятно, но популярно, к сожалению. Как правило в таких ситуациях страдает само полотно двери. Но если повредился только замок - это “хорошо”. Можно будет заменить только его, а не все дверное полотно, что по стоимости будет гораздо выше.

В целях безопасности, когда потеряли ключи. Самая частая причина, по которой владельцы вынуждены менять замки. Замена сердечника или замка в целом обезопасит от вероятности появления нехороших дядей в черных масках.

Взвесьте все “за” и “против”, прежде чем принять решение о самостоятельной замене

Сдача в аренду. А точнее замена замка после того, как жильцы съехали. Также эта ситуация актуальна для арендодателей офисных и торговых помещений, когда подразумевается, что ключи находятся одновременно у многих людей. Новоселам на вторичном рынке также следует подумать о замене замка.

В любой из этих ситуаций есть два решения: вызвать мастера или выполнить такую работу самостоятельно.

Если вы знаете, что такое отвертка и для чего она нужна, вам под силу осуществить замену своими руками. Нужно воспользоваться готовой инструкцией и начать действовать.

В этой статье вы сможете найти информацию о типах замков, чем они отличаются друг от друга.

И даже если примите решение пригласить специалиста, сможете оценить результат их работы и будете во всеоружии. Начинаем!

Всегда есть два решения: вызвать мастера или выполнить замену или ремонт самостоятельно



Типы замков для входных дверей: выбираем механизм

Часто используемые:

Цилиндровые

Сувальдные

Редки в использовании:

Реечные

Крестообразные

Дисковые и др.

В этой статье мы разберем с вами наиболее популярные механизмы.







Рекомендация: используйте замки в сочетании разных типов. Под разный тип используется свой метод взлома. Поэтому, чтобы проникнуть в такой дом, нужно будет потратить в два раза больше времени.



Также вы увеличиваете вероятность того, что с двумя замками вообще не захотят возиться и заранее вычеркнут из своего преступного списка номер вашей квартиры.

Рекомендация: используйте замки в сочетании разных типов

Наиболее часто сегодня на входных дверях врезают цилиндровые и сувальдные механизмы.



Цилиндровый замок, состоит из сердечника цилиндрической формы. Также здесь присутствует система штифтов и пружин. Ключ представляет собой плоскую продолговатую пластину с углублениями и зубьями.



Это самый распространенный вид замка на сегодняшний день. Его проще всего устанавливать и ремонтировать.





Ключ цилиндрового замка представляет собой плоскую продолговатую пластину с углублениями и зубьями

В этом механизме есть элемент (цилиндр), который можно достать и поменять. Благодаря этому в полной замене этого замка нет необходимости. Достаточно просто поменять сердечник, при условии, что весь остальной механизм работает исправно.

Приятно и то, что ЦМС (Цилиндровый механизм секретности) можно приобрести у другого производителя. Важно только, чтобы, замок и сердечник подходили друг другу.



Сам замок и личинка могут быть разных производителей

Сувальдный механизм уже сложнее. У него другое строение сердечника. Это целый пакет фигурных пластин с вырезами по форме (сувальдами). Ключ выглядит как цилиндрическая ось с “крыльями” на конце. В случае поломки такого замка рекомендуем обратиться к мастеру. Так как здесь слишком много нюансов, новичку будет сложно разобраться и качественно выполнить замену или ремонт такого замка.



Разберем вопрос класса замка - это важный фактор. Существует подразделения ГОСТ по взломостойким классам. Высший класс — 4-ый. Для офисов и жилых домов рекомендуется использовать замки начиная со 2-го класса. Все замки проходят детальное обследование, их проверяют на соответствие необходимого класса. Только после этого класс взломостойкости присваивается механизму.

Подробная инструкция для замены ЦМС у цилиндрового механизма замка

Начинаем с подготовки. Для работы вам нужна крестовая отвертка, с ее помощью нужно выкрутить все крепежные элементы. Эта инструкция для замены сердцевины.

В случае необходимости полного удаления механизма, воспользуйтесь инструкцией ниже. На торцевой металлической планке открутите крепежный элемент.

Со стороны квартиры установите ключ в замок и удалите цилиндрическую личинку.

С этим сердечником идите в магазин и купите идентичный. При покупке особенное внимание уделите размеру от “язычка” до внешнего края.

Установите цилиндр со стороны квартиры.

Зафиксируйте собранный механизм торцевой планкой от замка.

Чаще смазывайте дверной замок. Тогда вы сведете к минимуму вероятность частичной или полной замены механизма

Подробная инструкция для замены замка входной двери в полном комплекте



Для замены замка в полном комплекте воспользуйтесь этой схемой:

Откройте замок.

На торцевой металлической планке открутите крепежный элемент.

Со стороны квартиры установите ключ в замок и удалите цилиндрическую личинку.

Удалите все элементы, которые фиксируют замок.

Достаньте замок и все детали к нему

Покупаете новый и устанавливаете на место.

Чаще смазывайте дверной замок. Тогда вы сведете к минимуму вероятность частичной или полной замены механизма.

Сделать это можно с помощью шприца. После попадания машинного масла в механизм - проверните ключом несколько раз до предела.



Несколько простых советов по замене замка входной двери

Чаще всего достаточно просто заменить личинку. Поэтому перед заменой убедитесь, что это действительно нужная мера.

При потере ключей замена цилиндра полностью оправдывает себя. Не стоит менять замок полностью.

Возьмите с собой в магазин личинку из вашего замка. Тогда вероятность ошибочной покупки будет минимальной.

Прежде чем закрутить все крепежные винты, убедитесь в правильной работе механизма