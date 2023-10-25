Откосы – это декоративные накладки по краям двери. Раньше углы и стенки просто выравнивали и красили. Сегодня есть более современные и оригинальные способы обрамления входной зоны.



В ход идут такие материалы как настенная плитка, мозаика. Кто-то декорирует пробковым листом или обклеивает обоями. Для всех этих методов предварительно нужно выровнять углы после монтажа двери классической штукатуркой или гипсокартоном.

Можно обойтись и без подготовки стен, для этого используют ПВХ - панели.

К слову, откосы выполняют не только декоративную функцию. Они ещё являются барьером для проникновения холодного воздуха в дом через щели, которые останутся после установки дверного полотна.

Откосы – это декоративные накладки по краям двери

Варианты оформления откосов входной двери

Существуют разные материалы для декорирования откосов:

Выравнивание цементом — вечная классика.

Сэндвич-панели. Это бюджетный вариант красивого оформления. Есть минус: они хлипкие и соответственно их хватит ненадолго.

МДФ-панели. Самый благородный вариант. Цветовое решение можно подобрать в одном стиле с дверью и входная зона будет смотреться "в комплекте" гармонично. Стоимость здесь уже выше предыдущего варианта, и они гораздо более прочные и долговечные.

Сделать любое из этих оформлении можно своими силами или пригласить мастера из "дверной" сферы. Заказать установку вы также можете сразу, когда покупаете металлическую дверь. В этом случае компания ещё даёт вам гарантию на эти работы. Вам будет гораздо спокойнее, когда все шумные и грязные работы проведут в 1-2 дня и вы сможете наслаждаться красиво оформленной входной зоной.

Заказать установку откосов вы можете сразу при покупке металлической двери

Что скрывать — установка МДФ-панелей требует знаний нюансов монтажа. Это сложный и трудоемкий процесс. Мы поможем вам разобраться в нем. Используйте нашу инструкцию ниже.

Подготовим все необходимое для установки откосов

Итак, вы смелый и творческий человек. Приняли решение установить МДФ-панели своими руками. Это похвально! Для начала убедитесь, что у вас есть нужные инструменты:

Вам понадобятся: монтажная пена, шуруповерт, дрель, торцовочная пила или электролобзик, деревянный небольшой брусок, малярная клейкая лента, нож, молоток, угол, карандаш, рулетка





Замеры проема после установки входной двери

Замеряем габариты проема после установки дверей. Уделите внимание этому пункту. Важно снять размеры здесь и сейчас.

Берём рулетку и начинаем:

Глубина проема в двух точках (это будет ширина панели МДФ) - нужна в том случае, если у вас дверь "утоплена" в стену.

Ширина проема сверху в двух точках.

Высота проема в трех точках с каждой стороны.

Добор (панель МДФ) должен быть установлен вплотную к коробке двери, поэтому длину замеряем по самой двери.



Подготавливаем доборы к установке

Когда у нас есть размеры проема идём к панелям МДФ. На них отмечаем все размеры по ширине и длине.

На отметке разреза ширины наклеиваем малярный скотч по всей линии распила - это важный момент. Так делают, чтобы на срезе не было сколов. Берите на вооружение.

Такую процедуру повторяем со всеми деталями. Не забудьте про порог, если он вам нужен.

Проверяем разметку. Лучше семь раз отмерить - один раз отрезать, помните такую поговорку? Здесь она работает на 100%.

Производим распил.

Пользуясь электролобзиком или торцовочной пилой, и делаем распил по разметке.

Отрезаем от заготовки горизонтальный добор, затем переходим к вертикальным.

Собираем короб. После распила делаем предварительную сборку в положении "лежа". Короб должен быть жёстким.

Чтобы собрать короб в жёсткую конструкцию нужно сделать отверстия под саморезы для его фиксации.

Не закручивайте саморезы сразу (без предварительных отверстий). Иначе добор может расколоться.

С шагом 10 - 15 см делаем отверстия и затем закрепляем саморезами.

Ставим короб на место

Короб устанавливаем с помощью распорных элементов из деревянного бруска. Они нужны для того, чтобы по периметру проема остались ровные одинаковые зазоры.

Делаем распорки для одинаковых зазоров. Таких клиньев нам нужно 12 шт. - по бокам 4 шт., сверху и снизу по 2 шт. Важно, чтобы распорка была немного утоплена относительно стены и добора, иначе они нам помешают установить наличники.

Закрываем зазоры.

Отмеряем длину наличника. Приставляем наличник к проему и отмечаем высоту от угла коробки доборов. То есть место, откуда нужно будет закрыть зазор.

Повторяем с другой стороной.

Делаем спил наличника под 45 градусов углом вверх от нашего замера.

Берем монтажную пену и заполняем все промежутки. Благодаря этому обеспечивается звуко и теплоизоляция.

Работаем аккуратно, без фанатизма. Пены не должно быть много, иначе произойдет деформация установленной коробки. Ее должно быть достаточно, чтобы полностью заполнить все пустоты.

После этого ждем, когда пена застынет и удаляем излишки ножом.

Помните об аккуратности. Пол, стены и панели МДФ должны быть чистыми. Пена не должна на них попасть.

Вернемся к наличникам. Берем сначала вертикальную часть и при помощи специальных шпилек фиксируем его к панели МДФ. Шаг крепления примерно 20-30 см.

Для установки всех элементов нам понадобится 18-22 шпильки. На вертикали по 7 шт. На горизонтали по 4 шт.

Работаем аккуратно, без фанатизма. Пены не должно быть много, иначе произойдет деформация установленной коробки

Делаем замер для горизонтального наличника. Берем самый большой показатель по верхним пикам вертикальных элементов.

От этого размера “внутрь” с двух сторон делаем спилы под 45 градусов.

Шпильками крепим его к добору и вертикальным наличникам.

Осталось еще немного. Прижимаем весь короб к входной двери и закрепляем малярным скотчем.

Ждем, когда монтажная пена полностью “схватится”. Примерно 2 часа или тот срок, который указали производители на упаковке.

Аккуратно убираем малярный скотч.

Вуаля. Вы молодец! У вас все получилось. Ваша самая лучшая дверь установлена. Отметьте это открыв бутылочку с шипучей газировкой.