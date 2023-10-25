Прочные, долговечные двери из металла – лучший вариант для защиты дома или квартиры от грабителей, злоумышленников. Они надежно оберегают приватность частного жилья и покой его обитателей. Однако, металл имеет один существенный недостаток – высокую теплопроводность.

В российском климате это означает промерзание насквозь, вплоть до образования льда и инея на внутренней стороне полотна и заклинивания замка. Обычные стальные конструкции с 3-6 слоями гофрокартона внутри не способны защитить от морозов в -30-400. А ведь даже в подъездах зимой бывает очень холодно!

Выход прост: специально для северных регионов производители разработали двери с терморазрывом. Даже при разнице температур в 30-40 градусов (в доме – комфортные +20-250, а на улице -200), на них не образуется конденсата, а внутренняя отделка сохраняет комнатную температуру.

Чем отличается данный тип входных дверей из металла и как выбрать правильную модель, расскажем в этой статье.

Особенности конструкции входных дверей с терморазрывом

Как все гениальные открытия, конструкция дверей с терморазрывом поражает своей простотой и функциональностью. В основу заложены общеизвестные законы физики: разработчики просто исключили контакт внешнего стального листа с внутренними металлическими элементами, внедрив между ними прослойку из материала с низкой теплопроводностью. Обычно такая вставка находится между утеплителем и каркасом дверного полотна.

Как работает эта система:

Вставка, не проводящая тепло, полностью исключает образование наледи и опасного для металлических частей конденсата. Соответственно, уменьшается угроза развития грибков и плесени, коррозии металла. Ранее такого эффекта можно было добиться только с помощью двойных входных дверей с тамбуром между ними.

Зимой тепло сохраняется в доме или квартире, не утекая на улицу, а летом внешняя жара не проникает внутрь. Следовательно, в помещениях постоянно поддерживается комфортный микроклимат.

Вставку изготавливают из древесины или жестких полимеров. При этом ее толщина зависит от дизайн-проекта и соображений разработчиков. Ответственные производители снабжают точками разрыва не только стальные листы, но и ребра жесткости, дверную коробку.

Конструкция замечательно работает при разнице температур между внешней и внутренней средами в 400. При больших значениях (мороз более 20 градусов) возможно образование незначительного конденсата. Но откровенных потеков воды и наледи, замерзания замков можно не опасаться.

В остальном конструкция изделий не отличается от обычных:

наружный и внутренний стальные листы толщиной от 1-1,5 мм до 5 мм. Рекомендуемая толщина, обеспечивающая максимальную безопасность для жильцов, но не утяжеляющая полотно – 2 мм. При наличии ребер жесткости в количестве трех штук и более, великолепно себя показывают стальные листы толщиной в 1,5 мм;

довольно часто производители заменяют внутренний слой металла на панели из МДФ. В этом случае шумо- и теплоизоляционные свойства полотна повышаются, внешний вид с внутренней стороны становится более декоративным, а стоимость снижается. Но, уровень устойчивости к взлому снижается;

каркас полотна выполняют из цельной трубы прямоугольного или квадратного сечения, сварных элементов, а ребра жесткости образуют скелет, который обеспечивает прочность и устойчивость к деформациям. Минимальное количество ребер – два по вертикали и один по горизонтали;

пустоты между внешним и внутренним листами заполняют многослойным «пирогом» из двух разных видов утеплителя, пробки, фольгированного изолона;

по периметру коробки прокладывают от трех и более рядов уплотнителей.

Фурнитура обеспечивает правильную работу дверей, безопасность обитателей дома. Полотно вешается на четыре петли, расположенные попарно сверху и снизу. Дверь снабжается минимум двумя замками разных типов, один из которых должен иметь IV класс взломостойкости, а также ручкой и глазком.

Достоинства и недостатки входных дверей с терморазрывом

Как и любая другая конструкция, двери с терморазрывом имеют свои плюсы и минусы.

Положительные эксплуатационные качества впечатляют:

великолепная звукоизоляция обеспечивает тишину даже рядом с оживленной трассой или шумными соседями;

благодаря отличной теплоизоляции и морозостойкости, данные модели являются идеальным вариантом для зон с суровыми или ветреными зимами. Они надежно защищают жильцов от холода и сквозняков, не требуя монтажа двойных дверей;

срок эксплуатации в несколько десятков лет окупает расходы на покупку и установку;

их прочность более высока, чем у обычных стальных дверей;

красивый, стильный и разнообразный дизайн, предлагаемый заводами-изготовителями, позволяет подобрать модели, идеально вписывающиеся в интерьер прихожей и украшающие фасад дома, подъезд.

В качестве минусов можно назвать следующие факторы:

значительный вес полотна требует прочных стен и усиленной коробки;

самостоятельный монтаж не рекомендуется, если только у владельцев нет соответствующего опыта и квалификации;

стоимость термодверей в 1,5-2 раза выше, чем у более простых конструкций.

Следует отметить также, что наличие терморазрыва не избавляет от конденсата, скапливающегося в душном, непроветриваемом помещении. Поэтому наличие в доме или квартире качественной вентиляции необходимо.

В качестве альтернативы иногда предлагают двери из толстых листов прочной древесины, с утепляющей обшивкой, или установку двух простых дверей с воздушной прослойкой между ними или полноценным тамбуром. Однако, данные варианты не являются более простыми или экономными.

Из каких материалов изготавливают терморазрыв для входных дверей

Фирмы-производители используют для обустройства терморазрыва разные материалы. Внутреннее наполнение влияет на эксплуатационные качества и стоимость полотен, поэтому при покупке стоит обратить внимание на состав.

Комбинация пенопласта и базальтовой ваты прекрасно функционирует при максимально допустимых разницах температур снаружи и внутри дома. При этом стоимость материалов вполне доступна большинству потребителей. Это самый распространенный вариант при производстве высококачественных термодверей.

Прослойка из ПВХ – самый дешевый вариант с худшими характеристиками. Уже при средних для северных регионов зимних температурах в -20-25 0 , поливинилхлорид теряет свои свойства, пропуская холод внутрь помещений.

Стекловолокно – хороший теплоизолятор в морозные зимы, а вот в летнюю жару такой наполнитель начинает выделять токсичные вещества. Вариант, допустимый для нежилых помещений или в местах с неизменно прохладным летом.

Деревянный терморазрыв радует своими эксплуатационными характеристиками, великолепно изолирует от шума, холода или жары. Серьезные бренды используют дуб – он наиболее эффективен и долговечен. Но такие полотна стоят дороже, чем прочие варианты.

Кроме того, в качестве терморазрыва могут служить микроразрезы с прослойкой из воздуха между стальными листами и коробкой. Однако, на практике полностью изолировать таким способом не удается, площадь «мостиков холода» лишь уменьшается в 2-3 раза. Поэтому эксперты не рекомендуют приобретать такие модели.

Отделка внешней и внутренней стороны входных дверей с терморазрывом

Так как входные двери подвергаются разнообразным физическим и атмосферным воздействиям, наружное покрытие выбирают максимально устойчивое. Оптимальный вариант – полимерно-порошковая краска, образующая прочную и вандалостойкую пленку.

Если подъезд в доме «приличный», или частное владение ограждено высоким забором, можно выбирать отделку из МДФ или массива дерева, стеклянными вставками, с коваными и рельефными элементами.

Выбор покрытий для внутренней стороны полотна более разнообразен.

Кроме уже озвученных вариантов, можно выбирать модели с:

встроенным зеркалом, занимающим всю поверхность или только часть;

съемными и стационарными панелями из ПВХ, МДФ, ЛДСП, дерева;

обивкой из винилкожи;

отделкой из ПВХ-пленки.

Компании-изготовители предлагают модели с одинаковыми или разными типами покрытий, поэтому выбрать нужный вариант достаточно просто.

Что нужно учесть при выборе и монтаже входных дверей с терморазрывом

Есть еще несколько важных нюансов, которые стоит учитывать:

размер полотна подбирают по габаритам дверного проема. Стандартные величины – 0,86-1 м в ширину, 2-2,5 м в высоту, но можно заказать индивидуальные параметры;

если ширина проема более 1,5 м, выбирайте модели с двумя створками;

чем толще полотно, тем выше его изоляционные качества. Минимально допустимый размер – 70 мм;

лучший вариант, обеспечивающий максимальную изоляцию – это терморазрыв в качестве отдельной детали конструкции, без фиксации болтами или саморезами.

Также обращайте внимание на бренд: он должен быть проверен временем и иметь положительные отзывы потребителей. Эксперты рекомендуют обратить внимание на российские заводы, их продукция оптимальна по соотношению цены и качества, рассчитана на суровый климат.

Входные двери с терморазрывом на видео