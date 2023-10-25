Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. О магазине
  3. Статьи
  4. Как выбрать дверь с шумоизоляцией

Как выбрать дверь с шумоизоляцией

#Входные двери #Ремонт #Двери #Советы эксперта

Задача входной или межкомнатной двери не только препятствовать обзору помещения или проникновению внутрь, но и ограничить поступающие извне звуки и шумы. Беспокойные соседи, маленькие дети, необходимость выполнять работу на дому или увлечение просмотрами фильмов и музыкой. 

В любом случае, шум не должен доставлять беспокойства ни вам, ни вашим близким. Мы расскажем об аспектах выбора дверей с шумоизоляцией, на которые нужно обращать внимание при заказе и установке.

Когда нужна дверь с усиленной шумоизоляцией

Звуконепроницаемые двери выбирают, когда необходимо снизить уровень шума, доносящегося снаружи или, напротив, исходящего из помещения.

  • Самая распространённая причина выбора входной двери – оградить жилище от шумов с улицы, либо громких соседей.
  • Межкомнатные двери со звукоизоляцией позволяют сохранить тишину в детской, спальне или рабочем кабинете, в то время как другие домочадцы занимаются своими делами.
  • Еще одна причина, когда шумит сам владелец комнаты, офиса или квартиры, тогда дверь со звукоизоляцией оградит от беспокойства окружающих людей.

Такую защиту от шума актуально устанавливать в помещениях, сопряжённых со складами или общим коридором, в местах с высоким трафиком, где торговый отдел или зал для обслуживания гостей находятся в непосредственной близости. Любители акустических систем и домашних кинотеатров также заботятся о звукоизоляции, чтобы наслаждаться чистым звучанием записи, без посторонних «артефактов».

Что такое шумоизоляция двери

Звукоизоляция – в нашем случае технология изготовления дверного полотна таким образом, чтобы снизить уровень шумов, поступающих извне. Применяются специальные звукопоглощающие и рассеивающие материалы, препятствующие резонированию и прохождению звуковых волн.

Дверь входная Trust Mass PP 9S-109 Белый софт/Белый софт 9S-164 mirror
Дверь входная Trust Mass PP 9S-109/9S-164 Белый софт/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
38 883
Дверь входная Trust Mass MP 9SD-2 Черный муар металлик/Шоколад ларче
Дверь входная Trust Mass MP 9SD-2 Черный муар металлик/Шоколад ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
44 818
Дверь входная City Smart PP 160 Сsmart/Si-4 Mirox Grey Верде/Бетон серый
Дверь входная City Smart PP 160 Сsmart/Si-4 Верде/Бетон серый, с зеркалом, 2 замка
92 776
Дверь входная Family Eco PP Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче E-135 МДФ Бьянко ларче E-140 mirror Задвижка
Дверь входная Family Eco PP E-135/E-140 Шоколад ларче/Бьянко ларче, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
37 098
Дверь входная Family Mass PP Шоколад букле/МДФ Бетон серый MD-1 МДФ Белый ларче M-140 mirror
Дверь входная Family Mass PP MD-1/M-140 Бетон серый/Белый ларче, с зеркалом, 2 замка
41 805
Дверь входная City Prime PP 182/164 mirror Белый софт/Белый матовый (Фурнитура чёрная)
Дверь входная City Prime PP 182/164 (чёрная фурнитура) Белый софт/Белый матовый, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
62 445
Дверь входная City Prime PP 2/140 Дуб коньяк/Дуб выбеленный
Дверь входная City Prime PP 2/140 Дуб коньяк/Дуб выбеленный, 2 замка, с ночной задвижкой
56 500

 

Виды шумов

Звуковая волна представляет собой вибрацию, которая проходит в среде – воздухе, воде, твердых телах. Для помещений актуальны шумы воздушный и структурный (связанный с плотными материалами).

  • Воздушный шум – это человеческая речь, звуки домашних животных – мяуканье, лай, звук работающего телевизора, аудиосистемы.
  • Структурный шум – это звуки при взаимодействии с предметами и поверхностями (перестановка мебели, скрежет); удары, или ударный шум, также относится к этой категории и оценивается как самый неприятный, так как может распространяться на значительные расстояния от источника.

Что интересно: структурные шумы преобладают на производственных и складских зонах; воздушный шум характерен для офисных помещений, а вот квартиры и дома, даже при расположении в спальных районах, нуждаются в комплексной защите.

Что обеспечивает звукоизоляцию двери

Непроницаемость двери для звука обеспечивается толщиной дверного полотна, а также материалами-наполнителями, которые препятствуют прохождению звука. Также важно позаботиться о звукоизоляции дверной коробки, отсутствии щелей и зазора над порогом. В противном случае качество шумоизоляции будет снижаться.

  • Лучшие межкомнатные звукоизолирующие двери изготавливаются из древесного массива. Чем мощнее и тяжелее дверь, тем сильнее будут гаситься звуковые волны.
  • Современные двери, произведенные по щитовой технологии с применением картонной перегородки с ячеистой структурой сотами, также прекрасно справляются со звукоизоляцией.

Для межкомнатных дверей также может применяться пластик, металл и даже стекло, но их показатели будут значительно хуже. Снижают шумоизоляцию стеклянные вставки, для компенсации приходится делать двойные или даже тройные вставки. Специалисты рекомендуют остеклять не более 20% дверного полотна.

Дверь входная металлическая Оптим "Door Out 101" Антик Медь
Дверь входная Оптим Door Out 101 Антик Медь/Антик Медь, 1 замок
 
14 970 17 612 ₽ -15%
Дверь входная Family Eco MM Шоколад букле/Шоколад букле Steel
Дверь входная Family Eco MM Шоколад букле/Шоколад букле, 2 замка
27 015
Дверь входная металлическая «Модерн Kale» Almon 28/Wenge Veralinga
Дверь входная Модерн Kale Almon 28/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
30 632
Дверь входная металлическая Оптим «Стройгост 5 РФ» Антик Медь/Дуб рустикальный
Дверь входная Стройгост 5 РФ Антик Медь/Дуб рустикальный, 1 замок
13 300
Дверь входная металлическая «Мило 104.52» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Мило 104.52 Букле черное/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
 
22 092

 

Модели дверей с усиленной звукоизоляцией

В каталоге интернет-магазина 169.ru представлены красивые, современные двери, способные уберечь дом от нежелательного шума.

  1. Линейка «Тренд» от российского производителя «Браво», выполнена в стиле модерн. В основе брус хвойных пород, МДФ и сотовый наполнитель. Двери отделаны красивым японским экошпоном, воссоздающим рисунок древесины.
  2. Линейка «Порта» от российского бренда el`PORTA также придерживается дизайна в стиле модерн. Особенность этих межкомнатных дверей – антивандальный экошпон, жесткий тамбурат с малым размером ячейки и плита HDF (на 33% толще обычной), LVL-брус (брус сосны высокого качества).

Двери изготавливаются по стандартным и индивидуальным замерам. Степень звукоизоляции конкретной модели необходимо уточнять. При производстве возможно внесение некоторых изменений под потребности заказчика.

Как выбрать входные двери с хорошей шумоизоляцией

Современными и безопасными наполнителями для поглощения шума считаются минеральная вата, ППУ и жидкая пена. Дверь должна быть выполнена качественно, без зазоров. Наполнитель должен быть тщательно скрыт.

Немаловажным при монтаже будет качество пола. Для хорошей звукоизоляции рекомендуется оставлять зазор до порожка в 3 мм. Но если пол не ровный или здание в стадии усадки, монтажники страхуются, оставляя больше пространства под дверью, что приводит к снижению шумоизоляции.

На что следует ориентироваться покупателю при выборе шумоизолирующей двери?

В первую очередь на маркировку ГОСТ 31173-2003:

  • Для жилых домов и квартир предпочтителен «Третий класс», способный устранять шум более 32 децибел;
  • «Второй класс» (26-31 дБ) подойдет для офиса;
  • А на склад достаточно «Первого класса» с лимитом 20-25 дБ.

Есть еще один вид маркировки по группам.

  • Аналогом третьего класса будет группа с литерой «А». Маркировка «А+1» означает максимальную защиту от шумов из вне.
  • «В» – категория входных дверей для частного дома.
  • «С» – подойдет для офиса.
  • «D» – низкая способность изолировать шум.
  • «E» означает, что дверь вообще без звукоизоляции и не предназначена для жилых помещений или помещений с большим количеством людей.

Также существуют акустические – двери с повышенным уровнем изоляции шума. Есть серийные изделия и изготавливаемые на заказ. 

Они всегда толще 45 мм, а в качестве шумопоглощающего материала выступают слои пробкового агломерата или мягкой ДВП. В таких дверях также совершенствуется и дверной блок, чтобы звук гасился максимально.

Дверь входная металлическая «Thermo-2 Флэш Декор-2» Букле черное/Cappuccino Veralinga
Дверь входная Thermo-2 Флэш Декор-2 с терморазрывом Букле черное/Cappuccino Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
48 412
Дверь входная PP ВМ-103 Серый Винорит/Белый софт с терморазрывом
Дверь входная PP ВМ-103 с терморазрывом Серый Винорит/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
 
57 320
Дверь входная металлическая «Porta T4 403/К18» Букле Графит/Silk Road
Дверь входная Porta T4 403/К18 с терморазрывом Букле Графит/Silk Road, 2 замка, с ночной задвижкой
62 915
Дверь входная металлическая «Porta T2 104/К42» Антик Серебро/Nardo Grey
Дверь входная Porta T2 104/К42 с терморазрывом Антик Серебро/Nardo Grey, 2 замка, с ночной задвижкой
57 107
Дверь входная металлическая «Porta T4 403/К42» Букле Графит/Nardo Grey
Дверь входная Porta T4 403/К42 с терморазрывом Букле Графит/Nardo Grey, 2 замка, с ночной задвижкой
61 875
Дверь входная металлическая «Porta T4 403/П15» Букле Мирана/Cappuccino Veralinga
Дверь входная Porta T4 403/П15 с терморазрывом Букле Мирана/Cappuccino Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
59 812
Дверь входная металлическая «Porta T4 403/К42» Букле Черный/Alaska
Дверь входная Porta T4 403/К42 с терморазрывом Букле Черный/Alaska, 2 замка, с ночной задвижкой
61 875
Дверь входная металлическая «Porta T4 403/К42» Букле Мирана/Alaska
Дверь входная Porta T4 403/К42 с терморазрывом Букле Мирана/Alaska, 2 замка, с ночной задвижкой
61 875

 

Как устроена входная дверь со звукоизоляцией

Входная дверь - система взаимосвязанных между собой элементов. Качество исполнения каждого из них позволяет двери эффективно выполнять звукоизолирующую функцию. Давайте рассмотрим далее все аспекты, позволяющие вашей двери справляться с шумовым воздействием.

Дверное полотно и его наполнение для надёжной шумоизоляции

Движущаяся часть двери и есть то самое дверное полотно. Это, собственно, то, что мы привыкли называть дверью.

В нашем случае, дверное полотно имеет каркасную конструкцию. Такой вариант исполнения позволят, во-первых, облегчить вес конструкции, а во-вторых, обеспечивает наличие внутренней полости, которая может быть заполнена звукопоглощающим материалом.

 

Наполнитель полотна и коробки для обеспечения шумоизоляции входной двери

Чтобы помешать звуковым волнам пройти сквозь дверное полотно, его полость заполняют звукопоглощающими материалами. Важно, что материалы укладываются не в хаотичном порядке, а по специальной схеме. 

Соблюдается принцип чередования материалов в строгой последовательности, потому как один толстый слой не может полностью справиться с задачей точно так же, как не могут пусть и восемь слоев, но одного и того же материала.

Необходимо сочетать различные наполнители, обладающие разными звукопоглощающими свойствами. Звук будет частично проходить через один слой, отражаться от другого и затухать в третьем. Рекомендуется выбирать двери, которые имеют, как минимум, четыре слоя высококачественного наполнителя.

Дверь входная металлическая «Porta M-3P 4.П23\4» Almon 28/Wenge Veralinga BS
Дверь входная Porta M-3 4.П23\4 Almon 28/Wenge Veralinga/Black Star, 2 замка, с ночной задвижкой
31 558 42 077 ₽ -25%
Дверь входная металлическая «Porta S-3P 55.55» Almon 28/Nordic Oak
Дверь входная Porta S-3P 55.55 Almon 28/Nordic Oak, 2 замка, с ночной задвижкой
 
31 783
Дверь входная металлическая «Флэш 119.Б15» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Флэш 119.Б15 Букле черное/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
24 892
Дверь входная металлическая «Porta M-3P 8/Л28» White Stark/Virgin
Дверь входная Porta M-3 8/Л28 White Stark/Virgin, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
32 398 43 197 ₽ -25%
Дверь входная металлическая «Porta M-3P К18/K18» Rocky Road/Silk Road
Дверь входная Porta M-3 К18/K18 Silk Road/Rocky Road, 2 замка, с ночной задвижкой
55 578
Дверь входная металлическая «Porta M-3P 8.П50» Snow Art/Snow Art
Дверь входная Porta M-3 8.П50 Snow Art/Snow Art, 2 замка, с ночной задвижкой
48 089

 

По каким параметрам выбирают входные двери с шумоизоляцией

Толстое полотно из плотных пород древесины – дуб, орех, ольха, само по себе является отличным шумоподавителем. Если дополнить полотно уплотнителями по периметру, обивкой из кожи или экокожи, с прослойкой, то через такую конструкцию смогут пробиться лишь самые громкие звуки. 

Однако большинство владельцев недвижимости предпочитают ставить на вход в дом гораздо более надежные и пожаробезопасные металлические двери. А изделиям из массива находится применение внутри помещений.

Однако у металла есть один существенный недостаток: высокая теплопроводность и звукопроводность. То есть, голая сталь, при всех своих преимуществах, ни от холода, ни от мяуканья соседского кота или громкого разговора, не защищает. 

Такое полотно проводит звуки, начиная с 20 дБ, а это тихий разговор поблизости. Компании-производители, руководствуясь простыми законами физики, давно научились решать проблему. 

Чтобы воспрепятствовать проникновению звуков как снаружи, так и изнутри, внутри полотен прокладывают изоляционные материалы в несколько слоев. Каждый слой имеет собственную плотность, уникальные характеристики. Такой слоеный «пирог» становится отличным препятствием, в отличие от толстого однородного утеплителя. 

В качестве звукоизолирующих материалов выступают:

  • прессованная минеральная вата;

  • вспененный полиуретан, пенобетон;

  • фольгированные элементы и изолон;

  • акустический автомобильный войлок;

  • многослойные панели SIP;

  • плиты МДФ, пластины натуральной древесины;

  • обивка кожей, экокожей с утепляющей прослойкой.

Некоторые производители предлагают изделия с пенопластом, но эксперты их не рекомендуют по причине опасности при пожаре. Также низкими звукоизоляционными свойствами обладает доступный и дешевый гофрокартон. 

Качественные звукоизолирующие двери способны отсекать звуки силой 30-40 дБ. При этом, данный параметр зависит не только от качества и вида наполнителя. Есть еще несколько факторов, на которые стоит обратить внимание.

  • Толщина дверного полотна должна быть не менее 80 мм при использовании изоляции на основе минваты.

  • Отличный эффект достигается при наличии слоев разной величины и плотности, от четырех до пяти штук. Например, пенополиуретан, фольгированный слой, пробка, пенобетон, изолон.

  • По периметру дверного короба должны быть порожки, проложенные специальными уплотнителями в виде полых магнитных и резиновых трубок. Трех контуров, расположенных с соблюдением промежутков между ними, вполне достаточно для обеспечения тишины. Также, желателен один контур на притворе дверного полотна.

  • Дверное полотно должно иметь так называемый притвор – выступ, перекрывающий щель между дверью и коробом.

  • Наиболее эффективен в плане изоляции шумов скрытый короб, который прячется в стенах. Правильно, по размерам выбранная коробка не имеет щелей между собой и стеной более 2,5 см. Все они должны быть тщательно запенены, а затем спрятаны под откосы.

Один из лучших изоляторов для внутреннего наполнения полотна – это вспененных полиуретан. Он обладает хорошими звукоизолирующими свойствами, практически не горит, хорошо переносит перепад температур и не деформируется со временем. 

Также стоит отметить жесткие SIP-панели. Благодаря многослойной структуре, они качественно препятствуют распространению звуков, при этом служат дополнительным средством укрепления полотна.

Наполнители входной двери для обеспечения звукоизоляции

Сегодня на рынке представлено множество вариантов. Для достижения хорошего результата возможны различные сочетания. Главное, чтобы все эти материалы были высокого качества, ведь никому бы не хотелось, чтобы в качестве материала его входной двери использовали вату и опилки.

О качественных материалах для шумоизоляции и пойдет дальше речь.

Дверь входная металлическая «Пик 117.С14» Букле черное/Casablanca
Дверь входная Пик 117.С14 Букле черное/Casablanca, 2 замка, с ночной задвижкой
 
21 066 22 652 ₽ -7%
Дверь входная металлическая «Флэш 119.Б15» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Флэш 119.Б15 Букле черное/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
24 892
Дверь входная металлическая «Мило 104.52» Букле черное/Cappuccino Veralinga
Дверь входная Мило 104.52 Букле черное/Cappuccino Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
 
22 092
Дверь входная металлическая «Porta M-3P К18/K18» Rocky Road/Silk Road
Дверь входная Porta M-3 К18/K18 Silk Road/Rocky Road, 2 замка, с ночной задвижкой
55 578

 

Вспененный полиуретан для шумоизоляции входных дверей

Представляет собой искусственно созданный полимер, имеющий пористую структуру. Обладает малым весом, устойчив к воздействию высоких и низких температур, влажности и химическому воздействию. Обладает диэлектрическими свойствами и биологически инертен, что не позволяют плесени и грибку развиваться на его поверхности.

Пористая структура отлично противостоит всем типам шумовых воздействий.

Шумоизоляция входных дверей с помощью минеральной плиты

Плиты, состоящие из минеральной ваты, имеют высокую плотность и долговечность.

В совокупности с отличными звукопоглощающими свойствами, делает этот материал отличным решением для шумоизоляции.

Дверь входная металлическая «Porta M-3P 4.П23\4» Almon 28/Wenge Veralinga BS
Дверь входная Porta M-3 4.П23\4 Almon 28/Wenge Veralinga/Black Star, 2 замка, с ночной задвижкой
31 558 42 077 ₽ -25%
Дверь входная металлическая «Porta S-3P 55.55» Almon 28/Nordic Oak
Дверь входная Porta S-3P 55.55 Almon 28/Nordic Oak, 2 замка, с ночной задвижкой
 
31 783
Дверь входная металлическая «Porta M-3P 8/Л28» White Stark/Virgin
Дверь входная Porta M-3 8/Л28 White Stark/Virgin, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
32 398 43 197 ₽ -25%
Дверь входная металлическая Оптим "Дуо Слим" Антик Медь
Дверь входная Оптим Дуо Слим Антик Медь/Антик Медь, 1 замок
24 752
Дверь входная металлическая «Porta M-3P К18/K18» Rocky Road/Silk Road
Дверь входная Porta M-3 К18/K18 Silk Road/Rocky Road, 2 замка, с ночной задвижкой
55 578

 

Пенобетон в качестве материала для шумоизоляции входных дверей

Пенобетон - знакомый каждому из нас бетон, он пористый по своей структуре.

Какие преимущества получил данный вид, благодаря своей необычной структуре? Высокая прочность в сочетании с маленьким весом. Ячеистая внутренняя структура из замкнутых пор, диаметром менее двух миллиметров, позволяет рассеивать и гасить звуковые волны. К тому же, использование ячеистого бетона значительно повышает прочность дверной конструкции.

Шумоизоляция входных дверей с помощью изолона

Изолон является по сути полиэтиленом, вспененным с помощью химической реакции. Его структура - мельчайшие поры - ячейки, образующие замкнутую систему.

Изолон может быть покрыт металлической фольгой с одной или двух сторон, тогда он называется пенофол. Ячеистая структура гасит и глушит звуковую волну, а фольга отражает. Материал сочетает в себе сразу две функции.

Шумоизоляция входных дверей с помощью МДФ-панелей

МДФ-панели являются ярким примером того, как функционал может гармонично сочетаться с безупречным внешним видом. МДФ применяется для отделки двери со стороны квартиры и является элементом дизайна. На МДФ с помощью фрезерного станка наносится узор, затем изделие покрывается ПВХ пленкой. Ассортимент пленок в сочетании с возможными вариантами узоров насчитывает тысячи вариантов решения.

Следующим фактором, который не позволит шуму проникнуть в вашу квартиру является герметичность двери.

Как обеспечить шумоизоляцию с помощью герметичности входной двери

  • Герметичность зазоров между дверным полотном и коробкой играет важную роль в борьбе с шумом. Для того, чтобы достигнуть максимального результата, следует использовать специальные уплотнители по периметру дверного полотна и коробки. Это гарантирует плотное прилегание элементов друг к другу.
  • Уплотнители должны располагаться в несколько слоев. Слои не должны быть вплотную друг к другу. Между контурами должно быть выдержано определенное расстояние для достижения наилучшего результата.
Оставить заявку
Владимир Баранов (мастер по установке дверей 169.ru)

 

Дверь входная City Smart PP 6 СSmart/164 СSmart mirror Графит софт/Графит софт
Дверь входная City Smart PP 6 СSmart/164 СSmart (чёрная фурнитура) Графит софт/Графит софт, 2 замка
92 776
Дверь входная City Smart PP 192 Сsmart/192 Оскуро/Белый софт
Дверь входная City Smart PP 192 Сsmart/192 Оскуро/Белый софт, 2 замка
92 776
Дверь входная City Smart PP 173 Сsmart/164 mirror Оскуро/Роял дуб белый
Дверь входная City Smart PP 173 Сsmart/164 Оскуро/Роял дуб белый, с зеркалом, 2 замка
92 776
Дверь входная City Smart PP 160 Сsmart/Si-4 Mirox Grey Верде/Бетон серый
Дверь входная City Smart PP 160 Сsmart/Si-4 Верде/Бетон серый, с зеркалом, 2 замка
92 776
Дверь входная City Prime PP 190/164 mirror Бетон серый/Белый матовый (Фурнитура чёрная)
Дверь входная City Prime PP 190/164 (чёрная фурнитура) Бетон серый/Белый матовый, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
62 445
Дверь входная City Smart PP 163/164 Бетон темный/Белый матовый mirror
Дверь входная City Smart PP 163/164 (чёрная фурнитура) Бетон темный/Белый матовый, с зеркалом, 2 замка
99 575
Дверь входная PP ВМ-103 Серый Винорит/Белый софт с терморазрывом
Дверь входная PP ВМ-103 с терморазрывом Серый Винорит/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
 
57 320

 

Правильный монтаж входной двери с шумоизоляцией

Все преимущества материалов могут быть перечеркнуты неправильным монтажом дверного полотна. Есть масса тонкостей, которые необходимо учесть при проведении монтажных работ. К ним относятся как технология монтажа в общем, так и характерные особенности вашей квартиры.

Поэтому установку двери лучше доверять профессионалам своего дела. Желательно, чтобы монтажники были сотрудниками той фирмы, где вы приобрели дверь. Ведь тогда они будут досконально знать все особенности и нюансы своей продукции, что позволит произвести работу быстро и добиться наилучших результатов.

Помните, качественная входная дверь сделает вашу квартиру тихой и уютной. Позволит вам не ощущать присутствие всего подъезда на пороге вашего дома. А посторонним не даст возможности слышать, что происходит у вас.

Входные двери с шумоизоляцией на видео

Дверь входная металлическая «Porta M-3P П50.П50 (AB-4)» Dark Concrete/Angel
Дверь входная Porta M-3 П50/50 (AB-4) Dark Concrete/Angel, 2 замка, с ночной задвижкой
48 762
Дверь входная металлическая «Porta M-3P П50/50 (AB-4)» Tobacco Greatwood/Silky Way
Дверь входная Porta M-3 П50/50 (AB-4) Tobacco Greatwood/Silky Way, 2 замка, с ночной задвижкой
41 504 55 339 ₽ -25%
Дверь входная City Prime PP City Prime PP 1/164 mirror Верде/Эмаль белоснежная (Фурнитура чёрная)
Дверь входная City Prime PP 1/164 (чёрная фурнитура) Верде/Эмаль белоснежная, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
62 445
Дверь входная City Prime PP 183/183 Гриджио/Гриджио (Фурнитура чёрная)
Дверь входная City Prime PP 183/183 (чёрная фурнитура) Гриджио/Гриджио, 2 замка, с ночной задвижкой
56 500
Дверь входная металлическая «Porta M-3P К18/K18» Rocky Road/Silk Road
Дверь входная Porta M-3 К18/K18 Silk Road/Rocky Road, 2 замка, с ночной задвижкой
55 578
Дверь входная металлическая «Porta M-3P 8.П50» Snow Art/Snow Art
Дверь входная Porta M-3 8.П50 Snow Art/Snow Art, 2 замка, с ночной задвижкой
48 089
Дверь входная City Prime PP 183/183 Авакадо/Эмаль светло-серая (Фурнитура чёрная)
Дверь входная City Prime PP 183/183 (чёрная фурнитура) Авакадо/Эмаль светло-серая, 2 замка, с ночной задвижкой
56 500
Дверь входная City Prime PP 2/140 Дуб коньяк/Дуб выбеленный
Дверь входная City Prime PP 2/140 Дуб коньяк/Дуб выбеленный, 2 замка, с ночной задвижкой
56 500

Вас может заинтересовать
Зачем нужна шумоизоляция входной двери и как ее улучшить
25.10.2023
651
У каких межкомнатных дверей лучшая шумоизоляция?
21.12.2023
20
Лучшее за месяц
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
24.09.2024
0
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
Инновационное покрытие ПЭТ
02.09.2024
0
Инновационное покрытие ПЭТ

Товары интернет-магазина

Подборки
Выбираем дверь
Выбираем дверь
128 статей
Топ-5 популярных межкомнатных дверей Дверные доборы: что это и зачем они нужны Какую дверь лучше поставить в ванную комнату Как выбрать межкомнатные двери: какие межкомнатные двери лучше Способы открывания межкомнатных дверей (с фото-примерами)
Eще 123
Все о фурнитуре
Все о фурнитуре
41 статья
Лучшая фурнитура для дверей: как выбрать правильно Магнитные замки: особенности и принцип работы Как выбрать доводчик для входной двери: советы от профессионалов Как выбрать петли для межкомнатных дверей Меняем замок на входной двери
Eще 36
Из какого материала
Из какого материала
44 статьи
Чем отличается шпон натуральный от шпона файн-лайн Что такое покрытие ПВХ Найди 5 различий: чем отличаются двери пвх от ламинированных Двери из массива или шпона: какие лучше выбрать Современные материалы межкомнатных дверей, виды межкомнатных дверей по материалу изготовления
Eще 39
Ремонтируем дверь
Ремонтируем дверь
38 статей
Межкомнатные двери: правила ухода Как реставрировать дверь в домашних условиях Чем мыть эмалевые двери Уход за стеклянными дверями Как заменить личинку замка самостоятельно
Eще 33
Монтаж своими руками
Монтаж своими руками
87 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей Как установить межкомнатную дверь самостоятельно: советы профессионала Стоит ли экономить на установке дверей Установка межкомнатных дверей своими руками: правила монтажа, инструкция и полезные советы Как установить металлические двери в квартире
Eще 82
Сочетания цветов
Сочетания цветов
53 статьи
Декорируем межкомнатные двери в стиле винтаж своими руками (с оригинальными фото-идеями) 8 советов для выбора цвета межкомнатных дверей Как подобрать дверь к интерьеру квартиры Белые двери: как гармонично вписать их в интерьер 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото
Eще 48
Все о напольном покрытии
Все о напольном покрытии
55 статей
Плюсы и минусы ламината: как выбрать качественное напольное покрытие Отделка пола: топ-20 вариантов напольных покрытий Арт-винил как тип напольного покрытия Бетонный пол: виды конструкций и технология заливки Как выбрать напольное покрытие: плюсы и минусы всех вариантов на современном рынке
Eще 50
Ремонт в квартире
Ремонт в квартире
90 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото Как оформить дверной проем без двери Вырезаем дверной проем в различных материалах стены Кладовка в квартире
Eще 85