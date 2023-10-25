Задача входной или межкомнатной двери не только препятствовать обзору помещения или проникновению внутрь, но и ограничить поступающие извне звуки и шумы. Беспокойные соседи, маленькие дети, необходимость выполнять работу на дому или увлечение просмотрами фильмов и музыкой.

В любом случае, шум не должен доставлять беспокойства ни вам, ни вашим близким. Мы расскажем об аспектах выбора дверей с шумоизоляцией, на которые нужно обращать внимание при заказе и установке.

Когда нужна дверь с усиленной шумоизоляцией

Звуконепроницаемые двери выбирают, когда необходимо снизить уровень шума, доносящегося снаружи или, напротив, исходящего из помещения.

Самая распространённая причина выбора входной двери – оградить жилище от шумов с улицы, либо громких соседей.

Межкомнатные двери со звукоизоляцией позволяют сохранить тишину в детской, спальне или рабочем кабинете, в то время как другие домочадцы занимаются своими делами.

Еще одна причина, когда шумит сам владелец комнаты, офиса или квартиры, тогда дверь со звукоизоляцией оградит от беспокойства окружающих людей.

Такую защиту от шума актуально устанавливать в помещениях, сопряжённых со складами или общим коридором, в местах с высоким трафиком, где торговый отдел или зал для обслуживания гостей находятся в непосредственной близости. Любители акустических систем и домашних кинотеатров также заботятся о звукоизоляции, чтобы наслаждаться чистым звучанием записи, без посторонних «артефактов».

Что такое шумоизоляция двери

Звукоизоляция – в нашем случае технология изготовления дверного полотна таким образом, чтобы снизить уровень шумов, поступающих извне. Применяются специальные звукопоглощающие и рассеивающие материалы, препятствующие резонированию и прохождению звуковых волн.

Виды шумов

Звуковая волна представляет собой вибрацию, которая проходит в среде – воздухе, воде, твердых телах. Для помещений актуальны шумы воздушный и структурный (связанный с плотными материалами).

Воздушный шум – это человеческая речь, звуки домашних животных – мяуканье, лай, звук работающего телевизора, аудиосистемы.

Структурный шум – это звуки при взаимодействии с предметами и поверхностями (перестановка мебели, скрежет); удары, или ударный шум, также относится к этой категории и оценивается как самый неприятный, так как может распространяться на значительные расстояния от источника.

Что интересно: структурные шумы преобладают на производственных и складских зонах; воздушный шум характерен для офисных помещений, а вот квартиры и дома, даже при расположении в спальных районах, нуждаются в комплексной защите.

Что обеспечивает звукоизоляцию двери

Непроницаемость двери для звука обеспечивается толщиной дверного полотна, а также материалами-наполнителями, которые препятствуют прохождению звука. Также важно позаботиться о звукоизоляции дверной коробки, отсутствии щелей и зазора над порогом. В противном случае качество шумоизоляции будет снижаться.

Лучшие межкомнатные звукоизолирующие двери изготавливаются из древесного массива. Чем мощнее и тяжелее дверь, тем сильнее будут гаситься звуковые волны.

Современные двери, произведенные по щитовой технологии с применением картонной перегородки с ячеистой структурой сотами, также прекрасно справляются со звукоизоляцией.

Для межкомнатных дверей также может применяться пластик, металл и даже стекло, но их показатели будут значительно хуже. Снижают шумоизоляцию стеклянные вставки, для компенсации приходится делать двойные или даже тройные вставки. Специалисты рекомендуют остеклять не более 20% дверного полотна.

Модели дверей с усиленной звукоизоляцией

В каталоге интернет-магазина 169.ru представлены красивые, современные двери, способные уберечь дом от нежелательного шума.

Линейка «Тренд» от российского производителя «Браво», выполнена в стиле модерн. В основе брус хвойных пород, МДФ и сотовый наполнитель. Двери отделаны красивым японским экошпоном, воссоздающим рисунок древесины. Линейка «Порта» от российского бренда el`PORTA также придерживается дизайна в стиле модерн. Особенность этих межкомнатных дверей – антивандальный экошпон, жесткий тамбурат с малым размером ячейки и плита HDF (на 33% толще обычной), LVL-брус (брус сосны высокого качества).

Двери изготавливаются по стандартным и индивидуальным замерам. Степень звукоизоляции конкретной модели необходимо уточнять. При производстве возможно внесение некоторых изменений под потребности заказчика.

Как выбрать входные двери с хорошей шумоизоляцией

Современными и безопасными наполнителями для поглощения шума считаются минеральная вата, ППУ и жидкая пена. Дверь должна быть выполнена качественно, без зазоров. Наполнитель должен быть тщательно скрыт.

Немаловажным при монтаже будет качество пола. Для хорошей звукоизоляции рекомендуется оставлять зазор до порожка в 3 мм. Но если пол не ровный или здание в стадии усадки, монтажники страхуются, оставляя больше пространства под дверью, что приводит к снижению шумоизоляции.

На что следует ориентироваться покупателю при выборе шумоизолирующей двери?

В первую очередь на маркировку ГОСТ 31173-2003:

Для жилых домов и квартир предпочтителен «Третий класс», способный устранять шум более 32 децибел;

«Второй класс» (26-31 дБ) подойдет для офиса;

А на склад достаточно «Первого класса» с лимитом 20-25 дБ.

Есть еще один вид маркировки по группам.

Аналогом третьего класса будет группа с литерой «А». Маркировка «А+1» означает максимальную защиту от шумов из вне.

«В» – категория входных дверей для частного дома.

«С» – подойдет для офиса.

«D» – низкая способность изолировать шум.

«E» означает, что дверь вообще без звукоизоляции и не предназначена для жилых помещений или помещений с большим количеством людей.

Также существуют акустические – двери с повышенным уровнем изоляции шума. Есть серийные изделия и изготавливаемые на заказ.

Они всегда толще 45 мм, а в качестве шумопоглощающего материала выступают слои пробкового агломерата или мягкой ДВП. В таких дверях также совершенствуется и дверной блок, чтобы звук гасился максимально.

Как устроена входная дверь со звукоизоляцией

Входная дверь - система взаимосвязанных между собой элементов. Качество исполнения каждого из них позволяет двери эффективно выполнять звукоизолирующую функцию. Давайте рассмотрим далее все аспекты, позволяющие вашей двери справляться с шумовым воздействием.

Дверное полотно и его наполнение для надёжной шумоизоляции

Движущаяся часть двери и есть то самое дверное полотно. Это, собственно, то, что мы привыкли называть дверью.

В нашем случае, дверное полотно имеет каркасную конструкцию. Такой вариант исполнения позволят, во-первых, облегчить вес конструкции, а во-вторых, обеспечивает наличие внутренней полости, которая может быть заполнена звукопоглощающим материалом.

Наполнитель полотна и коробки для обеспечения шумоизоляции входной двери

Чтобы помешать звуковым волнам пройти сквозь дверное полотно, его полость заполняют звукопоглощающими материалами. Важно, что материалы укладываются не в хаотичном порядке, а по специальной схеме.

Соблюдается принцип чередования материалов в строгой последовательности, потому как один толстый слой не может полностью справиться с задачей точно так же, как не могут пусть и восемь слоев, но одного и того же материала.

Необходимо сочетать различные наполнители, обладающие разными звукопоглощающими свойствами. Звук будет частично проходить через один слой, отражаться от другого и затухать в третьем. Рекомендуется выбирать двери, которые имеют, как минимум, четыре слоя высококачественного наполнителя.

По каким параметрам выбирают входные двери с шумоизоляцией

Толстое полотно из плотных пород древесины – дуб, орех, ольха, само по себе является отличным шумоподавителем. Если дополнить полотно уплотнителями по периметру, обивкой из кожи или экокожи, с прослойкой, то через такую конструкцию смогут пробиться лишь самые громкие звуки.

Однако большинство владельцев недвижимости предпочитают ставить на вход в дом гораздо более надежные и пожаробезопасные металлические двери. А изделиям из массива находится применение внутри помещений.

Однако у металла есть один существенный недостаток: высокая теплопроводность и звукопроводность. То есть, голая сталь, при всех своих преимуществах, ни от холода, ни от мяуканья соседского кота или громкого разговора, не защищает.

Такое полотно проводит звуки, начиная с 20 дБ, а это тихий разговор поблизости. Компании-производители, руководствуясь простыми законами физики, давно научились решать проблему.

Чтобы воспрепятствовать проникновению звуков как снаружи, так и изнутри, внутри полотен прокладывают изоляционные материалы в несколько слоев. Каждый слой имеет собственную плотность, уникальные характеристики. Такой слоеный «пирог» становится отличным препятствием, в отличие от толстого однородного утеплителя.

В качестве звукоизолирующих материалов выступают:

прессованная минеральная вата;

вспененный полиуретан, пенобетон;

фольгированные элементы и изолон;

акустический автомобильный войлок;

многослойные панели SIP;

плиты МДФ, пластины натуральной древесины;

обивка кожей, экокожей с утепляющей прослойкой.

Некоторые производители предлагают изделия с пенопластом, но эксперты их не рекомендуют по причине опасности при пожаре. Также низкими звукоизоляционными свойствами обладает доступный и дешевый гофрокартон.

Качественные звукоизолирующие двери способны отсекать звуки силой 30-40 дБ. При этом, данный параметр зависит не только от качества и вида наполнителя. Есть еще несколько факторов, на которые стоит обратить внимание.

Толщина дверного полотна должна быть не менее 80 мм при использовании изоляции на основе минваты.

Отличный эффект достигается при наличии слоев разной величины и плотности, от четырех до пяти штук. Например, пенополиуретан, фольгированный слой, пробка, пенобетон, изолон.

По периметру дверного короба должны быть порожки, проложенные специальными уплотнителями в виде полых магнитных и резиновых трубок. Трех контуров, расположенных с соблюдением промежутков между ними, вполне достаточно для обеспечения тишины. Также, желателен один контур на притворе дверного полотна.

Дверное полотно должно иметь так называемый притвор – выступ, перекрывающий щель между дверью и коробом.

Наиболее эффективен в плане изоляции шумов скрытый короб, который прячется в стенах. Правильно, по размерам выбранная коробка не имеет щелей между собой и стеной более 2,5 см. Все они должны быть тщательно запенены, а затем спрятаны под откосы.

Один из лучших изоляторов для внутреннего наполнения полотна – это вспененных полиуретан. Он обладает хорошими звукоизолирующими свойствами, практически не горит, хорошо переносит перепад температур и не деформируется со временем.

Также стоит отметить жесткие SIP-панели. Благодаря многослойной структуре, они качественно препятствуют распространению звуков, при этом служат дополнительным средством укрепления полотна.

Наполнители входной двери для обеспечения звукоизоляции

Сегодня на рынке представлено множество вариантов. Для достижения хорошего результата возможны различные сочетания. Главное, чтобы все эти материалы были высокого качества, ведь никому бы не хотелось, чтобы в качестве материала его входной двери использовали вату и опилки.

О качественных материалах для шумоизоляции и пойдет дальше речь.

Вспененный полиуретан для шумоизоляции входных дверей

Представляет собой искусственно созданный полимер, имеющий пористую структуру. Обладает малым весом, устойчив к воздействию высоких и низких температур, влажности и химическому воздействию. Обладает диэлектрическими свойствами и биологически инертен, что не позволяют плесени и грибку развиваться на его поверхности.

Пористая структура отлично противостоит всем типам шумовых воздействий.

Шумоизоляция входных дверей с помощью минеральной плиты

Плиты, состоящие из минеральной ваты, имеют высокую плотность и долговечность.

В совокупности с отличными звукопоглощающими свойствами, делает этот материал отличным решением для шумоизоляции.

Пенобетон в качестве материала для шумоизоляции входных дверей

Пенобетон - знакомый каждому из нас бетон, он пористый по своей структуре.

Какие преимущества получил данный вид, благодаря своей необычной структуре? Высокая прочность в сочетании с маленьким весом. Ячеистая внутренняя структура из замкнутых пор, диаметром менее двух миллиметров, позволяет рассеивать и гасить звуковые волны. К тому же, использование ячеистого бетона значительно повышает прочность дверной конструкции.

Шумоизоляция входных дверей с помощью изолона

Изолон является по сути полиэтиленом, вспененным с помощью химической реакции. Его структура - мельчайшие поры - ячейки, образующие замкнутую систему.

Изолон может быть покрыт металлической фольгой с одной или двух сторон, тогда он называется пенофол. Ячеистая структура гасит и глушит звуковую волну, а фольга отражает. Материал сочетает в себе сразу две функции.

Шумоизоляция входных дверей с помощью МДФ-панелей

МДФ-панели являются ярким примером того, как функционал может гармонично сочетаться с безупречным внешним видом. МДФ применяется для отделки двери со стороны квартиры и является элементом дизайна. На МДФ с помощью фрезерного станка наносится узор, затем изделие покрывается ПВХ пленкой. Ассортимент пленок в сочетании с возможными вариантами узоров насчитывает тысячи вариантов решения.

Следующим фактором, который не позволит шуму проникнуть в вашу квартиру является герметичность двери.

Как обеспечить шумоизоляцию с помощью герметичности входной двери

Герметичность зазоров между дверным полотном и коробкой играет важную роль в борьбе с шумом. Для того, чтобы достигнуть максимального результата, следует использовать специальные уплотнители по периметру дверного полотна и коробки. Это гарантирует плотное прилегание элементов друг к другу.

Уплотнители должны располагаться в несколько слоев. Слои не должны быть вплотную друг к другу. Между контурами должно быть выдержано определенное расстояние для достижения наилучшего результата.

Оставить заявку Владимир Баранов (мастер по установке дверей 169.ru)

Правильный монтаж входной двери с шумоизоляцией

Все преимущества материалов могут быть перечеркнуты неправильным монтажом дверного полотна. Есть масса тонкостей, которые необходимо учесть при проведении монтажных работ. К ним относятся как технология монтажа в общем, так и характерные особенности вашей квартиры.

Поэтому установку двери лучше доверять профессионалам своего дела. Желательно, чтобы монтажники были сотрудниками той фирмы, где вы приобрели дверь. Ведь тогда они будут досконально знать все особенности и нюансы своей продукции, что позволит произвести работу быстро и добиться наилучших результатов.

Помните, качественная входная дверь сделает вашу квартиру тихой и уютной. Позволит вам не ощущать присутствие всего подъезда на пороге вашего дома. А посторонним не даст возможности слышать, что происходит у вас.

Входные двери с шумоизоляцией на видео