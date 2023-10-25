Планируя установку новой железной двери в квартиру, ее владелец мечтает сделать из нее неприступную крепость. При этом он наверняка хочет защититься не только от грабителей, но и от любопытных соседей, которые, если не позаботиться о шумоизоляции, будут знать обо всем, что делается в семье.





Неприятным фактором будет проникновение посторонних звуков с лестничной площадки. Поэтому при выборе двери следует обратить внимание на такую характеристику двери, как шумоизоляция.

Она зависит от вида используемого наполнителя, от его толщины, а также от особенности конструкции. Не стоит надеяться изменить этот показатель впоследствии, поскольку лучше приобрести изделие, в котором все предусмотрено.

Когда нужно задуматься о необходимости шумоизоляции входной двери

Проживание в многоквартирном доме – это уже повод подумать об установке новой шумоизоляционной двери или о совершенствовании старой. Даже если во всем доме хорошая звукоизоляция и единственное, что можно узнать про соседей, это то, что они делают ремонт, то уязвимым местом в квартире с точки зрения проникновения шумов, все же является входная дверь.







Ей нужно уделить особое внимание в ситуациях:

Расположения квартиры рядом с лифтом или ее дислокация на первом этаже, где постоянно ходят люди.

Когда соседи ведут себя шумно.

Нежелание, чтобы кто-то слышал, что происходит за закрытыми дверями.

Что такое шумоизоляция двери

Чтобы разобраться, что такое звукоизоляция, придется немного погрузиться в такую точную науку, как физика. Итак, звук – это волны, которые имеют свойство распространяться в любого вида среде, которая может быть жидкой, газообразной или твердой.







При движении звук сталкивается с поверхностью и частично проходит сквозь нее. Какой-то процент волн отражается. В понятии звукоизоляции заложена способность поверхности поглощать проходящий через нее звук и рассеивать волны в собственной структуре, не пропуская их за ее пределы.

Виды шумов

Шумы могут быть ударными или воздушными. Первый вид – это передвижение мебели по комнате, звук работающего строительного инструмента, который делает дыру в стене. Даже самая хорошая дверь шумы с такими характеристиками не уберет полностью. Она их только ослабит.





Воздушный шумы распространяются только по воздуху. Их волны не касаются твердых поверхностей. Такие виды звуков и задерживает шумоизоляционная дверь.

Факторы, оказывающие влияние на шумоизоляцию входной двери

Согласно нормативным требованиям входная дверь должна задерживать до 40 дБ шума. Однако даже если она соответствует им, неправильная установка может свести на нет все старания производителя.





Итак, факторы, которые негативно влияют на показатели шумоизоляции и при этом не связаны с качеством дверного полотна:

наличие звуковых мостиков в зазоре между коробкой и стеной, который заделан монтажной пеной или цементом – разрывы герметизирующего шва или неубранные подкладки;

использование в качестве подкладок под коробку дверного блока железных стержней;

воздушное пространство между стеной и добором, которое оставлено при заделке откосов;

допущенные ошибки при укладке уплотнителя – при его разном натяжении разная сила прижима двери к коробке;

трещины в стене в области дверного проема;

нарушение целостности уплотнителя;

плохая регулировка эксцентрика, в результате чего уплотнитель не прижимается.





В некоторых случаях повышенный шум в квартире после установки новой двери не связан ни с ее характеристиками, ни с качеством ее монтажа. Если в отделке подъезда не предусмотрены поглощающие звуки материалы, то добиться тишины в квартире будет сложно.

Зависимость параметров входной двери и шумоизоляции

На показатель шумоизоляции оказывают влияние такие характеристики двери, как:



толщина металла дверного полотна;

расстояние между листами металла в полотне и толщина блока двери;

вид наполнителя, укладываемого между металлическими полотнами в блоке, и его количество;

наличие утеплителя внутри дверной коробки (при его отсутствии будет терморазрыв, способствующие проведению звуков).





Приобретая двери из категории дорогого сегмента, единственное, на что стоит обратить внимание, это на уплотнительную резинку. Ее состояние нужно проверить до проведения монтажных работ, а также после их завершения.





Контроль состояния элемента проводится по одной из двух схем:



Нанести на всю поверхность уплотнителя мел, после чего открыть и закрыть дверь – неравномерная линия свидетельствует о неплотности прилегания резинки к двери. Вставить лист бумаги в дверную щель и подвигать им в разные стороны – при перемещении листа с обеих сторон должны быть применены одинаковые усилия.

Как повысить показатель шумоизоляции входной двери

Прежде чем приступить к улучшению шумоизоляции, нужно все же определить, в чем причина хорошей слышимости. Возможно, достаточно будет сменить уплотнитель, наполнитель или утеплитель.





Если источник шумов – дверная коробка, то в ней можно попытаться сменить уплотнитель или дополнить его уплотнительными резинками по двум контурам. Несложно установить рейки с нейлоновыми щетками на порог или утеплить коробку с внутренней стороны двери.

Хорошие результаты можно ожидать от монтажа на двери накладок из дерева или пластика. Гасить звуковые волны будет утепленный откос. С его помощью будут устранены микротрещины и разрывы в шве за счет заполнения их полостей монтажной пеной.

У дверей из категории дорогих полотна уже оформлены. Обычно они оббиваются шумоизоляционным материалом. Тратить время и деньги на его смену нет смысла, поскольку в дорогом сегменте сделано все по высшему классу. А вот с дверьми эконом-класса можно повозиться. Уровень гашения звуков в них можно увеличить до отметки в 70%.





Итак, шумоизоляция в недорогой двери может быть увеличена за счет таких операций:

Расположение наполнителя с высокими звукопоглощающими свойствами внутри дверного полотна – возможно, если хотя бы один из его листов съемный.

Замена с внутренней стороны листа из металла на лист, выполненный из таких материалов, как дерево, ПВХ или МДФ, в результате чего не будет проявляться эффект резонанса.

Установка вторых дверей или пристройка тамбура.

Обивка двери с наружной, с внутренней или с обеих сторон кожзаменителем, под который укладывается подложка из одного или нескольких звукозащитных материалов.

Какие материалы лучше использовать для шумоизоляции входной двери

Обеспечить тишину в доме можно за счет использования специальных материалов, поглощающих звуки и препятствующих их проникновению. Их вид определяется элементом конструкции, которая подлежит замене или усилению.







Если планируется замена уплотнителя или оклейка по периметру двери его вторым контуром, нужно покупать резинку, длина которой превышает сумму длин всех сторон на 20 см. Этот материал должен быть цельным куском. При этом он может быть резиной, поролоном, силиконом, каучуком или пластополимером.





Для каждого материала характерны свои показатели шумоизоляции. Эксперты склоняются к выбору уплотнителя из каучука и силикона. Такой вид изделия прослужит долго, поскольку он не склонен к деформации, что характерно для поролоновых моделей продукции.





При выборе двери по наполнителю в ней, следует учитывать не только его шумоизоляционные свойства, но и общие требования, которые предъявляются к материалам подобного вида.

Он должен быть безопасным для здоровья людей и животных, не впитывать влагу, обеспечивать хорошую теплозащиту, а также иметь срок службы, который должен совпадать с параметром, актуальным для дверной коробки. Хорошо себя зарекомендовали такие материалы, как

базальтовая вата;

пенопласт или пеноплекс;

пенопропилен;

гофрокартон – совсем бюджетный вариант.

Советы, которые будут полезны при покупке входной двери

Планируя покупку входной двери, следует оценить общую шумовую обстановку в доме и определиться, насколько в конкретной ситуации важна шумоизоляция. В зависимости от реальных потребностей, следует выбирать дверь, ориентируясь на показатели звукоизоляции.







Минимально возможный показатель – 20 дБ. Идеальная дверь для дома с двойным полотном, каждое из которых обито деревом или МДФ. Между ее металлическими листами расположен звукопоглощающий наполнитель. У двери двойной уплотнитель, который прилегает по всей ее поверхности.

Для монтажа лучше пригласить специалиста, который правильно ее интегрирует в дверной проем, исключив при этом формирования звуковых дорожек, а также грамотно оформить откосы, полностью заполнив внутреннюю поверхность под ними монтажной пеной или цементным раствором.