Как высверлить личинку замка входной двери: пошаговая инструкция с фото

Как взломать дверь? Такая потребность может возникнуть не только у злоумышленников, но еще и у простых людей, которые столкнулись с неприятной ситуацией.

Источником такой проблемы может быть все что угодно:

потерялся единственный экземпляр ключа;

поломка ключа в замке;

в замке оказался инородный предмет, который препятствует открытию.





Поначалу может показаться, что единственным решением в такой ситуации является вызов службы спасения, которая справится с проблемой за пару минут. Но стоит понимать, что специалисты не будут делать это «ювелирно», а просто могут вырезать замок или сломать дверь техническими инструментами.





А это уже станет причиной длительной уборки и покупкой новой двери. Поэтому, чтобы не портить эстетический вид двери, следует попробовать разобраться с проблемой своими руками.

На данный момент можно предложить три наиболее эффективных способа решения такой проблемы:

Выбивание личинки – данный метод подойдет далеко не везде, ведь процесс подразумевает использование тяжелого молотка и универсальной вставки из металла. При этом необходимо наносить сильные удары и выбивать личинку из замка.





Подобные действия гарантировано разрушат замок, и в дальнейшем необходимо будет покупать новый защитный механизм (или дверь). Многие скажут, что достаточно заменить личинку, но это неправильно, так как удары молотком гарантировано сломают фиксаторы и повредят саму структуру замка.

Единственным ограничением является то, что личинка должна быть цилиндрического типа.

Проворачивание личинки – для реализации данного метода вам потребуется клин из достаточно прочного металла. Необходимо вбить клин в личинку и потом с помощью силы провернуть его. Это сломает замок, но позволит открыть дверь, правда, вам вновь предстоит купить новый замок для замены.

Высверливание – наименее «варварский» метод, который позволит сэкономить. Благодаря аккуратной работе повреждается всего лишь личинка, которую можно заменить без демонтажа самого замка. Именно поэтому данный метод пользуется большой популярностью.





И если с двумя первыми способами все ясно, то третий требует дополнительных разъяснений. Поэтому мы предлагаем вам ознакомиться со всеми рекомендациями и в дальнейшем попрактиковать новые знания, чтобы уверенно и умело взламывать запертую дверь. После этого никакие неприятные ситуации с замком вас не расстроят и станут лишь минутной проблемой с легким решением.





Прежде, чем начинать процесс высверливания, необходимо определиться с типом замка. Это важно, так как тип напрямую влияет на структуру замка. Существует два типа замков:

цилиндровый

сувальдный.

Как высверлить личинку сувальдного замка входной двери

Это наиболее сложный вариант замка, так как в нем нет личинки и довольно сложно определить место для дальнейшего сверления. Поэтому, чтобы допустить минимум ошибок, достаточно внимательно разобраться с внутренним строением замка любой двери, которое имеет в себе пять элементов.

Они расположены практически друг за другом, поэтому представить конструкцию не так уж и сложно:

Ригельная пластина: служит подвижным механизмом, который обеспечивает смещение засовов. Сувальдные пластины: специальный секретный элемент защиты. Стойка хвостовика: механизм, оказывающий воздействие на основные ригели с помощью наличия сувальдов. Пластинчатые пружины: технический элемент, позволяющий вернуть сувальд на свое место. Обратите внимание, что каждый сувальд имеет отдельно скрепленную пружину. Кодовый паз: универсальный элемент, который относится к защитному секретному механизму. Он имеет индивидуальный вид, так как создается исключительно под бороздки ключа.





Если пришлось работать с данным типом замка, то рекомендуется обратить внимание именно на хвостовик. В большинстве случаев он располагается по центру замка и имеет в своем строении ригельную пластину с фиксацией. Помимо этого, строение элемента включает в себя стойку и гребенку.





Принцип работы этого элемента предельно прост, так как он связан именно с ключом. При вставлении ключа происходит воздействие на гребенку. Она оказывает влияние на ригель и дальнейшее перемещение. Стойка служит элементом блокировки, которая непосредственно связана с сувальдами.





Из этого делается вывод о том, что первым делом необходимо разрушить именно стойку. При просверливании этого места теряется фиксация ригелей, и они могут передвигаться в любом направлении.

Остается только подготовить инструменты для последующей работы:

рабочая электрическая дрель;

специальные сверла для металла (рекомендуемый диаметр от 6 до 8 мм);

небольшой отрезок проволоки (необходима жесткая из металла).





Как только конструкция полностью изучена и необходимые инструменты подобраны, остается приступить к высверливанию замка двери.

Делается это в несколько шагов:

Первым делом необходимо понять, где находится хвостовик. На данный момент существует много моделей замков с разной структурой. Поэтому лучше найти внутреннюю конструкцию в интернете. Это гарантирует точное определение расположение нужного элемента для последующего высверливания. После определения места высверливания можно приступать к действиям. Запускаете электрическую дрель и просверливаете отверстие в размеченном месте. Если все сделано правильно, то стойка будет полностью разрушена. Остается воспользоваться металлической проволокой, которую нужно просунуть в отверстие и переместить ригельную пластину внутрь коробки.

После выполненных действий остается открыть дверь и заняться заменой замка. При этом не стоит забывать про внешнюю облицовку двери, в которой остается отверстие. Скорее всего для нее тоже потребуется замена. Но зато благодаря такому способу вы гарантировано вскроете дверь с минимальными потерями и разрушениями.

Как высверлить личинку цилиндрового замка входной двери

Это наиболее распространенный тип замка, который имеет универсальное строение. Он сильно отличается от первого варианта, поэтому поначалу рекомендуется определить внутреннее строение замка.

Оно состоит из следующих элементов:

личинка;

корпус;

ригель.





Нас интересует именно личинка, которая относится к важному элементу структуры. Именно личинка содержит в себе штифты и ригель, отвечающий за закрытие и открывание двери. Механизм имеет массу деталей и довольно сложный в плане строения.





Учитывая принцип работы личинки, который заключается в использовании ключа для дальнейшего изменения расположения кулачка с ригелем, сразу становится ясно что для высверливания необходимо избавиться от фиксатора штифтов. Если выполнить правильное высверливание, то ничто не помешает открыть дверь простой отверткой.





Обратите внимание, что для данного случая понадобится гораздо больше инструментов, так как сама личинка имеет сложное строение:

мощный шуруповерт или электрическая дрель;

не забывайте про удлинитель для повышения комфорта сверления;

в некоторых случаях придется просверливать бронированную дверь, поэтому помимо использования сверл по металлу с диаметром от 0,5 мм до 3,6 мм, следует взять с собой специальные сверла, имеющие победитовый наконечник;

обязательно приготовьте керно, которое необходимо для разметки, что позволит сверлу не скользить и просверливать точно то место, которое необходимо для вскрытия;

обычный молоток;

отвертка, имеющая прямое жало (тонкое);

чтобы понизить температуру сверления, можно воспользоваться обычным машинным маслом.





После того как инструменты собраны, можно приступать к основным действиям для взлома замка:

Первым делом следует определить место для дальнейшего сверления. В независимости от того, дисковой или пластинчатый замок, всегда есть проверенный способ. Достаточно примерно разделить четыре ровные части по высоте личинки. Нижнюю часть при разметке стоит запомнить, так как она станет точкой для сверления.

После определения точки сверления нужно воспользоваться молотком и креном, чтобы одним ударом сделать зазубрину. Она позволит точно просверлить нужное место и исключить вероятность соскальзывания сверла.

Теперь начинается процесс сверления, который требует особого внимания. Первым делом рекомендуется воспользоваться сверлом диаметром в 0,5 мм, чтобы сделать подготовку для более сложной работы.

Помните о том, что лучше установить средние обороты при сверлении, это позволит гораздо дольше сверлить точку без перегрева. Но полностью перегрева не избежать, поэтому стоит периодически остужать его в машинном масле.

Старайтесь при сверлении держать дрель прямо, чтобы не исказить траекторию сверления, а если вдруг вы столкнетесь с застреванием, то примените реверсивный режим работы дрели. Для уверенности необходимо ориентироваться на глубину сверления в 50 мм.

После создания отверстия остается открыть замок с помощью отвертки, но сделать подобное можно только со стандартным типом личинки. В качестве исключения спешим отметить наличие цилиндровой личинки крестообразного типа.

Для этого замка отвертка уже точно не подойдет, поэтому остается воспользоваться проволочными прутами. С помощью них вам нужно приподнять стопок и надавить на ригель. Нескольких минут хватит, чтобы адаптироваться к механизму и вскрыть замок.





Как только все сделаете, остается убрать личинку из замка и установить новую. Это не занимает много времени и не требует больших затрат. А если вдруг после создания отверстия справиться с кулачком не получается, то начинают применять 19 мм сверло.

Если такая неприятная ситуация настигла вас, то будьте готовы к замене всего замка. Теперь вы знаете об особенностях замков в дверях. Вскрыть их не так сложно, но может потребоваться время для тренировки.

Знания не пригодятся вам для ежедневного применения, но помогут справиться с достаточно сложной ситуацией без привлечения сторонних лиц.

