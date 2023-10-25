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Классы взломостойкости замков входных дверей

#Входные двери #Фурнитура #Советы эксперта

Какая самая значимая функция у входных дверей? Конечно, обеспечение безопасности вашего дома. Здесь включается совокупность факторов: параметры надежности самой двери и замысловатость замков. Именно замки являются главным препятствием для злоумышленников. Рассмотрим какие параметры замков отвечают за то, чтобы никто не проник в дом.

Все замки для входных дверей можно разделить на категории:

  • Тип замка;

  • Класс взломостойкости.

Именно класс определяет сложность конструкции и надежность замка. Эти факторы влияют на конечный результат, а именно - какое количество времени понадобится профессионалу, чтобы его взломать без видимых повреждений.

Класс определяет сложность конструкции и надежность замка. Эти факторы влияют на конечный результат.


Замки входных дверей и классы взломостойкости

В документах к каждому замку есть информация, к какому классу надежности он принадлежит. В России класс обозначается римской цифрой (I, II, III, IV) или буквами (A, B, C, D).

Высший класс замка считается четвертый, самый низкий - первый.

Эти данные обозначаются в документах ГОСТ, в которых расписаны все критерии к каждому классу. Именно на этот документ ориентируются, когда присваивают тот или иной класс взломостойкости замка.


Первый класс замка входной двери, или класс А

Не рекомендуется устанавливать замки такого класса на входные двери. Это самый простой механизм, с которым, при желании, справится даже дилетант. Взломать замок этого класса не составит труда и по времени займет не более десяти минут.

Такие замки, как правило, используют для межкомнатных дверей, где “сильная” защита не нужна. Или их ставят в каморки со швабрами, просто для обозначения: “Дверь закрыта”. Никому и в голову не придет вскрывать такой замок, сразу понятно, ничего ценного там нет.

Не рекомендуется устанавливать замки первого класса на входные двери. Это самый простой механизм, с которым, при желании, справится даже дилетант.


Второй класс замка входной двери, или класс В

Такой замок уже можно устанавливать на входную дверь, но только в качестве “допинга”. То есть помимо этого замка, должен стоять другой - более надежный.

Для того чтобы открыть такой замок, домушнику понадобится 5-10 минут. Используйте такой замок для помещений, в которых не хранится ничего важного.

Третий класс замка входной двери, или класс С

Предпоследний класс к иерархии замков. От предыдущих двух отличается большей сложностью в конструкции и конечно взломать его будет гораздо сложнее. 

Такой замок устанавливать на входную дверь - рекомендуется. Профессиональному домушнику понадобится 15-20 минут для того, чтобы его взломать.

Четвертый класс замка входной двери, или класс D

Самый высокий и надежный класс замка. Для взлома такого замка понадобится как минимум 30 минут, учитывая, что злоумышленник будет снабжен полным “боевым” комплектом в виде отмычек и других приспособлений.

Такие замки не терпят силового метода воздействия, поэтому единственный вариант его вскрыть - это взломать его без насилия.

Самый высокий и надежный - 4 класс замка. Для взлома такого замка понадобится как минимум 30 минут.


На квартирную дверь рекомендуется устанавливать разные сочетания механизмов, а именно:

  • Первый замок третьего или четвертого класса;

  • Второй замок не менее второго класса;

  • Они должны быть разными по типу действия. То есть один замок сувальдный (ключ длинный с “крыльями” на конце), второй цилиндрический (ключ плоский с ямками и зубьями).


Что такое секрет замка входной двери

Что это такое? Казалось, мы разобрали классы надежности. Какие еще секреты?

Секрет замка определяет количество возможных комбинаций. Так же как в электронном пароле, если число из 4 цифр, значит вариантов комбинаций в нем 9990 штук. Также и здесь. В зависимости от количества таких вариантов у замка, определяется уровень секретности.

Секрет замка определяет количество возможных комбинаций.


Классы секретов замка входной двери

  • Первый. Количество комбинаций до десяти тысяч - это самый простой вариант. Ключи от такого механизма незамысловатые и по их внешнему виду сразу понятно - замок ненадежный.

  • Второй. Количество комбинаций от пяти до пятидесяти тысяч - вариант посложнее, но еще не самый высокий.

  • Третий. Количество комбинаций до ста тысяч - самый надежный и сложный. Такой секрет не получится вскрыть отмычкой, и даже дубликат к нему не сделать. Такой секрет обеспечивает максимальный уровень безопасности.

Только комбинация: класс взломостойкости плюс уровень секретности определяют такое понятие как надежность. Если сам замок 4 класса, а секрет 1 уровня - это говорит о минимальной прочности.

Как узнать уровень взломостойкости и класс секретности замка

Конечно, самостоятельно проверить это не удастся, потребуется провести ряд испытаний. Для этого существуют специализированные лаборатории, где проверяют все параметры, сверяясь с перечнем требований в ГОСТе. Устанавливают секретность и определяют прочность.

После всех испытаний замку присваивается класс по взломостойкости и секрету. Эта информация уже отправляется вместе с замком к своему новому хозяину.


Какой замок для входной двери выбрать

Помните, что любой замок можно открыть без уведомления хозяина квартиры. Важно и качество двери, и уровень замков на ней, а для злоумышленников создать максимально некомфортные условия проникновения в вашу собственность.

Если дверь будет суперпрочной, а на ней стоит один замок первого класса - такая комбинация не будет надежной и безопасной для вашего дома.

А если стоять будут 2 замка четвертого класса, а сама дверь будет тонкой? Вы сами знаете ответ.

Злоумышленники не станут выбирать своей жертвой квартиру, дверь в которую оснащена по полной программе. Это привлечет внимание, а им этого не нужно.

Давайте мы напомним рекомендуемые сочетания дверных замков: нужно устанавливать разные сочетания механизмов.

  • Первый замок 3-го или 4-го класса.

  • Второй замок не менее 2-го класса.

Они должны различаться по типу действия. То есть один замок сувальдный (ключ длинный с “крыльями” на конце), второй цилиндрический (ключ плоский с ямками и зубьями).

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