Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. О магазине
  3. Статьи
  4. Что такое эксцентрик на входной двери

Что такое эксцентрик на входной двери

#Входные двери #Фурнитура #Двери

Дверь постоянно испытывает нагрузки. Здесь и вес полотна и эксплуатация механизмов. Со временем конструкция начинает провисать и это негативно влияет на качество работы механизмов и двери в целом. Чтобы такого не происходило, разработали такой элемент как металлический эксцентрик.

Зачем нужен эксцентрик на входной двери

Яркий пример для понимания - это мебельные фасады. Каждый сталкивался с провисанием дверок на кухне. В таких фасадах регулировка и выставление “ровности” делается при помощи петель. Так вот металлическая дверь - это тоже фасад. Принцип тот же. Только функционал и вес двери более расширенный.

С помощью эксцентрика регулируется прилегание дверного полотна к коробке. Делает его более плотным и долговечным. Благодаря этому дверь не просядет, будет работать ровно и слаженно. Срок эксплуатации возрастает в геометрической прогрессии. И все из-за такой крохотной детали. 

Установка эксцентрика осуществляется в торец дверного полотна. И тщательно закрепляют винтом. Для того, чтобы со временем эксцентрик не сместился. 


Достоинства использования эксцентрика для входной двери

Двери с использованием эксцентрика безусловно имеют свои достоинства. Особенно, если сравнивать конструкции с ним и без него. 

  • Не дает двери провиснуть

  • Защищает от физического износа петли и коробку двери

  • Механизмы замка работаю правильно

  • Шум, ароматы с лестницы, сквозняки - это не про вашу дверь с эксцентриком. Потому что эксцентрик увеличивает герметичность закрывания двери. 

  • Облегчает функцию “открыть-закрыть”, благодаря чему использование двери становится легким и удобным. 

  • Продлевает срок службы замков, так как ригели механизма приходят в положение “закрыто” с минимальной нагрузкой.

  • Тепло дома никуда не уйдет и вы сэкономите на оплате электричества. Так как не будет необходимости отапливать подъезд или наоборот сохранить прохладу от кондиционера летом. 

Конструкция эксцентрика входной двери

Конструкция эксцентрика простая. Цилиндрическая полая основа и штырь-защелка к нему. Штырь уже имеет конусный внешний вид и это гарантирует надежное закрывание. Основу устанавливают в коробку, а штырь на полотне двери. Стопор же вкручивается боковую часть проема стены.

Глубиной, на которую заходит штырь, определяется сила, с которой дверь будет прилегать к коробу двери. А также влияет на легкость закрывания-открывания дверного полотна. На герметичность двери также влияет и качество уплотнителя на коробе и его количество. 

Уплотнители бывают резиновые и магнитные. Располагаются по всем сторонам проема двери. Поэтому обращайте внимание на комплектацию двери в целом. 

Благодаря эксцентрику дверь, после установки, плотнее прижимается коробу двери. И сохраняет эту плотность дольше, чем дверь без эксцентрика.


Иногда эксцентрик располагается в двери на стороне петель. Таким образом становится невидимым. Так делают для вашего максимального удобства. Потому как эксцентрик со стороны замка многим мешает и доставляет дискомфорт. 

Как работает эксцентрик входной двери

Эксцентрик - это сочетание трех элементов. 

  • Цилиндрическая прочная основа. Центр тяжести у него смещен. 

  • Конусная штырь-защелка.

  • Крепежный винт

Иногда встречаются такой вид эксцентрика, где добавляется четвертая составляющая, пластина-предохранитель. 

Сам принцип работы простой. Когда вы закрываете дверь ключом, штырь из полотна двери выдвигается и закрепляется в эксцентрике. То есть вращение ключом дает импульс на закрывание штыря в коробку двери. 

Глубину, на которую заходит штырь, можно отрегулировать винтом и зафиксировать в нужном положении. Благодаря такой регулировке и достигается плотное закрывание и прилегание двери к коробке. 

Сам принцип работы простой. Когда вы закрываете дверь ключом, штырь из полотна двери выдвигается и закрепляется в эксцентрике. То есть вращение ключом дает импульс на закрывание штыря в коробку двери. 


Самостоятельная регулировка эксцентрика

Справиться с регулировкой эксцентрика можно без вызова специалиста. Так как механизм у него простой. Вам понадобится только отвертка с крестовым наконечником. 

  • Немного раскручиваете винт в эксцентрике, с целью его ослабить. 

  • Цилиндрическую основу поворачиваете более толстой стенкой в сторону подъезда. 

  • Закручиваете и фиксируете эксцентрик отверткой.

  • Закрываете дверь и проверяете результат регулировки.

Если все прекрасно, регулировка окончена. Если не нравится результат, отрегулируйте еще раз. 

Эксцентрик имеет свойство самостоятельно разбалтываться, поэтому затягивать его желательно один раз в 1-2 месяца. И вы уже знаете как это сделать. 

Справиться с регулировкой эксцентрика можно без вызова специалиста. Так как механизм у него простой. Вам понадобится только отвертка с крестовым наконечником. 


Подведем итоги: нужен ли эксцентрик для входной двери

Эксцентрик - небольшая деталь, которая “помогает” двери оставаться качественной и функциональной долгое время. Она определяет плотность закрывания двери, защиту от провисания, запахов с лестницы, сквозняков, шумных соседей. 

Стоит понимать, что эта деталь только усиливает свойства самой двери. И дверь должна быть качественной сама по себе. Если установить эксцентрик в китайскую дверь за 1000 руб, он продлит срок ее службы и сделает закрывание более герметичным. 

Но сама дверь спасет вас от воров, сквозняков и шума? Эксцентрик - не волшебная таблетка от всех бед, а скорее усилитель имеющихся свойств.

Эксцентрик - небольшая деталь, которая “помогает” двери оставаться качественной и функциональной долгое время. Она определяет плотность закрывания двери, защиту от провисания, запахов с лестницы, сквозняков, шумных соседей. 


Желаем вам удачи в выборе двери с такими свойствами и функционалом, которые нужны именно вам. И помните дверь и ее качественные характеристики - залог безопасности и спокойствия в доме.


Вас может заинтересовать
Как выбрать надежные входные двери с терморазрывом: готовимся к зиме правильно
25.10.2023
1234
Сувальдные замки: характеристика, правила выбора
25.10.2023
821
Двустворчатые двери: как правильно выбрать
25.10.2023
437
Лучшее за месяц
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
24.09.2024
0
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
Инновационное покрытие ПЭТ
02.09.2024
0
Инновационное покрытие ПЭТ

Товары интернет-магазина

Подборки
Выбираем дверь
Выбираем дверь
128 статей
Топ-5 популярных межкомнатных дверей Дверные доборы: что это и зачем они нужны Какую дверь лучше поставить в ванную комнату Как выбрать межкомнатные двери: какие межкомнатные двери лучше Способы открывания межкомнатных дверей (с фото-примерами)
Eще 123
Все о фурнитуре
Все о фурнитуре
41 статья
Лучшая фурнитура для дверей: как выбрать правильно Магнитные замки: особенности и принцип работы Как выбрать доводчик для входной двери: советы от профессионалов Как выбрать петли для межкомнатных дверей Меняем замок на входной двери
Eще 36
Из какого материала
Из какого материала
44 статьи
Чем отличается шпон натуральный от шпона файн-лайн Что такое покрытие ПВХ Найди 5 различий: чем отличаются двери пвх от ламинированных Двери из массива или шпона: какие лучше выбрать Современные материалы межкомнатных дверей, виды межкомнатных дверей по материалу изготовления
Eще 39
Ремонтируем дверь
Ремонтируем дверь
38 статей
Межкомнатные двери: правила ухода Как реставрировать дверь в домашних условиях Чем мыть эмалевые двери Уход за стеклянными дверями Как заменить личинку замка самостоятельно
Eще 33
Монтаж своими руками
Монтаж своими руками
87 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей Как установить межкомнатную дверь самостоятельно: советы профессионала Стоит ли экономить на установке дверей Установка межкомнатных дверей своими руками: правила монтажа, инструкция и полезные советы Как установить металлические двери в квартире
Eще 82
Сочетания цветов
Сочетания цветов
53 статьи
Декорируем межкомнатные двери в стиле винтаж своими руками (с оригинальными фото-идеями) 8 советов для выбора цвета межкомнатных дверей Как подобрать дверь к интерьеру квартиры Белые двери: как гармонично вписать их в интерьер 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото
Eще 48
Все о напольном покрытии
Все о напольном покрытии
55 статей
Плюсы и минусы ламината: как выбрать качественное напольное покрытие Отделка пола: топ-20 вариантов напольных покрытий Арт-винил как тип напольного покрытия Бетонный пол: виды конструкций и технология заливки Как выбрать напольное покрытие: плюсы и минусы всех вариантов на современном рынке
Eще 50
Ремонт в квартире
Ремонт в квартире
90 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото Как оформить дверной проем без двери Вырезаем дверной проем в различных материалах стены Кладовка в квартире
Eще 85