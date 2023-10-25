Дверь постоянно испытывает нагрузки. Здесь и вес полотна и эксплуатация механизмов. Со временем конструкция начинает провисать и это негативно влияет на качество работы механизмов и двери в целом. Чтобы такого не происходило, разработали такой элемент как металлический эксцентрик.



Зачем нужен эксцентрик на входной двери

Яркий пример для понимания - это мебельные фасады. Каждый сталкивался с провисанием дверок на кухне. В таких фасадах регулировка и выставление “ровности” делается при помощи петель. Так вот металлическая дверь - это тоже фасад. Принцип тот же. Только функционал и вес двери более расширенный.

С помощью эксцентрика регулируется прилегание дверного полотна к коробке. Делает его более плотным и долговечным. Благодаря этому дверь не просядет, будет работать ровно и слаженно. Срок эксплуатации возрастает в геометрической прогрессии. И все из-за такой крохотной детали.

Установка эксцентрика осуществляется в торец дверного полотна. И тщательно закрепляют винтом. Для того, чтобы со временем эксцентрик не сместился.

Достоинства использования эксцентрика для входной двери

Двери с использованием эксцентрика безусловно имеют свои достоинства. Особенно, если сравнивать конструкции с ним и без него.

Не дает двери провиснуть

Защищает от физического износа петли и коробку двери

Механизмы замка работаю правильно

Шум, ароматы с лестницы, сквозняки - это не про вашу дверь с эксцентриком. Потому что эксцентрик увеличивает герметичность закрывания двери.

Облегчает функцию “открыть-закрыть”, благодаря чему использование двери становится легким и удобным.

Продлевает срок службы замков, так как ригели механизма приходят в положение “закрыто” с минимальной нагрузкой.

Тепло дома никуда не уйдет и вы сэкономите на оплате электричества. Так как не будет необходимости отапливать подъезд или наоборот сохранить прохладу от кондиционера летом.

Конструкция эксцентрика входной двери

Конструкция эксцентрика простая. Цилиндрическая полая основа и штырь-защелка к нему. Штырь уже имеет конусный внешний вид и это гарантирует надежное закрывание. Основу устанавливают в коробку, а штырь на полотне двери. Стопор же вкручивается боковую часть проема стены.

Глубиной, на которую заходит штырь, определяется сила, с которой дверь будет прилегать к коробу двери. А также влияет на легкость закрывания-открывания дверного полотна. На герметичность двери также влияет и качество уплотнителя на коробе и его количество.

Уплотнители бывают резиновые и магнитные. Располагаются по всем сторонам проема двери. Поэтому обращайте внимание на комплектацию двери в целом.

Благодаря эксцентрику дверь, после установки, плотнее прижимается коробу двери. И сохраняет эту плотность дольше, чем дверь без эксцентрика.

Иногда эксцентрик располагается в двери на стороне петель. Таким образом становится невидимым. Так делают для вашего максимального удобства. Потому как эксцентрик со стороны замка многим мешает и доставляет дискомфорт.

Как работает эксцентрик входной двери

Эксцентрик - это сочетание трех элементов.

Цилиндрическая прочная основа. Центр тяжести у него смещен.

Конусная штырь-защелка.

Крепежный винт

Иногда встречаются такой вид эксцентрика, где добавляется четвертая составляющая, пластина-предохранитель.

Сам принцип работы простой. Когда вы закрываете дверь ключом, штырь из полотна двери выдвигается и закрепляется в эксцентрике. То есть вращение ключом дает импульс на закрывание штыря в коробку двери.

Глубину, на которую заходит штырь, можно отрегулировать винтом и зафиксировать в нужном положении. Благодаря такой регулировке и достигается плотное закрывание и прилегание двери к коробке.

Сам принцип работы простой. Когда вы закрываете дверь ключом, штырь из полотна двери выдвигается и закрепляется в эксцентрике. То есть вращение ключом дает импульс на закрывание штыря в коробку двери.

Самостоятельная регулировка эксцентрика

Справиться с регулировкой эксцентрика можно без вызова специалиста. Так как механизм у него простой. Вам понадобится только отвертка с крестовым наконечником.

Немного раскручиваете винт в эксцентрике, с целью его ослабить.

Цилиндрическую основу поворачиваете более толстой стенкой в сторону подъезда.

Закручиваете и фиксируете эксцентрик отверткой.

Закрываете дверь и проверяете результат регулировки.

Если все прекрасно, регулировка окончена. Если не нравится результат, отрегулируйте еще раз.

Эксцентрик имеет свойство самостоятельно разбалтываться, поэтому затягивать его желательно один раз в 1-2 месяца. И вы уже знаете как это сделать.

Справиться с регулировкой эксцентрика можно без вызова специалиста. Так как механизм у него простой. Вам понадобится только отвертка с крестовым наконечником.

Подведем итоги: нужен ли эксцентрик для входной двери

Эксцентрик - небольшая деталь, которая “помогает” двери оставаться качественной и функциональной долгое время. Она определяет плотность закрывания двери, защиту от провисания, запахов с лестницы, сквозняков, шумных соседей.

Стоит понимать, что эта деталь только усиливает свойства самой двери. И дверь должна быть качественной сама по себе. Если установить эксцентрик в китайскую дверь за 1000 руб, он продлит срок ее службы и сделает закрывание более герметичным.

Но сама дверь спасет вас от воров, сквозняков и шума? Эксцентрик - не волшебная таблетка от всех бед, а скорее усилитель имеющихся свойств.

Эксцентрик - небольшая деталь, которая “помогает” двери оставаться качественной и функциональной долгое время. Она определяет плотность закрывания двери, защиту от провисания, запахов с лестницы, сквозняков, шумных соседей.

Желаем вам удачи в выборе двери с такими свойствами и функционалом, которые нужны именно вам. И помните дверь и ее качественные характеристики - залог безопасности и спокойствия в доме.