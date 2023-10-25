Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. О магазине
  3. Статьи
  4. Как выбрать надежные входные двери с терморазрывом: готовимся к зиме правильно

Как выбрать надежные входные двери с терморазрывом: готовимся к зиме правильно

#Входные двери #Двери #Советы эксперта

С наступлением холодов хозяева частных домов часто сталкиваются с проблемой промерзания входных дверей. Неприятная ситуация сопровождается не только снижением температуры в помещении, но и порчей самого изделия, которая происходит вследствие попыток сохранить тепло.

Дело в том, что домовладельцы вынуждены сильнее обогревать жилище, невольно способствуя образованию резкого температурного перепада, который приводит к появлению конденсата на входной двери. Под воздействием холода снаружи капли быстро замерзают, образуя ледяную корку на коробке, полотне и фурнитуре.

Весьма очевидно, что уличная дверь без утеплителя подвержена влиянию образуемого конденсата и не способна защитить помещение от холода. Когда пар, содержащийся в воздухе, превращается в росу, ручейки воды с ее поверхности постоянно стекают на напольное покрытие, норовя испортить еще и его.

Затем происходит обледенение и цикл продолжает повторяться, пока конструкции не будет нанесен существенный урон.

Таким образом значительно сокращается срок эксплуатации изделия в связи с деструктивным воздействием наледи: деревянные полотна впитывают влагу, что приводит к их разбуханию и деформации, а железные ручки, замки и петли покрываются ржавчиной.

Пуская ситуацию на самотек, жильцы вскоре будут вынуждены заменить дверь, пришедшую в негодность, поскольку частично или полностью она утратит как внешний вид, так и функционал: потеряет форму, перестанет закрываться и к тому же прекратит сохранять тепло.

Тем не менее, отчаиваться не стоит. Отличное решение – уже сейчас заменить обычное изделие на полотно с терморазрывом.

Дверь входная металлическая «Thermo Лайн» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Thermo Лайн с терморазрывом Букле черное/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
37 912
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Техно Декор-2» Букле черное/Snow Melinga
Дверь входная Thermo-2 Техно Декор-2 с терморазрывом Букле черное/Snow Melinga, 2 замка, с ночной задвижкой
46 032
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Техно Декор-2» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Thermo-2 Техно Декор-2 с терморазрывом Букле черное/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
46 032
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Флэш Декор-2» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Thermo-2 Флэш Декор-2 с терморазрывом Букле черное/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
48 412
Дверь входная PP ВМ-103 Серый Винорит/Белый софт с терморазрывом
Дверь входная PP ВМ-103 с терморазрывом Серый Винорит/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
 
57 320
Дверь входная MP ВМ-100 Титан/Белый софт с терморазрывом
Дверь входная MP ВМ-100 с терморазрывом Титан/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
45 860

 

Как терморазрыв помогает устранить проблему «плачущей» входной двери

Компенсировать скачок температур и предотвратить преждевременный износ конструкции из-за наледи и конденсата помогут входные двери с терморазрывом. Их конструкция предусматривает размещение между внутренней и наружной сторонами полотна материалов с низкой теплопроводностью.

Благодаря этой особенности поверхности будут изолированы друг от друга и не смогут обмениваться теплом.

С устранением температурного перепада отлично справятся такие материалы:

  • пенопласт;

  • утеплитель;

  • минеральная вата;

  • пробка;

  • пенополистирол;

  • МДФ-плиты.

Дверь входная Trust Mass PP 9S-109 Белый софт/Белый софт 9S-164 mirror
Дверь входная Trust Mass PP 9S-109/9S-164 Белый софт/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
38 883
Дверь входная Trust Mass MP 9SD-2 Черный муар металлик/Шоколад ларче
Дверь входная Trust Mass MP 9SD-2 Черный муар металлик/Шоколад ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
44 818
Дверь входная City Smart PP 160 Сsmart/Si-4 Mirox Grey Верде/Бетон серый
Дверь входная City Smart PP 160 Сsmart/Si-4 Верде/Бетон серый, с зеркалом, 2 замка
92 776
Дверь входная Family Eco PP Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче E-135 МДФ Бьянко ларче E-140 mirror Задвижка
Дверь входная Family Eco PP E-135/E-140 Шоколад ларче/Бьянко ларче, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
37 098
Дверь входная Family Mass PP Шоколад букле/МДФ Бетон серый MD-1 МДФ Белый ларче M-140 mirror
Дверь входная Family Mass PP MD-1/M-140 Бетон серый/Белый ларче, с зеркалом, 2 замка
41 805
Дверь входная City Prime PP 182/164 mirror Белый софт/Белый матовый (Фурнитура чёрная)
Дверь входная City Prime PP 182/164 (чёрная фурнитура) Белый софт/Белый матовый, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
62 445
Дверь входная City Prime PP 2/140 Дуб коньяк/Дуб выбеленный
Дверь входная City Prime PP 2/140 Дуб коньяк/Дуб выбеленный, 2 замка, с ночной задвижкой
56 500

 

Можно ли применить технологию терморазрыва к дверной коробке

Планируя установить входную дверь с терморазрывом, домовладельцы часто задаются вопросом, можно ли применить эту технику к дверной коробке.

Эксперты отвечают утвердительно: конструкцию можно защитить от конденсата и наледи по тому же принципу, что и дверное полотно. Функция терморазрыва в таком случае является аналогичной: прекратить теплообмен между внутренней и наружной стороной коробки.

Более того, для региона с холодными зимами, выбор конструкции, предусматривающей наличие терморазрыва в отделке и коробки, и дверного полотна, является оптимальным.

Дверь входная металлическая «Thermo-2 Флэш Декор-2» Букле черное/Cappuccino Veralinga
Дверь входная Thermo-2 Флэш Декор-2 с терморазрывом Букле черное/Cappuccino Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
48 412
Дверь входная PP ВМ-103 Серый Винорит/Белый софт с терморазрывом
Дверь входная PP ВМ-103 с терморазрывом Серый Винорит/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
 
57 320
Дверь входная металлическая «Porta T4 403/К18» Букле Графит/Silk Road
Дверь входная Porta T4 403/К18 с терморазрывом Букле Графит/Silk Road, 2 замка, с ночной задвижкой
62 915
Дверь входная металлическая «Porta T2 104/К42» Антик Серебро/Nardo Grey
Дверь входная Porta T2 104/К42 с терморазрывом Антик Серебро/Nardo Grey, 2 замка, с ночной задвижкой
57 107
Дверь входная металлическая «Porta T4 403/К42» Букле Графит/Nardo Grey
Дверь входная Porta T4 403/К42 с терморазрывом Букле Графит/Nardo Grey, 2 замка, с ночной задвижкой
61 875
Дверь входная металлическая «Porta T4 403/П15» Букле Мирана/Cappuccino Veralinga
Дверь входная Porta T4 403/П15 с терморазрывом Букле Мирана/Cappuccino Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
59 812
Дверь входная металлическая «Porta T4 403/К42» Букле Черный/Alaska
Дверь входная Porta T4 403/К42 с терморазрывом Букле Черный/Alaska, 2 замка, с ночной задвижкой
61 875
Дверь входная металлическая «Porta T4 403/К42» Букле Мирана/Alaska
Дверь входная Porta T4 403/К42 с терморазрывом Букле Мирана/Alaska, 2 замка, с ночной задвижкой
61 875

 

Какие типы входных дверей с терморазрывом предлагают производители

Согласно критериям сопротивления теплопередаче входные двери первого класса обладают резистентностью от 1 м2 × °С/Вт, конструкция второго класса – 0,7–0,99 м2 × °С/Вт, а полотна третьего уровня – 0,4–0,69 м2 × °С/Вт и более.

Если вы проживаете в регионе, где температура воздуха зимой достигает отметки -30°С и ниже, следует остановить свой выбор на двери с термоустойчивостью от 2,1 м2 × °С/Вт.

Какие плюсы у входных дверей с терморазрывом

Установив двери с терморазрывом, вы сможете:

  • Поддерживать стабильный тепловой режим в помещении

Поскольку наружная поверхность входной двери надежно изолирована, в доме не будет веять холодом, и вам не придется повышать температуру, чтобы согреться. Приобретение дверного полотна с термоустойчивой конструкцией позволит существенно снизить расходы на теплоэнергию.

  • Продлить срок службы входной двери

Благодаря материалам с низкой теплопроводностью, на внутренней стороне двери не будут образовываться роса и ледяная корка. Соответственно, полотно не будет впитывать влагу и разбухать, теряя презентабельный вид, а фурнитура не подвергнется коррозии.

Традиционно утечку тепла компенсируют обустройством специально отведенной тамбурной зоны, представляющей из себя небольшую комнату между входом и жилыми помещениями. Тамбур, хоть и позволяет снизить теплообмен, не всегда является эргономичным решением, поскольку занимает много места.

Учитывая вышеперечисленные осложнения, приходим к выводу, что покупка двери с терморазрывом – более рациональное решение, которое позволит эффективно устранить проблему «плачущей» двери, а также сэкономить пространство.

 

К дополнительным преимуществам установки конструкции можно отнести:

  • надежную шумоизоляцию;

  • морозоустойчивость;

  • повышенную прочность.

Дверь входная металлическая «Пик 117.С14» Букле черное/Casablanca
Дверь входная Пик 117.С14 Букле черное/Casablanca, 2 замка, с ночной задвижкой
 
21 066 22 652 ₽ -7%
Дверь входная металлическая «Флэш 119.Б15» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Флэш 119.Б15 Букле черное/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
24 892
Дверь входная металлическая «Мило 104.52» Букле черное/Cappuccino Veralinga
Дверь входная Мило 104.52 Букле черное/Cappuccino Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
 
22 092
Дверь входная металлическая «Porta M-3P К18/K18» Rocky Road/Silk Road
Дверь входная Porta M-3 К18/K18 Silk Road/Rocky Road, 2 замка, с ночной задвижкой
55 578

 

Недостатки входных дверей с терморазрывом

Приобретение дверей с терморазрывом сопряжено с некоторыми неудобствами, такими как:

  • Завышенная стоимость. Поскольку технология изготовления такого полотна более сложная, то и цена у него, естественно, выше, чем у обычной входной двери.

  • Необходимость профессионального монтажа. Самостоятельно установить дверь с терморазрывом довольно сложно, ведь нужно будет учесть уйму особенностей. Даже незначительное нарушение техники неизбежно приведет к утрате функционала конструкции.

  • Внушительный вес. Входные двери с терморазрывом весьма массивные. Это еще одна причина отказаться от самостоятельной установки.

  • Обязательное наличие вентиляции. В хорошо проветриваемом помещении защитные свойства двери усиливаются, на них не появляется роса.

Какие материалы используют для обеспечения терморазрыва входных дверей

Для регуляции теплообмена между наружной и внутренней поверхностями двери зачастую применяют:

  • Дерево. Являясь дорогостоящим материалом, деревянная вставка справляется с функцией термоизолятора на наивысшем уровне. Обычно в качестве сырья для разделяющего элемента используют дуб, но и пробки тоже достаточно распространены.

  • ПВХ. Относится к бюджетным средствам прекращения теплообмена, однако в условиях суровой зимы с температурами ниже -200С теряет свои свойства;

  • Пенопласт и базальтовая вата. Обеспечивают оптимальную термоизоляцию по демократичной стоимости. Соотношение цены и качества привело к тому, что такой набор материалов широко применяется в большинстве терморазрывных конструкций.

  • Стекловолокно. Превосходно справляется с изоляцией металлов, тем не менее, не рекомендовано к использованию в жилых зонах, поскольку, нагреваясь, источает токсины.

Варианты облицовки дверей с терморазрывом

Чаще всего для внешней отделки используются такие материалы:

  • Панели МДФ. Универсальное решение, подходящее для имитации дерева в условиях ограниченного бюджета. Материал не подвержен воздействию влаги и скачков температур. Для его изготовления древесную стружку толщиной 7–20 мм покрывают краской, шпоном или пленкой ПВХ с узорами на любой вкус. Облицовка может быть как абсолютно гладкой, так и рельефной.

  • Массив дерева. Несмотря на высокую стоимость деревянная отделка выглядит роскошно, обеспечивает дополнительную звукоизоляцию. Среди неудобств – потребность в регулярном уходе с помощью защитных средств и повышенная подверженность повреждениям вследствие механических воздействий.

  • Порошковое покрытие. Техника отделки состоит в окрашивании металла с последующим запеканием, которое приводит к образованию износоустойчивого пленочного покрытия. Преимуществами служат обильная цветовая гамма, резистентность к осадкам, ультрафиолету и механическому урону.

Особенности внутренней отделки дверей с терморазрывом

Поверхность, обращенную внутрь жилого дома, обычно покрывают:

  • Порошковым напылением. Такой способ отделки отлично подойдет для использования в тамбурных помещениях, однако в интерьере прихожей простой дизайн не всегда будет смотреться гармонично, хоть он и практичный, и недорогой.

  • Панелями МДФ. Демократичный вариант с разнообразным дизайном, дополнительно предотвращает появление конденсата.

  • Деревом. Дорогой материал обладает высокой износостойкостью, отлично впишется в любой интерьер.

  • Зеркальной поверхностью. Такой прием позволит визуально расширить пространство прихожей, однако его придется часто очищать.

Дверь входная металлическая «Porta M-3P 4.П23\4» Almon 28/Wenge Veralinga BS
Дверь входная Porta M-3 4.П23\4 Almon 28/Wenge Veralinga/Black Star, 2 замка, с ночной задвижкой
31 558 42 077 ₽ -25%
Дверь входная металлическая «Porta S-3P 55.55» Almon 28/Nordic Oak
Дверь входная Porta S-3P 55.55 Almon 28/Nordic Oak, 2 замка, с ночной задвижкой
 
31 783
Дверь входная металлическая «Флэш 119.Б15» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Флэш 119.Б15 Букле черное/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
24 892
Дверь входная металлическая «Porta M-3P 8/Л28» White Stark/Virgin
Дверь входная Porta M-3 8/Л28 White Stark/Virgin, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
32 398 43 197 ₽ -25%
Дверь входная металлическая «Porta M-3P К18/K18» Rocky Road/Silk Road
Дверь входная Porta M-3 К18/K18 Silk Road/Rocky Road, 2 замка, с ночной задвижкой
55 578
Дверь входная металлическая «Porta M-3P 8.П50» Snow Art/Snow Art
Дверь входная Porta M-3 8.П50 Snow Art/Snow Art, 2 замка, с ночной задвижкой
48 089

 

Какие виды утеплителей используют в дверях с терморазрывом

Чтобы металлическая дверь лучше сохраняла тепло в доме, ее стоит утеплить одним из нижеприведенных материалов.

  • Пенопласт. При небольшой стоимости обладает неплохими шумо- и теплоизоляционными свойствами. Среди недостатков – повышенная воспламеняемость и необходимость в дополнительном закреплении с помощью пены.

  • Пенополиуретан. Дорогостоящий вариант, не пропускает шум и холод, влагоустойчив.

  • Минеральная вата. Нетоксичный, стойкий к возгоранию материал с отличными шумоподавляющими свойствами, хорошо удерживает тепло. Недостаток – деформация с течением времени.

  • Пеноплекс. Аналог минеральной ваты с несколько сниженной огнеупорностью.

  • Поролон и синтепон. Пропускают шум и холод, чтобы добиться эффективности, потребуется плотный шар материала.

  • Бумага и прессованный картон. Не выпускают тепло, имеют демократичную цену, однако размокают под воздействием влаги.

Какие нюансы следует учесть при выборе входной двери с терморазрывом

Покупая дверь с термоизоляционным элементом, стоит обратить внимание на следующие аспекты:

  • Размеры дверного полотна. Правильно рассчитать необходимые ширину и высоту двери можно, опираясь на габариты дверного проема. Первый параметр представлен в размерной линейке от     0,86–1 м, тогда как второй колеблется в пределах 2–2,5 м. Толщину конструкции следует выбирать в зависимости от климатических условий по принципу: чем толще дверь, тем выше ее теплоизоляционные свойства;

  • Толщина металла. Для удовлетворительного эффекта подойдет показатель в 3 мм, однако если дверь выходит непосредственно на улицу, лучше избрать полотно с толщиной стального покрытия от 4 мм и выше;

  • Конструктивные особенности. Недопустимо формирование терморазрыва посредством лазерной резки металла. Фиксации болтами и саморезами тоже стоит избегать, так как остаются мостики, пропускающие тепло. Лучше всего выбирать конструкцию с цельным терморазрывным элементом, который не нуждается в дополнительном крепеже;

  • Страна изготовления. Не стоит выбирать китайские модели, поскольку для их изготовления используются низкокачественные материалы. Двери с терморазрывом, сделанные в Европе лучше, но и стоят дороже. Оптимальный вариант соотношения цены и качества – двери отечественного производства.

Особенности монтажа дверей с терморазрывом

Установку дверей лучше доверить профессионалам. Тем не менее, если вы решили выполнить монтаж самостоятельно, следует учесть несколько моментов:

  • устанавливайте дверь в теплой части стены, если она предварительно была утеплена;

  • утеплите дверной проем;

  • используйте регулируемую окосячку, монтирую дверь в деревянном доме.

Обратите внимание, что ошибки, допущенные при самостоятельной установке, неизбежно приведут к утрате терморазрывных качеств полотна.

Дверь входная металлическая «Porta M-3P П50.П50 (AB-4)» Dark Concrete/Angel
Дверь входная Porta M-3 П50/50 (AB-4) Dark Concrete/Angel, 2 замка, с ночной задвижкой
48 762
Дверь входная металлическая «Porta M-3P П50/50 (AB-4)» Tobacco Greatwood/Silky Way
Дверь входная Porta M-3 П50/50 (AB-4) Tobacco Greatwood/Silky Way, 2 замка, с ночной задвижкой
41 504 55 339 ₽ -25%
Дверь входная City Prime PP City Prime PP 1/164 mirror Верде/Эмаль белоснежная (Фурнитура чёрная)
Дверь входная City Prime PP 1/164 (чёрная фурнитура) Верде/Эмаль белоснежная, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
62 445
Дверь входная City Prime PP 183/183 Гриджио/Гриджио (Фурнитура чёрная)
Дверь входная City Prime PP 183/183 (чёрная фурнитура) Гриджио/Гриджио, 2 замка, с ночной задвижкой
56 500
Дверь входная металлическая «Porta M-3P К18/K18» Rocky Road/Silk Road
Дверь входная Porta M-3 К18/K18 Silk Road/Rocky Road, 2 замка, с ночной задвижкой
55 578
Дверь входная металлическая «Porta M-3P 8.П50» Snow Art/Snow Art
Дверь входная Porta M-3 8.П50 Snow Art/Snow Art, 2 замка, с ночной задвижкой
48 089
Дверь входная City Prime PP 183/183 Авакадо/Эмаль светло-серая (Фурнитура чёрная)
Дверь входная City Prime PP 183/183 (чёрная фурнитура) Авакадо/Эмаль светло-серая, 2 замка, с ночной задвижкой
56 500
Дверь входная City Prime PP 2/140 Дуб коньяк/Дуб выбеленный
Дверь входная City Prime PP 2/140 Дуб коньяк/Дуб выбеленный, 2 замка, с ночной задвижкой
56 500

 

Входные двери с терморазрывом на видео

Вас может заинтересовать
Установка входной двери своими руками
25.10.2023
2522
Как выбрать доводчик для входной двери: советы от профессионалов
25.10.2023
2430
Лучшее за месяц
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
24.09.2024
0
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
Инновационное покрытие ПЭТ
02.09.2024
0
Инновационное покрытие ПЭТ

Товары интернет-магазина

Подборки
Выбираем дверь
Выбираем дверь
128 статей
Топ-5 популярных межкомнатных дверей Дверные доборы: что это и зачем они нужны Какую дверь лучше поставить в ванную комнату Как выбрать межкомнатные двери: какие межкомнатные двери лучше Способы открывания межкомнатных дверей (с фото-примерами)
Eще 123
Все о фурнитуре
Все о фурнитуре
41 статья
Лучшая фурнитура для дверей: как выбрать правильно Магнитные замки: особенности и принцип работы Как выбрать доводчик для входной двери: советы от профессионалов Как выбрать петли для межкомнатных дверей Меняем замок на входной двери
Eще 36
Из какого материала
Из какого материала
44 статьи
Чем отличается шпон натуральный от шпона файн-лайн Что такое покрытие ПВХ Найди 5 различий: чем отличаются двери пвх от ламинированных Двери из массива или шпона: какие лучше выбрать Современные материалы межкомнатных дверей, виды межкомнатных дверей по материалу изготовления
Eще 39
Ремонтируем дверь
Ремонтируем дверь
38 статей
Межкомнатные двери: правила ухода Как реставрировать дверь в домашних условиях Чем мыть эмалевые двери Уход за стеклянными дверями Как заменить личинку замка самостоятельно
Eще 33
Монтаж своими руками
Монтаж своими руками
87 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей Как установить межкомнатную дверь самостоятельно: советы профессионала Стоит ли экономить на установке дверей Установка межкомнатных дверей своими руками: правила монтажа, инструкция и полезные советы Как установить металлические двери в квартире
Eще 82
Сочетания цветов
Сочетания цветов
53 статьи
Декорируем межкомнатные двери в стиле винтаж своими руками (с оригинальными фото-идеями) 8 советов для выбора цвета межкомнатных дверей Как подобрать дверь к интерьеру квартиры Белые двери: как гармонично вписать их в интерьер 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото
Eще 48
Все о напольном покрытии
Все о напольном покрытии
55 статей
Плюсы и минусы ламината: как выбрать качественное напольное покрытие Отделка пола: топ-20 вариантов напольных покрытий Арт-винил как тип напольного покрытия Бетонный пол: виды конструкций и технология заливки Как выбрать напольное покрытие: плюсы и минусы всех вариантов на современном рынке
Eще 50
Ремонт в квартире
Ремонт в квартире
90 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото Как оформить дверной проем без двери Вырезаем дверной проем в различных материалах стены Кладовка в квартире
Eще 85