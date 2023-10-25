С наступлением холодов хозяева частных домов часто сталкиваются с проблемой промерзания входных дверей. Неприятная ситуация сопровождается не только снижением температуры в помещении, но и порчей самого изделия, которая происходит вследствие попыток сохранить тепло.

Дело в том, что домовладельцы вынуждены сильнее обогревать жилище, невольно способствуя образованию резкого температурного перепада, который приводит к появлению конденсата на входной двери. Под воздействием холода снаружи капли быстро замерзают, образуя ледяную корку на коробке, полотне и фурнитуре.

Весьма очевидно, что уличная дверь без утеплителя подвержена влиянию образуемого конденсата и не способна защитить помещение от холода. Когда пар, содержащийся в воздухе, превращается в росу, ручейки воды с ее поверхности постоянно стекают на напольное покрытие, норовя испортить еще и его.

Затем происходит обледенение и цикл продолжает повторяться, пока конструкции не будет нанесен существенный урон.

Таким образом значительно сокращается срок эксплуатации изделия в связи с деструктивным воздействием наледи: деревянные полотна впитывают влагу, что приводит к их разбуханию и деформации, а железные ручки, замки и петли покрываются ржавчиной.

Пуская ситуацию на самотек, жильцы вскоре будут вынуждены заменить дверь, пришедшую в негодность, поскольку частично или полностью она утратит как внешний вид, так и функционал: потеряет форму, перестанет закрываться и к тому же прекратит сохранять тепло.

Тем не менее, отчаиваться не стоит. Отличное решение – уже сейчас заменить обычное изделие на полотно с терморазрывом.

Как терморазрыв помогает устранить проблему «плачущей» входной двери

Компенсировать скачок температур и предотвратить преждевременный износ конструкции из-за наледи и конденсата помогут входные двери с терморазрывом. Их конструкция предусматривает размещение между внутренней и наружной сторонами полотна материалов с низкой теплопроводностью.

Благодаря этой особенности поверхности будут изолированы друг от друга и не смогут обмениваться теплом.

С устранением температурного перепада отлично справятся такие материалы:

пенопласт;

утеплитель;

минеральная вата;

пробка;

пенополистирол;

МДФ-плиты.

Можно ли применить технологию терморазрыва к дверной коробке

Планируя установить входную дверь с терморазрывом, домовладельцы часто задаются вопросом, можно ли применить эту технику к дверной коробке.

Эксперты отвечают утвердительно: конструкцию можно защитить от конденсата и наледи по тому же принципу, что и дверное полотно. Функция терморазрыва в таком случае является аналогичной: прекратить теплообмен между внутренней и наружной стороной коробки.

Более того, для региона с холодными зимами, выбор конструкции, предусматривающей наличие терморазрыва в отделке и коробки, и дверного полотна, является оптимальным.

Какие типы входных дверей с терморазрывом предлагают производители

Согласно критериям сопротивления теплопередаче входные двери первого класса обладают резистентностью от 1 м2 × °С/Вт, конструкция второго класса – 0,7–0,99 м2 × °С/Вт, а полотна третьего уровня – 0,4–0,69 м2 × °С/Вт и более.

Если вы проживаете в регионе, где температура воздуха зимой достигает отметки -30°С и ниже, следует остановить свой выбор на двери с термоустойчивостью от 2,1 м2 × °С/Вт.

Какие плюсы у входных дверей с терморазрывом

Установив двери с терморазрывом, вы сможете:

Поддерживать стабильный тепловой режим в помещении

Поскольку наружная поверхность входной двери надежно изолирована, в доме не будет веять холодом, и вам не придется повышать температуру, чтобы согреться. Приобретение дверного полотна с термоустойчивой конструкцией позволит существенно снизить расходы на теплоэнергию.

Продлить срок службы входной двери

Благодаря материалам с низкой теплопроводностью, на внутренней стороне двери не будут образовываться роса и ледяная корка. Соответственно, полотно не будет впитывать влагу и разбухать, теряя презентабельный вид, а фурнитура не подвергнется коррозии.

Традиционно утечку тепла компенсируют обустройством специально отведенной тамбурной зоны, представляющей из себя небольшую комнату между входом и жилыми помещениями. Тамбур, хоть и позволяет снизить теплообмен, не всегда является эргономичным решением, поскольку занимает много места.

Учитывая вышеперечисленные осложнения, приходим к выводу, что покупка двери с терморазрывом – более рациональное решение, которое позволит эффективно устранить проблему «плачущей» двери, а также сэкономить пространство.

К дополнительным преимуществам установки конструкции можно отнести:

надежную шумоизоляцию;

морозоустойчивость;

повышенную прочность.

Недостатки входных дверей с терморазрывом

Приобретение дверей с терморазрывом сопряжено с некоторыми неудобствами, такими как:

Завышенная стоимость. Поскольку технология изготовления такого полотна более сложная, то и цена у него, естественно, выше, чем у обычной входной двери.

Необходимость профессионального монтажа. Самостоятельно установить дверь с терморазрывом довольно сложно, ведь нужно будет учесть уйму особенностей. Даже незначительное нарушение техники неизбежно приведет к утрате функционала конструкции.

Внушительный вес. Входные двери с терморазрывом весьма массивные. Это еще одна причина отказаться от самостоятельной установки.

Обязательное наличие вентиляции. В хорошо проветриваемом помещении защитные свойства двери усиливаются, на них не появляется роса.

Какие материалы используют для обеспечения терморазрыва входных дверей

Для регуляции теплообмена между наружной и внутренней поверхностями двери зачастую применяют:

Дерево. Являясь дорогостоящим материалом, деревянная вставка справляется с функцией термоизолятора на наивысшем уровне. Обычно в качестве сырья для разделяющего элемента используют дуб, но и пробки тоже достаточно распространены.

ПВХ. Относится к бюджетным средствам прекращения теплообмена, однако в условиях суровой зимы с температурами ниже -20 0 С теряет свои свойства;

Пенопласт и базальтовая вата. Обеспечивают оптимальную термоизоляцию по демократичной стоимости. Соотношение цены и качества привело к тому, что такой набор материалов широко применяется в большинстве терморазрывных конструкций.

Стекловолокно. Превосходно справляется с изоляцией металлов, тем не менее, не рекомендовано к использованию в жилых зонах, поскольку, нагреваясь, источает токсины.

Варианты облицовки дверей с терморазрывом

Чаще всего для внешней отделки используются такие материалы:

Панели МДФ. Универсальное решение, подходящее для имитации дерева в условиях ограниченного бюджета. Материал не подвержен воздействию влаги и скачков температур. Для его изготовления древесную стружку толщиной 7–20 мм покрывают краской, шпоном или пленкой ПВХ с узорами на любой вкус. Облицовка может быть как абсолютно гладкой, так и рельефной.

Массив дерева. Несмотря на высокую стоимость деревянная отделка выглядит роскошно, обеспечивает дополнительную звукоизоляцию. Среди неудобств – потребность в регулярном уходе с помощью защитных средств и повышенная подверженность повреждениям вследствие механических воздействий.

Порошковое покрытие. Техника отделки состоит в окрашивании металла с последующим запеканием, которое приводит к образованию износоустойчивого пленочного покрытия. Преимуществами служат обильная цветовая гамма, резистентность к осадкам, ультрафиолету и механическому урону.

Особенности внутренней отделки дверей с терморазрывом

Поверхность, обращенную внутрь жилого дома, обычно покрывают:

Порошковым напылением. Такой способ отделки отлично подойдет для использования в тамбурных помещениях, однако в интерьере прихожей простой дизайн не всегда будет смотреться гармонично, хоть он и практичный, и недорогой.

Панелями МДФ. Демократичный вариант с разнообразным дизайном, дополнительно предотвращает появление конденсата.

Деревом. Дорогой материал обладает высокой износостойкостью, отлично впишется в любой интерьер.

Зеркальной поверхностью. Такой прием позволит визуально расширить пространство прихожей, однако его придется часто очищать.

Какие виды утеплителей используют в дверях с терморазрывом

Чтобы металлическая дверь лучше сохраняла тепло в доме, ее стоит утеплить одним из нижеприведенных материалов.

Пенопласт. При небольшой стоимости обладает неплохими шумо- и теплоизоляционными свойствами. Среди недостатков – повышенная воспламеняемость и необходимость в дополнительном закреплении с помощью пены.

Пенополиуретан . Дорогостоящий вариант, не пропускает шум и холод, влагоустойчив.

Минеральная вата. Нетоксичный, стойкий к возгоранию материал с отличными шумоподавляющими свойствами, хорошо удерживает тепло. Недостаток – деформация с течением времени.

Пеноплекс. Аналог минеральной ваты с несколько сниженной огнеупорностью.

Поролон и синтепон. Пропускают шум и холод, чтобы добиться эффективности, потребуется плотный шар материала.

Бумага и прессованный картон. Не выпускают тепло, имеют демократичную цену, однако размокают под воздействием влаги.

Какие нюансы следует учесть при выборе входной двери с терморазрывом

Покупая дверь с термоизоляционным элементом, стоит обратить внимание на следующие аспекты:

Размеры дверного полотна. Правильно рассчитать необходимые ширину и высоту двери можно, опираясь на габариты дверного проема. Первый параметр представлен в размерной линейке от 0,86–1 м, тогда как второй колеблется в пределах 2–2,5 м. Толщину конструкции следует выбирать в зависимости от климатических условий по принципу: чем толще дверь, тем выше ее теплоизоляционные свойства;

Толщина металла. Для удовлетворительного эффекта подойдет показатель в 3 мм, однако если дверь выходит непосредственно на улицу, лучше избрать полотно с толщиной стального покрытия от 4 мм и выше;

Конструктивные особенности. Недопустимо формирование терморазрыва посредством лазерной резки металла. Фиксации болтами и саморезами тоже стоит избегать, так как остаются мостики, пропускающие тепло. Лучше всего выбирать конструкцию с цельным терморазрывным элементом, который не нуждается в дополнительном крепеже;

Страна изготовления. Не стоит выбирать китайские модели, поскольку для их изготовления используются низкокачественные материалы. Двери с терморазрывом, сделанные в Европе лучше, но и стоят дороже. Оптимальный вариант соотношения цены и качества – двери отечественного производства.

Особенности монтажа дверей с терморазрывом

Установку дверей лучше доверить профессионалам. Тем не менее, если вы решили выполнить монтаж самостоятельно, следует учесть несколько моментов:

устанавливайте дверь в теплой части стены, если она предварительно была утеплена;

утеплите дверной проем;

используйте регулируемую окосячку, монтирую дверь в деревянном доме.

Обратите внимание, что ошибки, допущенные при самостоятельной установке, неизбежно приведут к утрате терморазрывных качеств полотна.

Входные двери с терморазрывом на видео