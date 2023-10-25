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Как установить металлические двери в квартире

#Входные двери #Монтаж #Ремонт #Двери #Советы эксперта #Своими руками

Мой дом – моя крепость. Эта старая истина сегодня как нельзя более актуальна. Именно поэтому владельцы квартир предпочитают устанавливать входные двери из металла. Они имеют высокий класс противопожарной безопасности, устойчивы к взлому и действиям вандалов, дарят чувство защищенности и выглядят презентабельно. 

Новые модели металлических входных конструкций в каталоге интернет-магазина Мебель169.ru привлекают разнообразным дизайном на самый придирчивый вкус, непревзойденным качеством и умеренными ценами.

Установить выбранную модель самостоятельно можно, если детально следовать технологии. Однако, как известно, надежность и долговечность изделия напрямую зависят не только до добросовестности производителя, но и от грамотного монтажа. Поэтому, если сомневаетесь в своих силах, лучше доверьте это дело профессионалам, заказав у нас услуги замерщика и установщика.

Материалы и инструменты для установки входной двери

Для демонтажа старой и установки новой двери ориентировочно требуется следующий список инструментов и расходников (тип инструмента и отрезных кругов выбирают в зависимости от специфики монтажных работ):

  • лом, молоток, долото, пила для дерева;
  • пленка для защиты комнат, пола и мебели от строительной пыли;
  • перфоратор или дрель, сварочный агрегат, болгарка;
  • набор отверток или шуруповерт;
  • рулетка, фломастер, уровень обычный или лазерный, отвес;
  • ключ №4, водный распылитель, монтажная пена, силиконовая смазка;
  • распорные клинья для фиксации;
  • крепежи в зависимости от типа установки – анкера 15 см в длину, 1 см диаметром, шесть штук; десятисантиметровые отрезки стальной арматуры, не менее 1 см диаметром, 10-12 штук;
  • доборные деревянные бруски для сужения проема.

Если большей части инструментов и материалов нет в наличии, и арендовать их нет возможности, то проще вызвать мастера-установщика. Комплект нужных агрегатов и крепежей выйдет дороже, чем оплата работы специалиста.

Дверь входная металлическая «Thermo Лайн» Букле черное/Wenge Veralinga
Thermo Лайн Букле черное/Wenge Veralinga
37 912
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Техно Декор-2» Букле черное/Snow Melinga
Thermo-2 Техно Декор-2 Букле черное/Snow Melinga
46 032
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Техно Декор-2» Букле черное/Wenge Veralinga
Thermo-2 Техно Декор-2 Букле черное/Wenge Veralinga
46 032
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Флэш Декор-2» Букле черное/Wenge Veralinga
Thermo-2 Флэш Декор-2 Букле черное/Wenge Veralinga
48 412
Дверь входная PP ВМ-103 Серый Винорит/Белый софт с терморазрывом
Доставим завтра
PP ВМ-103 Серый Винорит/Белый софт
 
57 320
Дверь входная MP ВМ-100 Титан/Белый софт с терморазрывом
MP ВМ-100 Титан/Белый софт
45 860

 

Как правильно устанавливать металлические двери в стены из разных строительных материалов

В зависимости от того, из каких материалов сложены стены дома, технология установки имеет свою специфику.

  • Для кирпичей или бетона предпочтительно выбирать съемные двери, так как удобнее всего вставлять сначала коробку, а затем навешивать полотно. Раму опирают на двухсантиметровые монтажные подкладки строго по уровню. Выравнивают по вертикали тем же уровнем или отвесом. Затем коробку распирают клиньями, проверяют горизонталь и вертикаль. 

  • Проверка достаточно проста: нужно открыть полотно на 450. Если оно останется в данном положении, все сделано правильно. После этого приваривают стальные проушины к арматуре или крепят на анкерные болты.

  • Керамзитовые, газобетонные или пенобетонные блоки отличаются повышенной хрупкостью. Этот факт требуется учесть при монтаже. Количество крепежных элементов увеличивают до 4-6 штук на каждую сторону, а глубину залегания – до 20 см. 

  • При работе с пенобетонными блоками нельзя использовать стальные анкера, их заменяют химическими. В обязательном порядке устанавливают обжимную окантовку, сваренную из стального уголка с полками 4-5 см. Длинные стороны рамы скрепляют поперечинами из пластин толщиной 3-5 мм. Также из металлических уголков выполняется обвязка проема.

  • В деревянном доме сначала в проем устанавливается коробка из толстых, крепких брусьев, которая называется обсадой. Размеры дверей вымеряются по окончании данного этапа работ. Дверная рама вставляется в обсадную коробку, крепится на прочные винты или саморезы. Их длина не должна быть больше ширины окосячки, чтобы крепеж не зашел в сруб.

При монтаже в различные типы стен важно соблюдать особенности технологии, чтобы впоследствии не пришлось производить работы заново.

Дверь входная металлическая «Porta S-3P 55.K12» Almon 28/Virgin
Porta S-3P 55.K12 Almon 28/Virgin
34 157
Дверь входная металлическая «Пик 117.С14» Букле черное/Casablanca
Пик 117.С14 Букле черное/Casablanca
 
21 066 22 652 ₽ -7%
Дверь входная металлическая «Флэш 119.Б15» Букле черное/Wenge Veralinga
Флэш 119.Б15 Букле черное/Wenge Veralinga
 
24 892
Дверь входная металлическая «Мило 104.52» Букле черное/Cappuccino Veralinga
Мило 104.52 Букле черное/Cappuccino Veralinga
 
22 092
Дверь входная металлическая «Porta M-3P К18/K18» Rocky Road/Silk Road
Porta M-3P К18/K18 Rocky Road/Silk Road
55 578

 

Этапы установки входной двери

Многие неспециалисты полагают, что в первую очередь необходимо произвести замеры и сделать заказ подходящей по параметрам входной конструкции. Если рассматривать конкретную ситуацию с квартирой в новостройке, где конструкция устанавливается впервые, никаких возражений нет. 

Можно начинать со снятия мерок. Однако, если входные двери уже установлены, и хозяева желают их заменить, то такие действия могут привести к серьезным проблемам.

Все дело в том, что замерить проем с необходимой точностью вслепую не получится. Ошибка всего в 1,5-3 см чревата последствиями в виде серьезных работ по его расширению, либо сужению. Или придется заказывать новую дверь. Поэтому, при замене работы начинают с демонтажа и подготовки дверного проема.

Подготовка проема для входной двери

Прежде, чем производить замеры или заказывать новую дверь, необходимо провести предварительные работы:

  • убрать наличники, удалить шпатлевку, монтажную пену, утеплитель;
  • демонтировать порог.

На этом этапе четко видно границы лутки (дверной коробки) и дверного проема.

Дверь входная металлическая Оптим "Door Out 101" Антик Медь
Доставим завтра
Оптим Door Out 101 Антик Медь
 
14 970 17 612 ₽ -15%
Дверь входная Family Eco MM Шоколад букле/Шоколад букле Steel
Family Eco MM Шоколад букле/Шоколад букле
27 015
Дверь входная металлическая «Модерн Kale» Almon 28/Wenge Veralinga
Модерн Kale Almon 28/Wenge Veralinga
30 632
Дверь входная металлическая Оптим «Стройгост 5 РФ» Антик Медь/Дуб рустикальный
Стройгост 5 РФ Антик Медь/Дуб рустикальный
13 300
Дверь входная металлическая «Мило 104.52» Букле черное/Wenge Veralinga
Мило 104.52 Букле черное/Wenge Veralinga
 
22 092

 

Демонтаж старой входной двери

Если в квартире уже установлена деревянная или металлическая дверь, ее потребуется убрать.

  • Снять полотно, выкрутив саморезы или срезав петли болгаркой.
  • Демонтировать крепежные элементы коробки. Это могут быть анкера, стальные пруты, гвозди, пластины. Деревянную конструкцию можно распилить на части. Стальную раму также пилят и выбивают с помощью лома, молотка.
  • Проверить с помощью отвеса вертикальные стенки проема. Если они отклоняются внутрь более чем на сантиметр, лишнее необходимо срезать.

Нельзя в процессе демонтажных работ применять слишком большие усилия: есть риск повредить стену.

 

Подготовка к монтажу входной двери

Освобожденные от коробки торцы внимательно осматривают.

  • В некоторых домах старой постройки в дверном проеме имеется четверть. Ее срезают болгаркой или выбивают с помощью молота и долота.
  • Убирают все выступы, расшатанные кирпичи, куски дерева или бетона.
  • Если возникла необходимость расширения дверного проема, требуется проследить за положением верхней балки: ее концы должны заходить на стены не менее, чем на 5 см с каждой стороны.

Торцы необходимо привести в порядок. Если имеются какие-либо дыры, трещины, их обрабатывают качественной грунтовкой и заделывают готовой цементной смесью. При необходимости покупают кирпич или используют крупные куски, половинки. 

Деревянные стены надставляются брусками. Подготовленный проем должен быть шире новой конструкции на 2-2,5 см с каждой стороны. Зазоры требуются для более качественной установки и прокладки утеплителя.

В старых домах может потребоваться капитальный ремонт пола под дверью. Там обычно положен брус, который от времени превращается в труху. Его заменяют на новый или заделывают эту нишу кирпичами, цементом.

Снятие мерок и заказ металлических входных дверей

Снимать мерки рекомендуется после окончательной подготовки дверного проема. Но, если нет возможности оставить распахнутый настежь вход на 1-2 дня, тогда можно сделать замеры на этапе демонтажа наличников, штукатурки и порога, когда четко видно границу между луткой и стенами. 

При этом следует сразу определиться: планируется сужение или расширение проема, или нет.

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Как правильно производить замеры 

  • По высоте замеряют в двух местах, по ширине – в трех, снизу, сверху и в середине.
  • Толщину стены замеряют по краям откосов снаружи и изнутри.
  • Берут наименьшие получившиеся цифры и отнимают 4-5 см., оставляя зазоры.

Чтобы не сделать обидных ошибок, за которые потом придется расплачиваться деньгами и потерей времени, большинство заказчиков компании «Мебель169.ru» предпочитают вызывать нашего замерщика. Мастер прекрасно знает всю специфику работ, обращает внимание на важные нюансы, которые остаются незамеченными непрофессионалами. Поэтому заказанные по таким меркам двери устанавливаются сразу и без проблем.

Перед заказом следует также определиться, в какую сторону будет открываться полотно. Традиционно, петли устанавливают со стороны глухой стены, чтобы не мешать соседям. Обратите внимание: в многоквартирном доме нельзя самостоятельно изменять сторону открывания с правой на левую и наоборот. 

Виды монтажа металлических входных дверей

Металлические модели можно устанавливать разными способами, которые выбирают в зависимости от типа и толщины стен, состояния самого дверного проема.

  • Крепление на анкерные болты. Они скрепляют коробку и стены через специальные технологические отверстия. Если они не были сделаны на заводе, можно просверлить самостоятельно.
  • Сварка. Используя сварочный полуавтомат, проушины на коробке приваривают к арматуре или прутьям, вбитым в стены. Современные материалы позволяют использовать всего 6 точек крепежа против 10, которые рекомендовались ранее. Существенный минус технологии: сварка негативно влияет на структуру металла, делая его менее прочным.
  • Крепление на захваты. Если стены хрупкие, или в процессе эксплуатации дверей анкера и штыри разболтались, можно сделать металлическую обрешетку проема. К дверному блоку приваривают с внутренней стороны 10-12 пятисантиметровых пластин, которые должны достать до решетки, после чего их приваривают на место.

Финальные работы по установке входной двери

Так как в металлическую конструкцию врезать самостоятельно замок не получится, обычно выбирают модели с уже установленными запорами. 

Окончание работ выглядит так:

  • Зазор между блоком и стеной запенивают, предварительно смочив водой, заделывают цементно-гипсовой смесью или прокладывают любым удобным утеплителем;
  • Производят отделку откосов шпатлевкой, пластиковыми панелями или гипсокартоном. Пользуется популярностью и доборная планка;
  • Устанавливают на место наличники, как правило идущие в комплекте с дверями;
  • Прикручивают на место ручки, петли смазывают;
  • Навешивают полотно.

И, в заключение, еще один очень важный нюанс: большинство фирм-изготовителей входных дверей из металла снимают с себя гарантийные обязательства при их установке неспециалистами. Поэтому мы рекомендуем делать заказы в комплекте с услугами монтажа.

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