Дверь на лестничной площадке очень удобна. У вас появляется ещё одна мини-прихожая перед квартирой. Каждый использует ее по - разному: зона для обуви, самокатов, колясок и велосипедов. Бонусом к дополнительной площади перед квартирой вы получаете двойную защиту дома от взлома и преграждаете доступ шуму, ароматам и холодному воздуху с лестницы.

Что сделать для того, чтобы поставить себе такую дверь? Какие законы учесть, сколько заполнить бумаг и у кого взять разрешение на такую конструкцию? Все ответы здесь. Читайте ниже.

Документы по проекту подъезда

Для того, чтобы понять, от какой точки отталкиваться, первым делом поднимите проектные документы подъезда. Возможно, дверь на лестничной площадке была заложена в план дома. Тогда для вас - это хорошая новость, что-то еще согласовывать нет необходимости. Вы просто ставите дверь. Только убедитесь, что она не закрывает общедоступные системы и выходы.

А вот в том случае, когда двери в проекте подъезда не оказалось - приготовьтесь. Вас ожидает путешествие по различным организациям и знакомство со всеми жильцами дома, ведь это уже считается перепланировкой. А как у нас к таким вещам относятся - вы знаете. Поэтому запаситесь терпением.

Чтобы получить проект подъезда - позвоните в свою УК или бюро технической организации. А для оформления перепланировки лучше обратиться в последнюю организацию (БТИ).

Наша рекомендация: перед тем как заказать изменения в проекте, получите все разрешения на одобрение этого действия. Возможно такой проект по каким-то причинам вообще нельзя реализовать. Поэтому после анализа проектных документов следующий шаг - поход в службу пожарной безопасности.

Чтобы получить проект подъезда - позвоните в свою УК или бюро технической организации. А для оформления перепланировки лучше обратиться в последнее заведение (БТИ).

Согласие службы пожарной безопасности на установку двери на лестничной площадке

В предыдущем пункте мы выяснили, что установка двери на лестничной площадке - фактически является перепланировкой. И конечно, ее соответствие пожарной безопасности - обязательно.

Нельзя производить любые изменения в проекте дома, если это негативно повлияет на общую картину безопасности в случае пожара. Другими словами, дверь не должна мешать экстренно покинуть дом соседям и всем, кто в этот момент будет находиться в подъезде.

Если пожарная служба вам откажет - придется попрощаться с этой идеей.

Нельзя производить любые изменения в проекте дома, если это негативно повлияет на общую картину безопасности в случае пожара.

Согласие на установку двери вашей Управляющей Компании

Получить согласие управляющей компании уже не так сложно. Эта организация смотрит на то, чтобы дверь на лестничной площадке не мешала электрикам подойти к счетчикам. Но даже если такое произошло и доступ, в случае установки двери будет ограничен - сделайте дубликат ключа от нее. И этого будет достаточно.

Разрешение на установку двери на вашей лестничной площадке всех жильцов дома

Да, именно всех жильцов. И не только вашего подъезда, а собственников со всего дома. Дело в том, что площадка перед квартирой, это общая зона. И права на нее есть у каждого человека в доме. Поэтому, прежде чем покупать и устанавливать дверь - добудьте разрешение всех соседей.

Это целый квест. Ведь какая-то часть квартир сдается. А вам нужно письменное согласие не от арендующих, а от самих собственников. Представляете, да? Каждого нужно пригласить и попросить о написании согласия. Как правило, собственники живут далеко.

И им абсолютно все равно, какие изменения будут вноситься в подъезде, в который они никогда даже не заходили. Когда все разрешения получены - переходите к завершающему этапу. Согласование проекта по изменениям в плане дома.

Согласование проекта по установке двери в подъезде

Обратитесь в жилищно-эксплуатационную компанию(ЖЭК) или товарищество собственников жилья (ТСЖ). Или сразу идите в организацию по установке лестничных дверей. Они сами запросят разрешение на реализацию нового проекта.

С собой принесите все документы, которые вам согласовали по перепланировке. Без них монтаж новой двери - шаг против законодательства.

А если просто установить на своей лестничной площадке дверь без согласований

Сейчас за этим тщательно следят. И если вдруг однажды жильцу дома помешает ваша дверь и он обратится в УК с жалобой - вам придется заплатить штраф (2-2,5 т.р) и получить согласие всех, кого мы описали выше.

Все этапы кратко:

Итак, сделаем краткое резюме вышеизложенному. Какие этапы нужно пройти, чтобы получить разрешения для установки двери на лестничной площадке.

Запрос документов по проектированию подъезда. Здесь выясняете заложен ли проект двери в первоначальный план;

Согласие службы пожарной безопасности;

Согласие вашей УК;

Разрешение всех жильцов дома;

Согласование проекта.

Условно говоря, если вы получите согласие 75% жильцов дома, все документы вам узаконят. Но…

Если вдруг, представим такую ситуацию, один из соседей решит, что ему ваша дверь не нравится, он обратится в суд и выиграет его. Почему? На этот вопрос ответить сложно - это как лотерея. Есть шанс, что вы выиграете суд. Но и в этом случае сосед может обратиться в районный, а потом и верховный суд. И в конечном счете вы останетесь в проигрыше.

Рекомендуем пройти все шаги согласований, чтобы не возникло сложностей в будущем.

Логичный вопрос "Кому же захочется тратить на это время?". И вероятность появления такого жильца маловероятна. Здесь, как всегда, вступают в силу личные отношения - вы могли повздорить с этим человеком. Если он поставит себе цель навредить вам таким образом, у него это получится.

А вы понесете убытки. Сначала обесценятся расходы на покупку двери, согласования проекта и сам монтаж. Затем у вас появится необходимость финансовых вливаний для демонтажа всей конструкции.

Поэтому не рекомендуем вам рисковать и идти на этот шаг без 100% уверенности, а точнее без согласия всех жильцов на установку двери.

Сейчас вы владеете полным объемом информации и готовы принять решение. Идти и оформлять документы по всем правилам или какие-то правила решите обойти. Помните о возможных рисках.