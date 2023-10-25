Основной проблемой многоэтажного дома является звукоизоляция. Шумы в квартиру проникают не только со стороны стен, но и от двери. Чтобы семейная жизнь не переставала быть конфиденциальной, а отдых – комфортным, нужно позаботиться о шумоизоляции входной двери. И тогда, находясь в квартире, не будет слышно, что происходит за ее пределами, а соседи не узнают ничего о личной жизни.





В чем причины плохой шумоизоляции входной двери

Хорошая слышимость шумов за входной дверью может быть связано с ее качеством, особенно если она из категории эконом сегмента. В ней может отсутствовать звукоизолирующий наполнитель и уплотнители.

В дверях среднего и дорого сегмента таких проблем обычно нет. Однако, чтобы исключить проблему шумоизоляции, связанную с дверью, следует проверить качество уплотнителей и плотность их прилегания.

Причиной плохой звукоизоляции может быть состояние дверного проема. Наличие трещин на поверхности, расположенных в местах монтажа, приводит к образованию звуковых дорожек. Также нужно проверить, как присоединена дверь к коробке и на какой материал.

Лучшим решением будет отделать монтажную пену, при помощи которой устранены отверстия в стыке, цементным раствором.





Способы повышения шумоизоляции входных дверей

Планировать работы с дверью по улучшению ее шумоизоляционных характеристик следует после определения причины, из-за которой хорошая слышимость помещения. Для ее устранения можно использовать бюджетные способы. В некоторых случаях их достаточно для того, чтобы наслаждаться тишиной за закрытой дверью.

Для этого возможно придется сменить уплотнители или проверить правильность их монтажа. В некоторых случаях проблема только в этом. Также нужно осмотреть дверь по периметру и задуть пеной выявленные трещины.

Если в результате визуальной оценки проблемы эти методы отнесены в категорию недейственных, то придется рассмотреть более дорогостоящие:

покупка новой двери – при этом нужно выбирать изделие с высокими шумоизоляционными характеристиками, которое наверняка не будет дешевым;

монтаж двери с привлечением профессиональных мастеров, которые учтут все нюансы монтажа в дверном проеме ж

установка второй двери;

оборудование тамбура в общем коридоре с установкой двери.

Если уметь делать все своими руками, то все эти затраты можно сократить. В таком случае не нужно покупать новых дверей и изменять конструкцию зоны входа в помещение. Достаточно приобрести шумоизоляционные материалы и все для монтажа и приступить к работе по технологии.





Наполнение входной двери шумоизоляционными материалами

Звукоизоляционный материал прокладывается между полотнами двери. Для этого хотя бы одна из них должна быть съемной. Ее нужно снять для получения доступа для заполнения полого пространства или для смены наполнителя. Укладывать материал нужно между ребер жесткости. Все свободное пространство должно быть заполнено. Отверстия оставляются для ручки, личиной замка и глазка.





Если используется твердый наполнитель, то места стыковки материала заделываются монтажной пеной. Мягкие вещества крепятся на жидкие гвозди. Альтернативный вариант – их утрамбовка, после которой дополнительных креплений не нужно. Удобнее всего засыпать полость сыпучими материалами. Их не должно быть в местах крепления фурнитуры.







Какой использовать наполнитель для шумоизоляции входной двери

Решить вопрос с шумоизоляцией можно, разместив между дверными полотнами наполнитель. В качестве его могут быть использованы твердые, мягкие и сыпучие материалы. При их выборе нужно учитывать особенность дверной конструкции, возможность снять одну створку и собственные навыки в работе в этой сфере.







Итак, для шумоизоляции входной двери подойдут такие материалы, как:



Негорючие версии пенопласта, пенополистирола, пеноплекса и других твердых веществ.

Минеральная вата, изолон и негорючий поролонж.

Гранулированные материалы – пенопласт и полистерол.

Крепление к одной из сторон входной двери листа из шумоизоляционного материала

Обеспечить тишину в квартире получится, если на одну из сторон двери прикрепить декоративный лист с прослойкой шумоизоляционного материала. Присоединение двух поверхностей осуществляется на клей или жидкие гвозди.



Для упрощения процесса монтажа можно приобрести звукоизоляционный материал на клейкой основе. Достаточно ее отсоединить и клеящей стороной приложить к поверхности листа, который будет крепиться к двери.





В качестве наполнителя могут быть использованы такие материалы, как:

После приобретения всех материалов, которые нужны для работы, следует действовать пошагово:

Обезжирить поверхность двери с той стороны, с которой планируется монтаж;

Снять клеящую пленку с листа;

Приложить самоклеящийся лист на поверхность двери и распрямить его разглаживающими движениями (если лист не самоклеящийся, то его крепят на жидкие гвозди);

Все, что выступает за границу листа, срезать ножом;

Разгладить края, если они отстают - то их проклеивают;

Оклеить декоративным материалам дверь с обоих сторон для придания ей вид единой конструкцию.

Шумоизоляция неразборной входной двери

Если конструкция двери не разборная, то с расположением наполнителя внутри ее возникнут проблемы. Решить их можно, подготовив дверь под шумоизоляцию. Для этого с ее внутренней стороны нужно убрать декоративную обшивку и на ее место крепится самодельная конструкция.



Для ее изготовления понадобятся бруски толщиной до 4 см, из которых осуществляется сборка каркаса.





При этом должны обязательно соблюдаться габариты двери с ее внутренней стороны. Крепление брусков осуществляется на саморезы. Под них высверливаются отверстия, что необходимо для сохранения целостности бруса, который от такой нагрузки может лопнуть.



Шляпки саморезов при закручивании следует сравнять с повернхностью и немного притопить. Во внутреннюю часть получившейся конструкции следует уложить шумоизоляционный материал. Его можно закрепить монтажной пеной по местам стыков.

При использовании мягкого накопителя, применяется метод трамбовки до нужной плотности. Лист декоративной отделки крепится сверху на шурупы, клей или скобы.





Уплотнитель для шумоизоляции входной двери по периметру

Большинство дверей продается с уплотнителем по периметру. Его может не быть в некоторых моделях эконом-варианта, однако и в этом случае, на этапе монтажа, можно попросить мастера немного доработать конструкцию.



Сделать это можно и самостоятельно. Для этого достаточно приобрести материал для уплотнения. При этом его длина должна быть на 20 см больше периметра. Уплотнитель укладывается цельным куском. Не допускается его резать, поскольку в месте стыка образуется звуковая дорожка.

Уплотнитель может быть из резины, изолона, поролона или другой самоклеящейся ленты. Толщина должна соответствовать плотному притвору двери. Однако при этом замок должен без усилия закрываться.





Шумоизоляция дверной коробки

Если все меры шумоизоляции предприняты, а звуки все равно слышны за дверью, то возможно дело в состоянии дверной коробки. Чтобы это проверить, нужно снять наличники и по периметру проверить, все ли пустоты заполнены.



Возможно, для этого использовали монтажную пену, которая со временем теряет свои звукоизоляционные характеристики. В таком случае ее нужно будет выковырять, а появившееся пространство заполнить минеральной ватой. Можно воспользоваться повторно монтажной пеной.

Также нужно не забыть про пространство между полом и нижним краем коробки. Все это нужно проштукатурить, после чего наличники устанавливаются на место.





Декоративная отделка входной двери

Несмотря на то, что внешняя отделка двери играет декоративную функцию, от нее можно ожидать и звукоизоляционные характеристики, особенно при правильном выборе материала. Он может быть на поролоновой основе. Внешняя сторона выполняется из МДФ и ДВП. Крепление такой конструкции осуществляется на саморезы, скобы, гвозди, клей или мягкие гвозди.



Шумы за входной дверью мешают отдыху в квартире и не позволяют чувствовать себя защищенным, поскольку все, что происходит в семье, слышно за дверями. Поэтому, нужно устранять такую проблему сразу же после ее выявления.





В идеале – покупать двери с звукоизоляционными характеристиками, а для ее монтажа – обращаться к специалистам. Альтернативный вариант - заняться ее установкой самостоятельно, предварительно ознакомившись с базовыми основами технологического процесса. При таком подходе можно не только обеспечить звукоизоляцию в доме, но и утеплить его.

Если грамотно выбрать способ устранения шумов в доме, правильно выбрать материал и осуществить его монтаж, то можно будет насладиться тишиной, не беспокоиться за свою конфиденциальность и при этом не страдать от сквозняков и уменьшить затраты на теплоносители.



