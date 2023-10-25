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Как правильно сочетать серые двери с современным интерьером: советы, рекомендации, фото

#Межкомнатные двери #Входные двери #Дизайн #Двери #Советы эксперта

Каждый владелец отдельной жилплощади стремится создать уютный и гармоничный интерьер, который позволит создать комфортную атмосферу. Одним из способов добиться этого – использовать в оформлении квартиры серую цветовую гамму. Этот цвет универсален, и оформленные в его оттенки элементы интерьера – двери, стены, пол - способны включиться в любой интерьер.


Специфика использования серого цвета в современном интерьере

Дизайнеры, практикующие создание дизайн-проектов жилых помещений, нередко останавливают свой выбор именно на этом цвете. 

Причиной такому решению является ряд уникальных особенностей спектра его оттенков:

  • способность разбавить пестроту и насыщенность цветовой гаммы аспектов в комнате, успокаивая при этом зрение владельца;

  • излишнюю насыщенность серых оттенков всегда можно смягчить правильно организованным искусственным освещением, исключая ощущение давящего пространства, мрачности интерьера и присутствия раздражающих теней;

  • возможность удачно сочетать нейтральные серые оттенки с множеством цветов-компаньонов: зеленым, желтым, синим, розовым.


Исходя из этих особенностей, использование в интерьере дверей серого цвета не потребует дополнительных усилий для сочетания с предметами интерьера и цветом пола.


Какие межкомнатные серые двери стоит выбирать в современный интерьер

Видов дверей, способных удачно поддержать современный стиль в оформлении квартиры много, среди них:

  • раздвижные двери-купе, которые позволяют подчеркнуть стильность и оригинальность современного интерьера, разделяя пространство квартиры на отдельные помещения;


  • складные, в виде гармошки, двери – интересный и вместе с тем практичный элемент оформления – найдут применение в малогабаритных квартирах, позволяя рационально использовать дефицит квадратных метров;


  • подвесные двери, снабженные конструкцией с системой хода, рассчитанной на вес полотна из любого материала, непросто украсят интерьер, но и станут в нем отдельным арт-объектом;


  • двустворчатые серые двери практичны, удобны и комфортны в помещении квартиры.


Какой стиль наиболее удачно поддержат серые двери в современном интерьере

Универсальность серого цвета позволяет использовать его во многих стилистических направлениях оформления квартир. Наиболее популярны двери серого цвета в таких стилях, как:

  • Классика.

Серые оттенки на дверном полотне межкомнатных дверей гармонично сочетаются с серо-розовой палитрой, дополненной золотыми мазками в виде декора. Такой декораторский прием часто используют при создании интерьера в классическом стиле, барокко. Не чужды такому сочетанию английский стиль и современная классика, оформленная в нейтральной гамме. Помещения с дверями в такой цветовой гамме источают изысканную роскошь и романтическое настроение.

  • Минимализм.

Этот стиль, олицетворяющий собой стремительный темп сегодняшней жизни, все чаще встречается в квартирах современных молодых людей. Серая дверь, как элемент декора, будет отлично смотреться в том случае, если не будет сливаться с оформлением стен, а только дополнять их. Поэтому не стоит использовать темные тона, которые могут создать эффект контраста, светлые оттенки – пепельный дымчатый жемчужный – прекрасно дополнят интерьер в стиле минимализма.

  • Прованс.

Для французских дизайнеров использование серого цвета в оформлении дверей для интерьера в стиле прованс частое явление. Серо-бежевая гамма с искусственной потертостью – одна из черт этого стиля.

  • Лофт.

В таком урбанистическом стиле, как лофт черный цвет будет выгодно сочетаться с серыми тонами межкомнатных дверей со скрытым коробом. Такая модель способствует созданию единого пространства.

  • Шебби-шик.

Специалисты этот стиль называют винтажным. Представлен он обычно не только дверями серого цвета, но и предметами мебели и половым покрытием, исполненными в той же гамме.

  • Хай-тек.

Темно-серый цвет двери, дополненный подсветкой, добавит этому интерьеру гламурную нотку.

Отраженный зеркалами, хромированными и глянцевыми поверхностями, благородный светло-серый цвет внесет изысканность и утонченность в помещение.

  • Неоклассика.


В интерьере этого стиля нет места ярким и кричащим краскам. Серая нежная гамма стен, подчеркнутая темным тоном дверей, создает в спальне атмосферу уюта и комфорта.



Часто используемые в современном интерьере оттенки серого цвета дверей

Гамма серого цвета включает в себя огромное количество оттенков. Некоторые из них, например, такие как антрацитовый, серебристый, серо-бежевый, способны сделать интерьер квартиры интересным и уникальным. 

Опытные дизайнеры считают, что цвет двери:

  • светло-серый придаст интерьеру ощущение стабильности и спокойствия, не привлекая к себе внимания и не отвлекая от общего вида помещения;

  • темно-серый создаст атмосферу камерности, наполняя обстановку особой красотой и чувственностью;

  • бело-серый наполнит комнату свежестью, чувством чистоты, прохладой и визуальным простором;

  • серо-коричневый станет отличным фоном и утонченным акцентом, придавая помещению домашний уют и элегантность;

  • серо-бежевый, естественный и спокойный, сформирует изящный, уютный дизайн, максимально приятный для глаз владельца квартиры;

  • серо-голубой привнесет в комнату свежесть, изысканность и нотку благородности;

  • серо-зеленый, простой, слегка припыленный, но не лишенный определенной изысканности, будет удачным решение для интересного интерьера;

  • серо-синий способен заставить помещение заиграть новыми оттенками краски и придать дизайну уравновешенность, легкость и комфорт.

Это только небольшая часть оттенков серого цвета, используемых для оформления дверей и влияющих на атмосферу созданного интерьера.

Серые двери в помещениях квартиры с различным назначением в современном интерьере

Диапазон применения серых дверей квартире широк. За счет своей уникальности и способности гармонично вливаться в любой интерьерный стиль они подойдут для любого помещения. Под гостиную в квартире обычно отводят самую большую комнату, поэтому темно-серые двери не будут зрительно уменьшать пространство, наоборот, создадут чувство глубины и большого объема. 

Если площадь комнаты невелика, то цвет у дверей должен быть светло-серым. Это поможет визуально расширить помещение, внести в него нотку чистоты и свежести.

Стиль, изящество и модный тренд кухни подчеркнут дверное полотно серого цвета. В таком помещении долгие годы не будет места для эмоциональной усталости, скуке и желанию внести изменения. А сочетание серого и бежевого оттенков наполнит кухонное помещение теплом и уютом. Для напольного покрытия специалисты советуют выбрать цвет, перекликающийся с дверями.

Спокойствие, комфорт и возможность полноценно отдохнуть – главные требования к помещению спальни. Поэтому цвет дверей не должен диссонировать с общим дизайном комнаты, а выгодно его подчеркивать. Именно это и способны сделать двери светло-серого и светло-бежевого оттенков. При этом двери этих цветов создают удивительную атмосферу тепла и уюта. А правильно подобранное искусственное освещение станет завещающим штрихом в создании интерьера.

Серые двери в детской или в комнате для подростка станут спокойным фоном для разнообразных цветовых акцентов. Уникальная сочетаемость серого со многими другими цветами сделают помещение ярким и одновременно успокаивающим.

В ванной комнате серый цвет дверей более чем уместен. Он дополняет цвет стеновых покрытий, сантехнических приборов, выдвигая на первый план строгость и роскошь интересного дизайна.


Прихожую, зачастую формирующую первоначальное представление гостей о владельце квартиры, светло-серые входные двери способны не только визуально расширить, но и увеличить ее освещенность.

Выбирая для своей квартиры двери серого цвета, следует учесть еще несколько нюансов:

  • Для малогабаритных помещений они не подойдут, так как визуально будут уменьшать и без того небольшие помещения;

  • Если классический интерьер изобилует позолоченными элементами декора, то от серых дверей стоит отказаться;

  • Стили ампир, этно, эклектика требуют осторожности в использовании дверей серого цвета.

  • Сочетаемость цветов также требует внимания. Наряду с цветами-компаньонами, в цветовой палитре присутствуют те, что находятся в диссонансе с серым.

  • Сочетание черного и темно-коричневого пола с серой дверью надо подбирать очень аккуратно. В противном случае оно может вызывать неприятные эмоции у владельца квартиры.

  • И, наоборот, пастельная палитра общего фона будет отлично смотреться с серыми дверями.


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