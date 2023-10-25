Стиль лофт выглядит современно, притягательно и в то же время несколько грубовато. Лучше всего этот стиль подходит для просторных помещений, поэтому часто используется при оформлении квартир-студий, офисов, арт-пространств. Чтобы полностью подчеркнуть атмосферу лофта, важно уделить внимание каждой детали интерьера, в том числе и дверям.

Особенности интерьера и дверей в стиле лофт

Родина стиля – Нью-Йорк. Лофт появился случайно: во время Великой депрессии 30-х годов прошлого века в стране был экономический кризис, из-за которого многие промышленные помещения, заводы и фабрики опустели. Их владельцы бесплатно отдавали ненужные больше пространства для жилья.

Отсюда и берет начало лофт – ремонт жильцы проводили редко, и в большинстве случаев внешний вид помещений оставался таким, каким и был. Большая площадь, высокие потолки и окна, обилие солнечного света, характерные кирпичные стены, балки, отсутствие перегородок – главные черты лофта, по которым его легко узнать.

Часто в подобных помещениях селились художники, музыканты, танцоры и прочие деятели искусства – те, кому требовалось много свободного места для творчества. Они тоже внесли свою лепту в формирование стиля: лофт лишен строгости, вычурности и роскоши. Здесь все просто и расслабленно.

Поскольку промышленные предприятия всегда имели большую площадь, перегородки там встречались редко. Именно поэтому воссоздать атмосферу настоящего, классического лофта можно только в загородных домах или просторных современных квартирах. Но можно постараться оформить таким образом любую квартиру, главное – сохранить черты стиля.

Какой должна быть дверь в стиле лофт

Чтобы сохранить атмосферу лофта, желательно по максимуму сократить количество межкомнатных дверей. Но для семей это редко осуществимо, ведь каждому требуется личное пространство. Поэтому, выбирая двери, нужно уделить им особое внимание, чтобы они гармонично вписались в интерьер и не выглядели лишними. Ищите варианты со следующими особенностями:

Массивность

Это правило больше касается входных дверей. Не выбирайте дешевые, «хлипкие» на вид модели. Лучше всего подходят металлические двери или изделия из прочного массива.

Легкая состаренность

Лофт довольно небрежен, и здесь будут вполне уместны даже слегка «потрепанные» предметы мебели. То же касается и дверей, однако не забывайте про прочность. Не стоит ставить старые входные двери – в первую очередь важно их качество. А вот межкомнатные полотна можно найти и антикварные.

Неброские цвета

Отдавайте предпочтение универсальным цветам: белый, черный, серый, коричневый.

Допускается наличие декора

Стеклянные замутненные вставки, металлические ручки, оригинальная фурнитура – все это должно создавать нестандартный вид дверей.

Какую конструкцию дверей выбрать для интерьера в стиле лофт

С входными дверьми лучше не экспериментировать. Выбирайте самые простые распашные конструкции из прочного металла или дерева. Можно самостоятельно придать им более оригинальный и «брутальный» вид разными способами: искусственно состарить или сделать имитацию ковки.

Акцент можно сделать на фурнитуре, например, добавить резную ручку.

А вот вариаций межкомнатных дверей может быть множество. Очень интересно смотрятся амбарные двери – это действительно оригинальное решение, которое придает интерьеру изюминки и стиля. Лучше всего делать такую дверь раздвижной и отделять с помощью нее две самые большие комнаты: кухню и гостиную.

Самые удачные конструкции межкомнатных дверей в стиле лофт:

Раздвижные

Обычно имеют одну створку, но в больших дверных проемах можно сделать и две. Они имеют ролики, которые передвигаются по направляющим. Весомый плюс таких дверей – экономия пространства.

Из материалов выбирайте дерево или его качественную имитацию, например, шпонированные полотна. А если хочется визуально расширить пространство, можно установить стеклянную модель. Самые популярные виды раздвижных дверей – «книжка» и «гармошка».

Двери-купе

Принцип работы таких дверей известен многим, потому что ими оснащаются шкафы-купе, но межкомнатные полотна, конечно, намного плотнее. Иногда они могут иметь ручку для более удобного открывания.

Роторные двери

Открываются необычно и очень удобно. В основе конструкции – роторный механизм, который сначала поворачивает дверное полотно перпендикулярно проему, а затем ставит его вплотную к одной из сторон проема. В закрытом виде такие двери неотличимы от обычных распашных, но имеют значительное преимущество: они экономят пространство.

Традиционные распашные двери тоже можно установить, однако неслучайно самыми удачными названы именно вышеперечисленные конструкции: их можно держать в открытом виде, чтобы оставить простор – одну из особенностей лофта.

Хорошей заменой дверям может стать ширма. Это компактный вариант, который можно передвигать в любое место, а при желании вообще убрать.

Также в дверном проеме будут уместно смотреться шторы – они мобильны и не уменьшают комнату. Выбирайте однотонную ткань нейтрального цвета без узоров и рисунков, которая не будет привлекать к себе внимание.

Какой материал выбрать для дверей в стиле лофт

Желательно выбирать натуральное дерево либо металл, а для межкомнатных дверей также подойдет стекло. С этими материалами лучше всего сочетается металлический декор и уместнее всего смотрится «промышленный» антураж: открытые балки и трубы.

Самым неподходящим материалом для лофта будет пластик.

Но двери из массива стоят довольно дорого. Хорошей альтернативой могут послужить шпонированные изделия. В их основе, как правило, более дешевый материал – МДФ, который сверху покрыт тонким срезом натуральной древесины. Такая технология производства позволяет сделать недорогую дверь, которая внешне смотрится так, словно сделана из массива.

Стиль лофт имеет много ярких черт, которые должны найти отражение даже в дверях. Подходите к их выбору осознанно: рассчитайте размер полотна, подберите цветовое решение, фурнитуру и не забывайте о качестве и надежности.