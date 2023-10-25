Производители предлагают дверные коробки разных видов. Все они отличаются между собой сразу по нескольким параметрам. Например, материалом, из которого изготавливаются, конструкцией, размером, комплектацией, дизайном.

Чтобы дверной блок получился надежным, износоустойчивым и гармонично эстетично смотрелся, важно правильно подбирать для него все составляющие. Особое внимание стоит уделять дверной коробке. Выбрав ее правильно и дополнив всеми необходимыми деталями, удастся создать прочную единую аккуратную дверную конструкцию для своего дома.

Что собой представляет дверная коробка

Сама коробка – это один из главных элементов дверного блока. Она неподвижна. Обычно выполняется в виде стандартной прямоугольной рамы. Отлично подходит для распашных дверей. К коробке крепятся петли, держащие дверное полотно.

Такая конструкция часто устанавливается еще на первых этапах ремонта комнаты. Она крепится в проем стены и как бы покрывает его сверху.

Дверная коробка в стандартном варианте прямоугольная. Изделие состоит из 2 надежных стоек, располагающихся вертикально и одной горизонтальной планки сверху. Нижняя часть обычно остается свободной.

Но сегодня в продаже можно отыскать и другие модели – варианты со второй горизонтальной частью. Она располагается в нижней части конструкции и становится порогом.

Прямоугольные цельные варианты обычно выбираются для ванных комнат, отдельных душевых, туалетов, саун и комнат с мини-бассейном в частном доме. Такие конструкции позволяют повысить гидроизоляцию помещения. Чтобы коробка выглядела более аккуратно и привлекательно, на нее крепятся доски, закрывающие торцевые стенки проема (доборы) или наличники.

Доборы, помимо эстетической функции, выполняют еще и защитную. Они укрепляют всю конструкцию, не дают ей расшатываться.

Виды дверных коробок

Современные производители изготавливают дверные коробки на любой вкус и кошелек. Между собой все они отличаются многими параметрами. В первую очередь материалом изготовления, конструкцией и комплектацией.

Особенности каждого этого параметра полезно будет изучить покупателю, чтобы в дальнейшем сделать лучший выбор.

Виды дверных коробок по материалу

Дверные коробки сегодня производятся из самых разных материалов. В результате конструкции отличаются износостойкостью, долговечностью, внешним видом и стоимостью. Каждый материал имеет свои плюсы и минусы, которые важно знать покупателю.

Разобраться с ними поможет таблица.

Материалы конструкции Плюсы Минусы Натуральное дерево Самый безопасный и экологичный вариант. Коробка из бука, ореха, дуба, ясеня характеризуется высокой надежностью и износостойкостью, но стоит дорого. А более дешевые варианты из сосны способны прослужить меньший срок. Высокая стоимость большинства вариантов. Материал может иметь разные мелкие дефекты, от которых сложно избавиться (например, сучки). Требуется регулярно покрывать поверхность краской или обновлять слой лака. ХДФ, МДФ Это недорогие доступные материалы, которые производятся из отходов деревообработки. Для повышения прочности, устойчивости к влаге и плесени конструкции покрываются специальной пленкой или отделываются ламинатом. Дешевая их цена соседствует с коротким сроком службы изделий. Прочность конструкций из МДФ ниже, чем, например, у деревянных изделий. Клееный брус При производстве материала брус расслаивается, попавшиеся дефектные части убираются. Оставшиеся сегменты склеиваются. В итоге получается очень прочная и надежная конструкция. Износоустойчивость у такого материала даже выше, чем у натурального дерева. Если покрыть его лаком или краской, то брусу не будет страшна влага и плесень. При производстве материала используется клей. Это снижает его экологичность и безопасность. Слоистые Такие конструкции состоят сразу из нескольких типов материала. Они соединяются наслоением или смешиванием. В итоге получаются максимально прочные и надежные изделия. Чтобы обойтись без финишной отделки, слоистые композитные материалы покрываются ламинатом. По стоимости конструкции примерно равны вариантам из клееного бруса. Получаются износоустойчивыми и привлекательными на вид. Средняя влагостойкость.

Из-за различия материалов предложенные варианты конструкций сильно отличаются между собой еще и эстетическими качествами. Но здесь выбор зависит только от личных предпочтений покупателя.

Виды конструкций дверных коробок

Можно назвать 4 самых популярных среди покупателей варианта конструкций дверной коробки.

Все они имеют разное устройство:

Угловые. Производятся из бруса. Угол с наружной части проема «прячется» под наличником. Такой вариант чаще всего выбирается при установке входных дверей. Телескопические. Имеют особую оригинальную форму. Она напоминает букву «Г». В комплекте с основной частью идут сразу наличники и доборы. Вариант считается простым в установке и универсальным. Он полностью покрывается проем двери с 3 сторон. В итоге конструкция выглядит аккуратно, эстетически привлекательно. Торцевые. Главная особенность варианта – установка прямо к дверному проему. Уже сверху на короб крепятся наличники. Такой вариант чаще всего выбирается при установке межкомнатных дверей. Скрытые. Отлично подходят для оформления дверных конструкций потайного типа. Представляют собой стандартную раму без порога и дополнительных украшений. Сначала конструкция полностью устанавливается и только после этого оформляется аналогично прилегающей стене. Это делает коробку незаметной.

Подбирать конструкцию короба следует, опираясь не только на собственный вкус. Здесь важно учитывать особенности дверного проема, назначение помещения, дизайн комнаты. А также – какие двери будут выбраны.

Варианты комплектаций дверных коробок

Дверные коробки продаются в разной комплектации. В комплекте с основной конструкцией могут идти и дополнительные детали. В зависимости от них в продаже встречаются следующие варианты:

полная комплектация (со всеми необходимыми деталями и порогом);

п-образный вариант (с 3 деталями);

с уплотнителем или без него.

На наличие уплотнителя в комплекте покупателю стоит обратить особое внимание. Это важная составляющая всей конструкции. Она распределяется по всему периметру коробки и значительно повышает ее звуко- и теплоизоляционные свойства.

Также при помощи уплотнителя можно увеличить срок службы дверного блока. Обычно он всегда есть в комплекте с дорогостоящими качественными коробками.

Параметры и размеры дверных коробок

Большая часть предлагаемых на современном рынке конструкций имеет стандартные параметры. Ведь товары чаще всего приобретаются для типовых квартир. При строительстве многоэтажек строго соблюдаются нормативы по дверным проемам.

Они слегка отличаются в зависимости от назначения комнат. Так, для кухни подходит дверь с параметрами 70 на 200 (см), для санузла – 60 на 190 или 200 (см), для прочих комнат – 80 на 200 (см).

Если проем оказывается больше стандартной двери, ситуация легко исправляется наличниками. Или проем закладывается подходящими материалами.

В таблице разберем стандартные размеры дверных коробок:

Параметры Характеристики (в см) Высота В изделиях от отечественных производителей обычно составляет 190, 200 или 200 Ширина Стандартная – от 50 до 90. Для гостиной может максимально доходить до 124 Толщина Будет соответствовать толщине стены. Это 10 для дерева и 7,5 для кирпича

Если у конструкции есть порог, то важно учитывать размеры и этой части. В его отсутствии должно быть 5-10 мм зазора между полом и изделием. Для кухни этот показатель увеличивается до 15-20 мм. По бокам и в верхней части оптимальный зазор – 3-4 мм.

Как правильно выбрать дверную коробку

Чтобы короб идеально вписался в проем, стоит обращать внимание при покупке на изделия, оказавшиеся меньше него на 3-4 см. Если приобретаются товары от отечественного производителя, то ширина конструкции не будет превышать 90 см. В случае выбора зарубежных товаров лучше заранее уточнить у продавца параметры и примерить их на свой проект.

Если не получилось подобрать вариант, точно подходящий габаритам, заявленным покупателем, можно брать П-образную модель. В этом случае вертикальные стойки удастся аккуратно подрезать под нужную высоту. А конструкции с порогом всегда приходится подбирать строго по определенным параметрам.

«Подогнать» их в дальнейшем уже не получится. Поэтому важно максимально точно измерить габариты. Высота и ширина фиксируются сразу в 3 точках. Это 2 крайние и 1 посередине. За основной показатель берется меньшая цифра из получившихся.

Дополнительно измеряется толщина проема и его диагонали. Последние важно максимально точно подбирать по параметрам. Иначе проем «завалится» в сторону. Потребуется дополнительная коррекция всей конструкции перед установкой короба.

При выборе короба для дверного блока важно учитывать множество критериев. Это и материал дверей, и назначение помещения, и параметры проема и полотна. Самыми безопасными для природы и здоровья человека считаются варианты из массива дерева, но они стоят довольно дорого. Более доступным и приемлемым по сочетанию цены и качества являются конструкции из композитного материала, дополненные экошпоном.

Варианты с порогом позволяют лучше сохранять тепло, предупреждать проникновение в помещение лишних звуков и влаги. Но П-образные модели более универсальные и легко подгоняются под нужную высоту.