Двери скрытого монтажа: что это такое, плюсы и минусы, фото

Дверь, невидимая глазу, - отнюдь не новшество. Раньше за такими дверями прятали потайные комнаты, куда не должно быть допуска посторонних. Поскольку новое – это часто хорошо забытое старое, сегодня скрытые двери переживают второе рождение. Правда, у них немного другая функция. Они призваны визуально облегчить и расширить пространство.

Что такое дверь скрытого монтажа

Скрытая дверь – популярный тренд современных интерьеров. В этой статье мы постараемся рассказать о том, что это такое, какими они бывают и в чём особенности их монтажа.

Скрытая дверь имеет свою специфику, которая заключается в дверной коробке, которая устанавливается в одной плоскости со стеной, она не имеет наличников, и повторяет отделку стены. Соответственно, петли для такой двери тоже требуются скрытые.

Они не видны, когда дверь закрыта, что очень привлекательно с эстетической точки зрения, но уменьшают угол раскрытия двери. Итак, дверь практически не видна.

Плюсы и минусы скрытых дверей

Какие у этого обстоятельства есть преимущества, актуальные сегодня:

Старая функция замаскировать помещение от посторонних глаз никуда не делась, такая дверь по-прежнему её выполняет.

Такие двери сливаются со стеной, не дробят стены, что помогает выдержать более строгий интерьер.

Они отлично вписываются в общую тенденцию тяготения к минимализму.

Такие двери помогают визуально увеличить пространство.

Они занимают гораздо меньше места, их можно вписать в любой проём.

Сделают интерьер более оригинальным и загадочным.

Вариативность отделки. Можно не беспокоиться о том, подойдёт ли дверь к антуражу. Её можно оклеить обоями, украсить лепниной или постерами, покрасить в цвет стен.

Скрытая дверь поможет создать в доме единое гармоничное пространство, не дробя его на части.

Плюсов у таких дверей достаточно много, но и минусы есть:

Сложность монтажа. Такие двери надо устанавливать на раннем этапе ремонта, одновременно с подготовкой пола и стен. Нужно всё выверить и рассчитать до миллиметра. Необходимо наличие опыта установки таких дверей. Найти мастера довольно сложно.

Следующий недостаток – следствие первого – высокая цена. Скрытые двери стоят дороже обычных.

Имейте ввиду, что установить скрытые двери потом, когда ремонт закончен, вам не удастся, или придётся переделывать всю отделку.

Разновидности скрытых дверей

По своим основным признакам скрытые двери мало чем отличаются от обычных, привычных нам. Подразделяются по следующим критериям: конструкция, материал изготовления, дизайн, способ открывания.

Конструкция – состоит из коробки и полотна. Конструктивно могут быть односторонними и двусторонними. Односторонние двери маскируются только с одной стороны, с другой выглядят совершенно обычно. Это наиболее простой и дешёвый способ установить подобную дверь. Двусторонняя дверь точно совпадает с шириной стены и маскируется с обеих сторон.

Говоря о материале изготовления скрытых дверей, основное внимание следует уделить качеству короба. Именно от него зависит надёжность и срок службы двери. Так вот, чаще всего короб скрытых дверей изготавливают из алюминия.

Этот материал имеет следующие достоинства:

Прочность.

Экологическая безопасность.

Термо- и влагоустойчивость, то есть не боится ни перепадов температур, ни повышенной влажности.

Механическая устойчивость.

Долговечность.

Что же касается самого полотна, то оно может быть изготовлено из любого материала.

И применяются следующие:

Дерево – по многим параметрам вне конкуренции. Это благородно, элегантно и экологично. Однако, деревянный массив боится влаги.

МДФ – достойная альтернатива массиву. Шпонированный МДФ трудно отличить от натурального дерева. Он долговечен, более влагоустойчив, и ниже по стоимости.

Пластик – такое полотно подойдёт для «мокрых зон» – баня, санузел. Дверь не боится ни пара, ни влаги, но полностью замаскировать её очень трудно.

Полотно двери может быть изготовлено и из других материалов, которые также вряд ли удастся полностью скрыть.

Алюминий – возможно сделать не только коробку, но и саму дверь. Однако, алюминий плохо поддаётся покраске.

Стекло – очень долговечный материал, поскольку полотно изготавливают из высокопрочного закалённого стекла. Двери могут быть прозрачными, тонированными или зеркальными, выглядят очень эффектно, но скрыть их в стене невозможно.

Что касается дизайна, то здесь возможны такие варианты: либо вы покупаете дверь под покраску, либо с уже готовой отделкой.

Дверь под покраску даёт гораздо больше простора воображению. На неё нанесена только грунтовка, всё остальное – плод вашей фантазии. Её можно покрасить в тон стен, при этом она будет совсем не видна, а крохотный зазор по периметру можно скрыть росписью, декоративной штукатуркой или граффити.

Можно наклеить на дверь обои, тогда они точно сольются со стеной. Если стены покрываются декоративными панелями, то такие же должны быть и на двери. Двери с готовой отделкой установить легче, но есть риск не попасть в тон стены.

Скрытые двери различаются и по способу открывания, например:

Распашные – самый простой способ. Он же и самый дешёвый, подходит для квартиры любой площади.

Раздвижные . В данном случае имеется ввиду кассетные, в стене устанавливается специальный короб и дверь убирается внутрь стены, а не сдвигается вдоль неё, иначе скрыть её будет невозможно. Такая дверь не требует специального места для открывания, это отличный вариант для маленьких помещений.

Роторные – их механизм напоминает турникеты в метро. Идеально маскирует дверь, поскольку не требуется никакой фурнитуры и каких-либо других выступающих элементов. Дверь открывается без ручки, простым нажатием на полотно. Герметичность же обеспечивается магнитными замками.

Маятниковые – имеют скрытые поворотные механизмы, могут открываться в обе стороны. Эти двери, пожалуй, единственные могут потребовать установку наличников.

Установка скрытых дверей требует мастерства и предельной аккуратности. Вот о тонкостях монтажа дальше и поговорим.



Особенности монтажа скрытой двери

На первом этапе надо сформировать дверной проём. Боковые стены должны иметь строго вертикальное положение. На черновом полу отмечается уровень чистового пола, где будет установлена дверная коробка.

Как рассчитать дверной проём: ширина – измеряем ширину полотна и добавляем по 3 миллиммметра с каждой стороны на зазоры; высота стоек – тоже самое добавляем 3 мм сверху и 3 мм снизу от чистового пола.

Далее действуем следующим образом:

Монтируется дверная коробка. Делать это надо на ровной поверхности, строго соблюдая инструкции и приложенный чертёж. В комплект двери входят все необходимые крепежи – шурупы, кронштейны, саморезы. Все детали надо извлечь из заводской упаковки.

Собранную коробку необходимо установить в дверной проём. Зафиксируйте её. Она должна быть расположена строго вертикально. Верхняя перекладина рамы параллельна полу.

Теперь подготавливаем стену. Место стыка её с дверной рамой необходимо проклеить малярной сеткой. Теперь стену надо загрунтовать и покрыть штукатуркой. Наконец, нанести тонкий слой шпаклёвки. Все эти работы надо производить при плюсовой температуре и влажности воздуха не выше 60%.

Теперь можно навесить дверное полотно и установить необходимую фурнитуру. Полотно надо отрегулировать, чтобы ширина зазоров была одинаковой по всему периметру двери.

Монтажные зазоры заполняются строительной пеной, производятся отделочные работы. Если вы приобрели дверь под покраску, значит, надо подготовить поверхность полотна.

В комплект могут входить дополнительные элементы:

Скрытый порог. Это система, когда порог поднимается только при закрытой двери, чтобы препятствовать появлению сквозняков и улучшить шумоизоляцию. Когда дверь открыта, порог исчезает. Таким образом, он не препятствует движению, об него нельзя споткнуться.

Стопоры и доводчики нужны для того, чтобы ручка не ударялась о стену, а процесс закрывания-открывания дверей был более мягким.

Магнитный замок с потайной ручкой помогает стопроцентно замаскировать дверь, скрывая даже фурнитуру. Пока что этот вариант воспринимается как малодоступная экзотика. Дверь открывается почти «по клику».

Для работы вам понадобятся:

Уровень.

Монтажная пена.

Дрель или шуруповёрт.

Крепёж.

Если необходимо спрятать дверь, вы можете воспользоваться любым из вышеперечисленных вариантов. Впрочем, есть ещё один: сделать дверь от пола до потолка. Дверная коробка в привычном понимании отсутствует, дверь выглядит как часть стены, а верхний и нижний зазоры совершенно не видны. Такие двери изготавливаются только на заказ и стоят дорого.

Можно прибегнуть и к другим, более доступным хитростям, если вы хотите скрыть двери. Например, замаскировать их под шторы. Для этого достаточно повесить над дверью небольшой карниз, а на него – занавески.

Не обязательно тяжёлые и плотные, как для классических интерьеров, лёгкий струящийся шёлк тоже подойдёт, особенно для интерьеров в стиле прованс. Зеркальная поверхность тоже прекрасно маскирует дверь.

Где и как можно обыграть скрытые двери в интерьере

Здесь уже достаточно сказано про монтаж и разновидности скрытых дверей, но зачем все эти усилия, когда потайные двери могут сыграть важную роль в интерьере и как их можно обыграть:

Очень гармоничны двери-невидимки в прихожей и в коридоре, где большое количество традиционных дверей с наличниками могут дробить и утяжелять пространство. Скрытые двери, наоборот, разгружают интерьер, делают его более стильным.

Такие двери хорошо смотрятся не только в современных интерьерах типа минимализм, но и в классических. Задекорируйте двери декоративной лепниной, продолжите узор стен. Панели и молдинги, повторенные на стенах, сделают дверь незаметной.

Если скрытая дверь ведёт в детскую, её можно превратить в грифельную доску. Это и развлечение для детей, и возможность замаскировать дефекты и зазоры.

А что, если не прятать дверь, а сделать её акцентной деталью интерьера? Её можно покрасить в контрастный цвет, выделить декором. При этом соблюсти главный принцип: отсутствие наличников, крупной фурнитуры апенойи выступающих деталей.

Можно повесить на дверь постер или картину, сделав её таким образом частью стены.

Возможностей для оформления интерьера с потайными дверями, очень много, это популярный сегодня тренд.

Как выбрать дверь скрытого монтажа

Дверь надо не только правильно установить. Прежде всего её надо правильно выбрать.

Какие моменты здесь надо учесть:

Прежде всего, определите, сколько в вашей квартире будет скрытых дверей и где они будут расположены. Произведите замеры. От того, насколько правильно вы это сделаете, будет зависеть успешный монтаж. Обратите внимание на короб – это самое главное в потайной двери. Производители сейчас сделали свой выбор в пользу алюминия. Алюминиевый остов двери одновременно и лёгкий, и прочный, не боится влаги, не деформируется. Толщина дверного полотна влияет на её устойчивость к перепадам температуры и влажности, шумоизоляционные свойства, а также она должна сочетаться с толщиной стены. Если вы покупаете дверь под покраску, то обратите внимание на качество грунтовки. Поскольку скрытая дверь монтируется на ранней стадии ремонта, то необходимо заранее определить, в какую сторону она будет открываться. Если дверь будет односторонняя, то есть скрытая только с одной стороны, то эту сторону тоже надо определить заранее.

Установка скрытой двери имеет массу тонкостей, известных только профессионалу. Это следует учитывать. Если не хотите неприятных сюрпризов – найдите хорошего мастера.

Правила ухода за скрытыми дверями

В заключение – немного о том, как ухаживать за скрытыми дверями. Он, собственно, почти не отличается от ухода за обычной дверью, поскольку делается скрытая дверь из того же материала. Поэтому мыть её можно стандартными чистящими средствами, мягкой тканью, периодически очищать от пыли.

Не следует:

Допускать длительного контакта двери с водой.

Использовать скребки, металлические или пластиковые тёрки.

Использовать сильнодействующие кислоты, щёлочи, растворители, средства на основе метилового спирта и ацетона, а также бензин, керосин и так далее.

Применять для очистки абразивные вещества.

Скрытые двери – это стильно, современно и красиво. Поэтому они быстро набирают популярность.