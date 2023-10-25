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Как правильно красить скрытые двери: 7 шагов на пути к созданию эффектной скрытой двери

#Межкомнатные двери #Ремонт #Дизайн #Двери #Советы эксперта #Своими руками

Скрытые двери вписываются в интерьер любого стиля, особенно минимализма, хай-тека или контепоррари. При грамотном оформлении этого элемента получится сделать его незаметным и скрыть от постороннего взгляда вход в помещение, о котором не обязательно знать. Для этого для двери нужно оформление, аналогичное или гармоничное расположенным рядом стенам.

Самым простым, бюджетным и практичным способом будет покраска поверхности полотна. Она позволит добиться максимально маскирующего эффекта при условии, что будут соблюдены все технологии проведения процедуры. 

Главными задачами в этом деле будет подобрать расходные материалы и учесть последовательность всех работы, предусмотренных для процесса покраски и тогда результат порадует своим безупречным внешним видом и долговечностью.

Двери из какого материала покупать под покраску для скрытого монтажа

Красить можно двери, изготовленные из МДФ. Он легкий и поэтому не требует установки фурнитуры с усиленной конструкцией, обладают высокими адгезионными свойствами. Гладкая поверхность позволяет нанести ровный слой краски. Все эти свойства способствуют том, что дверь можно будет сделать практически не выделяющейся из стены.

МДФ можно грунтовать и штукатурить. После нанесения красящего состава, двери можно мыть с использованием моющих средств. Красить можно и деревянные двери, однако они более тяжелые и требуют особого подхода к оформлению. Внешне МДФ полотно ничем не отличается от деревянной после покраски, при условии соблюдения всех технологий проведения процедуры, однако его цена намного меньше.

Дверь межкомнатная INVISIBLE-700 Грунт, кромка-матовый хром
Дверь межкомнатная Invisible-700 Грунт (под окраску) Грунт, скрытая/глухая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
10 989
Дверь межкомнатная INVISIBLE-800 Зеркало серебро, кромка-Матовый хром
Дверь межкомнатная Invisible-800 Зеркальные Серебро, скрытая/глухая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
49 780
Дверь межкомнатная INVISIBLE-800 Зеркало серебро, кромка-Матовый чёрный
Дверь межкомнатная Invisible-800 Зеркальные Серебро, скрытая/глухая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
52 420
Дверь межкомнатная INVISIBLE-700 Грунт, кромка-матовая черный
Дверь межкомнатная Invisible-700 Грунт (под окраску) Грунт, глухая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
14 315
Дверь межкомнатная Инвизибл Al Грунт, кромка-черная
Дверь межкомнатная Инвизибл Al Prime Грунт (под окраску) Грунт, глухая/скрытая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
9 100

Ассортимент дверей под скрытый монтаж

Приобретаемые для скрытого монтажа дверные полотна, могут быть выполнены в трех вариантах, отличающихся видом поверхности:

  • чистовая;
  • грунтованная;
  • шпонированная.

Выбор первого варианта продукции актуально в случае, если планируется ее хранение после покупки некоторое время, а установка и покраска будет осуществлена несколько позже. Шпонированные полотна не требуют окрашивания, поскольку полностью подготовлены к монтажу и эксплуатации.

При желании можно изменить их цвет, что будет просто. Из технологии можно будет исключить грунтовку. На поверхности грунтованных полотен уже нанесен улучшающий сцепление защитный слой.

Дверь раздвижная «Твигги-11.3» White Matt остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 Эмалит White Matt, остекленная, magic fog, царговая
4 763 5 292 ₽ -10%
Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Grey Melinga остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 Экошпон Grey Melinga, остекленная, magic fog, царговая
3 349 5 152 ₽ -35%
Пенал для раздвижной двери BTD-90x2 (одностворчатый)
Пенал для раздвижной двери BTD-90x2 (одностворчатый)
27 300

Пошаговый план покраски скрытых дверей

При покраске скрытых дверей нужно следовать определенному алгоритму действий, следование которому позволит получить тот результат, который ожидается. Также нужно учесть возможные сложности в работе, связанные с тем, что делать все придется на уже установленном в короб полотне. 

Поскольку вместе с ним вмонтированы створки, то дверь снять с петель не получится. Сложности могут заключаться в том, что большинство моделей полотен с уже нанесенными защитными слоями. На это нужно обращать внимание при покупке.

Окрашивание дверей проводится по алгоритму:

  1. Подготовка всех расходных материалов и инструментов.
  2. Определиться с зоной на двери, которая будет окрашена в первую очередь – всю остальную поверхность следует прикрыть плеткой- скотчем, чтобы предупредить случайное загрязнение.
  3. Снять фурнитуру с двери.
  4. Очистить поверхность двери от пыли.
  5. Нанести слой грунта на полотно, подождать 20 минут и повторить процедуру – операция актуальна для чистовых моделей двери, а если она уже прогрунтованная, то этот пункт технологии следует пропустить.
  6. Покрасить дверь в два слоя – если на ней есть рельефные выемки, то их следует хорошо обработать кисточкой.
  7. Подождать, пока все высохнет, прикрепить фурнитуру и дверью уже можно пользоваться.

 

Как подобрать расходные материалы для покраски скрытых дверей

При выборе краски нужно обращать внимание на продукцию, предназначенную для профессионального использования, реализуемую только через сеть специализированных торговых точек. Сэкономить на этой продукции не получится, при покупке грунтовки или краски сомнительного качества, придется через время повторять проведение процедуры, поскольку состояние двери быстро потеряет свой внешний вид.

В рамках подготовки поверхности полотна к окрашиванию производится ее грунтовка. Хорошего эффекта можно добиться от продукции, в основе которой полиуретан или акрил. Она образует прочный износостойкий слой покрытия. 

Не стоит покупать составы на водной основе, поскольку они могут способствовать разбуханию двери и, как следствие этого, ее деформации и нарушению функциональных характеристик.

Краска наносится только после того, как полностью высох грунт. Состав обоих видов расходных материалов должен сочетаться между собой. К примеру, при использовании грунтовки на акриле, на этой же основе нужно покупать и краску. Также нужно убедиться, что ее можно использовать для обработки древесины.

Не подойдут краски, в назначении которых указано, что они предназначены для приведения в порядок стен. Красящие составы, изготовленные на масляной основе, обладают свойством растекаться по поверхности, в результате чего при высыхании на ней образуются разводы. Поэтому их лучше не использовать.

Грамотный подход к организации процесса позволит предупредить смену цвета верхнего слоя уже через несколько месяцев. Правильно обработанную поверхность можно очищать от загрязнений с использованием моющих средств без последствий для ее внешнего вида.

Окрашивание ровных поверхностей производится валиком, с которым можно быстро обработать полотно. При использовании аэрозолей расход будет значительно больше. На выпуклые элементы красящий состав наносится при помощи кистей. Покраска должна осуществляться чистым профессиональным инструментом.

Если он раньше уже использовался, то нужно устранить на нем остатки старой краски. Если это не получается сделать, то пользоваться такими кисточкой и валиком нельзя, потому что не получится идеально ровной поверхности. Используемый ранее застывший материал может оставаться на покрытии в виде кристаллов, раствориться и изменить цвет или поцарапать.

Дверь межкомнатная "Future-703" Бетон темно-серый стекло Лакобель чёрный, кромка-матовый хром
Дверь межкомнатная Future-703 ПВХ Бетон тёмно-серый, остекленная, лакобель чёрный, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
26 121
Дверь межкомнатная "Future-703" Бетон темно-серый стекло Лакобель белый, кромка-чёрная матовая
Дверь межкомнатная Future-703 ПВХ Бетон тёмно-серый, остекленная, лакобель белый, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
28 496
Дверь межкомнатная "Future-608" Бетон тёмно-серый, Зеркало
Дверь межкомнатная Future-608 ПВХ Бетон тёмно-серый, остекленная, зеркало, царговая
12 916
Дверь межкомнатная "Future-602" Бетон темно-серый, стекло Лакобель черное
Дверь межкомнатная Future-602 ПВХ Бетон тёмно-серый, остекленная, лакобель чёрный, царговая
12 593
Дверь межкомнатная "Future-705" Дуб Серена каменно-серый глухая, кромка-матовый хром
Дверь межкомнатная Future-705 ПВХ Дуб Серена каменно-серый, глухая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
26 121
Дверь межкомнатная "Future-706" Бетон темно-серый глухая, кромка-матовый хром
Дверь межкомнатная Future-706 ПВХ Бетон тёмно-серый, глухая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
26 121
Дверь межкомнатная "Future-706" Бетон темно-серый глухая, кромка-чёрная матовая
Дверь межкомнатная Future-706 ПВХ Бетон тёмно-серый, глухая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
28 496
Дверь межкомнатная "Concept-707" Медиум грей, вставка Лайт грей, кромка-матовый хром
Дверь межкомнатная Concept-707 ПВХ Медиум грей, глухая, декор лайт грей, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
26 121

Подготовительные работы при покраске скрытых дверей

У большинства видов межкомнатных дверей полотна изготовлены из МДФ. Этот материал требует специальной подготовки перед тем, как на него наносить грунт и краску. 

  • Составы идеально ложатся на поверхность при условии, что температура в помещении +18-28°С. Влажность не должна быть выше 80% и ниже 50%. Этот показатель, применительно к материалу полотна должен равняться 8-14%.

  • Перед тем, как начать обрабатывать полотно, все инструменты и расходные материалы должны находиться в помещении с требуемыми показателями влажности и температуры. Не допускается приступать сразу же к работе после того, как все это только что занесено с улицы, особенно если там низкая температура. 

В таком случае краска не будет ровно ложиться на двери.

  • Чтобы создать эффект глянца на поверхности двери, краску перед применением следует профильтровать. Процедура проводится с целью устранения крупных фракций пигмента из красящего состава. 

  • После ее завершения нужно сразу же приступать к покраске. Если этого не сделать, то в составе могут снова образоваться кристаллы и поэтому придется заново его фильтровать.

Как красить скрытую дверь

  • Грунт на полотно двери наносится валиком или кисточкой в несколько слоев. 

  • После нанесения каждого нужно ждать 20 минут, которые необходимы для того, чтобы состав успел впитаться с поверхность. 

Обработанный грунтом, он приобретает вид ровного покрытия, без разводов, с равномерно нанесенным составом. 

  • После высыхания в верхнем слое начинает просматриваться ворс. Его следует удалить шлифовальной губкой.
  • Краска на грунт также наносится в несколько слоев. При этом каждый из них наносится на сухую поверхность. 

Если красящий состав качественный, то достаточно нанесения двух слоев. После высыхания последнего двери можно использовать.

Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная М7 Массив Под покраску, остекленная, сатинат белый, царговая
 
7 949 9 352 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» глухая
Дверь межкомнатная М7 Массив Под покраску, глухая, царговая
 
6 997 8 232 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» глухая
Дверь межкомнатная М5 Массив Под покраску, глухая, царговая
 
8 068 9 492 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Порта-21» глухая
Дверь межкомнатная Порта-21 Массив Под покраску, глухая, царговая
 
5 703 6 132 ₽ -7%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Порта-23» остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Порта-23 Массив Под покраску, остекленная, сатинат белый, царговая
 
4 599 6 132 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» сатинато бронзовое художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Под покраску, остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
10 329 12 152 ₽ -15%

Что нужно учесть, планируя покраску скрытой двери

Есть несколько идей, как покрасить скрытую дверь:

  • под цвет стены;
  • с фоном под цвет стены, на который нанесены принт, изображения или узоры;
  • в контрасте к цвету стены и интерьера пространства;
  • с выразительными акцентами.

Добиться полного слияния двери со стеной можно, если подобрать цвет краски такой же, как и у стены. В такой дизайн подбираются плоские ручки с функционалом открывания кнопкой или электронным механизмом. Сделать незаметным контур двери можно за счет оформления стены и дверного полотна одним тоном с мелким рисунком. 

Это могут быть нежные узоры, изображения цветов, растений, животных и других объектов. Эффектно будут смотреться геометрические узоры с ровными линиями, позволяющими сделать визуально не просматриваемым контур двери.

На дверном полотне единой стеновой поверхности можно сделать выразительные акценты. Они могут заключаться в покраске контрастным цветом, позволяющим сделать дверь ярким элементом интерьера. Красиво будет смотреться принт на всей двери или только в ее определенной зоне, а также объемное панно красочного цвета или в пастельных тонах, гармонично вписываемых в основной цвет, которым выкрашено дверное полотно со стеной.

При покраске двери можно обработать и ее ручки. Однако серебристые или хромированные изделия хорошо вписываются в оформленный в стиль минимализма или хай-тек интерьер.

Скрытые двери – интересный и функциональный элемент интерьера, который можно оформлять по своему вкусу. Изготовленная из МДФ продукция хорошо поддается окрашиванию, что упрощает процесс ее интеграции в пространство.

Однако, чтобы она имела аккуратный вид и могла использоваться достаточно долго без потери первоначального внешнего вида, при ее обработке нужно соблюдать технологию процесса, а также серьезно подойти к вопросу выбора расходных материалов.

Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Светлый лак остекление художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Т-05 (Светлый Лак), остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
13 412
Дверь межкомнатная "Concept-642" Медиум грей, стекло Сатинато белое
Дверь межкомнатная Concept-642 Медиум грей, остекленная, сатинат белый, царговая
16 081
Дверь межкомнатная "Concept-632" Белоснежно матовый, стекло Ромб
Дверь межкомнатная Concept-633 Белоснежно матовый, остекленная, ромб, царговая
16 458
Дверь межкомнатная "Concept-605" Шелл грей, стекло Сатинато белое
Дверь межкомнатная Concept-605 Шелл грей, остекленная, сатинат белый, царговая
14 172
Дверь межкомнатная "Concept-506" Белоснежно матовый, стекло Лакобель чёрное
Дверь межкомнатная Concept-506 Белоснежно матовый, остекленная, лакобель чёрный, царговая
15 002
Дверь межкомнатная "Future-591" Дуб винчестер серый, стекло Сатин белый лак перламутр
Дверь межкомнатная Future-591 ПВХ Дуб винчестер серый, остекленная, сатин белый лак перламутр, царговая
12 416
Дверь межкомнатная "Future-589" Дуб Серена керамика, стекло Сатин бронза бронзовый пигмент
Дверь межкомнатная Future-589 ПВХ Дуб Серена керамика, остекленная, сатин бронза бронзовый пигмент, царговая
17 651

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