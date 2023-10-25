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Как выбрать доводчик для входной двери: советы от профессионалов

#Входные двери #Монтаж #Ремонт #Фурнитура #Советы эксперта

Механизмы, обеспечивающие автоматическое закрывание тяжелых входных дверей, становятся все более популярны. Они позволяют аккуратно и бесшумно зарывать самые громоздкие двери, не требуя усилий со стороны человека. Ими оснащают не только дверные блоки производственных, офисных и торговых зданий, но и входные двери в квартиры, и частные дома.

Принцип действия доводчика входной двери

Работа механизма основана на действии гидравлической системы, в состав которой входят специальный поршень и мощная стальная пружина. Последняя находится внутри капсулы, заполненной маслом, которое в момент закрывания двери медленно перемещается по гидравлическим каналам. 

Благодаря этому, сжатая поршнем пружина аккуратно возвращается в первоначальное положение, обеспечивая полотну плавность хода. Поршень приводится в действие рычажной тягой.


На торце корпуса доводчика находится несколько винтов. С их помощью осуществляются основные регулировки рабочего механизма. Изменяя положение регулировочных винтов, можно регулировать скорость закрывания двери.

В конструкцию продвинутых моделей доводчиков входит еще и специальный клапан. Благодаря ему появляется возможность придержать ход двери, начиная с 70 градусов и до момента  полного закрытия, а на последних 7-15 градусах – произвести ее прихлоп. 

Такое устройство позволяет производить максимально плотное закрытие за счет свободного преодоления противодействующих усилий воздушных масс, дверных защелок и уплотнителей.


Виды доводчиков для входной двери

При выборе учитывают вес и размеры дверного полотна, поскольку мощность разных моделей может значительно отличаться.  

Наиболее популярные на сегодняшний день варианты доводчиков по этому показателю:

  • Доводчики, рассчитанные на закрывание дверей весом до 40 кг.

Это самый легкий тип. Его не стоит  устанавливать на массивные двери, в этом случае механизм будет работать некорректно и быстрой выйдет из строя.

  • Доводчики для дверей весом в 60 и 80 кг.

Их относят к конструкциям средней мощности, довольно часто устанавливаемым на дверях в офисные и торговые помещения.

  • Доводчики для дверных систем весом в 100кг.

Достаточно мощный тип системы, способный обеспечить плавное закрытие весьма тяжелых и массивных дверей. Однако не стоит устанавливать его на более легкие двери, это вызовет преждевременный износ петель.

Все перечисленные доводчики можно подробнее рассмотреть в специальном разделе сайта «Склад дверей 169.ru». Представленные модели способны эффективно выполнять свои функции при температуре окружающей среды от -20 до +60 градусов. Что касается цвета конструкции, то компания предлагает на выбор три варианта: золото, серебро, бронза.


Профессиональные менеджеры по телефону ответят на любые ваши вопросы по выбору и установке дверных систем, доводчиков и фурнитуры.

Компания «Склад дверей 169.ru» – это:

  • высокий уровень сервиса;
  • широкий ассортимент дверей и сопутствующих товаров;
  • доступные цены.

Помимо представленных на сайте, еще существуют доводчики, предназначенные для дверей весом в 120 и 160 кг, однако они бывают востребованы крайне редко. И в некоторых случаях вместо них устанавливают на дверь два доводчика меньшей мощности, что обеспечивает плавный ход двери.


Установка доводчика входной двери

В практике установки входных дверей используют три способа монтажа доводчика:

  • верхний – самый распространенный вследствие простоты выполнения работ, используется для дверей самых различных типов;
  • нижний (напольный);
  • скрытый (рамный).

Помимо веса, при установке доводчика следует иметь в виду и габариты двери. Так при длине дверного полотна, превышающей 2,5 м, лучше выбрать доводчик по мощности выше на один класс от рекомендуемого по весу. Особенно если дверь будет при открывании подвергаться воздействию боковых ветров.


При выборе доводчика учитывайте перечисленные выше нюансы и не стесняйтесь задавать вопросы специалистам, и ваши двери всегда будут иметь плавный ход.

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