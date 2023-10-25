Во время выполнения ремонтных работ часто возникает необходимость заменить входную или межкомнатную дверь. В этот момент хозяева становятся перед выбором: какой материал конструкции органично впишется в интерьер и прослужит дольше?
Современные производители предлагают широкий ассортимент моделей из массива ценных пород дерева, плит МДФ с облицовкой шпон, экошпон, CPL и различных металлов, среди которых наибольшим спросом пользуются сплавы из нержавеющей стали.
В этой статье мы поможем вам разобраться с преимуществами и недостатками стальных дверей, а также приведем подробный алгоритм их установки с учетом мельчайших нюансов технологии.
Плюсы дверей из стали
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Прежде всего следует отметить, что стальная дверь благодаря своему сплаву отличается повышенной прочностью, надежностью и огнеупорностью.
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В отличии от железа сталь не поддается коррозии, ее можно декорировать и обрабатывать всевозможными способами и без проблем проводить сварочные работы.
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К преимуществам, несомненно, относится и длительный срок эксплуатации.
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В отличии от деревянной двери, стальная конструкция не деформируется под воздействием влаги и не высыхает в условиях сухого климата. Такие полотна сохраняют первозданный внешний вид десятками лет, поскольку не боятся выгорания, температурных перепадов и повышенного уровня влаги.
Стальные двери доступны в разнообразных модификациях.
Они могут быть противопожарными, пуленепробиваемыми, взрывоустойчивыми, противовзломными и так далее.
По дизайну стальной блок ничем не уступает конструкциям из МДФ, отделанных экошпоном или органическим пластиком. Для оформления можно использовать бесконечное множество декоративных элементов, вставок и цветов окрашивания.
Какие недостатки имеются у стальных дверей
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Главным минусом стальной конструкции является высокая теплопроводность. Такая дверь будет выпускать тепло в морозную пору и накапливать его извне в жаркую.
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Второй недостаток тоже связан с теплоизоляционными свойствами дверного блока. Дело в том, что между стальным полотном и коробом всегда остаются зазоры, которые практически невозможно подогнать в размер.
- И наконец, низкие показатели шумоподавления. Сталь не способна блокировать посторонние звуки, доносящиеся из улицы.
Поэтому, покупая металлическую дверь, приготовьтесь быть в курсе всего, что происходит снаружи. Тем не менее, все недочеты легко устранить с помощью уплотнителей, звукоизоляционных материалов и внутренних панелей, выполняющих не только декоративную функцию.
Как монтировать стальную дверь в проем
Процесс установки металлической двери можно условно разделить на несколько этапов. При этом монтажные работы довольны простые и занимают чуть более одного часа.
Прежде всего необходимо обзавестись такими инструментами и материалами:
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монтировкой;
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уровнями;
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ломиком;
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сверлом по металлу;
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перфоратором;
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дрелью;
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кувалдой;
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болгаркой;
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деревянными клиньями;
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металлической арматурой, разделенной на прутья от десяти до пятнадцати сантиметров в длину;
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дисками по металлу;
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дисками по бетону;
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достаточным количеством уплотнителя.
Как установить дверной короб для стальных дверей
Первый и очень важный этап установки стальной конструкции начинается с подготовительных работ. После того, как все инструменты собраны и расположены в зоне вашей досягаемости, необходимо приступить к демонтированию старого дверного блока.
В некоторых случаях можно оставить предыдущую входную дверь и просто установить еще одну. Если это не причиняет дискомфорта и не перегружает пространство, дополнительный терморазрыв пойдет только на пользу.
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Монтаж нового короба начинается с того, что его аккуратно припасовывают к проходу и фиксируют в правильном положении с помощью уровня. В процессе также могут пригодиться клинья. После подгонки по параметрам необходимо обозначить точки крепления короба к стене.
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Дальше в дело вступают дрель, с помощью которой делают отверстия в коробке, и перфоратор, которым просверливают выемки для арматуры в стене.
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Затем короб вставляют в проем и с помощью кувалды забивают в проделанные отверстия железные прутья, по два с каждой стороны. Для пущей надежности можно также зафиксировать верхнюю и нижнюю части конструкции.
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Выступающие металлические концы обрезают болгаркой и при необходимости окрашивают в тон с коробкой.
Как зафиксировать стальное дверное полотно на петлях
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Следующий этап – навешивание дверного полотна – начинается с регулировки петель, которые должны обеспечивать плотное прилегание.
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А чтобы повысить теплоизоляционные и шумоподавляющие свойства стальной двери, проем дополнительно обрабатывают уплотнителем в несколько слоев.
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Затем нужно проделать отверстия для ригелей. Для этого работа с болгаркой должна подразумевать формирование узких дырочек, постепенно расширяющихся к основанию.
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После этого короб обрабатывают монтажной пеной и оставляют ее остывать в течение суток, после чего излишки средства аккуратно срезают.
- Следующий этап – отделка откосов, и только после него можно наконец навесить дверное полотно на петли. Однако самостоятельно сделать это не удастся из-за большого веса конструкции, поэтому необходимо попросить нескольких людей вам помочь.
Как видно из описания, процесс установки стальной двери не такой уж и сложный, как могло показаться на первый взгляд.
Тем не менее, если вы сомневаетесь в своих навыках, вам недостает времени или инструментов, то лучше поручить монтаж профессионалам, которые выполнят работы быстро и качественно.