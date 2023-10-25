Входная дверь – обязательный элемент планировки дома, квартиры и любого здания, строения. Можно обойтись без внутренних, межкомнатных дверей и перегородок, заменяя их ширмами и занавесками, открытыми проходами и порталам.

Но без входной модели невозможно комфортное проживание или производство, а безопасность людей и имущества находится под угрозой.

Она выполняет ряд важных функций и призвана служить людям в течение многих лет. Так как приобретение и правильная установка качественной двери обходятся недешево, к выбору подходящей по всем параметрам модели подходят со всем вниманием.

Учитывается все:

способность противостоять экстремальным погодным условиям, сильным ветрам;

защита от злоумышленников, бродячих животных, воров;

обеспечение максимально возможной степени комфорта в помещениях;

оригинальный дизайн, созвучный выбранному для прихожей интерьеру, и, одновременно, гармонично сочетающийся с фасадом здания или отделкой подъезда.

Одним из определяющих выбор параметров является шумоизоляция. В современных населенных пунктах никогда не утихает уличный шум. Гудки клаксонов, громкая музыка и разговоры, вой сигнализации и грохот взлетающих самолетов, проходящих поездов – все это сплетается в единый ритм городской жизни.

Даже в отдаленных поселках находятся раздражающие звуки, которые не дают спокойно отдыхать, плодотворно учиться или работать. А умиротворенное, доброжелательное состояние – это основа позитивного взгляда на мир, хорошего умственного и физического состояния. Именно поэтому так важна защита от внешних звуков.

Как правильно выбрать дверь со звукоизоляцией и на что обратить внимание при подборе? Об этом мы расскажем в данной публикации и представим семь наиболее покупаемых моделей дверей от российских компаний-производителей.

Материалы входных дверей

Это самый важный критерий, который определяет внешний вид, долговечность и надежность, эксплуатационные характеристики изделий.

1. Металлические

Самым практичным и востребованным вариантом, на сегодняшний день, являются стальные входные двери.

У них множество плюсов:

пожарная безопасность;

устойчивость к механическим повреждениям, воде, царапинам, холоду и жаре;

экологичность, при использовании безопасного утеплителя;

длительный срок службы – до 50 лет;

возможность реставрации и ремонта;

широчайший ассортимент дизайнов, съемных внутренних и внешних панелей из пластика, МДФ, древесины, отделки с зеркальными и стеклянными вставками;

несложный уход, с использованием привычных бытовых средств.

Есть и несколько минусов. Так, тяжелые конструкции сложны в монтаже, требуют специально усиленного дверного блока, крепких стен. Если производитель использует некачественную, слишком тонкую сталь, то характеристики таких изделий намного хуже, чем у деревянных или пластиковых полотен.

2. Деревянные

Полотна из массива древесины обеспечивают комфорт и защиту не хуже стальных. Но, они должны быть сделаны из плотных, твердых пород – бука, дуба, ясеня, красного и черного дерева. А толщина полотен должна составлять 3,6-3,9 см.

Такие модели надежно отсекают внешний шум, не позволяют холоду просачиваться внутрь помещений, создают достаточно надежную преграду для злоумышленников. А благородная древесина, с ее выразительными узорами, декоративные элементы, являются подлинным украшением интерьера, входной группы.

У таких изделий есть негативные стороны. Так, дерево капризно, требует ежегодного окрашивания или покрытия новым слоем лака. Оно может рассохнуться от жары или разбухнуть, деформироваться. Кроме того, деревянные двери пожароопасны.

3. Металлопластиковые

Все чаще на вход в частные дома, общественные и коммерческие здания устанавливают конструкции из ПВХ. Они практичны и долговечны, не боятся сырости и перепадов температур. За ними легко ухаживать, на них не остается царапин и не въедается грязь.

Большой плюс – это возможность заказать двери по индивидуальным меркам, на дверные проемы нестандартных габаритов и формы. Недостатки ПВХ-конструкций также нужно учитывать.

По надежности, сопротивляемости взлому, такие изделия находятся на последнем месте, после стальных и деревянных. При неправильной установке и регулировке полотно может перекашивать. А при использовании сильного растворителя, едких веществ, пластик теряет внешний вид.

Как выбрать входную дверь

Чтобы не ошибиться с покупкой, приобрести действительно подходящую по всем параметрам, дверь, необходимо ознакомиться с ее конструкцией и характеристиками, уточнить о наличии дополнительных систем безопасности.

Есть несколько важных факторов, на которые обращают внимание при выборе.

Толщина и количество листов входной металлической двери

Стальные листы могут закрывать обе стороны дверного полотна, или только внешнюю. При этом их толщина может различаться. Более надежны двухслойные модели, но они имеют больший вес. Лучшее сырье для производства – это холоднокатаные листы из среднеуглеродистых и среднелегированных сплавов.

Толщина всегда указана в сопроводительных документах.

Листы от 1 до 2 мм ставят на легкие двери для офисов, подъездов с домофоном и охраной.

2-2,5 мм – это сырье для изготовления надежных, качественных дверей универсального назначения.

Сталь от 2,5 до 4 см применяется в усиленных, бронированных изделиях для криминогенных районов и частных домов.

Оптимальный вес металлической двери для квартиры – 50-70 кг. Изделия более 100 кг монтируют в банках, солидных офисах, клубах, в частном секторе.

Конструктивные особенности входных дверей

С дверями из массива все просто, так как они однослойные. В некоторых случаях, производители предлагают наружные защитные панели, обивку.

Двери из металла и ПВХ – это многослойные конструкции, с массой нюансов.

Лучшие, самые прочные каркасы производят из цельногнутого стального профиля.

В качестве внутренней панели у стальных дверей часто выступают листы МДФ, ДСП, панели из древесины или шпона.

Ребра жесткости обеспечивают устойчивость к деформациям. Они должны быть средней тяжести, так как слишком тяжелые конструкции быстро ломают петли, просаживаются, разбивают косяки.

Утеплитель, расположенный между внешними листами, должен быть безопасным при нагреве, обеспечивать шумо- и теплоизоляцию. Лучшие модели в этом отношении – с терморазрывом. Они выдерживают перепады до 200.

Часто на внутренней панели монтируют зеркало. Это позволяет сэкономить финансы на покупке настенной модели или трюмо, визуально расширяет пространство прихожей.

По каким параметрам выбирают входные двери с шумоизоляцией

Толстое полотно из плотных пород древесины – дуб, орех, ольха, само по себе является отличным шумоподавителем. Если дополнить полотно уплотнителями по периметру, обивкой из кожи или экокожи, с прослойкой, то через такую конструкцию смогут пробиться лишь самые громкие звуки.

Однако большинство владельцев недвижимости предпочитают ставить на вход в дом гораздо более надежные и пожаробезопасные металлические двери. А изделиям из массива находится применение внутри помещений.

Однако у металла есть один существенный недостаток: высокая теплопроводность и звукопроводность. То есть, голая сталь, при всех своих преимуществах, ни от холода, ни от мяуканья соседского кота или громкого разговора, не защищает.

Такое полотно проводит звуки, начиная с 20 дБ, а это тихий разговор поблизости. Компании-производители, руководствуясь простыми законами физики, давно научились решать проблему. Чтобы воспрепятствовать проникновению звуков как снаружи, так и изнутри, внутри полотен прокладывают изоляционные материалы в несколько слоев.

Каждый слой имеет собственную плотность, уникальные характеристики. Такой слоеный «пирог» становится отличным препятствием, в отличие от толстого однородного утеплителя.

В качестве звукоизолирующих материалов выступают:

прессованная минеральная вата;

вспененный полиуретан, пенобетон;

фольгированные элементы и изолон;

акустический автомобильный войлок;

многослойные панели SIP;

плиты МДФ, пластины натуральной древесины;

обивка кожей, экокожей с утепляющей прослойкой.

Некоторые производители предлагают изделия с пенопластом, но эксперты их не рекомендуют по причине опасности при пожаре. Также, низкими звукоизоляционными свойствами обладает доступный и дешевый гофрокартон.

Качественные звукоизолирующие двери способны отсекать звуки силой 30-40 дБ. При этом, данный параметр зависит не только от качества и вида наполнителя. Есть еще несколько факторов, на которые стоит обратить внимание.

Толщина дверного полотна должна быть не менее 80 мм при использовании изоляции на основе минваты.

Отличный эффект достигается при наличии слоев разной величины и плотности, от четырех до пяти штук. Например, пенополиуретан, фольгированный слой, пробка, пенобетон, изолон.

По периметру дверного короба должны быть порожки, проложенные специальными уплотнителями в виде полых магнитных и резиновых трубок. Трех контуров, расположенных с соблюдением промежутков между ними, вполне достаточно для обеспечения тишины. Также, желателен один контур на притворе дверного полотна.

Дверное полотно должно иметь так называемый притвор – выступ, перекрывающий щель между дверью и коробом.

Наиболее эффективен в плане изоляции шумов скрытый короб, который прячется в стенах. Правильно, по размерам выбранная коробка не имеет щелей между собой и стеной более 2,5 см. Все они должны быть тщательно запенены, а затем спрятаны под откосы.

Один из лучших изоляторов для внутреннего наполнения полотна – это вспененных полиуретан. Он обладает хорошими звукоизолирующими свойствами, практически не горит, хорошо переносит перепад температур и не деформируется со временем.

Также стоит отметить жесткие SIP-панели. Благодаря многослойной структуре, они качественно препятствуют распространению звуков, при этом служат дополнительным средством укрепления полотна.

Рейтинг лучших производителей входных дверей 2024 года

Чтобы разобраться в многообразии ассортимента на современном рынке дверных конструкций, требуется досконально знать особенности производства, используемых при обработке сырья технологий, свойства материалов и комплектующих.

Но далеко не каждый человек имеет время и желание настолько углубляться в данную тематику. Поэтому мы предлагаем простой выход – ТОП-5 наиболее популярных у покупателей моделей в различных ценовых категориях.

Компания «Браво»

В последние десять лет является неизменным лидером российского рынка. Бренд по праву завоевал признательность потребителей, благодаря превосходному качеству и функциональности изделий. Модельный ряд из более чем 350 моделей, позволяет выбирать входные двери под индивидуальные запросы.

Так, двери «Борн» Букле черное/Bianco Veralinga в средней ценовой категории (20-25 тысяч рублей), обеспечивают безопасность жильцов, защиту от сквозняков и прекрасную звукоизоляцию. Они оснащены двумя замками, сувальдным и цилиндровым. А стальное полотно толщиной 1,2 мм, усиленное накладками и уголками, препятствует взлому.

Завод по производству дверей «Гардиан» в Йошкар-Оле

Работает с 1990 года. Продукция фирмы отличается высоким качеством и приятной для покупателей ценой – от 15 000 до 50 000 рублей, в зависимости от комплектации, толщины стали и дополнительных опций. Все изделия выполняются из прочной, холоднокатаной стали, с ребрами жесткости и цельногнутыми каркасами.

Особо хочется отметить модель «Йошкар» Золотистый Дуб». Наружное полотно представляет собой лист легированной стали в 1,2 мм, с полимерно-порошковым покрытием. Изнутри дверь отделана панелью МДФ, с фигурной фрезеровкой и дизайном под благородную древесину.

Отечественная компания «Оптим»

Начала работу в 1996 году, в Калининградской области. В течение двух десятков лет производство развивалось, появлялись собственные наработки. Сегодня бренд известен не только в России, но и за рубежом.

Для покупателей представлена качественная продукция в разных ценовых категориях, от 15 до 100 тысяч рублей. Есть модели с гладкой и рельефной отделкой эко-шпоном, с встроенными зеркалами на внутреннем полотне, как модель Оптим «Флэш». Используется высококачественная, надежная фурнитура и взломостойкие замки. Стальные листы в 1,5 мм толщиной, двойные замки, надежно защищают покой и приватность владельцев.

Компания «El’Porta»

Еще один несомненный лидер российского рынка входных и межкомнатных дверей. Продуманная ценовая политика, неизменно идеальное качество материалов и комплектующих, а также интересные дизайнерские решения, обусловили популярность продукции.

Преимущества моделей этого бренда стоит рассмотреть на примере входной двери «Porta S 9/П29». Высококачественный цельнокатаный стальной лист толщиной 1,2 мм, с полимерно-порошковым покрытием, делает дверь надежной и «неубиваемой».

Изнутри установлена декоративная панель из МДФ с покрытием экошпон и толщиной 2,2 см. Два замка III и IV классов взломостойкости оберегают владельцев от непрошенных гостей.

Модели китайского производства

Когда требуются достаточно надежные, бюджетные входные двери, лучшим выбором становятся модели китайского производства. Так, двери «Стройгост 5-1», чья стоимость не превышает 13-14 тысяч рублей, превосходно защищают квартиру или дом от сквозняков, внешнего холода.

Лаконичный дизайн, с гладким окрашенным металлом, гармонично вписывается в большинство интерьеров. При этом небольшой вес – до 30 кг, не требует установки усиленного дверного блока, прочных стен.

ТОП-7 звукоизолирующих входных дверей 2024 года

При выборе нашими покупателями учитываются как эксплуатационные характеристики, так и стоимость, внешний вид моделей и компания-производитель.

Первые два места по результатам продаж заняла продукция известного российского бренда «Браво».

1 место: входная дверь «Bravo T 111.Б22»

В цехах, оснащенных современным европейским оборудованием, сегодня производят около четырехсот моделей входных и межкомнатных дверей. Каждое изделие проходит многоступенчатый контроль на всех этапах производства, начиная от тщательного выбора сырья, и заканчивая установкой замков и фурнитуры.

Дверь входная металлическая «Bravo T 111.Б22» входит в число моделей премиум-класса и отличается великолепными эксплуатационными характеристиками. Она рассчитана на работу в экстремальных условиях северных регионов страны, прекрасно выдерживает перепады температур и обеспечивает уютный микроклимат в доме даже при сильных морозах.

Такие модели чаще всего устанавливают на входах в частные коттеджи. Благодаря наличию терморазрыва в конструкции, модель не промерзает в морозы и не допускает холод внутрь помещений. Также, изделие востребовано там, где требуется обеспечить тишину: в оживленных районах населенных пунктов, рядом с центральными улицами, при наличии грохочущих лифтов и шумных соседей.

Краткие характеристики:

Два цельнокатаных листа высокопрочной стали толщиной по 1,5 мм, закреплены на изогнутой раме. Дополнительно установлены поперечные и вертикальные ребра жесткости. Чтобы полотно невозможно было выбить, на коробке приварены противосъемные штыри-ригели, которые входят в защищенные пазы на полотне. Такая конструкция способна долго противостоять попыткам взлома, а неопытных злоумышленников отпугивает одним солидным внешним видом;

Многослойное внутреннее наполнение призвано защитить от холода и посторонних звуков. Оно состоит из прессованной минплиты; вспененного полистирола; двух слоев вспененного полиэтилена – с фольгированной прослойкой и без нее; листа пенопласта; пробковой плиты. Утеплена и дверная коробка, с помощью полос фольгированного полиэтилена, пробки и демпферной ленты. Даже при разнице температур внутри дома и снаружи в 40 0 , на внутренней стороне не образуется конденсат;

Декоративная отделка внешней стороны представляет собой полимерно-порошковую, вандалостойкую и антикоррозионную краску благородного серебристо-стального оттенка. Черная полоса-накладка придает изделию дополнительный шик;

С внутренней стороны металл закрыт плитами МДФ, отделанными светлым экошпоном. Кроме эстетической функции, данный слой является дополнительным тепло- и звукоизоляционным материалом. В панель встроено большое зеркало, которое с успехом заменяет традиционные настенные модели или трюмо.

2 место: входная металлическая дверь «Лайн 104.Б0»

На втором месте рейтинга находится входная металлическая дверь «Лайн 104.Б0».

При вполне доступной, бюджетной цене, модель покорила сердца потребителей своими превосходными качествами:

великолепным дизайном, который подходит для всех популярных интерьерных и архитектурных стилей;

надежной, качественной фурнитурой и безотказными замками IV, высшего класса взломостойкости;

ощущением надежности и тепла, благодаря усиленной, продуманной конструкции и хорошей тепло- и звукоизоляции.

Продукция фабрики «Браво» изготавливается по тщательно выверенной технологии, на европейских станках и имеет большой успех на отечественном рынке и за рубежом. Именно поэтому компания может себе позволить устанавливать невысокие цены на высококачественные изделия, произведенные из элитного сырья.

Чем привлекает данная модель:

На цельногнутом каркасе закреплен сплошной лист холоднокатаной стали толщиной 1 мм, с горизонтальным и двумя вертикальными ребрами жесткости и усилением в местах креплений петель и замков. Для обеспечения безопасности использованы стандартные для компании решения: пара противосъемных штырей, разнесенных по коробке; укрепляющие уголки; два замка, цилиндровый и сувальдный; глазок с панорамным обзором. Согласно рекомендациям МИД РФ, таких мер достаточно для воспрепятствования проникновению внутрь жилья различных злоумышленников.

Плиты утеплителя из вспененного полистирола обладает прекрасными тепло- и шумопоглощающими свойствами. Они плохо горят, поэтому пожаробезопасны. В качестве дополнительного изолирующего слоя выступает декоративная внутренняя отделка из листа шпонированного МДФ толщиной 6 мм.

Графитово-черная порошковая краска на наружной стороне, и приятный, светло-кофейный оттенок экошпона гармонично вписываются в пространство частного дома или квартиры. Декор из четырех горизонтальных полос снаружи и изнутри придает полотну очаровательный и изящный вид.

При навесе двери мастера рекомендуют пользоваться эксцентриками. Они позволяют отрегулировать положение полотна так, чтобы оно легко открывалось и закрывалось, а ригели замков ходили, не заедая.

3 место: входная металлическая дверь «Porta S-3 51/П61»

Места с третьего по пятое заняли модели из коллекций российского лидера по производству высококачественных входных и межкомнатных дверей «el’PORTA». Успешно переняв опыт итальянских мастеров по изготовлению прочных, надежных и радующих глаз своим дизайном, фабрика ежегодно наращивает обороты. Продукция бренда известна не только в России, но и за рубежом, и неизменно пользуется высоким спросом.

Дверь входная металлическая «Porta S-3 51/П61» относится к средней ценовой категории. Чем примечательна данная модель:

Основу конструкции составляет цельногнутая стальная рама с закрепленным на ней внешним защитным листом стали толщиной 1,2 мм. Прочность изделию придают ребра жесткости.

Снаружи дверь декорирована толстой панелью из жесткого, устойчивого к повреждениям винила с окраской под темно-шоколадное дерево и строгим рифленым геометрическим узором. Панель можно в любой момент снять и заменить на новую.

Изнутри конструкция обшита плитой шпонированной МДФ толщиной 22 мм. Вместе с внешней панелью и слоем экологичного утеплителя KNAUF Therm, она создает великолепную изоляцию от уличных звуков, посторонних запахов и холода.

Зеркало, встроенное в панель МДФ , существенно экономит бюджет, так как позволяет обойтись без покупки настенных или напольных зеркал. Также, такой тип внутренней отделки превосходно сочетается с современными и классическими интерьерными стилями, визуально увеличивает пространство прихожей и добавляет ей света.

Три контура уплотнителей, расположенных с промежутками по периметру дверной коробки, также усиливают звуко- и термоизоляцию. Трубчатые изделия EPDM, выпускаемые шведской компанией, полностью перекрывают доступ внешнего воздуха внутрь помещений.

Для безопасности дверь оборудована двумя разными типами замков, сувальдным и цилиндровым. Оба имеют высший, IV класс защиты от взлома. Также, на одной линии с ручкой и замками, расположен дверной глазок. Современная конструкция позволяет видеть все, происходящее на площадке рядом с дверью.

4 место: входная металлическая дверь «Porta S-3 4/Л22»

На четвертом месте рейтинга – входная металлическая дверь «Porta S-3 4/Л22», также изготовленная в цехах компании «ЭльПорта». По стоимости она почти не отличается от предыдущей модели, но в конструкции и дизайне изделия имеются существенные отличия.

Толщина цельного листа холоднокатаной стали составляет 1,2 мм, при общей толщине полотна 90 мм. Конструкция укреплена четырьмя вертикальными и горизонтальными омега-профилями. Кроме того, в местах крепления замков, петель толщина стали удвоена, а контур образует специальные «карманы». Противовзломные свойства усилены двумя штырями-ригелями, закрепленными на дверной коробке. Такая конструкция даже взломщиков, вооруженных спецсредствами, заставит задуматься, а сам взлом не обойдется без сильного шума и поднятия тревоги.

Внутри полотна проложен современный изоляционный материал – жесткая панель Structural Insulated Pane. Она надежно отсекает холодный воздух и внешний шум, при этом усиливая прочность коробки. Дополнительную звукоизоляцию обеспечивает внутренняя декоративная панель из шпонированного МДФ, толщиной 22 мм.

Снаружи дверь и наличники окрашены полимерно-порошковым, устойчивым к коррозии и истиранию, составом благородного черного цвета. Изнутри отделка имеет серовато-кремовый цвет с узором под беленое дерево. Четыре горизонтальные стеклянные вставки придают изделию интересный, необычный вид.

Дверь также снабжена двумя замками и внутренней щеколдой. А дверной глазок расположен в верхней трети полотна, в центре.

5 место: входная дверь «Porta S-2 104/П61»

Следующая модель, вошедшая в семерку лидеров продаж нашего интернет-магазина – это дверь входная металлическая «Porta S-2 104/П61».

Изделие фабрики «ЭльПорта» также входит в среднюю ценовую категорию. В чем его отличия от предыдущих моделей:

Стальная цельногнутая рама и лист холоднокатаной, высокопрочной стали изготовлены по стандартной для данной линейки изделий технологии. Дополнительные ребра жесткости обеспечивают устойчивость к деформациям и ударным нагрузкам, а ригели не дают снять дверь с петель или выбить ее.

Снаружи металлический лист обработан антикоррозионным составом и окрашен полимерной порошковой краской в приятный, серо-стальной мелкозернистый цвет. Двери с такой отделкой можно устанавливать без козырьков или тамбуров, так как они хорошо сопротивляются воздействию атмосферных явлений, перепадам температур.

Тепло- и звукоизоляцию обеспечивает многослойная теплоизоляционная SIP-панель, а также внутренний слой отделки из плиты МДФ толщиной в 2,2 см. По контуру дверной коробки проложены три ряда уплотнителей из трубчатого материала, которые отвечают за плотное прилегание закрытого полотна. Такая дверь ограждает от шума силой 30-40 дБ.

Встроенное во внутреннюю панель ростовое зеркало, обрамленное экошпоном приятного, темно-шоколадного оттенка, легко вписывается в антураж прихожей.

Толщина полотна составляет 80 мм, а вес – 94,96 кг, поэтому для регулировки при навесе рекомендуется пользоваться встроенными эксцентриками. Правильно установленная дверь должна легко открываться и закрываться.

6 место: входная дверь Оптим «Door Out 101»

На последних двух местах – продукция компании «Оптим». На сегодняшний день компания является крупнейшим производителем дверей различных классов и назначения в России.

Характеристики изделия впечатляют:

На раме крепятся два листа цельнокатаной стали по 0,8 мм, с усиливающими ребрами жесткости по горизонтали и вертикали;

Отделка внешней стороны полотна устойчива к коррозии, воздействию высоких и низких температур, механическим повреждениям. Это одна из немногих дверей, которые рекомендуется устанавливать без защитных козырьков или навесов;

Между металлическими пластинами проложен утеплитель из прессованной минеральной ваты. Она не только защищает от холода, но и задерживает звуки силой до 33 дБ, поэтому дверь относится к высшему классу шумозащиты.

Дверь входная металлическая Оптим «Door Out 101» относится к бюджетной ценовой категории. При этом качество не вызывает ни малейших нареканий. Данную модель приобретают для установки в подъезды и дома.

7 место: входная дверь Оптим «Стройгост РФ»

Завершает Топ-парад лучших изделий дверь входная металлическая Оптим «Стройгост РФ».

По своим характеристикам она немного отличается от предыдущего варианта:

толщина стальных листов составляет 0,6 мм, но дополнительные ребра жесткости компенсируют недостаток толщины, усиливая прочность;

в качестве утепляющего и шумоизолирующего материала используются прессованные плиты пенополистирола, а по периметру коробки проложены три контура уплотнителей;

вес изделия составляет всего 28 кг, поэтому ни усиленных петель, ни особой коробки не требуется.

Стоимость модели составляет всего 13 552 рубля. В бюджетной ценовой категории изделие оптимально по соотношению цена/качество.

Подбираем замки и петли для входной двери

Комплектующие для входных дверей подбирают с особой тщательностью.

Необходимо минимум два врезных замка, разных конструкций и не ниже III класса взломостойкости. Это позволяет выиграть время при попытке взлома квартиры, офиса. Кроме того, рекомендуется установить внутренний засов, цепочку или защелку, глазок с хорошим обзором.

Петли скрытого расположения, в количестве 2-3 штук, обезопасят от попытки снять дверь. Эти же функции выполняют стальные ригели, расположенные по периметру полотна.

Изделия должны подходить по дизайну, цвету и форме к общему стилю дверного полотна. При необходимости, комплектующие легко заменяются на другие модели.

Наличие застекления у входной двери

Стекла традиционно вставляют в двери из ПВХ и древесины. Металлические модели с застеклением встречаются намного реже. Такие модели смотрятся изящно и эстетично, позволяют максимально красиво оформить входную группу в доме.

Через них прекрасно видно все, что происходит на улице. Как правило, их приобретают для частных домов, различных организаций и компаний, в качестве внешних дверей подъездов в элитных многоквартирных домах с системами охраны и консьержками.

Зачастую их устанавливают в комплекте с более надежными внутренними полотнами из стали или древесины как красивое, декоративное решение.

Отделка входной двери

Не менее важна отделка входных дверей. Особенно в том случае, если их монтируют на вход в частный дом.

Наиболее стойкими и долговечными являются полимерно-порошковые покрытия.

Радуют своей стойкостью и двери из ПВХ. При правильном обращении, они сохраняют внешний вид в течение 30 и более лет.

Обычные краски и лаковые покрытия необходимо подновлять через 1-3 года в зависимости от условий эксплуатации дверей.

Особым спросом сегодня пользуются изделия российских производителей. За последние годы качество отечественной продукции значительно улучшилось, удерживаясь на уровне лучших мировых стандартов.

При этом ценники приятно радуют покупателей, позволяя устанавливать дома прекрасные, прочные и функциональные модели по бюджетным ценам.

Выбирая оптимальную модель входной двери, стоит учитывать и такие нюансы, как криминальная обстановка в районе, наличие или отсутствие наружных дверей с домофоном. Для местности с частыми кражами, напряженной обстановкой в подъезде, лучше выбирать усиленные двери.

Если же достаточно обозначить частную территорию и защититься от внешнего шума и сквозняков, нет смысла приобретать бронированные конструкции весом в 150 и более килограмм. Достаточно недорогих, бюджетных вариантов из стали, массива дерева.