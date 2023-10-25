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Топ-5 популярных входных дверей

#Входные двери #Двери #Советы эксперта

Рассмотрим ТОП-5 самых популярных входных дверей, это настоящие лидеры продаж нашего интернет-магазина, они имеют отличное соотношение цены и качества, выполнены в интересных дизайнерских решениях.

Дверь входная металлическая Zetta "Премьер П3/КБ2"

Дверь входная металлическая Zetta "Премьер П3/КБ2" - это один из лидеров нашего рейтинга. 

  • Уникальное сочетание качественных материалов, грамотной сборки, выгодного дизайна сделало эту дверь очень востребованной. 

  • Оригинальная текстура, дизайн и цвет хрома делает эту дверь запоминающейся и позволяет удачно вписать её в любой интерьер. 

  • Отделанная листами МДФ, листами стали толщиной в 2мм, утепленная негорючими плитами Knauf, имеющая трехконтурный уплотнитель она прекрасно защищает как от шума и холода, так и от злоумышленников. 

  • Два замка 4-го класса взломостойкости не позволят проникнуть в ваш дом даже самым опытным домушникам. 

Лучший выбор в своей ценовой категории!

Дверь входная "Йошкар" 

Дверь входная "Йошкар" - это мощная и надежная дверь, выполненная из металла, она открывается наружу. 

  • Прочный панцирь, изготовленный из легированной стали надежно защитит ваш покой и комфорт. 

  • С внешней стороны вы увидите абсолютно ровный металлический лист с порошковым напылением Антик медь. 

  • Внутренняя часть - это МДФ отделанный ПВХ, благодаря этому дверь прекрасно противостоит любым механическим воздействиям. 

В наличии четыре размера полотна и три цветовых решения: золотистый дуб, карпатская ель, Венге. Дверь прекрасно защитит от шума, сквозняка, грабителей и удержит тепло.


Дверь входная металлическая Оптим "Форма" 

Дверь входная металлическая Оптим "Форма" - это одно из самых востребованных изделий в классе Комфорт, она открывается наружу. Популярность изделия позволило наладить выпуск правоповоротных и левоповоротных дверей. 

  • Изделие имеет толстую фронтальную сталь, легированная, изготовленная методом холоднокатаной прокатки она является мощной преградой для злоумышленников. 

  • Кроме того, конструктив двери усилен 2-мя жесткими ребрами, имеется два замка. 

  • Внутренняя начинка - МДФ, отделанный особым материалом WINORIT толщиной 8 миллиметров, дверь окрашена в цвет Антик медь. 

Прекрасное решение как для дома, так и для квартиры.

Дверь входная Оптим "Дуо Слим"

Дверь входная Оптим "Дуо Слим" - надежная тамбурная дверь класса Эконом, открывается наружу. 

  • Произведённая из высокопрочной стали методом холодной прокатки. Дверное полотно усилено по всему периметру и имеет прочное сотовое наполнение, двери можно купить как в левом, так и в правом исполнении. 

  • Она полностью изготовлена из металла, имеет пенополистироловое утепление и один контур уплотнения. 

  • Имеется глазок, цилиндровый замок является основным затворным механизмом. 

Такая дверь прекрасно подойдет для парадных, в качестве входной двери в заборе для входа на участок, имеет отличное соотношение цена качество.

Дверь входная металлическая Groff "Т2-223"

Дверь входная металлическая Groff "Т2-223" - это наиболее востребованная и популярная дверь в классе премиум. 

  • Ее изготавливают в двух вариантах (левом и правом), благодаря своему уникальному дизайну и выгодной цветовой подборке дверь прекрасно сочетается с различными моделями межкомнатных дверей. 

  • Отделанная толстым металлом с декоративным теснением, утеплённая негорючей минеральной ватой, усиленная ребрами жесткости, стальным каленым квадратом, имеющая два замка эта дверь самая надежная защита от любых опасностей. 

  • За таким изделием чувствуешь себя как за каменной стеной, на ней установлены противосъемные штыри, имеется три петли и глазок, это практически непреодолимая преграда для любых преступных элементов. 

Дверь входная металлическая Groff "Т2-223" - это лучший выбор!


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