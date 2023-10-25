Рассмотрим ТОП-5 самых популярных входных дверей, это настоящие лидеры продаж нашего интернет-магазина, они имеют отличное соотношение цены и качества, выполнены в интересных дизайнерских решениях.

Дверь входная металлическая Zetta "Премьер П3/КБ2"

Дверь входная металлическая Zetta "Премьер П3/КБ2" - это один из лидеров нашего рейтинга.

Уникальное сочетание качественных материалов, грамотной сборки, выгодного дизайна сделало эту дверь очень востребованной.

Оригинальная текстура, дизайн и цвет хрома делает эту дверь запоминающейся и позволяет удачно вписать её в любой интерьер.

Отделанная листами МДФ, листами стали толщиной в 2мм, утепленная негорючими плитами Knauf, имеющая трехконтурный уплотнитель она прекрасно защищает как от шума и холода, так и от злоумышленников.

Два замка 4-го класса взломостойкости не позволят проникнуть в ваш дом даже самым опытным домушникам.

Лучший выбор в своей ценовой категории!

Дверь входная "Йошкар"



Дверь входная "Йошкар" - это мощная и надежная дверь, выполненная из металла, она открывается наружу.

Прочный панцирь, изготовленный из легированной стали надежно защитит ваш покой и комфорт.

С внешней стороны вы увидите абсолютно ровный металлический лист с порошковым напылением Антик медь.

Внутренняя часть - это МДФ отделанный ПВХ, благодаря этому дверь прекрасно противостоит любым механическим воздействиям.

В наличии четыре размера полотна и три цветовых решения: золотистый дуб, карпатская ель, Венге. Дверь прекрасно защитит от шума, сквозняка, грабителей и удержит тепло.

Дверь входная металлическая Оптим "Форма"



Дверь входная металлическая Оптим "Форма" - это одно из самых востребованных изделий в классе Комфорт, она открывается наружу. Популярность изделия позволило наладить выпуск правоповоротных и левоповоротных дверей.

Изделие имеет толстую фронтальную сталь, легированная, изготовленная методом холоднокатаной прокатки она является мощной преградой для злоумышленников.

Кроме того, конструктив двери усилен 2-мя жесткими ребрами, имеется два замка.

Внутренняя начинка - МДФ, отделанный особым материалом WINORIT толщиной 8 миллиметров, дверь окрашена в цвет Антик медь.

Прекрасное решение как для дома, так и для квартиры.

Дверь входная Оптим "Дуо Слим"



Дверь входная Оптим "Дуо Слим" - надежная тамбурная дверь класса Эконом, открывается наружу.

Произведённая из высокопрочной стали методом холодной прокатки. Дверное полотно усилено по всему периметру и имеет прочное сотовое наполнение, двери можно купить как в левом, так и в правом исполнении.

Она полностью изготовлена из металла, имеет пенополистироловое утепление и один контур уплотнения.

Имеется глазок, цилиндровый замок является основным затворным механизмом.

Такая дверь прекрасно подойдет для парадных, в качестве входной двери в заборе для входа на участок, имеет отличное соотношение цена качество.

Дверь входная металлическая Groff "Т2-223"



Дверь входная металлическая Groff "Т2-223" - это наиболее востребованная и популярная дверь в классе премиум.

Ее изготавливают в двух вариантах (левом и правом), благодаря своему уникальному дизайну и выгодной цветовой подборке дверь прекрасно сочетается с различными моделями межкомнатных дверей.

Отделанная толстым металлом с декоративным теснением, утеплённая негорючей минеральной ватой, усиленная ребрами жесткости, стальным каленым квадратом, имеющая два замка эта дверь самая надежная защита от любых опасностей.

За таким изделием чувствуешь себя как за каменной стеной, на ней установлены противосъемные штыри, имеется три петли и глазок, это практически непреодолимая преграда для любых преступных элементов.

Дверь входная металлическая Groff "Т2-223" - это лучший выбор!





Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить