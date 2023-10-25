Рассмотрим ТОП-5 самых популярных входных дверей, это настоящие лидеры продаж нашего интернет-магазина, они имеют отличное соотношение цены и качества, выполнены в интересных дизайнерских решениях.
Дверь входная металлическая Zetta "Премьер П3/КБ2"
Дверь входная металлическая Zetta "Премьер П3/КБ2" - это один из лидеров нашего рейтинга.
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Уникальное сочетание качественных материалов, грамотной сборки, выгодного дизайна сделало эту дверь очень востребованной.
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Оригинальная текстура, дизайн и цвет хрома делает эту дверь запоминающейся и позволяет удачно вписать её в любой интерьер.
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Отделанная листами МДФ, листами стали толщиной в 2мм, утепленная негорючими плитами Knauf, имеющая трехконтурный уплотнитель она прекрасно защищает как от шума и холода, так и от злоумышленников.
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Два замка 4-го класса взломостойкости не позволят проникнуть в ваш дом даже самым опытным домушникам.
Лучший выбор в своей ценовой категории!
Дверь входная "Йошкар"
Дверь входная "Йошкар" - это мощная и надежная дверь, выполненная из металла, она открывается наружу.
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Прочный панцирь, изготовленный из легированной стали надежно защитит ваш покой и комфорт.
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С внешней стороны вы увидите абсолютно ровный металлический лист с порошковым напылением Антик медь.
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Внутренняя часть - это МДФ отделанный ПВХ, благодаря этому дверь прекрасно противостоит любым механическим воздействиям.
В наличии четыре размера полотна и три цветовых решения: золотистый дуб, карпатская ель, Венге. Дверь прекрасно защитит от шума, сквозняка, грабителей и удержит тепло.
Дверь входная металлическая Оптим "Форма"
Дверь входная металлическая Оптим "Форма" - это одно из самых востребованных изделий в классе Комфорт, она открывается наружу. Популярность изделия позволило наладить выпуск правоповоротных и левоповоротных дверей.
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Изделие имеет толстую фронтальную сталь, легированная, изготовленная методом холоднокатаной прокатки она является мощной преградой для злоумышленников.
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Кроме того, конструктив двери усилен 2-мя жесткими ребрами, имеется два замка.
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Внутренняя начинка - МДФ, отделанный особым материалом WINORIT толщиной 8 миллиметров, дверь окрашена в цвет Антик медь.
Прекрасное решение как для дома, так и для квартиры.
Дверь входная Оптим "Дуо Слим"
Дверь входная Оптим "Дуо Слим" - надежная тамбурная дверь класса Эконом, открывается наружу.
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Произведённая из высокопрочной стали методом холодной прокатки. Дверное полотно усилено по всему периметру и имеет прочное сотовое наполнение, двери можно купить как в левом, так и в правом исполнении.
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Она полностью изготовлена из металла, имеет пенополистироловое утепление и один контур уплотнения.
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Имеется глазок, цилиндровый замок является основным затворным механизмом.
Такая дверь прекрасно подойдет для парадных, в качестве входной двери в заборе для входа на участок, имеет отличное соотношение цена качество.
Дверь входная металлическая Groff "Т2-223"
Дверь входная металлическая Groff "Т2-223" - это наиболее востребованная и популярная дверь в классе премиум.
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Ее изготавливают в двух вариантах (левом и правом), благодаря своему уникальному дизайну и выгодной цветовой подборке дверь прекрасно сочетается с различными моделями межкомнатных дверей.
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Отделанная толстым металлом с декоративным теснением, утеплённая негорючей минеральной ватой, усиленная ребрами жесткости, стальным каленым квадратом, имеющая два замка эта дверь самая надежная защита от любых опасностей.
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За таким изделием чувствуешь себя как за каменной стеной, на ней установлены противосъемные штыри, имеется три петли и глазок, это практически непреодолимая преграда для любых преступных элементов.
Дверь входная металлическая Groff "Т2-223" - это лучший выбор!
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