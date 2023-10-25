При установке дверей важно учитывать особенности дверного проема. Как правило, в большинстве домов старой застройки размеры соответствуют ГОСТу, поэтому проблем с выбором габаритов полотна не возникает. Но в современных или частных домах могут быть отклонения от норм. О том, как правильно выбрать дверь, не ошибившись с размерами, расскажем в этой статье.

Преимущества выбора входных дверей стандартных размеров

У дверей, которые соответствуют ГОСТу, есть несколько преимуществ перед нестандартными конструкциями:

Большой выбор полотен. Большинство дверей изготавливаются именно по стандартным размерам. У вас не возникнет проблем с выбором дизайна полотна: можно подобрать дверь для любого стиля интерьера, с любым оформлением и внешним видом.

Монтаж таких дверей не вызывает проблем. Вы сможете справиться с установкой и самостоятельно, достаточно лишь зафиксировать петли и специальные системы. Но даже если вы вызовете на дом мастера, его услуги будут недорогими по сравнению с услугами по установке дверей нестандартных размеров. Это объясняется тем, что для монтажа дверей необычных размеров нужно сужать или расширять дверной проем.

Покупка дверей по ГОСТу обойдется вам намного дешевле изготовления полотен по индивидуальному заказу. Стандартные двери производятся на автоматизированном производстве, что значительно упрощает процесс их изготовления и снижает стоимость изделий.

В большинство многоквартирных домов подойдут двери, соответствующие стандартам. Вам не придется долго искать дверь, а если вы не знаете, какую лучше выбрать, консультанты в магазине без проблем помогут.

Параметров, которые учитываются при расчете размера дверного проема, три: высота, ширина и толщина.

Стандартные размеры входных дверей по высоте

По ГОСТу высота дверного проема должна находиться в пределах от 203 см до 207 см. В такой проем сможет пройти практически каждый человек, не ударяясь о верхний край. Обратите внимание, что диапазон достаточно маленький – всего 4 см.

Поэтому важно с точностью до сантиметра измерять дверной проем, чтобы высота двери точно подошла.

Стандартные размеры входных дверей по ширине

От этого параметра зависит тип конструкции двери. Чаще всего устанавливают одностворчатые входные двери. Минимум их ширины может составлять 90 см, а максимум – 101 см.

Для двустворчатых моделей стандарты следующие: минимум – 191 см, максимум – 195 см. Также существуют менее распространенные полуторные входные двери, ширина которых варьируется от 131 до 151 см.









Стандартные размеры входных дверей по толщине

Строгих стандартов здесь нет. Торцы дверного проема в любом случае будут шире дверного полотна. Толщина дверей зависит от материалов изготовления и особенностей конструкции. При выборе дверного полотна обращайте внимание на внутреннее наполнение. Лучше покупать модели с тепло- и звукоизоляционным материалом, особенно если вы устанавливаете дверь в частный дом.

Минимальная толщина металлического листа в дверной конструкции составляет 1,5 мм. Более тонкий лист будет непрочным, он не подойдет для входной двери. Если же он будет толще 2 мм, масса двери превысит норму, в результате чего петли могут не выдержать вес и быстро испортятся.

Такие полотна весят около 150 кг, что очень много для двух обычных петель. Как правило, толщина входной двери из металла составляет 8 см. Полотна с особым наполнителем, с защитой от взлома, огня и прочих воздействий толще на пару сантиметров.

Стандартные размеры входных дверей в других странах

Важно обращать внимание на производителя выбранной вами входной двери. Дело в том, что стандарты, по которым изготавливают полотна, в разных странах могут значительно отличаться.

К примеру, испанские изделия по ширине намного меньше российских: 60 см у них минимум, 100 см – максимум.

Двери французского производства несколько шире испанских: ширина начинается от 69 см и заканчивается 99 см.

Учитывайте это, если приобретаете дверь иностранного производства или вовсе проживаете в другой стране. Во втором случае вам стоит изучить стандарты дверных проемов вашей страны.

Подробнее о толщине входных дверей

От толщины входных дверей зависит, какие петли нужно покупать для ее установки. Согласно ГОСТу, входная дверь должна быть не тоньше 5 см и не толще 12 см.

Толщина полотна зависит от особенностей ее конструкции. Основу дверей составляют металлические листы, между которыми располагаются различные материалы: минеральная вата, вспененный полимер и другие в зависимости от предназначения полотна.

Важно понимать, что прочность двери зависит не от толщины в целом, а от толщины листов металла. Если листы металла будут иметь толщину 1,5 мм, а сама дверь – 3 см, она будет прочнее полотна с толщиной 12 см, покрытого тонкими 1-миллиметровыми листами.

Именно от листов зависит, смогут ли злоумышленники вскрыть дверь:

0,5 мм. Самые тонкие стальные листы, которые встречаются лишь на дешевых дверях. Материал можно без проблем прорезать хорошо заточенным ножом;

0,7 мм. Такие листы прочнее предыдущих, однако несильно;

1 мм. Устанавливаются на бюджетные модели и легко пробиваются ножницами для резки металла;

1,2 мм. Такая толщина нераспространенная, но иногда встречается на недорогих полотнах. Лист пробивается ломом;

1,5 мм. Самая популярная толщина при производстве бюджетных дверей. Лист получится пробить ножом, сильно ударив по нему молотком;

1,8 мм. Эта толщина уже считается надежной и подходит для установки в домах и квартирах. Разрезать такой лист можно только специальными инструментами;

5 мм. Встречается в бронированных дверях. Подобные полотна очень тяжелые и могут весить 300 кг. Для их монтажа нужна специальная усиленная фурнитура, выдерживающая большой вес.

Однако общая толщина – все равно важный параметр. От него зависят эксплуатационные характеристики, а именно звуко- и теплоизоляция. Чем больше внутри полотна вспененного полимера и минеральной ваты, тем лучше дверь поглощает посторонние звуки и сохраняет тепло внутри квартиры или дома.

Поэтому, если вы проживаете в городе с холодным климатом, выбирайте максимально толстую дверь. Для квартир подойдут полотна толщиной 3-7 см, а в частный дом нужны более толстые конструкции.

От толщины двери зависит тип замка. Цилиндровые замки рассчитаны на полотна, толщина которых не превышает 4 см. Для более толстых полотен ключ не подойдет, поэтому нужен будет сувальдный запорный замок – ключи для них могут иметь длину вплоть до 12 см.









Как измерить размер входного дверного проема

Очень важно точно измерить дверной проем. Отклонение даже в один сантиметр может вызвать проблемы с установкой полотна, поэтому используйте только точные средства измерения.

Замер производится в несколько шагов:

Торцевая часть стены должна быть свободна. Перед тем, как производить замеры, нужно снять старые наличники. Бывает, что дверной проем несколько перекошен. Это может быть незначительный перекос, однако он повлияет на точность установки двери. Чтобы получить оптимальное значение, нужно провести измерение в нескольких местах и взять минимальный из полученных результатов. Желательно полностью демонтировать двери. Это поможет проверить, насколько хорошо отделаны торцы дверного проема. Если на них есть штукатурка, ее следует убрать. Неровный контур двери нужно исправить при помощи специальных отделочных материалов. На завершающем этапе сверьте полученные вами значения со стандартными. Скорее всего, они совпадут, потому что в большинстве домов дверные проемы классические.

Обратите внимание на несколько нюансов:

От размеров входного прохода нужно отнять 3 см, чтобы получить оптимальные габариты дверного полотна. К примеру, если дверной проем имеет размер 210х100 см, дверь нужна с высотой 207 см и шириной 97 см.

При выборе дверей с усиленным полотном учитывайте, что разница между размерами коробки и прохода должна составлять 1-3 см.

В итоге у вас должно получиться четыре значения:

Ширина.

Высота. Не забывайте добавлять к этому значению высоту порога, если вы планируете устанавливать его.

Толщина дверной коробки.

Ширина зазоров между дверной коробкой и проходом.

Поинтересуйтесь в магазине, где вы приобретаете двери, есть ли у них услуги замера дверного проема. Некоторые продавцы могут предоставить вам эту услугу бесплатно, если вы заказываете у них установку двери. Если такая возможность есть, не стоит самостоятельно замерять проход: профессионал сделает это максимально точно и сэкономит вам время.

Виды полотен входных дверей

Для большинства квартир подойдут стандартные полотна, которые вы можете найти в любом магазине дверей. Но при строительстве частного дома есть возможность сделать нестандартный дверной проем.

В таком случае нужно подбирать особую входную конструкцию. Есть четыре основных типа полотен.

Входные двери с фрамугой

Подойдет, если дверной проем слишком высокий. Фрамуга представляет собой дополнительную вставку сверху прохода, которая компенсирует излишнюю высоту и позволяет установить дверное полотно стандартного размера. Кроме того, вставки могут располагаться и по бокам, если проем широкий. Вставки можно комбинировать, располагая и над дверным полотном, и по обеим сторонам от него.

В частных домах фрамугу можно сделать стеклянной. Это сделает помещение более освещенным и будет стильно смотреться в современном интерьере. Существуют даже специальные декоративные фрамуги, которые используются для зрительного увеличения высоты потолков.

Фрамуги бывают нескольких видов:

Арочные. Устанавливаются в арочных проемах и отлично смотрятся в классическом стиле.

Прямоугольные. Помогают визуально «поднять» потолки.

Верхние. Располагаются сверху дверного проема.

Боковые. Если для дверного проема трудно подобрать дверь, боковые фрамуги помогают справиться с этой проблемой – они сужают проход.

Глухие. Сплошное полотно без вставок, которое поддерживает звуко- и теплоизоляцию двери.

Со вставками. Выполняют декоративную функцию. В качестве вставок могут выступать стекла, витражи, решетки. Такие фрамуги подчеркивают стилистику помещения и наполняют комнаты светом.

Открывающиеся. Их можно использовать для проветривания комнат.

Отдельная фрамуга. Нужна для проходов, которые по высоте превышают стандарт более чем на 10 см.

Цельная фрамуга. Подходит для дверных проемов, высота которых превышает стандарт меньше, чем на 10 см.









Размеры одностворчатых входных дверей

Самый распространённый вариант конструкций. В современных квартирах чаще всего устанавливаются именно одностворчатые двери. Ширина полотен может быть разной и зависит от производителя.

Как минимум она должна составлять 60 см, некоторые модели одностворчатых конструкций по ширине могут достигать 100 см.

Стандартные размеры полуторных входных дверей

Как понятно из названия, конструкция состоит из двух полотен. Основное из них имеет стандартные размеры, а вторая створка маленькая, шириной от 40 до 60 см.

Дополнительная узкая створка нужна для того, чтобы заполнить оставшееся пространство в дверном проходе нестандартных размеров. Она подвижная и открывается так же, как и основное полотно, однако чаще всего открывать ее нет необходимости, поэтому есть возможность зафиксировать маленькую створку в неподвижном состоянии.

Двустворчатые входные двери и их размеры

Устанавливаются, как правило, в частных домах, а также в общественных местах. Двустворчатые двери подходят для широких дверных проемов и состоят из двух одинаковых по размеру створок, соответствующих стандартным размерам.

Например, одна створка может иметь ширину 90 см, а в целом дверь будет шириной 180 см. Чаще всего одну из створок фиксируют в проходе, чтобы она не открывалась, и пользуются лишь одной. В общественных местах же входные двери удобнее сделать полностью подвижными, особенно если ежедневный поток людей большой.

Размеры входных дверей по типу дома

Как уже было отмечено, размеры входной двери определяются габаритами дверного проема. В многоэтажных жилых домах и многих общественных помещениях проходы имеют стандартные размеры, однако могут и отличаться.

При строительстве частного дома желательно также учитывать стандартные параметры, чтобы не возникало проблем с подбором дверных полотен.

Пятиэтажные дома

В большинстве таких домов дверные проемы имеют ширину 86 см и высоту 205 см. Однако стоит обратить внимание на то, что не все пятиэтажки соответствуют этой норме.

В некоторых домах проходы сужены на несколько сантиметров, что не позволяет устанавливать стандартные двери. Поэтому, если вы проживаете в пятиэтажке, перед покупкой двери обязательно точно измерьте дверной проем.

Сталинки

Так называют сталинские дома, которые построены в период с 1933 по 1961 года. В них высота дверных проемов увеличена. Иногда для «сталинок» подходят только двери, имеющие высоту 230 или даже 240 см. Найти такие полотна в обычных магазинах может быть сложно, но возможно. В крайнем случае, вы можете заказать изготовление входной двери на заказ. Вероятно, такой же высоты понадобятся и межкомнатные двери.

Современные панельные дома

Трудностей с подбором дверей для новых «панелек» не возникает, потому что, как правило, дверные проемы в них имеют высоту 205 см, а ширина может быть 86 см или 96 см. Производители изготавливают полотна таких размеров, и приобрести подходящее можно в любом магазине дверей.

Какие факторы влияют на размеры входной двери

Есть много нюансов, которые нужно учитывать, покупая входную дверь.

Многие из этих факторов будут влиять и на ее размер:

Дополнительные характеристики

Например, входная дверь может быть бронированной или противопожарной. Такие полотна устанавливают в промышленных помещениях, где есть высокий риск возгорания, но они подойдут и для частных домов, если вы хотите быть полностью уверенными в своей безопасности. Противопожарная дверь имеет толщину примерно 7-8 см, бронированная – 10-12 см.

Способ открывания дверей

Желательно устанавливать полотно так, чтобы при открывании оно не закрывало дверной проход соседей. В противном случае вы даже можете случайно поцарапать дверь соседней квартиры.

Иногда делают так, что входные двери открываются внутрь квартиры. Например, такое практикуется в квартирах с угловым расположением, а также в случаях, когда открытое полотно закрывает эвакуационный выход и щиток с электричеством.

Дизайн

Здесь все зависит от стиля интерьера, а в частных домах и от экстерьера. К примеру, в частном доме, оформленном в минималистичном стиле, можно установить даже стеклянные панорамные двери.

Конечно, они не защищают помещение и выполняют в основном эстетическую функцию, но подобрать их нужно тщательно. У них будет нестандартный размер, и часто стеклянные двери делают раздвижными. В любом случае не забывайте, что на первом месте должна стоять безопасность.

Тепло- и звукоизоляционные свойства двери

В качественных полотнах внутри конструкции есть несколько материалов, которые не дают проникать в помещение звукам с улицы, а также сохраняют тепло в жилье. Особенно этот параметр важен, если вы покупаете дверь в частный дом.

Кроме того, следите за тем, плотно ли полотно прилегает к дверной коробке. Не должно быть зазоров – они ухудшают тепло- и звукоизоляцию. Если вы обнаружили такие щели, их можно скрыть специальными уплотнительными лентами из поролона.

Материал изготовления дверей

От него зависит прочность двери и, следовательно, ваша безопасность. Лучше всего покупать металлические двери.

Металл – самый надежный материал для входной двери, который выдерживает механические воздействия, перепады температур, влажные условия и отличается долгим сроком службы. Обращайте внимание на толщину листа стали: она должна быть как минимум 1,5 мм, но желательно – 2 мм.

Тип крепления

Входные двери лучше всего крепить на внутренние петли. Они устанавливаются внутрь конструкции, благодаря чему их не видно. Но главный плюс внутренних петель – их надежность. Такие петли нельзя спилить.

Нормы СНиП по размерам входных дверей

При установке дверей нужно учитывать действующие законодательные нормы:

По высоте двери должны быть как минимум 1,9 м, по ширине – 0,8 м в жилых домах и 1,2 м в общественных местах. Это нужно для того, чтобы проход был свободный и в случае эвакуации двери не создавали препятствия.

Если дверной проход выходит на лестничную площадку, его ширина должна быть не меньше лестничного марша. Это также важно в случае, если будет необходима эвакуация.

Допускается отклонение двери от прохода не больше, чем на 3 мм. Кроме того, при монтаже можно использовать только анкеры с диаметром не меньше сантиметра.

Есть и нормы, которые регулируют тепло- и звукоизоляционные свойства полотна.

Профиль двери должен иметь толщину от 1,5 мм.

Не допускается установка запирающих устройств, то есть замков, класс взломостойкости которых меньше 3. Классы взломостойкости 1 и 2 не сертифицируются. Это значит, что изготовитель не гарантирует вам никакой защиты. В идеале стоит купить замок с классом взломостойкости 4 – это самая надежная и прочная конструкция. Обратите внимание, что взломостойкость замков европейского производства обозначается буквами A, B, C, D по возрастающей.

Так, чтобы дверь обеспечивала защиту от постороннего шума с улицы и площадки и не пропускала в квартиру холод, нужны качественные утепляющие материалы: пенополистирол, минеральная вата, вспененный полиуретан. Утеплитель должен иметь толщину как минимум 5 см, однако этот параметр зависит от климата места, где устанавливается дверь.

Подбирать размер входных дверей нужно очень внимательно. Даже отклонение от нормы на один сантиметр может вызвать проблемы с монтажом, поэтому тщательно измеряйте дверной проем и учитывайте действующие нормы СНиП.







