Будет совершенно неправильно утверждать, что баня – изобретение народов, проживающих в суровых северных условиях. Все знают, что среди разновидностей присутствуют японская и турецкая бани. Однако, только русская и финская традиционно возводятся из дерева. Японские бани представлены деревянными ёмкостями, но полностью возводить строение из натуральной древесины – это всё-таки обычай северных народов.

Исстари срубы и все двери в них были деревянными. И сейчас многие любители попарится считают, что только в бане, где скамьи, полки, двери и аксессуары должны быть деревянными. В противном случае эффекта от её посещения не будет.

Стоит подробно рассмотреть вопрос: возможно ли использование в современной русской бане иных материалов для дверей. Этому и будет посвящена эта статья.

Дерево или стекло для двери в бане и парилке: что лучше

Необычный специфический климат в помещении бани могут выдерживать далеко не все материалы. Исключением являются только древесина и стекло.

Поэтому двери и перегородки можно изготавливать из них. Для русской бани традиционно дерево, в финских всё чаще используют стекло. Так как в настоящее время бани зачастую размещают не в отдельных строениях, а внутри домов и коттеджей, то популярность стеклянных дверей стремительно возрастает.

Такое положение дел вызывает необходимость рассмотреть, в чём плюсы и минусы использования таких дверей в парилку.

Для сравнения возьмём следующие параметры:

термо- и влагостойкость;

устойчивость к механическим воздействиям;

качество удержания тепла в помещении;

длительность срока эксплуатации.

В русской бане требуется полное отсутствие сквозняков, поэтому в этом дверь из дерева будет наилучшим выбором. Она отлично защитит предбанник, где отдыхают парильщики, от поступления холодного воздуха. И одновременно не позволит теплу уйти наружу.

Полной герметизации стеклянная дверь обеспечить в этом случае не может. Проблему можно нивелировать за счёт приобретения двери в требуемом оформлении: без окантовки, с алюминиевой или деревянной окантовкой.

Однако у древесины низкая устойчивость к влаге. Со временем под действием пара и попадания горячей воды она разбухает, и дверь перестаёт плотно прилегать к дверной раме. Если деревянную дверь устанавливают на входе в парилку финской сауны, то она должна быть обработана специальными термостойкими средствами.

Хотя надо признать, что режим нагрева не приводит к возгоранию, но осторожность не помешает. Для дверей из стекла используют специальные жароустойчивые сплавы, выдерживающие нагрев до 120 градусов.

Сравнение прочности будет в пользу дерева. Оно способно выдержать высокие механические нагрузки и резкие удары. Стекло – материал хрупкий. То, что оно может треснуть и рассыпаться на мелкие, но не острые осколки, не меняет положение дел.

Теплопотеря у стеклянных дверей тоже значительно выше. В случае с финской баней это приводит к повышению расхода энергии.

А вот в отношении долговечности первенство при правильной эксплуатации можно отдать стеклу. Древесина со временем покрывается трещинами, или разбухает, стекло этому не подвержено. Так что можно сделать вывод: для финской бани подходят оба материала, для паровой русской бани, всё же, предпочтение стоит отдать дереву.

Плюсы и минусы стеклянной двери в бане

Все плюсы и минусы деревянных дверей хорошо известны. Введение в конструкцию бани стеклянных дверей и перегородок всё-таки требует некоторых уточнений.

Итак, минусы:

изменение в тактильных ощущениях;

опасение за прочность;

большой вес;

частый уход;

алеко не бюджетная стоимость, которая, по правде сказать, компенсируется многими плюсами.

Плюсов намного больше:

значительный срок эксплуатации при правильной установке и отсутствия экстремальных ситуаций;

независимость функциональности от воздействия температуры и влаги;

лёгкость ухода и высокая гигиеничность;

доступность естественного освещения в парилку;

визуальное расширение пространство парилки;

полная экологическая безопасность при отсутствии вредных выделений при нагреве;

возможность внести современный стиль в традиционность оформления бани.

Несомненно, что для небольших дачных банек такие двери не подходят, но в расположенную в большом частном доме баню они способны сделать креативной и уникальной.

Каким размерам стеклянных дверей в бане отдать предпочтение

Если баня не возводится отдельно стоящим зданием, где владелец самостоятельно определяет параметры помещений предбанника и парилки, дверных проёмов и стилистическое оформление, то приобретать двери с подходящей к ним фурнитурой лучше в комплекте с остальным оборудованием. В этом случае двери будут удобны в эксплуатации, оснащены нужным уплотнением и полностью подходить по стилю.

А дверные проёмы по ширине и высоте соответствуют обычным входным и межкомнатным:

70-100 см – ширина;

189-199 см – высота.

Такие размеры являются стандартными для зарубежных и отечественных производителей.

Какую фурнитуру выбрать для стеклянных дверей в парилку

Этому надо уделить особое внимание. Начните с толщины полотна из стекла. Она должна бы не менее 8 мм и определяет внушительный вес всей двери. Чтобы удержать такой монолит, требуются как минимум 3 петли из качественной нержавейки.

Иные виды металла будут подвергаться воздействию коррозии. Предпочтение стоит отдать правильно отрегулированной магнитной защёлке. При возникновении непредвиденной ситуации она не заклинит дверь. Наилучшими станут деревянные ручки с силиконовой прокладкой от традиционных дверей в русскую парилку.

Установка стеклянных дверей в бане

Если вы имеете опыт в строительстве и владеете рабочим инструментом, то установить самостоятельно деревянные двери в бане не составит особого труда.

Установка стеклянной двери потребует дополнительной физической силы и знания некоторых профессиональных секретов. Так что, лучше воспользоваться услугами мастера. Это сэкономит ваши физические силы, психическое состояние и, возможно, при возникновении сложных ситуаций финансы.

Несмотря на некоторые различия между русской баней и финской сауной, используемые в интерьере последней стеклянные двери значительно потеснили изделия из дерева в частных домах, крупных оздоровительных центрах. В конечном счёте особенности каждого вида бани определяет выбор материала дверей.

Стеклянная дверь удобна в эксплуатации, красива по своему внешнему виду, создаёт атмосферу комфортного отдыха в помещении сауны или бани. Деревянная дверь создаст универсальный микроклимат в помещении парилки русской бани. Выбор всегда делает будущий хозяин в соответствии со своими предпочтениями и вкусом.

Главное правило для любой двери в парилку – она должна открываться наружу. И только так. Этого требуют правила безопасности.