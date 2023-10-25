Ни один ремонт или переоборудование в доме, квартире, офисе, производственном и торговом помещении не обходится без установки новых дверей. Мы всегда поможем Вам подобрать подходящую модель, а сейчас хотим рассказать о фабриках с которыми мы тесно сотрудничаем.

Фабрика «Браво»: входные и межкомнатные двери

Торговая марка «Браво» выпускает широкий ассортимент входных металлических и межкомнатных дверей из разных материалов. Широкая дилерская сеть производителя позволяет произвести покупку в любом уголке страны и получить ее в кратчайшие сроки при помощи выбранных перевозчиков.

Конструкторы и дизайнеры постоянно следят за появлением технологических новинок и изменением модных тенденций. Благодаря такому подходу продукция компании занимает лидирующие позиции по спросу среди наших соотечественников.

Стоимость дверей конкурентоспособна и доступна для всех категорий покупателей. Прямые поставки с заводов, продажа через официальные представительства фабрики «Браво» значительно снижают цену для покупателей.

Ассортиментный ряд каждой линейки товаров рассчитан на клиентов с разными финансовыми возможностями и требованиями к дверному полотну, блоку.

Межкомнатные двери el’PORTA

Внутренние двери торговой марки «el’PORTA» нашли своего покупателя благодаря следующим особенностям:

Конструкция изготовлена из LVL-бруса. Это – современный материал, который производится из нескольких 3-х миллиметровых слоев лущеного шпона. Между собой слои склеиваются таким образом, чтобы расположенные рядом волокна были параллельны. Благодаря такой технологии получается прочный, надежный, экологически безопасный материал, не поддающийся деформации; Дверное полотно представляет собой филенку в основе, которая отделывается экошпоном из натуральной древесины. Он имитирует текстуру дерева определенной породы, повторяет его цвет. Покрытие не подвержено влиянию ультрафиолетовых лучей, не стирается со временем; В некоторых моделях применяются вставки из стекла и декоративного сатината с цветными молдингами. Декор дверей Эль Порта отвечает международным стандартам

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Влагостойкие межкомнатные двери AQUA DVERI

Основой дверного полотна изделий AQUA DVERI является инновационный материал – древесно-полимерный композит. В нем сочетаются свойства пластика и натурального дерева, поскольку изготавливается он из качественного полимера и натуральной древесной муки.

Благодаря такому составу двери устойчивы к воздействию влаги и могут устанавливаться в ванных комнатах, санузлах, в производственных и торговых помещениях с высоким уровнем влажности.​

Стальные входные двери Groff

Конструкция дверей Грофф является уникальной.

Она разрабатывалась специалистами данной торговой марки и имеет такие отличительные черты:

Прочность, повышенная устойчивость к значительным механическим повреждениям;

Огнестойкость обеспечивается слоем специальной минеральной ваты, выпускаемой немецким изготовителем;

По периметру полотна устанавливается уплотнитель, гарантирующий высокий уровень тепло- и звукоизоляции;

Ручка двери производится по собственной запатентованной технологии компании​

Фабрика Зетта: входные стальные двери

Одна из самых молодых компаний России по производству дверей, находится в Воронеже. Двери фабрики Zetta завоевали популярность у клиентов благодаря качественной отделке, высокой функциональности, а также низким ценам.

Несомненным плюсом является богатство расцветок дверей, тут каждый сможет подобрать дверь по своему вкусу. Выпускается три линейки продукции: Комфорт, Евро, Премьер.

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