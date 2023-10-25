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Рейтинг производителей дверей в России: ТОП-5 и описание с фото-примерами

#Межкомнатные двери #Входные двери #Двери
Рейтинг производителей дверей в России: ТОП-5 и описание с фото-примерами

Ни один ремонт или переоборудование в доме, квартире, офисе, производственном и торговом помещении не обходится без установки новых дверей. Мы всегда поможем Вам подобрать подходящую модель, а сейчас хотим рассказать о фабриках с которыми мы тесно сотрудничаем.

Фабрика «Браво»: входные и межкомнатные двери

Торговая марка «Браво» выпускает широкий ассортимент входных металлических и межкомнатных дверей из разных материалов. Широкая дилерская сеть производителя позволяет произвести покупку в любом уголке страны и получить ее в кратчайшие сроки при помощи выбранных перевозчиков.

Конструкторы и дизайнеры постоянно следят за появлением технологических новинок и изменением модных тенденций. Благодаря такому подходу продукция компании занимает лидирующие позиции по спросу среди наших соотечественников.

Стоимость дверей конкурентоспособна и доступна для всех категорий покупателей. Прямые поставки с заводов, продажа через официальные представительства фабрики «Браво» значительно снижают цену для покупателей.

Ассортиментный ряд каждой линейки товаров рассчитан на клиентов с разными финансовыми возможностями и требованиями к дверному полотну, блоку.

Дверь входная металлическая «Thermo Лайн» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Thermo Лайн с терморазрывом Букле черное/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
37 912
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Техно Декор-2» Букле черное/Snow Melinga
Дверь входная Thermo-2 Техно Декор-2 с терморазрывом Букле черное/Snow Melinga, 2 замка, с ночной задвижкой
46 032
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Техно Декор-2» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Thermo-2 Техно Декор-2 с терморазрывом Букле черное/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
46 032
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Флэш Декор-2» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Thermo-2 Флэш Декор-2 с терморазрывом Букле черное/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
48 412
Дверь входная PP ВМ-103 Серый Винорит/Белый софт с терморазрывом
Дверь входная PP ВМ-103 с терморазрывом Серый Винорит/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
 
57 320
Дверь входная MP ВМ-100 Титан/Белый софт с терморазрывом
Дверь входная MP ВМ-100 с терморазрывом Титан/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
45 860

 

Межкомнатные двери el’PORTA

Внутренние двери торговой марки «el’PORTA» нашли своего покупателя благодаря следующим особенностям:

  1. Конструкция изготовлена из LVL-бруса. Это – современный материал, который производится из нескольких 3-х миллиметровых слоев лущеного шпона. Между собой слои склеиваются таким образом, чтобы расположенные рядом волокна были параллельны. Благодаря такой технологии получается прочный, надежный, экологически безопасный материал, не поддающийся деформации;

  2. Дверное полотно представляет собой филенку в основе, которая отделывается экошпоном из натуральной древесины. Он имитирует текстуру дерева определенной породы, повторяет его цвет. Покрытие не подвержено влиянию ультрафиолетовых лучей, не стирается со временем;

  3. В некоторых моделях применяются вставки из стекла и декоративного сатината с цветными молдингами. Декор дверей Эль Порта отвечает международным стандартам

Дверь входная металлическая Оптим "Door Out 101" Антик Медь
Дверь входная Оптим Door Out 101 Антик Медь/Антик Медь, 1 замок
 
14 970 17 612 ₽ -15%
Дверь входная Family Eco MM Шоколад букле/Шоколад букле Steel
Дверь входная Family Eco MM Шоколад букле/Шоколад букле, 2 замка
27 015
Дверь входная металлическая «Модерн Kale» Almon 28/Wenge Veralinga
Дверь входная Модерн Kale Almon 28/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
30 632
Дверь входная металлическая Оптим «Стройгост 5 РФ» Антик Медь/Дуб рустикальный
Дверь входная Стройгост 5 РФ Антик Медь/Дуб рустикальный, 1 замок
13 300
Дверь входная металлическая «Мило 104.52» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Мило 104.52 Букле черное/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
 
22 092

 

Влагостойкие межкомнатные двери AQUA DVERI

Основой дверного полотна изделий AQUA DVERI является инновационный материал – древесно-полимерный композит. В нем сочетаются свойства пластика и натурального дерева, поскольку изготавливается он из качественного полимера и натуральной древесной муки.

Благодаря такому составу двери устойчивы к воздействию влаги и могут устанавливаться в ванных комнатах, санузлах, в производственных и торговых помещениях с высоким уровнем влажности.

 

Стальные входные двери Groff

Конструкция дверей Грофф является уникальной.

Она разрабатывалась специалистами данной торговой марки и имеет такие отличительные черты:

  • Прочность, повышенная устойчивость к значительным механическим повреждениям;

  • Огнестойкость обеспечивается слоем специальной минеральной ваты, выпускаемой немецким изготовителем;

  • По периметру полотна устанавливается уплотнитель, гарантирующий высокий уровень тепло- и звукоизоляции;

  • Ручка двери производится по собственной запатентованной технологии компании​

Дверь входная металлическая «Пик 117.С14» Букле черное/Casablanca
Дверь входная Пик 117.С14 Букле черное/Casablanca, 2 замка, с ночной задвижкой
 
21 066 22 652 ₽ -7%
Дверь входная металлическая «Флэш 119.Б15» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Флэш 119.Б15 Букле черное/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
24 892
Дверь входная металлическая «Мило 104.52» Букле черное/Cappuccino Veralinga
Дверь входная Мило 104.52 Букле черное/Cappuccino Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
 
22 092
Дверь входная металлическая «Porta M-3P К18/K18» Rocky Road/Silk Road
Дверь входная Porta M-3 К18/K18 Silk Road/Rocky Road, 2 замка, с ночной задвижкой
55 578

 

Фабрика Зетта: входные стальные двери

Одна из самых молодых компаний России по производству дверей, находится в Воронеже. Двери фабрики Zetta завоевали популярность у клиентов благодаря качественной отделке, высокой функциональности, а также низким ценам. 

Несомненным плюсом является богатство расцветок дверей, тут каждый сможет подобрать дверь по своему вкусу. Выпускается три линейки продукции: Комфорт, Евро, Премьер.

Все бренды представлены в широком ассортименте в каталоге на сайте 169.RU. Рядом с фото модели указываются ее технические характеристики, которые помогут вам сделать правильный выбор.

Дверь входная Trust Mass MP SiSt-3 Черный муар металлик/D-4 Бетон серый Lakobel Black
Дверь входная Trust Mass MP SiSt-3 Lakobel Black Черный муар металлик/Бетон серый, 2 замка, с ночной задвижкой
38 883
Дверь входная Family Eco PP Антрацит букле/МДФ Бетон темный E-109 МДФ Белый ларче E-212 Задвижка
Дверь входная Family Eco PP E-109/E-212 Бетон темный/Белый ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
33 208
Дверь входная Trust Mass MP 9S-135 Шоколад букле/R-4 Бетон темный
Дверь входная Trust Mass MP 9S-135 Шоколад букле/Бетон темный, 2 замка, с ночной задвижкой
38 883
Дверь входная Trust Mass MP 9S-100 Шоколад букле/Бетон темный
Дверь входная Trust Mass MP 9S-100 Шоколад букле/Бетон темный, 2 замка, с ночной задвижкой
38 883

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