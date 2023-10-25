Светлые двери традиционно являются фаворитом при оформлении интерьера. Несмотря на изменчивость моды, дизайнеры неизменно возвращаются к этому решению благодаря его универсальности. Но существуют законы сочетания стилей и оттенков. Получить гармонично оформленное внутреннее пространство можно, только если их соблюдать.

Влияние цвета и фактуры на общее впечатление от интерьера и дверей в нем

Психологи давно заметили влияние цвета настроение и мироощущение человека. Мало того, цвет способен воздействовать и на физическое состояние – от красного, например, ускоряется сердцебиение, а желтый и лимонный стимулируют и очищают печень, зеленый понижает давление, синий – повышает.

Наука о действии цвета на организм существовала еще в Древнем Египте, занимаются этим вопросом и сейчас. Лечение с помощью оттенков называется цвето- либо хромотерапией. При ремонте квартиры или дома необязательно изучать вопрос досконально.

Но подобрать цветовую гамму исходя не только из личных предпочтений, но и из физических или психических особенностей совсем не вредно.

Межкомнатные двери подбирают с учетом цветового решения интерьера. Светлые двери считаются универсальными, но чаще используются в помещениях созвучной тональности.

Все светлые оттенки относятся к легким цветам, которые делают пространство более воздушным, раздвигают стены, делают помещение визуально выше.

Оттенки из выбеленной гаммы тоже влияют на эмоциональное состояние человека, хотя и не так ощутимо:

Желтый – успокаивает нервы и стимулирует умственные способности, способствует усилению работоспособности.

– успокаивает нервы и стимулирует умственные способности, способствует усилению работоспособности. Оранжевый, персиковый – уравновешивают, создают внутренний баланс.

Сине-голубые оттенки (васильковый, лазурный, небесный и другие ) – успокаивают, настраивают на размышления.

) – успокаивают, настраивают на размышления. Светло-коричневая гамма – олицетворяют стабильность и надежность, но препятствуют развитию творческой мысли.

– олицетворяют стабильность и надежность, но препятствуют развитию творческой мысли. Зеленая палитра – благоприятствуют достижению внутренней гармонии, а также улучшают зрение.

Сиреневый – вдохновляет на творческие искания, способствует размышлениям и умственному развитию, позволяет отдохнуть и отвлечься от информационного давления.

– вдохновляет на творческие искания, способствует размышлениям и умственному развитию, позволяет отдохнуть и отвлечься от информационного давления. В ысветленные красноватые – помогают восстановить силы, собраться, тонизируют.

– помогают восстановить силы, собраться, тонизируют. Серый и все оттенки белого – нейтральные тона, которые создают ощущение мира, душевного покоя.

Светлый интерьер не означает «скучный» – пастельные оттенки бывают очень выразительными.

Конструкции светлых дверей и критерии их выбора

Различают следующие конструкции дверей:

Распашные

Классический вариант с дверным полотном, прикрепленным к дверной коробке при помощи петель. Согласно противопожарным нормам, открытие должно производиться наружу. Но часто для оптимизации пространства, например, при узком коридоре, в который выходит множество дверей, направление меняют.

Раздвижные (купе)

Полотна движутся с помощью роликов по прикрепленным к полу и верхней части проема направляющим. Дверь скользит вдоль стены и занимает минимум площади. Есть небольшой минус – у поверхности, параллельно которой он движется, ничего не поставишь.

Складные (гармошка или ширма)

Чаще используется для зонирования помещения, для разделения комнат применяется реже. Недостаток такой конструкции состоит в том, что большое количество подвижных сегментов, из которых она состоит, снижает ее надежность. Это сказывается на ее звуко- и теплоизолирующих свойствах.

Двери могут иметь одну или две створки. В двустворчатых моделях полотна могут быть одинаковыми или различаться по ширине. Такие двери называются неравнопольными. Они применяются в квартирах с нестандартными проемами, где типовой одностворчатый блок недостаточно широк, а двустворчатый – наоборот.

Как правило, в этом случае меньшую часть фиксируют при помощи шпингалета к полу или верхней части проема.

Оттенки светлой древесины для дверей: особенности выбора

Несмотря на разнообразие фактур и материалов, древесина остается лидером по популярности. Она всегда смотрится дорого и благородно.

Но у материала есть есть несколько серьезных недостатков:

Он далеко не дешевый.

Требует специфического ухода.

Сверхчувствителен к негативному влиянию окружающей среды.

Сегодня в ассортименте производителей найдется немало вариантов, качественно имитирующих древесину или выполненных на ее основе.

Светлая древесина отличается широким разнообразием оттенков:

Дуб – от желто-коричневого до коричневого.

– от желто-коричневого до коричневого. Береза – от почти белого до желто-коричневого.

– от почти белого до желто-коричневого. Бук - желто-коричневого цвета с пестрым рисунком текстуры.

- желто-коричневого цвета с пестрым рисунком текстуры. Ясень – от молочно-белого до серо-коричневого.

– от молочно-белого до серо-коричневого. Сосна – светлая, красновато-желтая.

– светлая, красновато-желтая. Ольха – насыщенно-медовые, красноватые и красно-желтые оттенки.

– насыщенно-медовые, красноватые и красно-желтые оттенки. Клен – от розоватой до светло-желтой окраски, внешне похож на ясень.

Если в дизайне комнаты используется несколько древесных фактур, древесина двери должна соответствовать одной из них. И хотя дерево хорошо смотрится в любом интерьере, есть несколько правил сочетаний, которые сделают его максимально гармоничным:

Золотистый дуб

Сочетания: с оттенком весенней зелени, винной гаммой и любыми цветами коричневой палитры.

Сосна

Сочетания: с глубокими насыщенными цветами из теплой гаммы (винный, красно-коричневый), цветами природной палитры (серо-желтый, желто-коричневый и серый), кремовым, сливочно-желтым, спокойными оттенками синего – васильковым, лазурным.

Бук

Сочетания: теплые цвета оранжевой гаммы, темные или приглушенные розовые оттенки, сиреневый, болотный, блекло-голубой.

Ольха

Сочетания: холодные оттенки, которые усилят золотистый оттенок древесины (серый, светло-сиреневый, серо-бежевый). Подойдут также терракот, темно-оранжевый, олива и зеленый чай.

Клен

Сочетания: землистые натуральные оттенки теплой гаммы – терракотовый, кирпичный, хаки, песочный, цвет дерева

Беленый дуб

Сочетание: выбеленная вариация солнечно-желтого, светло-сиреневый, фиолетово-серый, джинсовый, серый, золотой, серебряный, черный.

В каком интерьерном стиле будут смотреться светлые двери

Светлые оттенки универсальны, но в некоторых стилях они смотрятся особенно гармонично.

Среди таких направлений можно назвать следующие:

Классика.

Скандинавский стиль.

Минимализм.

Прованс.

1. Классический стиль и светлые двери

Цветовая гамма довольно разнообразна. Предпочтение отдается натуральным нейтральным оттенкам: бежевому, кремовому, песочному, серым, светло-зеленым тонам. В декоре уместна позолота.

В приоритете дорогие породы дерева, например, дуб или ясень. Сложный декор в классическом стиле только приветствуется – резьба, вставки из стекла, эффектная фурнитура.

2. В скандинавский стиль светлые двери отлично вписываются

Не приемлет излишнего декора. Уют создается за счет правильно подобранных фактур и цветов светлой палитры. Контрасты не рекомендуются, поэтому желательно, чтобы дверь не выделялась на фоне стен. Узоры и сложные формы не допускаются, но возможно использование на дверном полотне геометрического рисунка.

Фурнитура должна иметь строгую форму и быть матовой. Материалы – природного происхождения. Но если бюджет не позволяет приобрести дорогое изделие из массива дерева, его можно заменить вариантом с сотовым наполнением.

3. Минимализм любит светлые оттенки дверей и декора

Стиль максимально практичен, поэтому для него характерна простота форм и отказ от декоративных элементов. Дизайн дверного полотна – лаконичный, геометрически правильный, без изгибов и закруглений.

Нежелательны чрезмерно теплые оттенки, например, золотистые или медовые. Не рекомендуется использование градиентов (за исключением переходов между монохромными цветами), смешанных сложных цветов. Предпочтение отдается чистой цветовой гамме.

Поскольку для минимализма крайне важно наличие свободных, незагроможденных пространств, в этом стиле часто встречаются раздвижные двери.

4. В стиле прованс светлые двери и элементы приятно вписываются

В нем органично сочетаются деревенская непритязательность и французский шарм. Направление предполагает создание «истории» дома. Это значит, что в помещениях обязательно должны присутствовать элементы ретро: старинные открытки и фото, статуэтки, мебель с эффектом состаривания.

Предпочтительны натуральные материалы, мягкие пастельные оттенки – мятный, лавандовый, серый, бежевый. Двери и пол должны быть изготовлены из дерева либо имитировать его. Дверные полотна часто выполнены в технике кракелюр (растрескивание) или патинирование.

Выбирая дверь, важно учитывать все нюансы, касающиеся как технической, так и эстетической стороны вопроса.

Вот несколько моментов, на которые стоит обратить внимание:

Дизайн.

Качество, от которого зависит надежность и долговечность.

Особенности ухода.

Устойчивость к чрезмерным нагрузкам (особенно если в семье есть дети и домашние любимцы).

Удобство в эксплуатации.

Кроме того, важно принимать во внимание планировку помещения и его назначение.

В зависимости от этого на первый план выходят те или иные критерии:

Дверь для гостиной должна занимать минимум пространства, не загораживать предметы декора и пропускать свет.

Для спальни – требуются хорошие звукоизоляционные и светопоглощающие свойства.

Для детской – помимо хорошей звукоизоляции, необходима антивандальная защита.

Для кухни, ванной и туалета – простота ухода и высокая влагостойкость.

И, конечно, двери должны максимально соответствовать стилю и цветовой гамме помещения, создавая с ним единое гармоничное пространство.