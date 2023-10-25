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Белые двери: как гармонично совместить цвет с дизайном интерьера квартиры и дома

#Межкомнатные двери #Дизайн #Двери #Для кухни #Для ванной

Современные интерьеры часто оформляются в монохромном варианте или ярких контрастах. Белые двери как нельзя лучше подойдут к таким дизайнам – цвет может стать связующим звеном между тёмной мебелью и светлыми стенами, а такие стили, как минимализм и скандинавский вообще невозможно воплотить в жизнь без применения выбеленных поверхностей.

Полотна нежного оттенка могут быть глянцевыми и матовыми, со вставками из стекла и рисунками, поэтому их можно совместить практически с любым интерьером.

Почему белые двери не теряют популярность

Ещё с советских времён заведено, что конструкции этого типа должны быть светлыми, их периодически обновляли и подкрашивали, часто мыли и содержали в чистоте.

Это обусловлено многими факторами – маленькая жилплощадь не позволяла применять тёмные и яркие цвета, а также белые двери могли подойти к любым обоям на стенах, которые часто имели пастельные тона.

Современные интерьеры позволяют использовать любые фактуры и дизайны, но наибольшей популярностью пользуются именно светлые изделия. Белые межкомнатные двери могут быть изготовлены из разных материалов и иметь необычные рельефы, вставки и оформление, поэтому их установка наиболее предпочтительна для многих покупателей.

Преимущества белых дверей

Главным достоинством таких изделий считается универсальность. Белые межкомнатные двери будут удачно смотреться как в современных, так и в классических интерьерах и когда захочется сменить стиль квартиры или дома, то полотна демонтировать не придётся.

Светлые двери могут быть смягчающим фактором на фоне тёмного дизайна и выступать в роли контраста в сочетании с яркими цветами.

Производители изготавливают коробки и полотна в разнообразных вариантах и размерах – это может быть раздвижная межкомнатная дверь и распашная, «гармошка» и арочная конструкция. Широкий выбор позволит удовлетворить любого взыскательного покупателя.

Белые двери – это идеальный выбор для таких популярных стилей, как минимализм и Скандинавия, другие современные направления в большинстве оформлений также будут удачно сочетаться с этим цветом.

Дверь межкомнатная "Gloss-701" Белый глянец глухая, кромка-матовый хром
Дверь межкомнатная Gloss-701 Глянец Белый глянец, глухая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
27 120
Дверь межкомнатная "А3 ALU" Белая стекло Лакобель белый
Дверь межкомнатная А3 ALU Эмаль Белый, остекленная, лакобель белый, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
22 693
Дверь межкомнатная "Платина-7"  Crystall White вставка Сильвер грей кромка-чёрная матовая
Дверь межкомнатная Платина-7 Глянец Crystall White, глухая, декор сильвер грей, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
34 850
Дверь межкомнатная "Concept-703" Белоснежно матовый стекло Лакобель белый, кромка-матовый хром
Дверь межкомнатная Concept-703 ПВХ Белоснежно матовый, остекленная, лакобель белый, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
26 121
Дверь межкомнатная "Future-709" Мелинга белая глухая, кромка-матовый хром
Дверь межкомнатная Future-709 ПВХ Мелинга белая, глухая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
26 121
Дверь межкомнатная "Concept-710" Белоснежно матовый глухая, кромка-чёрная матовая
Дверь межкомнатная Concept-710 Белоснежно матовый, глухая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
32 968

 

Недостатки белых дверей

Основным минусом изделий будет маркость, именно поэтому многие покупатели сомневаются в приобретении и предпочитают межкомнатные двери с деревянной фактурой. Недостаток очевиден, но только в одном случае, если в доме живут маленькие дети, которые любят проявлять своё творчество на всех доступных поверхностях.

Также такие двери несовместимы с блёклыми интерьерами, что присуще стилю Прованс и классика, но эти оформления часто дополняются деревянными фактурами, и единственная допустимая фактура в таких дизайнах – это белёный дуб.

 

Варианты поверхностей белых дверей, как совместить их с интерьером

Конструкция у таких изделий может быть разная, поэтому выбирать её нужно исходя из собственных предпочтений, размера поёма и возможностей установки.

Для малогабаритных квартир лучше выбирать раздвижные межкомнатные двери или «гармошки», если позволяет площадь, то двухстворчатые распашные полотна, главное –совместить оформление поверхности с общим стилем в помещении.

При этом материал изготовления конструкций обширен: это пластик, массив, МДФ и ДСП, выбор зависит от финансовых возможностей и собственных предпочтений.

Дверь межкомнатная стеклянная "Флори" Белая
Дверь межкомнатная Флори Стеклянные Белый, остекленная, закалённое стекло, царговая
 
11 366 17 486 ₽ -35%
Дверь межкомнатная "К2" Белый матовый, стекло Лакобель белый, кромка - матовый хром
Дверь межкомнатная Квалитет К2 Экошпон Белый матовый, остекленная, лакобель белый, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
20 746
Дверь межкомнатная К "Симфония-Н" Эмаль белая стекло Белое матовое Кристалл
Дверь межкомнатная Симфония-Н Эмаль Белый, остекленная, сатинат белый художественный, каркасно-щитовая
18 603
Дверь межкомнатная "Gloss-587" Белый глянец, стекло Ромб
Дверь межкомнатная Gloss-587 Глянец Белый глянец, остекленная, ромб, царговая
19 643
Дверь межкомнатная шпонированная "V-V" Бьянко вставка Лакобель чёрный
Дверь межкомнатная V-V Шпонированные Бьянко, глухая, декор лакобель чёрный, каркасно-щитовая
21 513

 

Глянцевые белые двери

Белые межкомнатные двери с отражающими поверхностями подойдут для современных и минималистичных дизайнов. При этом в особых украшениях в виде стеклянных вставок и массивной фурнитуры они не нуждаются.

Глянцевая поверхность сама по себе самодостаточная, единственное, что может присутствовать в таких изделиях – это цветные вставки разного формата.

Матовые белые двери

Глухие полотна отлично подойдут для стиля Скандинавии и Прованса, именно им присуще такие фактуры. Если белой межкомнатной дверью нужно дополнить современный интерьер, то лучше отдать предпочтение изделиям из матового стекла, которые смотрятся воздушно и изысканно.

Такие полотна непрозрачны и способны полностью изолировать любую комнату, включая ванну и туалет.


 

Деревянные белые двери

Белые двери из массива совместимы с любым интерьером. Изделия могут иметь разнообразные рельефы, что можно использовать как в современном, так и в классическом дизайне.

Обычно полотна имеют фактуру «белёный дуб», при этом необязательно приобретать дорогие модели из массива, можно рассмотреть вариант шпонированной межкомнатной двери, которая неотличима от натурального материала.

 

Белые двери со вставками

Стеклянное дополнение часто присутствует в белых межкомнатных дверях, оно даёт воздушности и изысканности изделию.

При этом поверхность может быть матовой и прозрачной, иметь пескоструйные и разноцветные рисунки. В зависимости от оформления стекла такую дверь можно подобрать практически к любому интерьеру.

Дверь межкомнатная "А3" Белая стекло Лакобель белый
Дверь межкомнатная А3 Эмаль Белый, остекленная, лакобель белый, кромка abs, каркасно-щитовая
19 856
Дверь межкомнатная "Groove" Белая стекло Лакобель черный
Дверь межкомнатная Groove Эмаль Белый, остекленная, лакобель чёрный, кромка abs, каркасно-щитовая
17 880
Дверь межкомнатная К "Багетто 1" Эмаль белая стекло Сатинат
Дверь межкомнатная Багетто 1 Эмаль Белый, остекленная, декор багет, сатинат белый, каркасно-щитовая
17 402
Дверь межкомнатная шпонированная "V-X" Бьянко вставка ПВХ Эмаль
Дверь межкомнатная V-X Шпонированные Бьянко, глухая, декор пвх эмаль, каркасно-щитовая
17 500

 

Белые двери с эффектами

Искусственное состаривание поверхности часто используется в изделиях для классических интерьеров. Обычно такие межкомнатные двери изготавливаются из дерева, имеют ярко выраженные рельефы на поверхности и массивную фурнитуру.

Эффект кракелюра и патины выглядит не менее красиво, что может быть использовано в стиле Прованс, кантри и в средиземноморском оформлении.

С чем сочетаются белые двери

  • Вопреки расхожему мнению, белые двери образуют красивую пару не только со светлыми пастельными оттенками, но и с темными глубокими тонами. Такие цвета из природной палитры, как коричневый и зеленый, комбинируется с ними особенно хорошо.

  • Белые полотна без рисунка и видимой фактуры проще сочетать с разнообразной отделкой напольных поверхностей: ламинатом, паркетом, плиткой или даже коврами.

  • Стены, выполненные под натуральный камень или кирпичную кладку, станут отличными соседями для белых дверей.

  • Предметы декора подчеркивают элегантность и изящность белых дверных полотен. Статуэтки, картины или другие атрибуты искусства придают интерьеру дороговизны и уравновешиваются классическими межкомнатными дверями.

 

С какими цветами и стилями белая дверь будет смотреться особенно гармонично

Выбор обширен, но наиболее предпочтительны оттенки коричневого, красного, жёлтого и розового, возможно зелёный, но в данном случае стоит проявить осторожность, чтобы не потерять сочность цвета.

Главное, при выборе белой межкомнатной двери – это совместить дизайн поверхности со стилем квартиры или дома.

  • Скандинавский стиль

Грубоватые фактуры отделки, обилие дерева и голубые, горчичные тона прекрасно дополнят белые двери. При выборе нужно обратить внимание на изделия из массива с матовой поверхностью, допустимы стеклянные вставки, которые добавят воздушности в интерьер.

Обычно двери в скандинавском стиле имеют крупные ярко выраженные рельефы с геометрическим рисунком.

Дверь межкомнатная «Турин АК Тип-S» Матовый белый остекление Сатинато
Дверь межкомнатная Турин АК Тип-S Экошпон Матовый белый, остекленная, сатинат белый, царговая
14 876
Дверь межкомнатная "Galera" Белая глухая
Дверь межкомнатная Galera Эмаль Белый, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
15 806
Дверь межкомнатная "Оксфорд-1" Софт айс глухая
Дверь межкомнатная Оксфорд-1 Эмалит Софт айс, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
15 453
Дверь межкомнатная "Скай" Белый бархат стекло Сатинато белое
Дверь межкомнатная Скай Винил Белый бархат, остекленная, сатинат белый, кромка abs, царговая
15 028
Дверь межкомнатная К "Соната-Н" Эмаль белая стекло Белое матовое Кристалл
Дверь межкомнатная Соната-Н Эмаль Белый, остекленная, сатинат белый художественный, каркасно-щитовая
16 035

 

  • Минимализм

Допустимо устанавливать белые межкомнатные двери из любого материала. Это может быть глухое полотно из дерева или стекла, пластиковое изделие с контрастными вставками, которые найдут отклик в оформлении комнаты, в виде дивана, напольной вазы или шкафа.

В минимализме можно использовать глянцевые поверхности, особенно, если квартира не отличается большой площадью.

  • Современный

Такой дизайн хорошо сочетается как с массивными, так и с лёгкими полотнами. Многое зависит от оформления поверхности, она может иметь фактурный рельеф или быть гладкой и глянцевой, главное, чтобы межкомнатная дверь гармонировала с общей стилистикой.

  • Хай-тек

Для дизайна в духе современности с обилием новомодных материалов в интерьере лучше всего подойдёт межкомнатная дверь из стекла или пластика.

Полотно может иметь как гладкую поверхность, так и необычную текстуру, при этом необязательно это должен быть чисто белый цвет, допустимы серые и чёрные вставки.

  • Лофт

Неординарный стиль допускает установку любых межкомнатных дверей, независимо от материала и оформления. На фоне фактурных стен будет удачно выглядеть как массивное полотно из дерева, так и пластиковое изделие со стеклянными вставками.

Богемный дизайн одинаково хорошо сочетается со старинными эффектами и с глянцевыми дверями.

  • Классика или Прованс

В данном случае выбор невелик – это белая межкомнатная дверь из массива, возможно со стеклянными вставками. Наличие эффектов старины, кракелюра и патины только приветствуется. Такие изделия часто имеют двухстворчатые конструкции, которые выглядят массивно и презентабельно.

Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-23» Whitey (Эмаль) глухая
Дверь межкомнатная Граффити-23 Эмаль Whitey, глухая, каркасно-щитовая
8 372
Дверь стеклянная межкомнатная "Аркада Люкс" Белое Сатинато
Дверь межкомнатная Аркада Люкс Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
13 745 18 326 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-21" Белый остекление художественное
Дверь межкомнатная Скинни-21 Винил П-23 (Белый), остекленная/скиновая, сатинат белый художественный, кромка abs, филенчатая
 
6 692
Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» БелДуб (Шпон файн-лайн) остекление художественное
Дверь межкомнатная Стиль Шпонированные Ф-22 (БелДуб), остекленная, сатинат белый художественный, филенчатая
 
9 772
Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Беленый дуб (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Рондо Шпонированные Ф-22 (БелДуб), глухая, филенчатая
 
7 252
Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Бронза Сатинато
Дверь межкомнатная Лайт Стеклянные Бронза сатинато, остекленная, закалённое стекло, царговая
 
11 886
Дверь межкомнатная «S-25» Серый матовый глухая
Дверь межкомнатная S-25 Экошпон Серый матовый, глухая, царговая
11 074

 

Варианты открывания белой двери

Помимо материала важной деталью является система открывания двери. На сегодняшний день существует несколько основных типов:

  • Распашные. Самый распространенный механизм открывания двери. Главное его достоинство – надежность, недостатком можно считать обилие места, требуемого для распахивания.

  • Гармошка. Такая дверь состоит из полотен, которые перемещаются по специальным пазам с помощью роликов. Она тонкая и хорошо пропускает звуки, поэтому интимной обстановки в спальне или гостиной добиться будет тяжело из-за низкой шумоизоляции.

  • Купе (раздвижные). Механизм напоминает дверь-гармошку, но само полотно не складывается, а только «ездит» по рельсам в нужном направлении.

  • Роторные. Вариант, не так давно вошедший в моду. Выглядят как распашные двери, пока их не открыть. Механизм устроен так, что дверное полотно оборачивается вокруг своей оси, предоставляя место для прохода.

Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-20" Белый глухая
Дверь межкомнатная Скинни-20 Винил П-23 (Белый), глухая/скиновая, кромка abs, филенчатая
 
4 452
Дверь межкомнатная cкладная из ПВХ "Браво-0" Super White глухая
Дверь межкомнатная Браво-0 Винил Super White, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
 
3 892
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-23» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон Cappuccino Melinga, остекленная, magic fog, царговая
 
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Snow Art глухая
Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Snow Art, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
 
3 620 3 892 ₽ -7%

 

Декорирование белых дверей

Чтобы наверняка избавиться от ассоциаций с больничными или школьными учреждениями, белые двери претерпевают всевозможные модификации.

  • Добавить изюминки стерильному дверному полотну можно при помощи краски и куска наждачной бумаги. Такая техника создает естественные потертости, которые присущи стилю прованс.

  • В противоположность французскому налету старины стили модерн и хай-тек предпочитают отполированные глянцевые поверхности, которые воплощаются лаковым покрытием (ламинированием) дверей

  • В пасторальных стилевых направлениях нередко встречаются белые двери, расписанные растительными орнаментами. Декорирование происходит с использованием специального инструмента – трафарета.

  • Наклейки из винила вступают в работу, когда речь заходит о декупаже.

  • Стиль ретро допускает использование вычурной фурнитуры сложной формы из бронзы, латуни или меди.

Для кухонь и гостиных практически незаменимы белые двери со стеклом. Они прибавят света и воздушности помещению.

Выбирая в магазине межкомнатную дверь белого цвета, сложно ошибиться, ведь она совместима с большинством стилей оформления. Современные производители создают изделия из прочных и долговечных материалов, которые легко моются, поэтому за маркость можно не беспокоиться. Такая дверь может стать украшением дизайна в доме или в квартире и надолго сохранить свою актуальность.

Дверь межкомнатная крашенная «Браво-0» Whitey (Эмаль) глухая
Дверь межкомнатная Браво-0 Эмаль Whitey, глухая, каркасно-щитовая
 
6 412
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-4» Whitey (Эмаль) глухая
Дверь межкомнатная Граффити-4 Эмаль Whitey, глухая, каркасно-щитовая
 
5 754 7 672 ₽ -25%
Дверь межкомнатная «Браво-22» Alaska черный окрашенный lacobel
Дверь межкомнатная Браво-22 Эмалит Alaska, остекленная, black star, царговая
 
3 898 4 872 ₽ -20%

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