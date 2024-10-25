Выбор напольного покрытия – важный этап как в ремонте квартиры или дома. Многообразие вариантов на современном рынке часто заставляет задуматься о том, какой материал больше подойдет для реализации конкретного интерьерного проекта. При этом также важно учитывать, будет ли выбранное покрытие отвечать требованиям функционала комнаты.

Исходя из общих запросов, можно выделить 20 материалов, которые наиболее часто применяются в жилых зонах. Некоторые из них – хорошо знакомы каждому. Другие реже бывают на слуху. Однако представленного списка будет достаточно для проведения полного цикла ремонтных работ как в квартире, так и в загородном доме.

Паркетная доска для отделки пола

Материал обладает древесной структурой. Верхний слой подобных досок, как правило, изготавливается из ценных пород дерева, однко основания паркета может быть выполнена из более доступной древесины.

Подобное покрытие визуально имитирует паркет, при этом является более бюджетным аналогом. К преимуществам можно отнести простоту монтажа и возможность многократной шлифовки. Данный материал является экологичным и обладает высоким звукопоглащением, совместим с системой отопления пола. Однако деревянные полы бояться влаги и неустойчивы к механическому воздействию.





Массивная доска для отделки пола

Это – еще один тип материала «под дерево». Изготавливается из однородной древесины. Напольное покрытие, выполненное из массивной доски, отличается повышенной долговечностью, экологичностью, высокими теплоизоляционными свойствами. Также к преимуществам стоит отнести легкость процесса монтажа.

При этом данное покрытие отличается высокой стоимостью, влагобоязнью и низкой устойчивостью к перепадам температуры. Массивная доска прихотлива в уходе, часто нуждается в лаковом покрытии и полировки, подвержена гниению и горюча. Как и паркетная доска, она уязвима к механическим воздействиям.





Штучный паркет для отделки пола

Классическое, элегантное, но дорогое покрытие. Состоит из цельных древесных палок по 1,5 – 2 см толщиной, 5 – 9 см шириной и 25 – 50 см длиной. К плюсам этого материала можно отнести долговечность и повышенную стойкость, тепло и звукоизоляцию, экологичность, благородный внешний вид.

Штучный паркет легко подвергается неоднократной шлифовке. Среди минусов помимо высокой стоимости можно выделить трудный процесс укладки, необходимость постоянного ухода, чувствительность к разнице температур, боязнь влаги и частую потребность в реставрации.





Наборный паркет для отделки пола

Это покрытие по своим свойствам полностью соотносится со штучным паркетом. Единственная отличительная особенность – упрощение укладочных работ за счет оформления в модули. Визуально наборный паркет выглядет также эстетично, как и штучный.

Отдельно важно отметить, помимо плюсов штучного паркета, этот материал также устойчив к температурным колебаниям. Среди минусов – ограниченный выбор узора.





Ламинат для отделки пола

Данное покрытие можно назвать бюджетным аналогом паркета разного типа. Разница в том, что ламинат выполнен из более доступного маетериала – ДВП. Он защищен от влияния влаги и других внешних фкторов.

К преимуществам ламината можно отнести долговечность, устойчивость к механическим воздействия, простоту в укладке и эксплуатации, низку стоимость и совместимость с системами отопления. К недостаткам – низкую устойчивость к влаге, неэкологичность и сложность подготовительных этапов.





Пробковое покрытие для отделки пола

Экологичный материал, обладающий хорошей тепло и звукоизоляцией, амортизацией. Пробковое покрытие также отличается простотой в уходе. При этом обладает высокой стоимостью, низкой прочностью. Пробка боиться влаги и несовместима с системой отопления типа «теплый пол».





Линолеум для отделки пола

Практичное покрытие, которое отличает наиболее низкая стоимость, простота в укладке и уборке, влагостойкость, износостойкость. При этом линолеум не подвержен гниению. К минусам можно отнести чувствительность к температурному режиму и повышенную аллергенность.





Модульные ПВХ-покрытия для отделки пола

Состав даного материал приближен к линолеуму. Его отличает совместимость с системой обогрева, износостойкость и большой выбор фактуры. Также низкая стоимость, простота в ремонте, установке и уборке. Однако модульные покрытие не являются экологичными и мало устойчивы к длительной эксплуатации.





Керамическая плитка для отделки пола

Данный материал подходит для влажных помещений. Он экологичен, но при этом плохо проводит тепло, обладает повышенной хрупкостью, скользскостью. Сложен в укладке, потому не отличается универсальностью.





Стеклянный пол

Подобный нестандартный материал нечасто можно встретить в дизайнерских проектах. Однако каждый, кто видел варианты исполнения стеклянного пола согласятся с тем, что это отличный нестандартным способ создания напольного покрытия.

К преимуществам можно отнести возможность встраивания светозвукового оформления, огнеупорность, влагоустойчивость и экологичность. Из минусов – высокая стоимость, повышенная скольскость, сложный монтаж и чувствительность к мехиначеским повреждениям.





Ковролин для отделки пола

Ковролин – нечто смежное между ковровым покрытием и линолеумом. При этом он сочетает в себе лучшие черты двух этих материалов. Ковролин обладает дополнительным утеплением, может сочетаться с системой утепления. Однако он часто нуждается в чистке, боиться влаги и чувствителен к ультрафиолету.





Ковровая плитка для отделки пола

Тот же ковролин, но с более простой укладкой. Этот материал аналогичен ковролину, однако более удобен. Преимущества и недостатки при этом идентичны характеристикам, описанным для ковролина.





Наливной пол

Для изготовления наливного пола, как правило, используются устойчивые полимерные материалы. К плюсам специалисты относят стойкость и долговечность, устойчивость в влаге и воздействию химических веществ. Среди недостатков – высокая стоимость, сложность монтажа и неэкологичность.





Натуральный камень для отделки пола

Камень обладает повышенной стойкостью и огнеупорностью. Экологичен, хорошо переносит перепады температур. Как и другие натуральные материалы отличается повышенной стоимостью, низкая шумоизоляция и гидроскопичность. Подобное покрытие будет уместно смотреться в любом пространстве.





Мозаика для отделки пола

Подобный пол может состоять из стекла, камня или керамики. Отличается влаготойкостью, износостойкостью, экологичностью и высокой устойчивостью к воздействию химических веществ. Однако мозаика отличается трудностью установки, высокой стоимостью и скольскостью.

Кварцвиниловая плитка для отделки пола



Плитка состоит из нескольких слоев: базового ПВХ-слоя, армирование стекловолокном, песок, декор, полиуретановый защитный слой. Это долговечный и устойчивый материал. Он прост в укладке и совместим с дополнительными системами обогрева.

При этом при укладке образовываются заметные стыки. Кварцвиниловая плитка тяжела и перед укладкой требует подготовленной стартовой поверхности.





Искусственная трава для отделки пола

Данный материал редко можно встретить в интерьерах. Однако искусственная трава может смотреться очень эффектно. При этом она долговечна, устойчива к внешним воздействиям и может фрагментарно подвергаться реставрации. К недостаткам относится высокая стоимость и неэкологичность, лучше не использовать данное напольное покрытие в детской комнате.





Терраццо для отделки пола

Терраццо – это мозаичный пол из бетона, декорированный наполнителями. Такое покрытие скрывает неровности пола, устойчиво к внешним факторам, экологично и долговечно. Для установки необходима двухэтапная заливка пола. Конструкция сложна в демонтаже и обладает высокой себестоимостью.





Мармолеум для отделки пола

Мармлолеум – один из аналогов линолеума. Однако в отличие от него изготавливается из природных материалов: пробкового дуба, джута, смолы хвойных, льняного масла и природных красителей. Его отличает экологичность, демократичная стоимость, бактерицидные свойства, износостойкость, огнеупорность и простота в монтаже.

Среди недостатков – затвердевание по истечению определенного времени, тяжесть, неприятный запах и сложность получения ровного среза при установке.





Выводы

Важно отметить, что большинство из представленных в подборке материалов обладают большим ассортиментом. При желании вы сможете подобрать напольное покрытие под любой интерьерный проект. В отдельных случаях также может быть разработан авторский дизайн под заказ.

Многообразие материалов позволяет современному покупателю сделать выбор исходя из личных предпочтений. Однако важно также не забывать учитывать функциональные особенности пространства. К примеру, ковролин и другие ковровые покрытия в большей степени подходят для детской или спальной зоны.

Паркет будет эстетично смотреться в гостиной или столовой. В этих помещениях покрытие будет выполнять и практическую функцию. Повышенная износостойкость позволят выдерживать повышенное давление и нагрузки.