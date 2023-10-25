У многих может возникнуть вопрос: «Так уж необходимо знать что-то о петлях для шкафа?». Вопрос резонный. Но жизненные ситуации бывают разные. Возможно, у имеющейся мебели надо закрепить дверцы, потому что пока нет возможности приобрести новую. Или при покупке новой меблировки в квартиру хочется не прогадать с качеством фурнитуры. А может покупка мебельных петель необходима для создания эксклюзивной мебели своими руками или реставрации старого шкафа, доставшегося в наследство от бабушки.

Вот тут-то и могут понадобиться эти знания. Для желающий расширить свой кругозор в этой области мы в этой статье подобрали советы и рекомендации от знающих людей и специалистов.

Какие бывают мебельные петли для шкафов

В любой области производства товаров широкого потребления, а петли для шкафов относятся именно к ним, прогресс стремительно движется вперёд. Появляются новые материалы, формы, конструкции. При этом основная классификация этой мебельной фурнитуры остаётся неизменной.

К основным видам петель относятся:

Накладные и полунакладные

Фиксирующие механизмы классического вида. Их используют для дверей внутри квартиры: мебельных, межкомнатных, иногда входных. Предоставляют свободный доступ к внутреннему содержанию, открывая двери под прямым углом, препятствуют перекосу дверцы или двери.

Разница между ними заключается в способе накладки.

Петли первого типа для закрытия боковины ниши, в которой они расположены. Во втором случае производится закрытие двух дверей на одной и той же боковине.

Внутренние и угловые

Имеют большое сходство с полунакладными петлями, но изгибу них более глубокий. Крепить их можно под различным углом. Отлично подходят как для лёгких для дверец шкафов-пеналов, так и для тяжёлых дверей угловых шкафов.

Конфигурация петель этого вида может быть различной, встречаются модели с доводчиками, позволяющими удобно и просто закрывать двери.

Распахивать створки шкафов можно на 30-135 градусов, очень редко можно в продаже встретить петли с углом распахивания 175 градусов.

Рояльные и инверсные

Первые используют для надёжного соединения дверей шкафов и тумбочек под углом разворота на 180 градусов. Многие считают их устаревшими, но в их надёжности сомнения нет.

У инверсных держатель монтируется между двумя пластинами, позволяя им быть в подвижном состоянии.

Карточные

Конструкцией очень схожи с рояльными петлями, различие только в размерах и использовании. Чаще всего их применяют для оформления мебели в ретро стиле или в уменьшенных размерах для крепления крышек декоративных ящичков и шкатулок.

Секретные и антресольные

Ещё один вид, имеющий сходство с накладными. В своей конструкции имеют пружину и секретный кронштейн.

При двойной регулировке хорошо фиксируют откидные элементы столов и дверцы навесных кухонных модулей.

Ломберные и штольные

Легко и бесшумно закрывая дверцы любого веса, эти петли отлично подходят для крепления откидных фальш-фасадов к конструкции шкафа.

При фиксации на торцах элементов конструкции позволяют раскрывать дверцы на 180 градусов.

Маятниковые и пяточные

Если есть необходимость раскрывать полотно двери в разные стороны, то эти петли будут незаменимы. Устанавливать их надо строго по инструкции. Место установки – нижние и верхние углы каркаса шкафа. Фиксацию осуществляют цилиндрические стержни.

В основе работы механизма принцип шарнирных навесов. Отлично подходят такие петли для стеклянных фасадов.

Критерии выбора мебельных петель для шкафов

Как видим, существует большой выбор такой фурнитуры

Если перечислять критерии, то ориентироваться следует по следующим позициям:

размер;

используемый для изготовления металл: латунь, сталь;

материал мебельных конструкций: массив, ДСП, секло, металл;

особенности конструкции: разъёмность, фиксация, прочность;

гарантия на срок эксплуатации.

Главным качеством всех этих деталей, отвечающих за безопасность мебельных конструкций, всё же являются качественный материал и надёжная конструкция. На втором месте – функциональность, универсальность, внешний вид.

Очень важно учитывать расположение предмета мебели, для которого приобретаются петли, относительно остальных элементов меблировки. Имеется ли свободное пространство для распахивания монтируемых дверей. Если угол распахивания варьируется в диапазоне 90-110 градусов, то смело можно выбирать прямые петли.

При необходимости изменения этого параметра отдают выбор угловым петлям, обращая внимание на маркировку: минус – менее 90 градусов, плюс – более 110 градусов.

Советы по монтажу и регулировке мебельных петель для шкафа

Установка мебельной фурнитуры особых профессиональных навыков не требует, разве что при установке пяточных и маятниковых петель.

Просто надо точно придерживаться инструкций, прилагаемых к изделиям, правил и рекомендаций по монтажу:

ознакомьтесь с устройством изделия, возможностями и преимуществами;

подготовьте необходимые инструменты: электродрель со сверлом для мебельных петель, шуруповёрт, набор ручных инструментов, рулетка, карандаш, угольник, кривой нож, шестигранник для регулирования прижатия фасадов;

сделайте разметку на мебельной детали;

просверлите необходимые для монтажа петли отверстия;

установите и отрегулируйте петли.

Специалисты советуют:

точно выдерживать расстояние между местами установки петель, чтобы избежать соприкосновений;

располагать детали крепежа на одной оси;

учитывать толщину мебельного полотна при сверлении отверстий.

К регулировке крепёжных элементов тоже надо подходить с повышенным вниманием. От правильных действий будет зависит функциональность мебели, отсутствие щелей, зазоров и провисаний. Регулировку мебельных дверей при горизонтальном расхождении выполняют с помощью манипуляций с винтиком, имеющимся в конструкции петли.

Глубину двери шкафа регулируют при помощи второго винта на плече петли. Если присутствует неуверенность в качественной установке мебельных петель собственными силами, не отказывайтесь от услуг профессионального установщика. Каждая операция при установке имеет большое значение. От качественно выполненной работы будет зависеть не только внешний вид мебели, но и длительность эксплуатации фурнитуры.

Нелишним будет заранее узнать об особенностях дальнейшего обслуживания и ухода за деталями крепления. От мебельных петель зависит удобное открытие и закрытие мебельных фасадов.

На первый взгляд, это простая деталь, но в зоне её ответственности нормальная и долгосрочная эксплуатация предметов интерьера в квартире или офисе. Ассортимент этой мебельной фурнитуры настолько широк, что не составит особой трудности сделать ошибочный выбор.

Надеемся, что наша статья поможет избежать этого досадного недоразумения, способного испортить настроение и ввести в непредвиденные траты.