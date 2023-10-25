Стеклянные двери – межкомнатные или дверцы шкафов – выглядят лёгкими и невесомыми, однако стекло – тяжёлый материал, поэтому петли должны надёжно выдерживать этот вес. Вот о фурнитуре для стеклянных дверей и пойдёт речь в нашей статье.

Особенности петель для стеклянных мебельных дверей

Конечно, прежде всего эти петли должны обладать повышенной прочностью. Такие петли изготавливаются из:

твёрдосплавной латуни;

нержавеющей стали;

бронзы;

алюминия.

Вторая особенность этих петель – они должны иметь привлекательный вид, ведь стекло – прозрачный материал, и они будут хорошо просматриваться с обеих сторон. Кроме того, в отличие от обычных петель, они должны иметь специфические крепления, чтобы надёжно закрепить тонкое, но тяжёлое полотно.

Для того, чтобы сделать петли привлекательными, используются разные покрытия:

анодированный алюминий;

под античную бронзу;

под нержавеющую сталь;

под чёрный никель;

под шлифованное золото.

Петли для стеклянных дверей стоят дороже обычных петель, иногда существенно дороже. Самые дешёвые – алюминиевые или из цинкового сплава, но они и по качеству уступают всем остальным. А вот на бронзовые или латунные петли производители дают практически пожизненную гарантию.

Разновидности и классификация петель для стеклянных мебельных дверей

Петли для стеклянных дверей можно классифицировать:

по типу установки;

по способу монтажа;

по типу конструкции;

по назначению.

По типу установки петли могут быть врезными – для них требуется просверлить отверстие в стекле; и накладные – крепятся болтами без сверления. Кроме того, они могут быть угловыми – для сложных конструкций в угловых шкафах, когда створки двери надо крепить не под прямым углом, вкладные – имеют сквозное крепление, зажимаемое винтами и штольные – опять же для сложных мебельных конструкций. Есть ещё универсальные петли, которые подходят под любой вариант.

Для накладных петель, как уже было сказано, отверстие в стекле делать не нужно. Они могут быть:

Зажимными – стекло зажимается между двумя створками петли. Для защиты от деформации в месте крепления стекла ставятся прокладки, которые могут быть клеевыми – для тонких стёкол, 4-5 миллиметров; пластиковыми – для более толстых, 5-8 миллиметров; резиновыми – для толстых тяжёлых 8-12 миллиметров.

Упорные – такие часто применяются для мебельных дверок. Толщина стекла мебельной створки обычно не превышает 6 миллиметров. В верхней и нижней части проёма отверстия шкафа делают небольшие отверстия. В эти отверстия вставляют втулки с петлями. Затем в петлю вставляется стекло, защищается уплотнителями и фиксируется винтами.

Накладные петли рассчитаны на небольшой вес дверного полотна. Когда же его вес превышает 20 килограммов, то здесь надёжнее будет установить дверь со сверлением.

Но для мебельных фасадов такие полотна не используются, так что здесь мы на этом останавливаться не будем.

Петли для стеклянных мебельных дверей по способу монтажа

По способу монтажа петли могут крепиться:

к проёму или дверной коробке;

к полу и потолку – вариант для маятниковых дверей;

к стене – это для раздвижных дверей;

к другому стеклу – это для складных дверей.

Мебельная фурнитура – это петли, которые крепятся к проёму или к другому стеклу. Кроме того, петли различаются по назначению – для мебельных створок и межкомнатных дверей требуются разные петли, и по типу конструкции – распашные, маятниковые, раздвижные. В мебельных фасадах используются распашные петли.

Как выбрать петли для стеклянных мебельных фасадов

Если вы решили навесить стеклянные дверцы на шкаф, то при выборе петель обратите внимание на следующие параметры:

толщину стекла – она может быть от 4 до 12 миллиметров;

вес полотна;

способ крепления – горизонтальное или вертикальное;

угол открывания дверцы. Он может составлять от 90 до 360 градусов;

внешний вид петель – они должны соответствовать интерьеру;

наличие стопора – можно ли зафиксировать дверь в закрытом состоянии;

доводчики, которые предохраняют дверь от удара при закрывании.

Если всё выбрано правильно, то пора приступить к установке.

Монтаж мебельных петель на стеклянную дверь

Крепление петель на стеклянную дверь имеет следующие особенности:

Двери имеют большой вес, поэтому вам наверняка потребуется помощник.

Вы должны точно рассчитать размер, потому что подогнать стеклянное полотно уже не получится.

Двери делают из закалённого прочного стекла, и всё же при неосторожном обращении её можно повредить.

Ну а теперь – за работу! Вам для этого потребуются: петли, рулетка, строительный уровень, отвёртка, маркер, дрель с твёрдосплавными свёрлами, если вы устанавливаете дверь со сверлением.

Если всё же для пущей надёжности вы решили использовать именно последний способ, то последовательность операции будет следующая:

Разметьте полотно под петли.

Обезжирьте место сверления.

Приготовьте скипидар, его надо будет капать на стекло во время сверления. Можно вокруг места сверления сделать ванночку из пластилина и налить в неё скипидар.

Сверлить на минимальных оборотах, свёрла должны точно соответствовать размеру.

Все работы должны быть выполнены с максимальной точностью, что-то исправить, заменить петли будет невозможно. После того, как вы проделали отверстие, вы фиксируете в них петли с помощью болтов.

Крепление петель без сверления значительно проще. Для этого надо:

Разметить место установки петель.

Вставить в петлю дверное полотно.

Установить дверь с петлями на место.

Не забудьте установить уплотнитель внутрь паза. Теперь дверь надо отрегулировать, чтобы она не была перекошена и открывалась, и закрывалась без усилий.

Регулирование петель на стеклянной мебельной двери

Как это сделать? Здесь главное – не спешить.

При помощи строительного уровня проверьте вертикальность двери. На стенке петли имеется овальное отверстие, с помощью которого можно отрегулировать положение двери по горизонтали.

Проверяем, насколько плавно и легко движется дверное полотно. Если оно не плотно прилегает к уплотнителям, подкручиваем винтами.

Несколько отличается монтаж стеклянной двери с доводчиком. Для стеклянных дверей используются скрытые доводчики. Это очень важная деталь, предохраняющая двери от резких хлопков при закрывании, а стекло – материал хрупкий. Доводчик подвешивается на две петли, одна из которых работает как рычаг. Этот рычаг крепится к полотну двери, а корпус доводчика – к стенке шкафа. Вам для монтажа доводчика потребуется:

Кернер – металлический стержень с заострённой стороной, применяется для разметки лунок, другая сторона инструмента предназначена для несения ударов молотком.

Электродрель или перфоратор.

Схема монтажа в масштабе 1:1.

Крепёжный инвентарь.

Сначала в проёме шкафа просверливается лунка. Доводчик устанавливается вровень со стенкой шкафа. После установки пружину доводчика необходимо отрегулировать одним из следующих способов:

Повернуть узел рычажного крепления.

Сместить доводчик относительно петель.

Сжать пружины регулировочным винтом.

Осталось напомнить только о том, что между стенками шкафа и дверцами сверху и снизу необходимо оставить небольшие зазоры.

Мебельные стеклянные фасады – великолепное украшение интерьера. Они сообщают ему лёгкость и стильный вид. Хорошая фурнитура высокого качества не только обеспечит долгий срок службы, но и станет украшением вашей мебели.