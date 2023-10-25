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Как класть ламинат - вдоль или поперек комнаты: рекомендации дизайнеров

#Монтаж #Ремонт #Ламинат #Напольные покрытия #Советы эксперта

Ламинат – заслуженно популярный вид покрытия для пола, который привлекает многими своими характеристиками. При высоком классе износостойкости он служит много лет, производители предлагают огромный выбор цветов и фактур. А при грамотном монтаже ламинат ни в чем не уступает паркету или доске.

Но в любом деле есть свои нюансы, и монтаж ламината – не исключение. Как класть ламинат, вдоль или поперек комнаты? Или лучше по диагонали или «ёлочкой»? Правильным будет любой из трех способов: тип монтажа выбирают, исходя из характеристик комнаты и самого покрытия.

Укладка ламината вдоль комнаты

Под этим подразумевается монтаж вдоль основного потока света. Если в комнате одно окно, соответственно, оно будет источником естественного освещения. И ламинат стоит укладывать вдоль потока света.

Этот метод специалисты называют оптимальным. Так, при таком способе монтажа уменьшается степень истирания краев плашек, что увеличивает срок службы пола. Также это самый простой тип укладки, и с ним справится даже человек без опыта. Еще один плюс – при такой укладке расходуется меньше всего материала.

Тем не менее, способ не универсальный, поэтому его стоит использовать в таких случаях:

  • Нужно скрыть места соединений плашек, создав впечатление монолитного покрытия. В данном случае лучи света, идущие вдоль плашек, будут маскировать стыки.
  • Вы укладываете ламинат без выраженной фактуры, с глянцевой поверхностью – в данном случае нет необходимости в акценте на фактуре пола.
  • Комната пропорциональна, ближе к квадратной.
  • В помещении будет достаточно много мебели, покрытие будет скрыто под мебелью или ковриками – не нужно изысков.

Рекомендация: для укладки вдоль выбирайте планки двусторонней фаской, тогда получится добиться эффекта монолитного покрытия.

Специалисты рекомендуют этот тип укладки ламината при использовании материала с классом от 32 до 34, в редких случаях допускается и класс 31. То есть, если есть желание сэкономить на материале, то выбор способа его монтажа очевиден: только вдоль. Иначе в скором времени ремонт придется повторить. 

Как монтировать: начинают укладку от той стены, где нет дверного или оконного проема.

Ламинат Classen Sensa 1033 WR Aqua Protect 56886 Дуб белый
Ламинат 33 класс 4V Classen Sensa 1033 WR Aqua Protect толщина 10 мм 56886 Дуб белый
4 384
Ламинат Vitality Style Aqua Protect 177 Морозный дуб AC4/32 V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Style Aqua Protect толщина 8 мм 177 Морозный дуб
 
4 203
Ламинат Vitality Style Aqua Protect 176 Дуб темный AC4/32 V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Style Aqua Protect толщина 8 мм 176 Дуб темный
 
4 203
Ламинат Vitality Jumbo Aqua Protect Дуб снежный AC4/32 4V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Jumbo Aqua Protect толщина 8 мм Дуб снежный
4 919
Ламинат Classen Sensa Lifestyle 56162 Monti
Ламинат 32 класс 4V Classen Sensa Lifestyle толщина 8 мм 56162 Monti
4 285

Поперечная укладка ламината

Если поток света падает перпендикулярно линиям покрытия, становятся видны все его швы и особенности. Но в ряде случаев это даже выгодно. Например, когда ламинат имеет выраженную фактуру, например, 3D-рисунок или текстуру под браш, под натуральное дерево.

Такой рисунок действительно стоит подчеркнуть, и поперечный монтаж ламината позволит это сделать самым простым способом. Да, будут видны стыки между плашками, но это будет органично сочетаться с фактурой пола. Ламинат с поперечной укладкой красиво смотрится в комнатах, отделанных в таких стилях, как лофт, кантри, эко-стиль – там, где делается упор на красоту фактур и оттенков.

Но существует и чисто практическая причина для перпендикулярного монтажа ламината: необходимость в зрительном расширении пространства. Например, если комната узкая. При такой геометрии можно пожертвовать монолитностью пола, ради придания комнате большей гармоничности.

Если вы планируете ремонт в комнате такого типа, стоит заранее определиться с вариантом монтажа покрытия на полу. И, если выбираете вариант перпендикулярной укладки – покупать фактурное покрытие, которое будет более выигрышно смотреться.

Но у перпендикулярного монтажа есть недостатки:

  • больше расход материалов;
  • монтаж сложнее, требует определенного опыта (или хотя бы предварительных консультаций);
  • кромки ламината подвергаются большим нагрузкам, соответственно, изнашиваются быстрее.

Рекомендация: для такого способа укладки покупайте ламинат класса не ниже 32, иначе покрытие износится очень быстро. Для повышения привлекательности пола при укладке поперек комнаты дизайнеры рекомендуют подбирать плашки, немного отличающиеся друг от друга по цвету или фактуре.

Грамотное их комбинирование дает очень красивый эффект. Но без должного опыта скомбинировать разные виды ламината будет сложно, поэтому потребуется консультация специалиста.

 

Укладка ламината по диагонали

Это не самый распространенный метод, но ламинат укладывают так в некоторых случаях:

  • комната имеет неправильную геометрию (например, Г-образная);
  • хочется придать интерьеру изюминку;
  • два и более окна, в разных проемах (нет одного, основного источника освещения).

За счет диагонального монтажа можно грамотно откорректировать форму помещения, придать ему эффектность и уникальность. Чтобы получить желаемый результат, стоит покупать ламинат с выраженной фактурой (как для перпендикулярного монтажа) и двусторонней фаской (как для монтажа вдоль).

Но диагональный способ не лишен минусов:

  • высокая истираемость плашек – выбирайте покрытие от 33-34 класса;
  • большой расход материала;
  • требуется опыт монтажа (без помощи мастера не обойтись);
  • уход за полами сложнее, потребуются специальные средства для очистки.

Тем не менее, диагональный монтаж можно встретить достаточно часто, и его достоинства уравновешивают недостатки.

Ламинат Floorwood Epica D1824 Дуб Грюйер АС 5/33
Ламинат AC5/33 класс Floorwood толщина 8 мм D1824 Дуб Грюйер
 
1 892
Ламинат Floorwood Estet 6677 Дуб Ривер
Ламинат 33 класс 4V Floorwood Estet толщина 12 мм 6677 Дуб Ривер
1 616
Ламинат Classen Sensa SkyLine Aqua Protect 56175 Catalina
Ламинат 33 класс 4V Classen SkyLine Aqua Protect толщина 8 мм 56175 Catalina
4 440
Ламинат SymBio 3168 Дуб Пино Леванте АС 5/33 V4
Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar SymBio толщина 8 мм 3168 Дуб Пино Леванте
 
1 892
Ламинат DE FACTO 1817 Дуб Независимость АС 5/33
Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar De Facto толщина 12 мм 1817 Дуб Независимость
 
2 116

Как учитывать направление движения для укладки ламината

Выше были рассмотрены способы, ориентированные на направление световых лучей. Но если окна в помещении нет, как это бывает в коридорах или небольших комнатах с постоянно зашторенным оконным проемом? Можно ориентироваться на направление лучей от основной лампы или люстры.

Но если говорить о коридоре, источник света преимущественно находится по центру потолка. И тогда на помощь приходит еще один способ: по направлению перемещения людей.

Если по коридору или комнате чаще ходят вдоль, значит, и планки ламината укладывают вдоль (что обычно и делают в коридорах). Если чаще ходят поперек (как в кабинете) – значит, и укладка будет поперечной.

Направление движения – важный момент, так как в идеальном варианте должно быть совпадение стыков между плашками и направлением движения людей – для меньшего износа.

Ламинат Floorwood Phantom Wax 8068 Дуб Лэйдж AC6/34 4U
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Phantom Wax толщина 8 мм 8068 Дуб Лэйдж 
2 717
Ламинат Floorwood Megapolis 833 Дуб Дейли АС6/34
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Megapolis толщина 12 мм 833 Дуб Дейли
2 620
Ламинат Floorwood Palazzo 2101 Фьюмичино L2C AC 6/34
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Palazzo толщина 8 мм 2101 Фьюмичино
 
3 904
Ламинат Floorwood Maxima Wax 75036 Дуб Остин L2C AC 6/34 КЛАСС
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Maxima толщина 12 мм 75036 Дуб Остин
 
2 851
Ламинат Floorwood Expert 8835 Дуб Кеннет L2C AC 6/34
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Expert толщина 8 мм 8835 Дуб Кеннет
 
1 971
Ламинат Floorwood Serious Smart CD230 Дуб Феникс L2C
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Serious толщина 12 мм Дуб Феникс
1 909

Укладка ламината способом «Ёлочка»

Редкий вариант монтажа, и на это есть несколько причин:

  • максимальный расход материала, так как нужна обрезка каждой плашки;
  • нужен опыт в таком монтаже, без профессиональной помощи не обойтись;
  • для «ёлочки» нужен ламинат со специальными замками, который стоит дороже обычного.

Почему же выбирают именно такой способ? Ответ прост: такое покрытие смотрится дорого и статусно, так как имитирует штучный паркет. Кроме того, к ряду стилей интерьера подходит только «ёлочка», а чего ни сделаешь ради гармоничности и красоты интерьера.

Укладка нестандартного ламината

Он обойдется дороже, но пол из нестандартного ламината смотрится роскошнее. Если нужно подчеркнуть красоту, презентабельность комнаты, оформленной в классическом стиле, барокко, ар-деко, стоит обратить внимание на коллекции нестандартного ламината.

Речь идет о покрытии, плашки которого могут иметь квадратную форму или иметь размеры, например, 400×800 мм (стандартные плашки выпускают размером до 300×2000 мм). К ним могут прилагаться декоративные вставки – для имитации художественного паркета. 

Обычно такие коллекции ламината выпускают с фактурой, наиболее точно имитирующую фактуру натурального массива. Да, это дорого, но эффект стоит затрат.

Ламинат SPC Floorwood Unit 4017 Дуб Фолибер 0,5/43 4V
SPC 43 класс 4V Floorwood Unit толщина 4 мм 4017 Дуб Фолибер
5 429
Ламинат SPC Alta Step Arriba 9902 Мрамор серый
SPC 43 класс Микрофаска Alta Step Arriba толщина 5 мм 9902 Мрамор серый
5 418
Ламинат SPC Floorwood Authentic 1537 Cassiopea celeste / Небесная Кассиопея
SPC 43 класс 4V Floorwood Authentic толщина 4 мм 1537 Cassiopea celeste / Небесная Кассиопея
2 811
Ламинат SPC Alta Step Excelente 6606 Дуб кантри
SPC 43 класс Микрофаска Alta Step Excelente толщина 5 мм 6606 Дуб кантри
5 183
Ламинат SPC Alta Step Perfecto 8801 Дуб серый
SPC 34 класс Микрофаска Alta Step Perfecto толщина 5 мм 8801 Дуб серый
4 841
Ламинат SPC Floorwood Genesis MA09 Дуб Рочес
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MA09 Дуб Рочес
 
5 447
Ламинат SPC Floorwood Genesis MV05 Дуб Риневар
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MV05 Дуб Риневар
 
3 167 2 161 ₽ -40%

Рекомендации по выбору ламината

Чтобы укладка ламината не была сложной и затратной, а результат работы радовал долгие годы, стоит заранее продумать интерьер комнаты, включая и расстановку мебели. В идеальном варианте – сделать дизайн-проект, а если у помещений сложная геометрия или вы хотите оформить их в стиле, где требуется учитывать много нюансов, проект лучше заказать у дизайнера.

Но даже при простом ремонте проект нужен, и не только ради гармоничного дизайна. Так, если пространство не будет заставлено мебелью, на полу не будет ковров, становится более важным цвет, фактура ламината. Соответственно, и способ его укладки.

Если же вы планируете использовать ковры или заполнить помещение мебелью, отделка пола уже не будет так бросаться в глаза. И можно не тратить лишние усилия и деньги на сложный монтаж или более дорогие виды покрытия с выразительной фактурой.

  • Тип соединения ламелей

Важный момент – тип замка ламината. На рынке представлены покрытия с двумя типами замков: Click и Lock. Замки Click обеспечивают простое и надежное крепление планок с минимальным просветом между ними. При этом плашки располагаются в шахматном порядке, независимо от типа монтажа.

Покрытие при необходимости легко разобрать, поэтому такой пол обладает высокой ремонтопригодностью. Замки Lock обеспечивают соединение планок с более широким просветом. Монтаж ламината сложнее. Такой тип покрытия лучше брать для монтажа вдоль комнаты.

  • Тип основания

Выбирая вариант монтажа, нужно ориентироваться не только на желаемый визуальный эффект. Не стоит забывать и о практичности, и с этой точки зрения важную роль играет тип основания пола. Так, если в качестве основания выступает бетонная стяжка, можно выбирать любой из описанных методов монтажа.

Но если черновой пол выполнен из деревянных досок, то плашки ламината нужно укладывать только поперек досок. Делают так, чтобы увеличить прочность пола и избежать его характерного скрипа.

Подложка Россия (1100х2 мм) 1рулон = 55,00 кв.м
Подложка Пенолин Подложка рулон толщина 2 мм
2 500
Подложка из полистирола Matrix (1000х500x3 мм) 1уп = 5 кв.м
Подложка XPE Подложка XPE толщина 3 мм
280
Подложка Basic (1х20 м) 1рулон = 20 кв.м.
Подложка толщина 2 мм
3 660
Подложка из полистирола Floorwood (1000х500x5 мм) 1уп = 5 кв.м
Подложка XPE Подложка XPE толщина 5 мм
450

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