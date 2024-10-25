Ламинат сегодня – один из популярных материалов для создания напольного покрытия. К его основным преимуществам стоит отнести доступность, удобство укладки, долгий срок эксплуатации и эстетические свойства. Несмотря на то, что с подобным покрытием справиться даже новичок, все же существует ряд правил и особенностей, которые стоит учитывать при работе.

Опытные мастера рекомендуют определять направление ламелей при укладке по источнику света. Попадая на материал под углом в 90 градусов, свет будет демонстрировать все стыки покрытия. Поэтому важно, чтобы стыки распологались вдоль солнечных лучей.





Особенности соединения ламината

Соединение отдельных ламелей в монолитное покрытие во многом определяется типом замка. К самому простому варианту относится клеевое покрытие. В этом случае ламинат закрепляется на клеевой основе, стыки ламелей также обрабатываются специальным составом. Этот метод наиболее прост, однако имеет ряд недостатков. К ним относится неэкологичность, непрактичность, повышенная боязнь темического воздействия и влаги, сложности демонтажа. Чаще всего клеевое покрытие применяется в коммерческом строительстве.

Замки ламината условно можно разделить на 2 типа: Click и Lock. В первом случае панели стыкуются без дополнительного давления. Это достигается за счет особой формы шипов и пазов. Соединение подобных ламелей осуществляется под углом в 45 градусов. К преимуществам крепления можно отнести простоту демонтажа. При этом покрытие является достаточно прочным, без видимых стыков.





Технология Lock предусматривает соединение ламината при помощи молотка. Панели входят друг в друга благодаря постуктванию по материалу. При правильной стыковке раздается характерный щелчок, сигнализирующий о том, что замок захлопнулся. Такое покрытие устойчиво, но его достаточно сложно разобрать.



Общие рекомендации по укладке ламината

В некоторых случаях строение и геометрия комнаты может подсказать направление линий укладки покрытия. Например, в коридоре сразу можно визуально отметить линии, вдоль которых будет реализовано движение. Укладывать ламели следует вдоль этих линий. Это позволит снизить скорость истирания покрытия при дальнейшей эксплуатации.





В комнате с одним окном ламинат всегда укладывается от дальнего угла комнаты. Ламели в этом случае будут ориентированы на направление света от основного естественного источника.



Для помещения с большим количеством мебели и ковров больше подойдет поперечная укладка. В этом случае рисунок пола будет незаметен, поэтому самое важное – создать качественное монолитное покрытие.

При укладке ламината на исходно деревянное покрытие лучше располагать ламели перпендикулярно половицам. В этом случае новое покрытие будет более комфортным и упругим.





Если источники света и площадь пространства не позволяют определить направление укладки, монтаж следует производить по диагонали. Для этого необходимо расположить ламели под углом в 40-60 градусов относительно стен.

К недостаткам такой укладки можно отнести большой расход материала и повышенное трение. Однако диагональ позволяет создать сложный рисунок дерева, что максимально приблизит ламинат к паркетному покрытию.







Выбор ламината для укладки

Сегодня на рынке представлено множество вариантов покрытия. Однако если вы планируете ремонт на долгосрочную перспективу – стоит отдать предпочтение материалам с увеличенным сроком эксплуатации. Такой ламинат будет стоить дороже простых аналогов.

Однако в перспективе позволит сэкономить, поскольку вам не придется часто заменять напольное покрытие. В зависимости от производителя и характеристик ламинат может прослужить от 5 до 25 лет.





Поскольку ламели бояться влаги, ламинатное покрытие будет уместно не в каждой комнате. К примеру, в мокрых зонах его можно заменить заливным полом, плиткой или виниловыми панелями. Все представленные виды покрытий хорошо сочетаются с технологией теплого пола, при этом не бояться влаги, легко укладываются и моются.

К дополнительным преимуществам виниловх панелей также стоит отнести визуальное сходство с ламинатом и паркетом.







Помимо функциональных особенностей стоит учитывать и эстетические свойства. Широкий ассортимент строительных магазинов позволит вам подобрать напольное покрытие в любом оттенке. При этом светлые тона на полу визуально будут увеличивать пространство, а темные – добавят уюта.

Фото-идеи по выбору и укладке ламината в интерьере

Еще больше идей по внедрению ламината в интерьер можно подсмотреть в нашей подборке.





























Способы укладки ламината

Сегодня выделяют несколько способов и схем укладки ламината:

Классическая укладка перпендикулярно и параллельно стенам;

Укладка по диагонали, под углом в 45 градусов;

Кладка елочкой – нестандартный вариант, имитирующий паркет.

Независимого от выбранной схемы важно учитывать, что ламинат можно укладывать только на подготовленную ровную поверхность. Для того чтобы выравнять пол достаточно сделать повторную бетонную стяжку. Следующий шаг – монтаж подложки.

Если толщина ламели от 8 до 12 мм желательно выбирать материал толщиной в 5 мм. Подложка помогает повысить тепло и звукоизоляцию, а также дополнительно компенсирует уровень внешней нагрузки. Материал подложки лучше укладывать внахлест друг на друга и фиксировать скотчем.





Перед укладкой ламината вано выдержать материал в помещении около 2 суток. Это позволит ламелям привыкнуть к новому микроклимату - принять нужную температуру и влажность. Также специалисты рекомендуют новичкам не собирать покрытие сразу. Вначале стоит примерить панели. Это позволит понять, в каких местах могут понадобиться распилы.



Непосредственно при монтаже важно учитывать компенсаторный зазор между ламелями и стеной в 10-15 мм. Второй ряд досок следует укладывать со сдвигом стыков, под углом в 45 градусов. В этом случае доски второго и последующий рядов придется подрезать. После окончания укладки ламината зазоры покрытия закрываются плинтусами.

Важно учитывать, что после завершения укладки ламинату необходимо дать дополнительное время. Он должен устояться в пространстве. Поэтому специалисты не рекомендуют приступать к установке мебели раньше, чем через 4 дня после подготовки покрытия.

Особенности укладки ламината

Несмотря на мнимую универсальность ламинат можно отнести к одному из спорных и капризных видов покрытия. Низкая термо и влагостойкость, повышенное влияние механических воздействий делают его неподходящим материалом для мокрых зон.

Однако увеличенное износостойкость, демократичная цена и эстетичный внешний вид вывели его в лидеры среди прочих видов напольного покрытия. Чаще всего ламинат выбирают те, кто хотели бы иметь дома деревянный пол, но не готовы переплачивать за паркет.





Дополнительным преимуществом материала является простота укладки. Направление линий чаще всего можно определить по источнику света, геометрии помещения и линии проходимости.



Выбирая подходящее покрытие стоит отдавать предпочтение проверенным вариантам. Это тот случай, когда моментная экономия приведет в будущем к новым расстратам. Поэтому при покупке важно ориентироваться не только на внешний вид, но и на физические свойства.